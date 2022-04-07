УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5281 відвідувач онлайн
Новини Фото
11 990 92

В Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТО

Комунальники демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна та зняли його меморіальну дошку з міської школи №1.

Про це повідомила Мукачівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією росії проти України", - пояснили в міськраді.

Погруддя та меморіальну дошку передали на зберігання до комунального підприємства.

Також школа №1 відмовляється від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Зараз управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені юридичного особи.

Також читайте: У Мукачеві перейменують усі вулиці, названі на честь росіян, - міськрада

В Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну 01
В Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну 02
В Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну 03

Автор: 

Мукачево (175) пам’ятник (928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Мороз и солнце
День чюдєсний
Ідьош ти *****
Друг прєлєстний.
показати весь коментар
07.04.2022 13:06
+27
ну и правильно... нах оно там... лукоморье...
показати весь коментар
07.04.2022 13:06
+18
рускій ефіоп іди накуй!)
показати весь коментар
07.04.2022 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай да сашка, а й да сукін син.
показати весь коментар
07.04.2022 13:04 Відповісти
Може й не сукін,але в Україні він нахєр не потрібен.
показати весь коментар
07.04.2022 13:32 Відповісти
Сукін, сукін.
показати весь коментар
07.04.2022 13:43 Відповісти
ех ти, а ще "істерик" - для безграмотних: то Пушкін про себе шуткував
показати весь коментар
07.04.2022 14:15 Відповісти
Слово «пушкін» пишеться з маленької,пришелепкуватий ти малорос вася.
показати весь коментар
07.04.2022 16:24 Відповісти
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
показати весь коментар
07.04.2022 16:47 Відповісти
Мороз и солнце
День чюдєсний
Ідьош ти *****
Друг прєлєстний.
показати весь коментар
07.04.2022 13:06 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 13:44 Відповісти
Вслед за руским карабльом
показати весь коментар
07.04.2022 13:56 Відповісти
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
показати весь коментар
07.04.2022 16:48 Відповісти
ну и правильно... нах оно там... лукоморье...
показати весь коментар
07.04.2022 13:06 Відповісти
Нічого ,згодом забуде. І ти-теж.
показати весь коментар
07.04.2022 13:30 Відповісти
А чому пропонується виключити тільки російську мову? Повиключати всі мови - англійську, французську та зовсім всі-всі по всіх державах, а почати з Неньки. І сидіти за парканом, бухати і самолюбоватись як ті рашки. НЕ ТРЕБА УПОДІБНЮВАТИСЯ РАШКАМ, Бо так і до нацизму недалеко - потім що? - НЮРНБЕРГ?
показати весь коментар
07.04.2022 14:47 Відповісти
Пішов нахер,малорос!
показати весь коментар
07.04.2022 16:25 Відповісти
Мене також можеш послати по русскі за оце: "«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок

«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)

«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
П.А. Вяземский

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)

Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский

Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский

Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр ГерценГерцен

(Про Путина сквозь века сказал)

Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов

«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.

«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион

«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев

"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)

«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)

Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин, самый почитаемый в России политический деятель (1870 - 1924 гг.)

Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин
во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»

Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"

Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в
показати весь коментар
07.04.2022 16:45 Відповісти
На жаль більшість українців не знає що писли російскі класики та інші прогресивні росія про росіян. Ну наприклад: "«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок

«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)

«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
П.А. Вяземский

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)

Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский

Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский

Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр ГерценГерцен

(Про Путина сквозь века сказал)

Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов

«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.

«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион

«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев

"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)

«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)

Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин, самый почитаемый в России политический деятель (1870 - 1924 гг.)

Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин
во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»

Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"
показати весь коментар
07.04.2022 16:44 Відповісти
Ти ознайомся з їхньою творчістю,а не з напівфейковими висловами з інету,а тоді пиши,а не демонструй тут своє неввґластво, «украйінєЦ»
показати весь коментар
07.04.2022 23:44 Відповісти
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
показати весь коментар
07.04.2022 16:49 Відповісти
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

