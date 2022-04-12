Российские оккупанты проводят перегруппировку своих войск для наступления под Изюмом, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Слобожанском направлении 12 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харькова, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии Вооруженных сил Российской Федерации".

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