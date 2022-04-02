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Новости Декоммунизация
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В Мукачево переименуют все улицы, названные в честь россиян, - горсовет

мукачево

В Мукачево в Закарпатье изменят все названия улиц, связанных с российскими деятелями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Мукачевский городской совет.

Предлагается назвать эти улицы в честь погибших героев в российско-украинской войне, выдающихся деятелей города, области, страны.

Мэр Мукачева Андрей Балога отметил, что проект будет разработан комиссией по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии горсовета.

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Также в Мукачево школа №1 откажется от присвоенного имени А.С. Пушкина. Соответствующий проект решения рассмотрен на заседании исполнительного комитета горсовета. В настоящее время управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета занимается процедурой отказа от ранее присвоенного имени.

Как сообщалось, в Мукачево две недели назад переименовали улицу Льва Толстого в честь Героя Украины Андрея Литуна. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии городского совета. Андрей Литун погиб в начале войны с Россией, 6 марта, был командиром 128-й отдельной закарпатской горно-шутрмовой бригады.

Автор: 

Мукачево (345) переименования (739) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+5
А що буде з замком медведчука?
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02.04.2022 01:57
+5
Чому тільки в Мукачеві?
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02.04.2022 01:59
+3
надіюсь перейменують не на орбана і сіятро.
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02.04.2022 02:03
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А що буде з замком медведчука?
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02.04.2022 01:57 Ответить
Чому тільки в Мукачеві?
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02.04.2022 01:59 Ответить
Бо там руську *********, а може і зараз шанують
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02.04.2022 03:50 Ответить
щойновилуплений- не свисти.
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02.04.2022 09:06 Ответить
Гавнюків всюди хватає.
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02.04.2022 09:08 Ответить
надіюсь перейменують не на орбана і сіятро.
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02.04.2022 02:03 Ответить
В історії України достатньо багато діячів, які гідні того, щоб на їхню честь називати вулиці Вінниці. У ці дні в нас з'являються нові герої, що жертвують своїми життями за нашу країну. Це їхню пам'ять ми зобов'язані увіковічити. Окрім цього, на гідне пошанування заслуговують видатні діячі історії та культури України загалом, які в радянський період перебували під забороною.

Вимагаємо розпочати процес дерусифікації міста за встановленою законом процедурою.

https://petition.e-dem.ua/vinnytsia/petition/view/2394?fbclid=IwAR23WHDH5WAJgeL1qSccKxEIVmzVicQW8OXpUcAPevqyVQ4BYZjIKNNrErc
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02.04.2022 07:49 Ответить
А у Києві у Дніпровському р-ні досі є вулиці історичних кацапських героїв: Мініна і Пожарського. До чого такі назви у Києві досі невідомо?

Історія. Вулиця виникла у 50-і роки XX століття під назвою Нова. ******* назва на честь російського державного та військового діяча князя Дмитра Пожарського - з 1955 року. Паралельно до вулиці Пожарського пролягає вулиця Мініна, названа того ж 1955 року на честь Кузьми Мініна - найближчого соратника князя Д.М. Пожарського.

Я звертався у Київ раду з цього приводу десь у 2015 році. Мені відповіли, що зараз не на часі. От такі в нас тутешні патріоти. Я так думаю, що "депутати" і не знають хто такі оті персонажі!?
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02.04.2022 09:52 Ответить
Усім іншим міським та селещним радам треба не зволікати і не чекати розпорядження від Верховної Ради України, а брати приклад з Мукачевської громади і позбавлятись усіх російських колоніальних маркерів. Усі вулиці, парки, пам'ятники, театри та інші об'єкти повинні бути вичещені від будь-якої згадки та причетності до московії.
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02.04.2022 10:25 Ответить
по всей УКРАИНЕ надо так сделать!
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02.04.2022 13:28 Ответить
 
 