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Новини Декомунізація
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У Мукачеві перейменують усі вулиці, названі на честь росіян, - міськрада

мукачево

У Мукачеві на Закарпатті змінять усі назви вулиць, пов’язаних із російськими діячами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Мукачівська міська рада.

Пропонується назвати ці вулиці на честь загиблих героїв на російсько-українській війні, видатних діячів міста, області, країни.

Мер Мукачева Андрій Балога зазначив, що проєкт буде опрацьовано комісією з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесено на засідання сесії міськради.

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Також у Мукачеві школа №1 відмовиться від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Відповідний проєкт рішення було розглянуто на засіданні виконавчого комітету міськради. Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені.

Як повідомлялося, в Мукачеві два тижні тому перейменували вулицю Льва Толстого на честь Героя України Андрія Літуна. Відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії міської ради. Андрій Літун загинув на початку війни з Росією, 6 березня, був командиром 128-ї окремої закарпатської гірсько-шутрмової бригади.

Автор: 

Мукачево (175) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+5
А що буде з замком медведчука?
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02.04.2022 01:57
+5
Чому тільки в Мукачеві?
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02.04.2022 01:59
+3
надіюсь перейменують не на орбана і сіятро.
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02.04.2022 02:03
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А що буде з замком медведчука?
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02.04.2022 01:57 Відповісти
Чому тільки в Мукачеві?
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02.04.2022 01:59 Відповісти
Бо там руську *********, а може і зараз шанують
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02.04.2022 03:50 Відповісти
щойновилуплений- не свисти.
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02.04.2022 09:06 Відповісти
Гавнюків всюди хватає.
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02.04.2022 09:08 Відповісти
надіюсь перейменують не на орбана і сіятро.
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02.04.2022 02:03 Відповісти
В історії України достатньо багато діячів, які гідні того, щоб на їхню честь називати вулиці Вінниці. У ці дні в нас з'являються нові герої, що жертвують своїми життями за нашу країну. Це їхню пам'ять ми зобов'язані увіковічити. Окрім цього, на гідне пошанування заслуговують видатні діячі історії та культури України загалом, які в радянський період перебували під забороною.

Вимагаємо розпочати процес дерусифікації міста за встановленою законом процедурою.

https://petition.e-dem.ua/vinnytsia/petition/view/2394?fbclid=IwAR23WHDH5WAJgeL1qSccKxEIVmzVicQW8OXpUcAPevqyVQ4BYZjIKNNrErc
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02.04.2022 07:49 Відповісти
А у Києві у Дніпровському р-ні досі є вулиці історичних кацапських героїв: Мініна і Пожарського. До чого такі назви у Києві досі невідомо?

Історія. Вулиця виникла у 50-і роки XX століття під назвою Нова. ******* назва на честь російського державного та військового діяча князя Дмитра Пожарського - з 1955 року. Паралельно до вулиці Пожарського пролягає вулиця Мініна, названа того ж 1955 року на честь Кузьми Мініна - найближчого соратника князя Д.М. Пожарського.

Я звертався у Київ раду з цього приводу десь у 2015 році. Мені відповіли, що зараз не на часі. От такі в нас тутешні патріоти. Я так думаю, що "депутати" і не знають хто такі оті персонажі!?
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02.04.2022 09:52 Відповісти
Усім іншим міським та селещним радам треба не зволікати і не чекати розпорядження від Верховної Ради України, а брати приклад з Мукачевської громади і позбавлятись усіх російських колоніальних маркерів. Усі вулиці, парки, пам'ятники, театри та інші об'єкти повинні бути вичещені від будь-якої згадки та причетності до московії.
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02.04.2022 10:25 Відповісти
по всей УКРАИНЕ надо так сделать!
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02.04.2022 13:28 Відповісти
 
 