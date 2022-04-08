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П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Вікор Брагінський звернувся до міського голови столиці Віталія Кличка з ініціативою перейменування 5 станцій метро.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!", - зазначив Брагінський.
Він переконаний, що "профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увічнить наших героїв".
Топ коментарі
+21 Yakov Yakov
показати весь коментар08.04.2022 12:35
+21 Игорь Томилов
показати весь коментар08.04.2022 12:45
+17 rejestrowyj bazil
показати весь коментар08.04.2022 12:47
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Будь ласка, зачекайте...
Не ганьбися тут, якщо елементарно вулиць не знаєш
Перепрошейся еще разок
Якщо сказав, що вул. Московська в Києві не перейменована - вона не перейменована. Інакше, я б знав про перейменування.
А те рішення стосцвадося вулиці в с. Жуляни, яке формально хоч і Київ та має свої дублюючі вулиці.
На Печерську як була так і залишається Московська
А тепер, нах пішов
Хто не знає - зведена в річницю окупації кацапією України згідно Переяславської ради 1654 року
це спец операція по знищенню
українського народу
Треба більше важкогї зброї
щоб знищіти севастополь сочі та москву
штурм Дніпра був жахливим....
ПіСі Махно герой, гордість України?
Але ще ж не пізно- Білорусь як сателіт агресора має чимось виплатити репарації
І перейменувати проспект Маяковського на Троєщині. Та прибрати пам'ятник анні ахматовій біля Верховної Ради, який поставив янукович. Поставив здоровенне погруддя, щоб ним задавити пам'ятник Лесі Українки, гарний, тендітний пам'ятник у зріст людини.
"Поліська" - дуже гарна назва.
Українська традиція навіть не дійшла далі Прикарпаття! Свято "Вільха" що означає? ТОЙ САМИЙ "кінець шляху" Золотої Орди - вперлись у скелю неподалік Дністра й забрались, а дівчна Палажка на краю села стрічки нав'язала, би з лісу втікачі побачили й домів повернулись.
А станції треба йменувати за історичними назвами місцевості, де вони розташовані. Це, доречи, давня традиція. Воно, поруч є місцевості "Звіринець", "Чорна Гора", є Ботсад Гришка. Буль-ласка - чудові назви.
https://write.as/oconj5c692yty.md
Вулицю "Московська" - що на Печерську - перейменувати є сенс - но теж не на часі: є багато іншої роботи у час війни.
А станції треба йменувати за історичними назвами місцевості, де вони розташовані. Це, доречи, давня традиція. Воно, поруч є місцевості "Звіринець", "Чорна Гора", є Ботсад Гришка. Будь-ласка - чудові назви.
Слава Україні !!!
станцію "Площа Льва Толстого", перейменувати на "Івана Котляревського" - як класика нової української літератури.
"Котляревський зробив найвагоміший внесок у становлення ******** української літературної мови. В умовах занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови, поема «Енеїда», п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі живого усного мовлення народу, започаткували новий етап формування літературної мови. " (вікі)
Іван Котляревський, фактично, започаткував й оформив ******* літературну Українську мову. Мову, яка згуртувала Українців, й, попри численні утиски й геноциди, врятувала нас від знищення, дозволила вистояти.
Станція "Героїв Дніпра" - неприкритий цинізм радянської влади. Враховуючи те, скільки українців вона в тому Дніпрі втопила. Особливо - "чорносвитників". Ми пам'ятаємо. Станції з такою назвою не повинно в принципі бути. Перейменувати на "Героїв України".
Станцію "Мінську" можна перейменувати на "Поліську" - це якщо використовувати давню традицію називати кінцеві та прикінцеві станції Київського метрополітену - за напрямками руху.
"Поліська" - дуже гарна назва. Й до того ж, оздоблення колишньої "Мінської" буде дуже гарно пасуватиме до її нової назви "Поліська". "Полісся" є давнім, історичним, окремим етно-культурним регіоном України, що заслуговує бути увіковіченим в Українській Столиці.
Станції "Дружби Народів" бути не повинно. Бо ми чітко розуміємо в якому контексті й як її називали. "Дружба народів", загалом - то такий "фіговий листочок", котрим прикриваються, коли хочуть вас визискувати.
А станції треба й бажано йменувати за історичними назвами місцевості, де вони розташовані. Це, доречи, давня традиція. І якщо ми ведемо мову про станцію "Дружби народів", то, поруч є місцевості "Звіринець", "Чорна Гора", є Ботсад Гришка. Буль-ласка - чудові назви.
Назву станції "Берестейська" варто залишити такою, як є. Як слушно зауважив
rejestrowyj bazil
"Берестейська хай нагадує про колись українську Берестейщину яку сралін в 1939 році передав білорусам, замість того щоб повернути українцям, чия вона і була з часів Галицько-Волинських князів - і до 1919 року.
Але ще ж не пізно- Білорусь як сателіт агресора має чимось виплатити репарації"