Потихеньку перетвоюєте Україну на малоросію.
показати весь коментар
07.04.2022 16:50 Відповісти
рускій ефіоп іди накуй!)
показати весь коментар
07.04.2022 13:07 Відповісти
Поети взагалі більшість як не 3,14дарас, так буйне чмурло. Нашого бухаря голубого теж по країнам розставили й нашось бидло реліквієм патріотизму роздуло, хоча воно продалося й в Україні до кінця житухи не побувало...
показати весь коментар
07.04.2022 13:30 Відповісти
ти провокатор і робиш так, як це подобається рашистам. Перш шо нотувать треба мозки включати, та прогнозувати як це викоритсає вражина
показати весь коментар
07.04.2022 15:02 Відповісти
Все эти пердушкины и прочие каловьевы своего времени должны исчезнуть из нормальных стран.
показати весь коментар
07.04.2022 13:08 Відповісти
Ибо нефиг этому истукану там делать
показати весь коментар
07.04.2022 13:15 Відповісти
Є ще в Одесі пам'ятник Софє Гольштейн (по чоловіку), яка прославилася тим, що заборонила у російській "імперії" слово жид.
показати весь коментар
07.04.2022 13:15 Відповісти
Німецька розвідка перехопила розмови росіян, де вони зізнаються, як розстрілювали мирних у Бучі.
показати весь коментар
07.04.2022 13:15 Відповісти
І це правильно!
Навіщо в українському Мукачеві пам'ятник ефіопу?
показати весь коментар
07.04.2022 13:16 Відповісти
Якщо стоскється русні-це не расизм. Русня поза законом.
показати весь коментар
07.04.2022 13:37 Відповісти
А ми орієнтуємся на Америку 50-х років.
показати весь коментар
07.04.2022 13:38 Відповісти
Та пох.
показати весь коментар
07.04.2022 13:38 Відповісти
А якщо замість аса-пушкіна поставити Боба Марли (Bob Marley)? Він був пов'язаний з Ефіопією...
показати весь коментар
07.04.2022 17:00 Відповісти
Навіщо Ви ефіопів ображаєте?
Він онук "арапа петра I".
показати весь коментар
07.04.2022 13:45 Відповісти
Але за національністю то ефіоп! Може він якраз і вийде після того, як гомік петруха свого арапа мав неодноразово?
показати весь коментар
07.04.2022 13:53 Відповісти

Отож я і кажу - не ображайте усіх єфіопів.
Один якийсь ефіоп "нетрадиційної орентації" не може уособлювати націю. )) А його викидень - тим більш.
показати весь коментар
07.04.2022 14:00 Відповісти
Не ображаю я ефіопів. Мені на них..... з гіркою. Голубів шкода. Срати нема на що їм у Мукачеві буде. А голуба не обдурити. Він, голуб, маскаля за 5 кілометрів бачить. А я за своєю натурою за фауну дуже переживаю.
показати весь коментар
07.04.2022 14:09 Відповісти

Щодо голубів - це так, шкода. ))
Я і сам до фауни з повагою ставлюся.
показати весь коментар
07.04.2022 14:25 Відповісти
Нє, ну а шо той Пушкін собі думав? Тихенько одсидиться і ніхто його не чіпатиме? Дарма. )
От би й інші громади наслідували приклад, у нас повно своїх видатних письменників, поетів та інших культурних діячів, нащо нам кацапські - не зрозуміло...
показати весь коментар
07.04.2022 13:16 Відповісти
От нічого особисто проти Пушкіна не маю - прикольний такий роздовбай та ще й не зовсім кацап і не підстилка царька ))) АЛЕ, головне АЛЕ, що всі Пушкіни, Толстиє, Достоєвські та ін. Тургєнєви-Мургєнєви насаджувались насильницьким шляхом і позиціонувались як найкращі в світовій літературі - повна дикість! Якби в зарубіжній літературі вивчали одночасно Пушкіна і Бьорнса чи Рільке, наприклад - нема питань! А так, цілком згоден - потрібна дерусифікація.
показати весь коментар
07.04.2022 13:39 Відповісти
Ти й до висоцького так саме ставишся?
показати весь коментар
07.04.2022 13:53 Відповісти
Что в Высоцком сильного? Если бы он был реальным диссидентом то кто бы его по Европам выпускал. А так чел барствовал разъезжая по нищему совку на на импортом авто и ширялся. Пел про волков, и прочую иносказательную чепуху. Уверен, сейчас бы был певцом глубинного народа и справедливости уничтожения Украины. Так что всех найух. Может перестанем наконец за абсолютной ненадобностью употреблять язык на котором сейчас мой пост.
показати весь коментар
07.04.2022 14:02 Відповісти
Высоцкий был агентом

«Его завербовали после женитьбы на Марине Влади», - вспоминает экс-сотрудник органов Михаил Крыжановский
показати весь коментар
07.04.2022 14:44 Відповісти
агентом КГ
показати весь коментар
07.04.2022 14:45 Відповісти
Десь було, що й Пушкіним та ж сама історія...
показати весь коментар
07.04.2022 14:55 Відповісти
«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок

«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)

«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
П.А. Вяземский

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)

Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский

Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский

Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр ГерценГерцен

(Про Путина сквозь века сказал)

Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов

«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.

