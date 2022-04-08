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Київ (13832) Метрополітен (760) перейменування (505)

П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

метро,київ,арсенальна

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Вікор Брагінський звернувся до міського голови столиці Віталія Кличка з ініціативою перейменування 5 станцій метро.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!", - зазначив Брагінський.

Він переконаний, що "профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увічнить наших героїв".

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П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
а дєрьмака з татаровим звільнити не хочуть, рузький альфабанк хай і далі працює?
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08.04.2022 12:35
+21
Маріупольська, Чернобаївська,Героїв Крут,Пл.Степана Бандери!!!
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08.04.2022 12:45
+17
Берестейська хай нагадує про колись українську Берестейщину яку сралін в 1939 році передав білорусам, замість того щоб повернути українцям, чия вона і була з часів Галицько-Волинських князів - і до 1919 року.

Але ще ж не пізно- Білорусь як сателіт агресора має чимось виплатити репарації
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08.04.2022 12:47
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а дєрьмака з татаровим звільнити не хочуть, рузький альфабанк хай і далі працює?
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08.04.2022 12:35 Відповісти
Давно пора
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08.04.2022 12:36 Відповісти
Берестейська то причём?
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08.04.2022 12:38 Відповісти
назва походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі),
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08.04.2022 12:43 Відповісти
Понял, спс.
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08.04.2022 12:52 Відповісти
Можна було б залишити. На Рівненщині є славне воїнами УПА село Берестя.
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08.04.2022 14:42 Відповісти
А вулицю московську у Київі не хочуть перейменувати
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08.04.2022 12:39 Відповісти
Так давно переименовали на Степана Бандеры -московский проспект
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08.04.2022 12:41 Відповісти
Проспект да, а улица до сих пор есть
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08.04.2022 12:48 Відповісти
В Киеве нет ул Московсой. Забыли проапгрейдить
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08.04.2022 13:02 Відповісти
Есть. Она ведет к метро Арсенальная
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08.04.2022 13:08 Відповісти
Ну ти і дауніто

Не ганьбися тут, якщо елементарно вулиць не знаєш
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08.04.2022 15:28 Відповісти
Київська міська рада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об'єктам та перейменування вулиць. Зокрема, перейменовано 12 вулиць та провулків, та встановлено назви 2 площам, скверу та вулиці. 4.11.2021.

Перепрошейся еще разок
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08.04.2022 17:19 Відповісти
Лох - твоя доля.

Якщо сказав, що вул. Московська в Києві не перейменована - вона не перейменована. Інакше, я б знав про перейменування.

А те рішення стосцвадося вулиці в с. Жуляни, яке формально хоч і Київ та має свої дублюючі вулиці.

