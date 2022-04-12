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Київ (19115) Метрополітен (1398)

У Києві змінили графік роботи метро

метро,київ,арсенальна

Столичний метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".

Зазначається, що організовано рух поїздів:

  • червона лінія від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"
  • синя лінія - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
  • зелена лінія від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"

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Працюють такі пересадочні вузли:

  • "Золоті ворота" - "Театральна"
  • "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Поїзди не зупиняються на станціях "Майдан Незалежності" і "Кловська".

У пресслужбі зазначили, що середній інтервал по лініях становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.

"Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - резюмували у відомстві.
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А що за проблеми з лівим берегом на червоній лінії? До Дарниці не доберешся просто так.
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12.04.2022 13:37 Відповісти
Не буду казати причину, однак в дарницю тільки по зеленій гілці, а потім автобус. Чи міська електричка
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12.04.2022 14:20 Відповісти
Эта причина киевлянам известна с советских времен.
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12.04.2022 14:50 Відповісти
Должен работать указатель времени отправления состава
и сколько ждать прибытия.
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12.04.2022 13:40 Відповісти
еще лучше ввести жесткое расписание и опубликовать на сайте и в гуглмап киева -
час времени это много
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12.04.2022 14:43 Відповісти
 
 