УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4005 відвідувачів онлайн
Новини Війна
29 333 36
армія рф (16151) ЗСУ (7182) Мінцифри (1142) Дія (1061)

ЗСУ розшукують російські комплекси зв'язку Редут-2УС: просять українців допомогти

редут,2ус

Міністерство цифрової трансформації закликало українців повідомляти за допомогою чат-боту "єВорог" інформацію про місце розташування російських комплексів зв'язку Редут-2УС.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ЗСУ розшукують російський комплекс зв'язку Редут-2УС.

Це радіолокаційна система, через яку керівництво російської армії дає команди солдатам та війська ворога обмінюються інформацією між собою. Знищивши цю систему, обірвемо зв'язок — і ворог втратить керування військами. Так російські генерали будуть змушені керувати своїми військами в "ручному" режимі на полі бою, а наші військові отримають доступ, щоб їх знищити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другий етап війни в Україні неминучий. Він буде більш складним та кровопролитним, - заступник генсеку НАТО Джоане

Якщо ви помітили такий комплекс, негайно повідомляйте про його геолокацію в Telegram-бот єВорог ЗСУ розшукують російські комплекси звязку Редут-2УС: просять українців допомогти 01 https://t.me/evorog_bot

Лише за два дні до чатботу єВорог українці надіслали 33 геолокації Редут-2УС. Наша команда вже передала цю цінну інформацію військовим.

Також продовжуйте надсилати всі інші кадри окупантів та ворожої техніки. Ставайте таємними агентами ЗСУ та дбайте про власну безпеку! Переможемо у війні разом", - розповіли в міністерстві.

ЗСУ розшукують російські комплекси звязку Редут-2УС: просять українців допомогти 02

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
показати весь коментар
12.04.2022 16:08
+16
А потім Редут уїбут!
показати весь коментар
12.04.2022 16:01
+14
"Армія, мова, віра" (С) Порох
показати весь коментар
12.04.2022 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім Редут уїбут!
показати весь коментар
12.04.2022 16:01 Відповісти
Скоріше відіжмуть. Така техніка потрібна ЗСУ. Звісно, екіпаж орків в цій схемі буде зайвим...
показати весь коментар
12.04.2022 16:23 Відповісти
Чому зайвим? Розкажуть як ним керувати. А потім можна й до стінки.
показати весь коментар
12.04.2022 16:32 Відповісти
теж варіант )
показати весь коментар
12.04.2022 17:02 Відповісти
серьезный аналоговнет
показати весь коментар
12.04.2022 16:02 Відповісти
класна штука.В нас таких нажаль немає. але скоро будуть.
показати весь коментар
12.04.2022 16:16 Відповісти
Швидше за все десь в лісі, паркових зонах де можливе маскування або біля високих будинків.
показати весь коментар
12.04.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 16:08 Відповісти
Как при нацистах во второй мировой войне...
показати весь коментар
12.04.2022 16:14 Відповісти
моєму батькові зараз 92 роки, будучи юнаком пережив другу світову. це місто Стрий на Львівщині, ніякі німці мирних не рухали, так були ессівці , але вони займалися виключно тими хто їм завдавав шкоду. ні німці при наступі і відході ні навіть совєти коли вже йшли на Європу людей по селах без причини не рухали, мали польові кухні, максимум в примусовому порядку треба було пустити солдатів до хати, нагодувати і дати курку в дорогу. все. то шо червоні творили за кордоном інше питання, це жах про котрий я наслухався пацаном бо сусід по сходовій клітці був полковником Польської армії і навіть деякий час комендантом залізничного вокзалу у Львові, то він татові деколи про ту трагедію розповідав. доречі ніколи не святкував 9 травня хоча він і його дружина пройшли всю війну. так шо не треба порівнювати теперішніх кацапських виродків і нацистов второй міровой
показати весь коментар
16.04.2022 15:20 Відповісти
"Армія, мова, віра" (С) Порох
показати весь коментар
12.04.2022 16:41 Відповісти
Мали б Штати допомогти через супутникову систему розпізнавання.
показати весь коментар
12.04.2022 16:10 Відповісти
согласен, пусть помогут "запеленговать", и цель укажуть шо ее ******!
показати весь коментар
12.04.2022 16:26 Відповісти
Успешную операцию ВСУ провели возле поселка Новоайдар.
Последствия показали 12 апреля.
«ВСУ в районе Новоайдара Луганской области неплохо так поджарили российских оккупантов»,
- говорится в сообщении.

