ЗСУ розшукують російські комплекси зв'язку Редут-2УС: просять українців допомогти
Міністерство цифрової трансформації закликало українців повідомляти за допомогою чат-боту "єВорог" інформацію про місце розташування російських комплексів зв'язку Редут-2УС.
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ЗСУ розшукують російський комплекс зв'язку Редут-2УС.
Це радіолокаційна система, через яку керівництво російської армії дає команди солдатам та війська ворога обмінюються інформацією між собою. Знищивши цю систему, обірвемо зв'язок — і ворог втратить керування військами. Так російські генерали будуть змушені керувати своїми військами в "ручному" режимі на полі бою, а наші військові отримають доступ, щоб їх знищити.
Якщо ви помітили такий комплекс, негайно повідомляйте про його геолокацію в Telegram-бот єВорог https://t.me/evorog_bot
Лише за два дні до чатботу єВорог українці надіслали 33 геолокації Редут-2УС. Наша команда вже передала цю цінну інформацію військовим.
Також продовжуйте надсилати всі інші кадри окупантів та ворожої техніки. Ставайте таємними агентами ЗСУ та дбайте про власну безпеку! Переможемо у війні разом", - розповіли в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Последствия показали 12 апреля.
«ВСУ в районе Новоайдара Луганской области неплохо так поджарили российских оккупантов»,
- говорится в сообщении.
https://youtu.be/0SAGf0xGykk
Передавайте інформацію нам і заодно російським спецслужбам?