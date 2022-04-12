У Києві змінили графік роботи метро

Столичний метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".

Зазначається, що організовано рух поїздів:

червона лінія від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"

синя лінія - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"

зелена лінія від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"

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Працюють такі пересадочні вузли:

"Золоті ворота" - "Театральна"

"Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Поїзди не зупиняються на станціях "Майдан Незалежності" і "Кловська".

У пресслужбі зазначили, що середній інтервал по лініях становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.

"Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - резюмували у відомстві.