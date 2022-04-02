У Мукачеві перейменують усі вулиці, названі на честь росіян, - міськрада
У Мукачеві на Закарпатті змінять усі назви вулиць, пов’язаних із російськими діячами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Мукачівська міська рада.
Пропонується назвати ці вулиці на честь загиблих героїв на російсько-українській війні, видатних діячів міста, області, країни.
Мер Мукачева Андрій Балога зазначив, що проєкт буде опрацьовано комісією з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесено на засідання сесії міськради.
Також у Мукачеві школа №1 відмовиться від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Відповідний проєкт рішення було розглянуто на засіданні виконавчого комітету міськради. Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені.
Як повідомлялося, в Мукачеві два тижні тому перейменували вулицю Льва Толстого на честь Героя України Андрія Літуна. Відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії міської ради. Андрій Літун загинув на початку війни з Росією, 6 березня, був командиром 128-ї окремої закарпатської гірсько-шутрмової бригади.
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Історія. Вулиця виникла у 50-і роки XX століття під назвою Нова. ******* назва на честь російського державного та військового діяча князя Дмитра Пожарського - з 1955 року. Паралельно до вулиці Пожарського пролягає вулиця Мініна, названа того ж 1955 року на честь Кузьми Мініна - найближчого соратника князя Д.М. Пожарського.
Я звертався у Київ раду з цього приводу десь у 2015 році. Мені відповіли, що зараз не на часі. От такі в нас тутешні патріоти. Я так думаю, що "депутати" і не знають хто такі оті персонажі!?