https://youtu.be/0SAGf0xGykk
показати весь коментар
12.04.2022 16:19 Відповісти
А шо не льзя понять откуда она фонить ?! (((
показати весь коментар
12.04.2022 16:21 Відповісти
Я на 100% не впевнений, але думаю, що там досить вузьконаправлені антени і вони орієнтовані дуже точно на інші такі пєпєлаци. Якщо антена не світить прямо на тебе, то ти не зможеш її задетектити. А світити такою штукою в сторону позицій ЗСУ нема ніякого сенсу.
показати весь коментар
12.04.2022 16:40 Відповісти
Схоже на ******* радіорелейну станцію.
показати весь коментар
12.04.2022 17:20 Відповісти
ну десь так воно і є. виїхати в *****, підняти антену повище і вже маєш звʼязок.
показати весь коментар
12.04.2022 17:22 Відповісти
Підняти мало, треба ретельно навести на іншу таку ж антену.
показати весь коментар
12.04.2022 18:39 Відповісти
Це вона і є. "Комплекс призначений для швидкого розгортання ретрансляційної точки цифрової радіорелейної лінії зв'язку і мереж широкосмугового бездротового доступу." https://mil.in.ua/uk/articles/vijskovyj-parad-rosiyi-oglyad-********/
показати весь коментар
12.04.2022 18:46 Відповісти
Я тебе зрозумів, дякую... связь по типу "мост с ретрансляторами" узконаправленними ...
показати весь коментар
12.04.2022 17:21 Відповісти
Так бокові пелюстки діаграми спрямованості не відміниш - фізика!
показати весь коментар
12.04.2022 17:55 Відповісти
Я думаю вони там дуже-дуже слабкі. Це демаскуючий фактор і напевне конструктори тої махіндрації цей момент окремо продумували.
показати весь коментар
12.04.2022 18:06 Відповісти
Нема ніяких бокових пелюстків в параболічній антени. Це вам не діполь.
показати весь коментар
12.04.2022 19:37 Відповісти
Є. Обов'язково. І чим більший діаметр антени, тим більше бічних пелюстків. Але і інтенсивність випромінювання в них падає також.
показати весь коментар
12.04.2022 21:16 Відповісти
Звідки горілкою, сечею та перегаром тхне (руський дуХ), можно визначити!
показати весь коментар
12.04.2022 16:23 Відповісти
Попросите США пусть глянуть со своих развед. спутников, от куда та хрень вещаеть....
показати весь коментар
12.04.2022 16:24 Відповісти
ні, не зможуть, а по знімках важко шукати, проглядаючи кілометри знімків. Авакс міг би допомогти, але у нього дальність дії 400 км а тому не зможе підлетити.
показати весь коментар
12.04.2022 17:40 Відповісти
33 локации надислалы?Так сколько ж этой хрени у них(или в Украине)?
показати весь коментар
12.04.2022 16:42 Відповісти
Знову російський Telegram ?

Передавайте інформацію нам і заодно російським спецслужбам?
показати весь коментар
12.04.2022 18:11 Відповісти
Искать его нужно где то в луганской области
показати весь коментар
12.04.2022 18:19 Відповісти
Не забьіть включить в репарации засерание суверенного єфира. Надеюсь, в момент подсчета сумм ермака уже не будет в руководстве.
показати весь коментар
12.04.2022 18:41 Відповісти
Фігасобі кіндзадза. Таке не пропустиш
показати весь коментар
12.04.2022 19:04 Відповісти
Це не так. Поставить між високих дерев і нічого не побачиш.
показати весь коментар
12.04.2022 19:40 Відповісти
Министерство цифровой трансформации призвало?? Это ещё что за херня?? Пока ЗСУ не скажет не хрен это министеришко слушать
показати весь коментар
12.04.2022 19:40 Відповісти
А Министерство цифровой трансформации со спутника не хочет посмотреть? Или там по радиоволнам разнообраным? А то вы там посмотрите... Так может в газете объявление напечатать.
показати весь коментар
12.04.2022 22:45 Відповісти
 
 