На Печерську як була так і залишається Московська

А тепер, нах пішов
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08.04.2022 18:50 Відповісти
Проснися, ти сереш©
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08.04.2022 12:49 Відповісти
давно пора це зробити.
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08.04.2022 12:43 Відповісти
все расийское прибрать ,включая памятники т34. Они есть почти в каждом городе. На их месте должны быть клумбы.
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08.04.2022 12:44 Відповісти
Залізну бабу в Київі НАФУЙ забрати. Поза її - сигнал "напарнику". Арку зачистити від всього й краще забрати й серпентарій поставити й туди зе-шоблу засадити, як мавп у зоопарку!
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08.04.2022 12:53 Відповісти
баба на москву мечом машет, как и Хмельницкий. успеется. про серпентарий - поддерживаю.
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08.04.2022 12:58 Відповісти
С какого перепугу Т-34 расийский?
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08.04.2022 12:53 Відповісти
Верно. Советское тоже прибрать. Это, действительно, важное дополнение.
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08.04.2022 13:09 Відповісти
Вместо Т34 можно ставить разбитые российские танки, что бы через несколько лет не говорили, что их тут не было
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08.04.2022 12:57 Відповісти
Та там после Стугны и НЛАВ и ставить особо нечего
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09.04.2022 01:04 Відповісти
І ярмоподібну арку на Європейській площі теж знести!
Хто не знає - зведена в річницю окупації кацапією України згідно Переяславської ради 1654 року
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08.04.2022 14:07 Відповісти
ярмо давно вже хотять перефарбувати у веселку та відкрити спец-загс
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08.04.2022 14:38 Відповісти
не пройшло і 8 років війни!((((((((
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08.04.2022 12:45 Відповісти
Тупеньке, в Києві за ці 8 років вже КІЛЬКА СОТЕНЬ всього радянсько-російського перейменовано.
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08.04.2022 15:32 Відповісти
тупеньке, так тупеньке, але Я не питав в тебе про твій діагноз, але є ,як є))))
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08.04.2022 15:57 Відповісти
Маріупольська, Чернобаївська,Героїв Крут,Пл.Степана Бандери!!!
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08.04.2022 12:45 Відповісти
Обов"язково станція метро "Добровольчих батальйонів".
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08.04.2022 19:09 Відповісти
так ,це не просто війна
це спец операція по знищенню
українського народу
Треба більше важкогї зброї
щоб знищіти севастополь сочі та москву
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08.04.2022 12:45 Відповісти
Героев Днепра можно было б и не трогать. Все таки там много украинцев было
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08.04.2022 12:46 Відповісти
Многа це скільки? Гнав хто їх й як? Мову вивчи, падло, тоді вякай, ср@нь совкова! 30 років Незалежності, а козлятина сере й нюхає "насрать=нас рать". Носії розумового сифілісу й раку честі й совісті!
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08.04.2022 12:58 Відповісти
кожний п'ятий був українцем у армії вцілому. На території України частка звичайно буде більшою. Якщо вам насрати на своїх колись загиблих родичів, то вам краще цим не хизуватися. Хочеться вам чи ні, але ми були частиною СРСР та маємо право на свою частку його історії. Зауважте, що я не маю на увазі, що СРСР був чимось хорошим.
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08.04.2022 13:16 Відповісти
иди на"уй. так понятно, кацарилий?
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08.04.2022 18:39 Відповісти
Герої Дніпра це передусім українці з Лівобережжя - чорносвитенки, яких мясник Жуков кидав воювати без зброї і навіть не перевдягаючи

штурм Дніпра був жахливим....
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08.04.2022 14:41 Відповісти
З цеглинами у руках - жукафф казаф "баби іщо наражают" й про Українців теж ДЕЩО скотське. Жукову пам'ятник у вигляді нагадування, блд? Тепер перепитаю: НА-ФУ-Я розкидати "напамінанія" про таке? ДАВАЙ 200 000 втоплених взривом Дніпрогесівської дамби порозвішуємо напамінанія, ага? А ти знаєш, ЩО в Київі "було" там, де пам'ятник лєніну втулили, а тепер він розхерячений, але не під асвальт й Хрест не стоїть замість худоби цеї? Совкові якісь вивихнення у черепах, бачу? Німаки ДВА покоління своїх "тодішніх" ігнорували, а ми дебілізмус "напамінаніямі" маємо зберігати? Мені 50, скажи: ДЕ, *****, напамінаніє про Революцію на Граніті, де я сидів "трошки" й у прориві під Вєрховний Савєт в крові до колін даунбацянським омоном "помальований" не дав фотати мене францу й німцю. Треба було дати картінку? На память?
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08.04.2022 18:25 Відповісти
Жуков: Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!
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08.04.2022 12:59 Відповісти
Чепмена теж всі "нагадують" безперервно? Чикатіла теж?
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08.04.2022 18:26 Відповісти
Чорнопіджачники (чорна піхота, чорносвитники, піджачники рос. «чернопиджачники») - умовна назва піхотних підрозділів Червоної Армії, які були сформовані з цивільного населення окупованих територій після їх звільнення. В бій вводились не підготовленими, без належної амуніції та зброї. Наймасовіше використовувались у 1943-1944 роках під час форсування Дніпра. [1]
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08.04.2022 14:46 Відповісти
Станція "Героїв Дніпра" - неприкритий цинізм радянської влади. Враховуючи те, скільки українців вона в тому Дніпрі втопила. Особливо - "чорносвитників". Ми пам'ятаємо. Станції з такою назвою не повинно в принципі бути. Перейменувати на "Героїв України".
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08.04.2022 17:31 Відповісти
БРАВО! Тільки бидло з совком-постсовком дрочить на всіляку херню й не усвідомлює... Кучмі є дошок кілька - у Криму на Храмі одна з них... Пистець якийсь... Васьмаямарта, дєнь армії, десантури, флоту - ВСЕ дублюють... ПОФУЮ, шо Військо об'єднане, як організм, а це БИДЛО празнуєт дєнь правай нагі, лєвай рукі, галави, навіть член на кавалки ділить... А ЯКЕ войсько без обоза, хліборіза, баталера, хто пере, поки у відрубі з передової спить Воїн, вони шо, на шиї? Та дебільність якась, бігме... То саме з "памятнимі доскамі", танками, назвами вулиць... Доречі, про макеївку як вікіпукію листанути - обморок. Таких вулиць штук по 3 - 12 ПАЧКА...

