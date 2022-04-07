РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4338 посетителей онлайн
Новости Фото
11 990 92

В Мукачево демонтировали памятник Пушкину. ФОТО

Коммунальщики демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина и сняли его мемориальную доску из городской школы №1.

Об этом сообщил Мукачевский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", - пояснили в горсовете.

Бюст и мемориальную доску передали на хранение в коммунальное предприятие.

Также школа №1 отказывается от присвоенного имени А.С. Пушкина. В настоящее время управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени юридического лица.

Читайте также: В Мукачево переименуют все улицы, названные в честь россиян, - горсовет

В Мукачево демонтировали памятник Пушкину 01

В Мукачево демонтировали памятник Пушкину 02
В Мукачево демонтировали памятник Пушкину 03

Автор: 

Мукачево (345) памятник (2239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Мороз и солнце
День чюдєсний
Ідьош ти *****
Друг прєлєстний.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:06
+27
ну и правильно... нах оно там... лукоморье...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:06
+18
рускій ефіоп іди накуй!)
показать весь комментарий
07.04.2022 13:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай да сашка, а й да сукін син.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:04 Ответить
Може й не сукін,але в Україні він нахєр не потрібен.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:32 Ответить
Сукін, сукін.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:43 Ответить
ех ти, а ще "істерик" - для безграмотних: то Пушкін про себе шуткував
показать весь комментарий
07.04.2022 14:15 Ответить
Слово «пушкін» пишеться з маленької,пришелепкуватий ти малорос вася.
показать весь комментарий
07.04.2022 16:24 Ответить
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
показать весь комментарий
07.04.2022 16:47 Ответить
Мороз и солнце
День чюдєсний
Ідьош ти *****
Друг прєлєстний.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:06 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 13:44 Ответить
Вслед за руским карабльом
показать весь комментарий
07.04.2022 13:56 Ответить
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
показать весь комментарий
07.04.2022 16:48 Ответить
ну и правильно... нах оно там... лукоморье...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:06 Ответить
Нічого ,згодом забуде. І ти-теж.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:30 Ответить
А чому пропонується виключити тільки російську мову? Повиключати всі мови - англійську, французську та зовсім всі-всі по всіх державах, а почати з Неньки. І сидіти за парканом, бухати і самолюбоватись як ті рашки. НЕ ТРЕБА УПОДІБНЮВАТИСЯ РАШКАМ, Бо так і до нацизму недалеко - потім що? - НЮРНБЕРГ?
показать весь комментарий
07.04.2022 14:47 Ответить
Пішов нахер,малорос!
показать весь комментарий
07.04.2022 16:25 Ответить
Мене також можеш послати по русскі за оце: "«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок

«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)

«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
П.А. Вяземский

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)

Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский

Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский

Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр ГерценГерцен

(Про Путина сквозь века сказал)

Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов

«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.

«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион

«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев

"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)

«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)

Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин, самый почитаемый в России политический деятель (1870 - 1924 гг.)

Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин
во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»

Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"

Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в
показать весь комментарий
07.04.2022 16:45 Ответить
На жаль більшість українців не знає що писли російскі класики та інші прогресивні росія про росіян. Ну наприклад: "«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок

«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)

«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
П.А. Вяземский

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)

Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский

Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский

Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр ГерценГерцен

(Про Путина сквозь века сказал)

Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов

«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.

«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион

«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев

"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)

«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)

Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин, самый почитаемый в России политический деятель (1870 - 1924 гг.)

Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин
во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»

Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"
показать весь комментарий
07.04.2022 16:44 Ответить
Ти ознайомся з їхньою творчістю,а не з напівфейковими висловами з інету,а тоді пиши,а не демонструй тут своє неввґластво, «украйінєЦ»
показать весь комментарий
07.04.2022 23:44 Ответить
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
показать весь комментарий
07.04.2022 16:49 Ответить
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

