У Києві змінили графік роботи метро
Столичний метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".
Зазначається, що організовано рух поїздів:
- червона лінія від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"
- синя лінія - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
- зелена лінія від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"
Працюють такі пересадочні вузли:
- "Золоті ворота" - "Театральна"
- "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"
Поїзди не зупиняються на станціях "Майдан Незалежності" і "Кловська".
У пресслужбі зазначили, що середній інтервал по лініях становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.
"Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - резюмували у відомстві.
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и сколько ждать прибытия.
час времени это много