ПіСі Махно герой, гордість України?
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08.04.2022 18:34 Відповісти
Берестейська хай нагадує про колись українську Берестейщину яку сралін в 1939 році передав білорусам, замість того щоб повернути українцям, чия вона і була з часів Галицько-Волинських князів - і до 1919 року.

Але ще ж не пізно- Білорусь як сателіт агресора має чимось виплатити репарації
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08.04.2022 12:47 Відповісти
КОМУ має "нагадувати"? Алєнь, вже зо два покоління не розуміють, про що мова, навіть коли розповідаєш про УПА, про Голодомор, вже про Іллю Муромця ти само не знаєш ніц! Псєчий совковий кал ПРИБРАТИ треба. А як вякає мудак, типу тебе, - по писку й ГНАТИ до хати, би не бздів серед Людей!
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08.04.2022 13:01 Відповісти
76% підтримують ініціативу перейменування вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з росією. https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html
І перейменувати проспект Маяковського на Троєщині. Та прибрати пам'ятник анні ахматовій біля Верховної Ради, який поставив янукович. Поставив здоровенне погруддя, щоб ним задавити пам'ятник Лесі Українки, гарний, тендітний пам'ятник у зріст людини.
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08.04.2022 12:48 Відповісти
Метро Минская точно должна быть переименована, как и Дружбы Народов.
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08.04.2022 12:52 Відповісти
Як варіант, "Мінську" можна перейменувати на "Чорнобильську" або "Героїв Чорнобиля", або "Поліською" - це якщо використовувати давню традицію називати кінцеві та прикінцеві станції Київського метрополітену - за напрямками руху.
"Поліська" - дуже гарна назва.
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08.04.2022 18:38 Відповісти
ЗВІДКИ тота "давня" традиція? Українська, чи совкове лайно , яке долбойописку в макітру під Всє "за"!!!" з оплесками вкладене примусово було? Я НЕ проти Полісся, але Історія Київа має СТІЛЬКИ імен місцевої місцевості, шо в Полісся на метро їхати може чукча, як в сєсєрному анекдоті: "В літаку чукча питає - самальот літіт на Чукотку? - Нєт, он лєтіт в мацкву! - А чєрєз Чукотку?"©

Українська традиція навіть не дійшла далі Прикарпаття! Свято "Вільха" що означає? ТОЙ САМИЙ "кінець шляху" Золотої Орди - вперлись у скелю неподалік Дністра й забрались, а дівчна Палажка на краю села стрічки нав'язала, би з лісу втікачі побачили й домів повернулись.
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09.04.2022 10:23 Відповісти
І чим оце назва Дружби народів погана? Чому одразу думають про отой недонарод? У мене Дружба народів - це дружба з литовським, латвійським, естонським, польським та іншими народами, хто зараз надає нам допомогу
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08.04.2022 12:53 Відповісти
Усім погана. Бо ми чітко розуміємо в якому контексті й як її називали. А ви хочете маніпуляціями "про польщу й литву" - зберегти це. Не вийде. Та й "дружби народів" - не існує й не було ніколи. Є інтерес, так - торгувати, укладати військові союзи, мати спільний, близький культурний простір й так далі. Але все це - не вічно. Он, Білорусь, яка, здавалося б, була нам найближча, мовно, культурно, ментально - за рік-другий - перетворилася на фактично ворожу країну. Яка "дружба народів"? - нісенітниця. Бо коли ти слабкий, й не поважаєш сам себе - твої найближчі сусіди - прийдуть і тебе погвалтують і вб'ють. Або "розділять" тебе "по-братські" й почнуть чергову "пацифікацію". Пам'ятаємо й не матимемо з цього приводу ілюзій.
А станції треба йменувати за історичними назвами місцевості, де вони розташовані. Це, доречи, давня традиція. Воно, поруч є місцевості "Звіринець", "Чорна Гора", є Ботсад Гришка. Буль-ласка - чудові назви.
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08.04.2022 18:55 Відповісти
Хочеш назву зберегти - ВЙО, скачи й розмалюй під Прапори дружніх народів. Станеш на облік й при втраті "дружби" будеш перемальовувати! Особисто ТИ.
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09.04.2022 10:26 Відповісти
А сир "російський", ковбаса "московська", "цар-хліб" та інші імперські "ласощі" коли зліквідуємо зперед наших очей?

