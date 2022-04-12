ВСУ разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС: просят украинцев помочь

Министерство цифровой трансформации призвало украинцев сообщать с помощью чат-бота "єВорог" информацию о местонахождении российских комплексов связи Редут-2УС.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ВСУ разыскивают российский комплекс связи Редут-2УС.

Это радиолокационная система, через которую руководство русской армии дает команды солдатам и войскам врага обмениваются информацией между собой. Уничтожив эту систему, оборвём связь и враг потеряет управление войсками. Так российские генералы будут вынуждены управлять своими войсками в ручном режиме на поле боя, а наши военные получат доступ, чтобы их уничтожить.

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Если вы заметили такой комплекс, немедленно сообщайте о его геолокации в Telegram-бот єВорог https://t.me/evorog_bot

Только за два дня в чат єВорог украинцы направили 33 геолокации Редут-2УС. Наша команда уже передала эту ценную информацию военным.

Также продолжайте отправлять все остальные кадры оккупантов и вражеской техники. Становитесь тайными агентами ВСУ и заботьтесь о собственной безопасности! Победим в войне вместе", – рассказали в министерстве.