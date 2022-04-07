В Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТО

Комунальники демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна та зняли його меморіальну дошку з міської школи №1.

Про це повідомила Мукачівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією росії проти України", - пояснили в міськраді.

Погруддя та меморіальну дошку передали на зберігання до комунального підприємства.

Також школа №1 відмовляється від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Зараз управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені юридичного особи.

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