https://write.as/oconj5c692yty.md
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08.04.2022 12:59 Відповісти
А ще ковбаса губернська....та що там казати якщо упорота вата досі голів областей губєрнаторамі називає!
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09.04.2022 01:05 Відповісти
Хунвейбины((( Лучше одного живого забараньте... Польза будет. Кто семью в Мощуне выдал? Поп УПЦ.... Храбрые вы с назвами..не там, где надо бы... Лавра и ее насильники.
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08.04.2022 13:02 Відповісти
Серед Героїв Дніпра купа українців було!
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08.04.2022 13:07 Відповісти
иди на"уй
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08.04.2022 18:57 Відповісти
Вони НЕ були героями! В кращому випадку жертвами режиму або просто пушечним м'ясом. Тільки навряд комусь захочеться сідати на станції метро 'жертв Дніпра' а вставати на станції 'жертв бабиного яру' !
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09.04.2022 01:09 Відповісти
Все що повязує з ворогом і його культурою ,має бути переіміноване достатньо в нас достойних людей .
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08.04.2022 13:07 Відповісти
Ще війна не закінчилася, тому назва потребує корекції... Наприклад, "20000 двохсотих орків" чи 50000...
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08.04.2022 13:08 Відповісти
Нетерплячка з перейменуванням станцій метро не на часі.

Вулицю "Московська" - що на Печерську - перейменувати є сенс - но теж не на часі: є багато іншої роботи у час війни.
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08.04.2022 13:09 Відповісти
йди на"уй
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08.04.2022 18:58 Відповісти
Лев Толстой был пацифистом в отличие от его праправнука выродка Петра Толстого.
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08.04.2022 13:23 Відповісти
пацифіст? чи пєдє6аст? бо через таких "пацифістів" зараз наші люди тисячами гинуть. "непротівлєнію злу насілієм", бл"дь. на"уй толстого
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08.04.2022 19:00 Відповісти
Поет?
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08.04.2022 13:51 Відповісти
Не дуже розумію, чому метро Дружби народів мають перейменувати? Країни Балтії, Польща, Чехія, Словенія, Британія, США дуже багато для нас зробили за останні пару місяців. Тому я певен що назва має залишатися. Інша справа пам'ятник дружби народів - має бути знесений, а на його місці має бути щось актульне
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08.04.2022 13:45 Відповісти
Всё, что "дружба народов" в Киеве -- это из саветсага саюза. Поэтому должно быть переименовано, имхо.
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08.04.2022 13:49 Відповісти
Ніякої назви "дружби народів" немає бути й близько. Бо ми чітко розуміємо в якому контексті й як її називали. А ви хочете маніпуляціями "про балтію-польщу-британію" - зберегти це. Не вийде. Та й "дружби народів" - не існує й не було ніколи. Є інтерес, так - торгувати, укладати військові союзи, мати спільний, близький культурний простір й так далі. Але все це - не вічно. Он, Білорусь, яка, здавалося б, була нам найближча, мовно, культурно, ментально - за рік-другий - перетворилася на фактично ворожу країну. Яка "дружба народів"? - нісенітниця. Бо коли ти слабкий, й не поважаєш сам себе - твої найближчі сусіди - прийдуть і тебе погвалтують і вб'ють. Або "розділять" тебе "по-братські" й почнуть чергову "пацифікацію". Пам'ятаємо й не матимемо з цього приводу ілюзій. Якби Україна не чинила шаленого опору окупантові - всі наші союзники закрили б на це очі й зробили вигляд, що так і було. А нас би, совочєк-росія - по-тихому б вбивала - мільйонами, як і сто років тому - і всі мовчали би, або в кращому разі висловлювали "озабочєнность".
А станції треба йменувати за історичними назвами місцевості, де вони розташовані. Це, доречи, давня традиція. Воно, поруч є місцевості "Звіринець", "Чорна Гора", є Ботсад Гришка. Будь-ласка - чудові назви.
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08.04.2022 19:06 Відповісти
Бульвар дружбы народов переименовать нахрен! Не станцию метро, а сам бульвар. Про арку в парке я уже молчу.
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08.04.2022 13:46 Відповісти
Нехай через 30 років , але дурість , тупість і невігластво , починають нарешті покидати людські голови . Натомість приходять в голови думка і розум . Шкода тільки , що такою ціною .
Слава Україні !!!
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08.04.2022 13:46 Відповісти
Дружба народов это миф советского агитпропа. Существуют только союзы наций, и они всегда временные.
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08.04.2022 14:13 Відповісти
Згоден, крім героїв Дніпра. Під Київом наши діди добре підсмажили німців у часи другої світової.
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08.04.2022 14:21 Відповісти
І берестейську я би не міняв, як згадку - нехай білоруси теж повертають нам нашу берестейщину.
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08.04.2022 14:25 Відповісти
Є питання: Л.Н.Толстой "Московия - Русь тайги,монгольская,дикая,звериная." Як у воду дивився.
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08.04.2022 14:25 Відповісти
А "Берестейська" не від славного міста Берестечко? Вже ж перейменовували Жовтневу на Берестейську. І?
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08.04.2022 14:57 Відповісти
уродскую Арку "Дружбы Народов" в стиле советской монументальной архитектуры давно пора снести, поганит своим видом Дніпровські схили
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08.04.2022 14:59 Відповісти
А причём тут Героев Днепра? Они тоже защищались от фашистов. 😡
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08.04.2022 16:00 Відповісти
Станція "Героїв Дніпра" - неприкритий цинізм радянської влади. Враховуючи те, скільки українців вона в тому Дніпрі втопила. Особливо - "чорносвитників". Ми пам'ятаємо. Станції з такою назвою не повинно в принципі бути. Перейменувати на "Героїв України".
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08.04.2022 19:01 Відповісти
Отже, підсумовуючи:
станцію "Площа Льва Толстого", перейменувати на "Івана Котляревського" - як класика нової української літератури.
"Котляревський зробив найвагоміший внесок у становлення ******** української літературної мови. В умовах занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови, поема «Енеїда», п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі живого усного мовлення народу, започаткували новий етап формування літературної мови. " (вікі)
Іван Котляревський, фактично, започаткував й оформив ******* літературну Українську мову. Мову, яка згуртувала Українців, й, попри численні утиски й геноциди, врятувала нас від знищення, дозволила вистояти.