Потихеньку перетвоюєте Україну на малоросію.
показать весь комментарий
07.04.2022 16:50 Ответить
рускій ефіоп іди накуй!)
показать весь комментарий
07.04.2022 13:07 Ответить
Поети взагалі більшість як не 3,14дарас, так буйне чмурло. Нашого бухаря голубого теж по країнам розставили й нашось бидло реліквієм патріотизму роздуло, хоча воно продалося й в Україні до кінця житухи не побувало...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:30 Ответить
ти провокатор і робиш так, як це подобається рашистам. Перш шо нотувать треба мозки включати, та прогнозувати як це викоритсає вражина
показать весь комментарий
07.04.2022 15:02 Ответить
Все эти пердушкины и прочие каловьевы своего времени должны исчезнуть из нормальных стран.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:08 Ответить
Ибо нефиг этому истукану там делать
показать весь комментарий
07.04.2022 13:15 Ответить
Є ще в Одесі пам'ятник Софє Гольштейн (по чоловіку), яка прославилася тим, що заборонила у російській "імперії" слово жид.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:15 Ответить
Німецька розвідка перехопила розмови росіян, де вони зізнаються, як розстрілювали мирних у Бучі.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:15 Ответить
І це правильно!
Навіщо в українському Мукачеві пам'ятник ефіопу?
показать весь комментарий
07.04.2022 13:16 Ответить
Якщо стоскється русні-це не расизм. Русня поза законом.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:37 Ответить
А ми орієнтуємся на Америку 50-х років.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:38 Ответить
Та пох.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:38 Ответить
А якщо замість аса-пушкіна поставити Боба Марли (Bob Marley)? Він був пов'язаний з Ефіопією...
показать весь комментарий
07.04.2022 17:00 Ответить
Навіщо Ви ефіопів ображаєте?
Він онук "арапа петра I".
показать весь комментарий
07.04.2022 13:45 Ответить
Але за національністю то ефіоп! Може він якраз і вийде після того, як гомік петруха свого арапа мав неодноразово?
показать весь комментарий
07.04.2022 13:53 Ответить

Отож я і кажу - не ображайте усіх єфіопів.
Один якийсь ефіоп "нетрадиційної орентації" не може уособлювати націю. )) А його викидень - тим більш.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:00 Ответить
Не ображаю я ефіопів. Мені на них..... з гіркою. Голубів шкода. Срати нема на що їм у Мукачеві буде. А голуба не обдурити. Він, голуб, маскаля за 5 кілометрів бачить. А я за своєю натурою за фауну дуже переживаю.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:09 Ответить

Щодо голубів - це так, шкода. ))
Я і сам до фауни з повагою ставлюся.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:25 Ответить
Нє, ну а шо той Пушкін собі думав? Тихенько одсидиться і ніхто його не чіпатиме? Дарма. )
От би й інші громади наслідували приклад, у нас повно своїх видатних письменників, поетів та інших культурних діячів, нащо нам кацапські - не зрозуміло...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:16 Ответить
От нічого особисто проти Пушкіна не маю - прикольний такий роздовбай та ще й не зовсім кацап і не підстилка царька ))) АЛЕ, головне АЛЕ, що всі Пушкіни, Толстиє, Достоєвські та ін. Тургєнєви-Мургєнєви насаджувались насильницьким шляхом і позиціонувались як найкращі в світовій літературі - повна дикість! Якби в зарубіжній літературі вивчали одночасно Пушкіна і Бьорнса чи Рільке, наприклад - нема питань! А так, цілком згоден - потрібна дерусифікація.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:39 Ответить
Ти й до висоцького так саме ставишся?
показать весь комментарий
07.04.2022 13:53 Ответить
Что в Высоцком сильного? Если бы он был реальным диссидентом то кто бы его по Европам выпускал. А так чел барствовал разъезжая по нищему совку на на импортом авто и ширялся. Пел про волков, и прочую иносказательную чепуху. Уверен, сейчас бы был певцом глубинного народа и справедливости уничтожения Украины. Так что всех найух. Может перестанем наконец за абсолютной ненадобностью употреблять язык на котором сейчас мой пост.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:02 Ответить
Высоцкий был агентом

«Его завербовали после женитьбы на Марине Влади», - вспоминает экс-сотрудник органов Михаил Крыжановский
показать весь комментарий
07.04.2022 14:44 Ответить
агентом КГ
показать весь комментарий
07.04.2022 14:45 Ответить
Десь було, що й Пушкіним та ж сама історія...
показать весь комментарий
07.04.2022 14:55 Ответить
«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок

«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)

«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ, публицист и критик.

