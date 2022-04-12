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ВСУ разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС: просят украинцев помочь

редут,2ус

Министерство цифровой трансформации призвало украинцев сообщать с помощью чат-бота "єВорог" информацию о местонахождении российских комплексов связи Редут-2УС.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ВСУ разыскивают российский комплекс связи Редут-2УС.

Это радиолокационная система, через которую руководство русской армии дает команды солдатам и войскам врага обмениваются информацией между собой. Уничтожив эту систему, оборвём связь и враг потеряет управление войсками. Так российские генералы будут вынуждены управлять своими войсками в ручном режиме на поле боя, а наши военные получат доступ, чтобы их уничтожить.

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Если вы заметили такой комплекс, немедленно сообщайте о его геолокации в Telegram-бот єВорог ВСУ разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС: просят украинцев помочь 01 https://t.me/evorog_bot

Только за два дня в чат єВорог украинцы направили 33 геолокации Редут-2УС. Наша команда уже передала эту ценную информацию военным.

Также продолжайте отправлять все остальные кадры оккупантов и вражеской техники. Становитесь тайными агентами ВСУ и заботьтесь о собственной безопасности! Победим в войне вместе", – рассказали в министерстве.

ВСУ разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС: просят украинцев помочь 02
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Топ комментарии
+50
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12.04.2022 16:08
+16
А потім Редут уїбут!
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12.04.2022 16:01
+14
"Армія, мова, віра" (С) Порох
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12.04.2022 16:41
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А потім Редут уїбут!
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12.04.2022 16:01 Ответить
Скоріше відіжмуть. Така техніка потрібна ЗСУ. Звісно, екіпаж орків в цій схемі буде зайвим...
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12.04.2022 16:23 Ответить
Чому зайвим? Розкажуть як ним керувати. А потім можна й до стінки.
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12.04.2022 16:32 Ответить
теж варіант )
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12.04.2022 17:02 Ответить
серьезный аналоговнет
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12.04.2022 16:02 Ответить
класна штука.В нас таких нажаль немає. але скоро будуть.
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12.04.2022 16:16 Ответить
Швидше за все десь в лісі, паркових зонах де можливе маскування або біля високих будинків.
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12.04.2022 16:06 Ответить
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12.04.2022 16:08 Ответить
Как при нацистах во второй мировой войне...
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12.04.2022 16:14 Ответить
моєму батькові зараз 92 роки, будучи юнаком пережив другу світову. це місто Стрий на Львівщині, ніякі німці мирних не рухали, так були ессівці , але вони займалися виключно тими хто їм завдавав шкоду. ні німці при наступі і відході ні навіть совєти коли вже йшли на Європу людей по селах без причини не рухали, мали польові кухні, максимум в примусовому порядку треба було пустити солдатів до хати, нагодувати і дати курку в дорогу. все. то шо червоні творили за кордоном інше питання, це жах про котрий я наслухався пацаном бо сусід по сходовій клітці був полковником Польської армії і навіть деякий час комендантом залізничного вокзалу у Львові, то він татові деколи про ту трагедію розповідав. доречі ніколи не святкував 9 травня хоча він і його дружина пройшли всю війну. так шо не треба порівнювати теперішніх кацапських виродків і нацистов второй міровой
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16.04.2022 15:20 Ответить
"Армія, мова, віра" (С) Порох
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12.04.2022 16:41 Ответить
Мали б Штати допомогти через супутникову систему розпізнавання.
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12.04.2022 16:10 Ответить
согласен, пусть помогут "запеленговать", и цель укажуть шо ее ******!
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12.04.2022 16:26 Ответить
Успешную операцию ВСУ провели возле поселка Новоайдар.
Последствия показали 12 апреля.
«ВСУ в районе Новоайдара Луганской области неплохо так поджарили российских оккупантов»,
- говорится в сообщении.

https://youtu.be/0SAGf0xGykk
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12.04.2022 16:19 Ответить
А шо не льзя понять откуда она фонить ?! (((
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12.04.2022 16:21 Ответить
Я на 100% не впевнений, але думаю, що там досить вузьконаправлені антени і вони орієнтовані дуже точно на інші такі пєпєлаци. Якщо антена не світить прямо на тебе, то ти не зможеш її задетектити. А світити такою штукою в сторону позицій ЗСУ нема ніякого сенсу.
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12.04.2022 16:40 Ответить
Схоже на ******* радіорелейну станцію.
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12.04.2022 17:20 Ответить
ну десь так воно і є. виїхати в *****, підняти антену повище і вже маєш звʼязок.
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12.04.2022 17:22 Ответить
Підняти мало, треба ретельно навести на іншу таку ж антену.
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12.04.2022 18:39 Ответить
Це вона і є. "Комплекс призначений для швидкого розгортання ретрансляційної точки цифрової радіорелейної лінії зв'язку і мереж широкосмугового бездротового доступу." https://mil.in.ua/uk/articles/vijskovyj-parad-rosiyi-oglyad-********/
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12.04.2022 18:46 Ответить
Я тебе зрозумів, дякую... связь по типу "мост с ретрансляторами" узконаправленними ...
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12.04.2022 17:21 Ответить
Так бокові пелюстки діаграми спрямованості не відміниш - фізика!
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12.04.2022 17:55 Ответить
Я думаю вони там дуже-дуже слабкі. Це демаскуючий фактор і напевне конструктори тої махіндрації цей момент окремо продумували.
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12.04.2022 18:06 Ответить
Нема ніяких бокових пелюстків в параболічній антени. Це вам не діполь.
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12.04.2022 19:37 Ответить
Є. Обов'язково. І чим більший діаметр антени, тим більше бічних пелюстків. Але і інтенсивність випромінювання в них падає також.
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12.04.2022 21:16 Ответить
Звідки горілкою, сечею та перегаром тхне (руський дуХ), можно визначити!
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12.04.2022 16:23 Ответить
Попросите США пусть глянуть со своих развед. спутников, от куда та хрень вещаеть....
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12.04.2022 16:24 Ответить
ні, не зможуть, а по знімках важко шукати, проглядаючи кілометри знімків. Авакс міг би допомогти, але у нього дальність дії 400 км а тому не зможе підлетити.
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12.04.2022 17:40 Ответить
33 локации надислалы?Так сколько ж этой хрени у них(или в Украине)?
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12.04.2022 16:42 Ответить
Знову російський Telegram ?

Передавайте інформацію нам і заодно російським спецслужбам?
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12.04.2022 18:11 Ответить
Искать его нужно где то в луганской области
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12.04.2022 18:19 Ответить
Не забьіть включить в репарации засерание суверенного єфира. Надеюсь, в момент подсчета сумм ермака уже не будет в руководстве.
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12.04.2022 18:41 Ответить
Фігасобі кіндзадза. Таке не пропустиш
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12.04.2022 19:04 Ответить
Це не так. Поставить між високих дерев і нічого не побачиш.
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12.04.2022 19:40 Ответить
Министерство цифровой трансформации призвало?? Это ещё что за херня?? Пока ЗСУ не скажет не хрен это министеришко слушать
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12.04.2022 19:40 Ответить
А Министерство цифровой трансформации со спутника не хочет посмотреть? Или там по радиоволнам разнообраным? А то вы там посмотрите... Так может в газете объявление напечатать.
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12.04.2022 22:45 Ответить
 
 