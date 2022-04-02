В Мукачево переименуют все улицы, названные в честь россиян, - горсовет

В Мукачево в Закарпатье изменят все названия улиц, связанных с российскими деятелями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Мукачевский городской совет.

Предлагается назвать эти улицы в честь погибших героев в российско-украинской войне, выдающихся деятелей города, области, страны.

Мэр Мукачева Андрей Балога отметил, что проект будет разработан комиссией по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии горсовета.

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Также в Мукачево школа №1 откажется от присвоенного имени А.С. Пушкина. Соответствующий проект решения рассмотрен на заседании исполнительного комитета горсовета. В настоящее время управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени.

Как сообщалось, в Мукачево две недели назад переименовали улицу Льва Толстого в честь Героя Украины Андрея Литуна. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии городского совета. Андрей Литун погиб в начале войны с Россией, 6 марта, был командиром 128-й отдельной закарпатской горно-шутрмовой бригады.