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.... - Философ Владимир Соловьев

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
П.А. Вяземский

«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)

Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много. - Василий Ключевский

Русский простолюдин - православный - отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. - Василий Ключевский

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования. - Василий Ключевский

Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр ГерценГерцен

(Про Путина сквозь века сказал)

Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.»
«Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие…»
«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить».
«Русскому человеку не хватает желания желать».
- А.П.Чехов

«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким.

«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион

«Национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».
«Русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда имели одну подлость». - В.Соловьев

"Русский человек умеет быть святым, но не может быть честным". - Константин Леонтьев, российский философ (1831 - 1891)

«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)

Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин, самый почитаемый в России политический деятель (1870 - 1924 гг.)

Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы. - Н. Чернышевский

"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин
во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»

Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"

Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее до
показать весь комментарий
07.04.2022 16:52 Ответить
- А нашо ви так з представителем негроiдноi раси??
- Ти шо, вiн-жеш кацапномовний...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:25 Ответить
Це ти себе так по бєстолковке? Сильніше треба,щоб руцкій дух вибити.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:34 Ответить
в Рівному пам'ятка будьонівськім війскам з красноармєйцями на конях, що йшли на Варшаву до цих пір на Дубенському клдадовищі цвіте і пахне.. теж очі ріже
показать весь комментарий
07.04.2022 13:26 Ответить
Знайомо!!! Ще й танки розкидано по купі міст. А в нас ще й афганцям влупили у 00-х... Інтервентам пам'ятник... ДЕБІЛІЗМУС...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:32 Ответить
Ще б у Полтаві петра а в Одесі катьку розвалити, А пушкін є і в Дніпрі.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:28 Ответить
Пушкин в Днепре уже пережил одних фашистов в 1943-м, когда Днепропетровск был в оккупации. На нем по сей день следы от немецких пуль.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:32 Ответить
Я щас разридаюсь... Цю лєгєнду я чув ще у совку. Там нічого немає на ньому. А зараз загугли пам'ятник Шевченку у Бородянці,де він розстріляний у голову. Дніпровський пушкін має піти на гільзи!
показать весь комментарий
07.04.2022 13:43 Ответить
Чимало поетів та письменників (Вольтер, В. Гюго, Дж. Байрон, Ю. Словацький, К. Рилєєв, Т. Шевченко, М. Старицький, С. Руданський тощо) звертались у своїх творах до образу Івана Мазепи, й усі оцінювали його позитивно. Однак Олександр Пушкін у поемі "Полтава" (1828 р.) описав легендарного гетьмана, а з ним і увесь народ, у доволі негативних барвах, доповнивши антиукраїнськими метафорами.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:28 Ответить
Це при тому, що Пушкін був типу лібералом і опозиціонером і навіть у ссилці побував...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:36 Ответить
Ніколи він не був лібералом. Подивись на його твір " Клєвєтнікам Pоzzії."
показать весь комментарий
07.04.2022 14:00 Ответить
Декабристів ж підтримував у молодості...
показать весь комментарий
07.04.2022 14:53 Ответить
Пушкін і Сальері обісрав свого часу, хоча той був набагато поважнішою людиною, ніж Моцарт, просто в рифму лягло.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:40 Ответить
Давно пора, а то прийдут "освобождать"
показать весь комментарий
07.04.2022 13:29 Ответить
На свалку кучерявого лизоблюда вместе со всеми толстыми и достоевскими
показать весь комментарий
07.04.2022 13:31 Ответить
Якщо на культурі виростає цілиий нарід дегенератів, то куьтурою. таке називати не можна
показать весь комментарий
07.04.2022 13:31 Ответить
Так он же эфиоп. А какая разница? (с)
показать весь комментарий
07.04.2022 13:33 Ответить
Не паліть кацапськомовну літературу!
Зривайте палітурки, рвіть блоки на дві-три частини і здавайте в макулатуру.
І вам вигода, і довкіллю користь.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:33 Ответить
Так...з російськомовних книжок кажуть, що хороший туалетний папір виходить...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:56 Ответить
Вот и Саша дождался "чудного мгновенья". Это значит, что херово усвоил Ваня-Дурак сказку про золотую рыбку.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:35 Ответить
Саша просто імпєрєц і українофоб-і йому тут не місце. А так-нічого особистого.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:48 Ответить
"Бюст и мемориальную доску передали на хранение в коммунальное предприятие".

