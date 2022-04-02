В Мукачево переименуют все улицы, названные в честь россиян, - горсовет
В Мукачево в Закарпатье изменят все названия улиц, связанных с российскими деятелями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Мукачевский городской совет.
Предлагается назвать эти улицы в честь погибших героев в российско-украинской войне, выдающихся деятелей города, области, страны.
Мэр Мукачева Андрей Балога отметил, что проект будет разработан комиссией по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии горсовета.
Также в Мукачево школа №1 откажется от присвоенного имени А.С. Пушкина. Соответствующий проект решения рассмотрен на заседании исполнительного комитета горсовета. В настоящее время управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени.
Как сообщалось, в Мукачево две недели назад переименовали улицу Льва Толстого в честь Героя Украины Андрея Литуна. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии городского совета. Андрей Литун погиб в начале войны с Россией, 6 марта, был командиром 128-й отдельной закарпатской горно-шутрмовой бригады.
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Історія. Вулиця виникла у 50-і роки XX століття під назвою Нова. ******* назва на честь російського державного та військового діяча князя Дмитра Пожарського - з 1955 року. Паралельно до вулиці Пожарського пролягає вулиця Мініна, названа того ж 1955 року на честь Кузьми Мініна - найближчого соратника князя Д.М. Пожарського.
Я звертався у Київ раду з цього приводу десь у 2015 році. Мені відповіли, що зараз не на часі. От такі в нас тутешні патріоти. Я так думаю, що "депутати" і не знають хто такі оті персонажі!?