Станція "Героїв Дніпра" - неприкритий цинізм радянської влади. Враховуючи те, скільки українців вона в тому Дніпрі втопила. Особливо - "чорносвитників". Ми пам'ятаємо. Станції з такою назвою не повинно в принципі бути. Перейменувати на "Героїв України".

Станцію "Мінську" можна перейменувати на "Поліську" - це якщо використовувати давню традицію називати кінцеві та прикінцеві станції Київського метрополітену - за напрямками руху.
"Поліська" - дуже гарна назва. Й до того ж, оздоблення колишньої "Мінської" буде дуже гарно пасуватиме до її нової назви "Поліська". "Полісся" є давнім, історичним, окремим етно-культурним регіоном України, що заслуговує бути увіковіченим в Українській Столиці.

Станції "Дружби Народів" бути не повинно. Бо ми чітко розуміємо в якому контексті й як її називали. "Дружба народів", загалом - то такий "фіговий листочок", котрим прикриваються, коли хочуть вас визискувати.
А станції треба й бажано йменувати за історичними назвами місцевості, де вони розташовані. Це, доречи, давня традиція. І якщо ми ведемо мову про станцію "Дружби народів", то, поруч є місцевості "Звіринець", "Чорна Гора", є Ботсад Гришка. Буль-ласка - чудові назви.

Назву станції "Берестейська" варто залишити такою, як є. Як слушно зауважив
rejestrowyj bazil

"Берестейська хай нагадує про колись українську Берестейщину яку сралін в 1939 році передав білорусам, замість того щоб повернути українцям, чия вона і була з часів Галицько-Волинських князів - і до 1919 року.
Але ще ж не пізно- Білорусь як сателіт агресора має чимось виплатити репарації"
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08.04.2022 19:36 Відповісти
Ще видатний українець - ІванОгієнко. Україна має Біблію українською . Мало націй мають її в перекладі на свою мову. Це дуже важливо . Це показник нашого цивілізаційнооо розвитку.
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09.04.2022 03:34 Відповісти
 
 