Эх, поторопились с передачей.
Надо было бюст в подарок орбану отправить, а мемориальную доску - сиярте. Они "заслужили".
показать весь комментарий
07.04.2022 13:40 Ответить
І толстого туди ж. За рускім карабльом.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:45 Ответить
Ні, щоб Петефі(((. Для чого ця імітація патріотизму?
показать весь комментарий
07.04.2022 13:46 Ответить
На Закарпатті мадярщину слід обмежити добою Ференца Ракоці Другого та куруців - бо, таки наші люди були, з русинів)). Як замок Мукачів тримали!!! Решту, всх отих Петефі, та решту продукту мадяризації другої половини 19 ст. слід ввічливо попросити на вихід. Нам потрібна спільна, конструктивна історія регіону.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:52 Ответить
идиоты
показать весь комментарий
07.04.2022 13:52 Ответить
Визнаний Світом найбільшим злочинцем нацист, який знищив багато українців не тільки в боях, а в концтаборах, в Бабиному Яру та ін. - Адольф Шикльгрубер починав з аутодаффе - наказував спалювати твори видатних письменників Світу. Чомусь в цивілізованих країнах пам'ятники стоять по сто і більше років... Та то ж в цивілізованих. По-перше демонтували пам'ятник А.В. Суворову а по-друге що - віддасте ті Українські землі, що армія під його керівництвом відвоювала???
показать весь комментарий
07.04.2022 13:54 Ответить
А почему в цивилизованных странах не стоят памятники Гитлеру и всему что с его деятельностью ассоциируется?
показать весь комментарий
07.04.2022 14:30 Ответить
Рафінована російська пропаганда...лєніпрідумалукраіну...
показать весь комментарий
07.04.2022 14:40 Ответить
Коли відверто, в контексті регіону: це не українство, це мадяронство(((
показать весь комментарий
07.04.2022 13:55 Ответить
Шел Х#й по х#ю, видит х#й на х#ю!
Ну зачем мне х#й, если я сам - Х#й!
Взял Х#й за х#й и выкинул на х#й!

A.C. Пушкин...
показать весь комментарий
07.04.2022 14:00 Ответить
Хтось ще вірить у політ Гагаріна? якщо хтось вірить, то дайте посилання на те, якою була швидкість спускного апарату на той момент, коли він з нього катапультувався? бо зараз - Максимальная скорость, на которой возможно катапультирование, составляет 1,1 тысячи километров в час.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:05 Ответить
Під виглядом "украінізації" відкрито роблять мадяризацію, а наші ще й радіють(( Яка темнота((.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:07 Ответить
Вони дошку пошани Сіярто встановили?
показать весь комментарий
07.04.2022 14:15 Ответить
Коли в Полтаві стовп Петра сковирнуть. То взагалі памятник москальскій окупації
показать весь комментарий
07.04.2022 14:11 Ответить
Чи є така кількість пам'ятників та вулиць пушкіних, чєхових і різних достоєвських у Польщі та Фінляндії? Нема. А вони також були в складі імперії. Але ж потім не ставили собі за мету триматися за руську культуру. У нас напхали гидоти на кожному розі. Что бі маяковскаво в подлінніке чітать. Не тільки діячів російского творчого прошарку а й російську мову потрібно виключити з освітнього процесу. Так за три- чотири десятиліття можна перетворити націю повністью на україномовну. Язьі к зникне навіть з побуту і ніхто про нього більше не згадає. І це без жодної заборони на вживання.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:14 Ответить
В Чехии есть и Пушкина и даже И.П. Павлова.... я бы поэтов не трогал
показать весь комментарий
07.04.2022 15:53 Ответить
все эти пушкины,лермонтовы,толстые были ярыми Украинофобами!поэтому пусть ******** себе их забирает!у УКРАИНЫ есть масса своих гениев!
показать весь комментарий
07.04.2022 14:16 Ответить
Прощай, немытая Россия…

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Лермонова можно оставить они за 200 лет не изменились
показать весь комментарий
07.04.2022 15:40 Ответить
ПНХ зі своїм лєрмонтовим
показать весь комментарий
07.04.2022 17:58 Ответить
Вже уявляю скільки повилазить кацапського лайна на цю подію...
показать весь комментарий
07.04.2022 17:57 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 19:52 Ответить
 
 