«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион

«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев

"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)

«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)

Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин, самый почитаемый в России политический деятель (1870 - 1924 гг.)

Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин
во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»

Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"

Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее до
показати весь коментар
07.04.2022 16:52 Відповісти
- А нашо ви так з представителем негроiдноi раси??
- Ти шо, вiн-жеш кацапномовний...
показати весь коментар
07.04.2022 13:25 Відповісти
Це ти себе так по бєстолковке? Сильніше треба,щоб руцкій дух вибити.
показати весь коментар
07.04.2022 13:34 Відповісти
в Рівному пам'ятка будьонівськім війскам з красноармєйцями на конях, що йшли на Варшаву до цих пір на Дубенському клдадовищі цвіте і пахне.. теж очі ріже
показати весь коментар
07.04.2022 13:26 Відповісти
Знайомо!!! Ще й танки розкидано по купі міст. А в нас ще й афганцям влупили у 00-х... Інтервентам пам'ятник... ДЕБІЛІЗМУС...
показати весь коментар
07.04.2022 13:32 Відповісти
Ще б у Полтаві петра а в Одесі катьку розвалити, А пушкін є і в Дніпрі.
показати весь коментар
07.04.2022 13:28 Відповісти
Пушкин в Днепре уже пережил одних фашистов в 1943-м, когда Днепропетровск был в оккупации. На нем по сей день следы от немецких пуль.
показати весь коментар
07.04.2022 13:32 Відповісти
Я щас разридаюсь... Цю лєгєнду я чув ще у совку. Там нічого немає на ньому. А зараз загугли пам'ятник Шевченку у Бородянці,де він розстріляний у голову. Дніпровський пушкін має піти на гільзи!
показати весь коментар
07.04.2022 13:43 Відповісти
Чимало поетів та письменників (Вольтер, В. Гюго, Дж. Байрон, Ю. Словацький, К. Рилєєв, Т. Шевченко, М. Старицький, С. Руданський тощо) звертались у своїх творах до образу Івана Мазепи, й усі оцінювали його позитивно. Однак Олександр Пушкін у поемі "Полтава" (1828 р.) описав легендарного гетьмана, а з ним і увесь народ, у доволі негативних барвах, доповнивши антиукраїнськими метафорами.
показати весь коментар
07.04.2022 13:28 Відповісти
Це при тому, що Пушкін був типу лібералом і опозиціонером і навіть у ссилці побував...
показати весь коментар
07.04.2022 13:36 Відповісти
Ніколи він не був лібералом. Подивись на його твір " Клєвєтнікам Pоzzії."
показати весь коментар
07.04.2022 14:00 Відповісти
Декабристів ж підтримував у молодості...
показати весь коментар
07.04.2022 14:53 Відповісти
Пушкін і Сальері обісрав свого часу, хоча той був набагато поважнішою людиною, ніж Моцарт, просто в рифму лягло.
показати весь коментар
07.04.2022 13:40 Відповісти
Давно пора, а то прийдут "освобождать"
показати весь коментар
07.04.2022 13:29 Відповісти
На свалку кучерявого лизоблюда вместе со всеми толстыми и достоевскими
показати весь коментар
07.04.2022 13:31 Відповісти
Якщо на культурі виростає цілиий нарід дегенератів, то куьтурою. таке називати не можна
показати весь коментар
07.04.2022 13:31 Відповісти
Так он же эфиоп. А какая разница? (с)
показати весь коментар
07.04.2022 13:33 Відповісти
Не паліть кацапськомовну літературу!
Зривайте палітурки, рвіть блоки на дві-три частини і здавайте в макулатуру.
І вам вигода, і довкіллю користь.
показати весь коментар
07.04.2022 13:33 Відповісти
Так...з російськомовних книжок кажуть, що хороший туалетний папір виходить...
показати весь коментар
07.04.2022 13:56 Відповісти
Вот и Саша дождался "чудного мгновенья". Это значит, что херово усвоил Ваня-Дурак сказку про золотую рыбку.
показати весь коментар
07.04.2022 13:35 Відповісти
Саша просто імпєрєц і українофоб-і йому тут не місце. А так-нічого особистого.
показати весь коментар
07.04.2022 13:48 Відповісти
"Бюст и мемориальную доску передали на хранение в коммунальное предприятие".

