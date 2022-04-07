В Мукачево демонтировали памятник Пушкину. ФОТО

Коммунальщики демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина и сняли его мемориальную доску из городской школы №1.

Об этом сообщил Мукачевский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", - пояснили в горсовете.

Бюст и мемориальную доску передали на хранение в коммунальное предприятие.

Также школа №1 отказывается от присвоенного имени А.С. Пушкина. В настоящее время управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени юридического лица.

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