Эх, поторопились с передачей.
Надо было бюст в подарок орбану отправить, а мемориальную доску - сиярте. Они "заслужили".
показати весь коментар
07.04.2022 13:40 Відповісти
І толстого туди ж. За рускім карабльом.
показати весь коментар
07.04.2022 13:45 Відповісти
Ні, щоб Петефі(((. Для чого ця імітація патріотизму?
показати весь коментар
07.04.2022 13:46 Відповісти
На Закарпатті мадярщину слід обмежити добою Ференца Ракоці Другого та куруців - бо, таки наші люди були, з русинів)). Як замок Мукачів тримали!!! Решту, всх отих Петефі, та решту продукту мадяризації другої половини 19 ст. слід ввічливо попросити на вихід. Нам потрібна спільна, конструктивна історія регіону.
показати весь коментар
07.04.2022 13:52 Відповісти
идиоты
показати весь коментар
07.04.2022 13:52 Відповісти
Визнаний Світом найбільшим злочинцем нацист, який знищив багато українців не тільки в боях, а в концтаборах, в Бабиному Яру та ін. - Адольф Шикльгрубер починав з аутодаффе - наказував спалювати твори видатних письменників Світу. Чомусь в цивілізованих країнах пам'ятники стоять по сто і більше років... Та то ж в цивілізованих. По-перше демонтували пам'ятник А.В. Суворову а по-друге що - віддасте ті Українські землі, що армія під його керівництвом відвоювала???
показати весь коментар
07.04.2022 13:54 Відповісти
А почему в цивилизованных странах не стоят памятники Гитлеру и всему что с его деятельностью ассоциируется?
показати весь коментар
07.04.2022 14:30 Відповісти
Рафінована російська пропаганда...лєніпрідумалукраіну...
показати весь коментар
07.04.2022 14:40 Відповісти
Коли відверто, в контексті регіону: це не українство, це мадяронство(((
показати весь коментар
07.04.2022 13:55 Відповісти
Шел Х#й по х#ю, видит х#й на х#ю!
Ну зачем мне х#й, если я сам - Х#й!
Взял Х#й за х#й и выкинул на х#й!

A.C. Пушкин...
показати весь коментар
07.04.2022 14:00 Відповісти
Хтось ще вірить у політ Гагаріна? якщо хтось вірить, то дайте посилання на те, якою була швидкість спускного апарату на той момент, коли він з нього катапультувався? бо зараз - Максимальная скорость, на которой возможно катапультирование, составляет 1,1 тысячи километров в час.
показати весь коментар
07.04.2022 14:05 Відповісти
Під виглядом "украінізації" відкрито роблять мадяризацію, а наші ще й радіють(( Яка темнота((.
показати весь коментар
07.04.2022 14:07 Відповісти
Вони дошку пошани Сіярто встановили?
показати весь коментар
07.04.2022 14:15 Відповісти
Коли в Полтаві стовп Петра сковирнуть. То взагалі памятник москальскій окупації
показати весь коментар
07.04.2022 14:11 Відповісти
Чи є така кількість пам'ятників та вулиць пушкіних, чєхових і різних достоєвських у Польщі та Фінляндії? Нема. А вони також були в складі імперії. Але ж потім не ставили собі за мету триматися за руську культуру. У нас напхали гидоти на кожному розі. Что бі маяковскаво в подлінніке чітать. Не тільки діячів російского творчого прошарку а й російську мову потрібно виключити з освітнього процесу. Так за три- чотири десятиліття можна перетворити націю повністью на україномовну. Язьі к зникне навіть з побуту і ніхто про нього більше не згадає. І це без жодної заборони на вживання.
показати весь коментар
07.04.2022 14:14 Відповісти
В Чехии есть и Пушкина и даже И.П. Павлова.... я бы поэтов не трогал
показати весь коментар
07.04.2022 15:53 Відповісти
все эти пушкины,лермонтовы,толстые были ярыми Украинофобами!поэтому пусть ******** себе их забирает!у УКРАИНЫ есть масса своих гениев!
показати весь коментар
07.04.2022 14:16 Відповісти
Прощай, немытая Россия…

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Лермонова можно оставить они за 200 лет не изменились
показати весь коментар
07.04.2022 15:40 Відповісти
ПНХ зі своїм лєрмонтовим
показати весь коментар
07.04.2022 17:58 Відповісти
Вже уявляю скільки повилазить кацапського лайна на цю подію...
показати весь коментар
07.04.2022 17:57 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 19:52 Відповісти
 
 