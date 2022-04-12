Украина отказала в визите Штайнмайеру, но приглашает Шольца, - посол Мельник
Украина не согласилась на визит президента Германии Штайнмайера, но приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявил посол Андрей Мельник.
"Мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", – отметил посол в эфире одного из телеканалов.
По словам Мельника, во время визита могли бы обсудить помощь тяжелым вооружением.
"Мой президент этого с нетерпением ждет", – добавил дипломат.
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+30 Alexander Kravchenko
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Є реальні поступки Штайнмайера які потрібно цінувати, та заоохочувати до ще більшого, але не в такий хамський манері, як це зараз зробив недолугий Зеленський, виконуючі вказівки кремлівської консерви - Єрмака!
Штайнмаєр: Німеччина буде постачати Україні зброю усупереч своїй філософії безпеки https://www.unian.ua/world/shtaynmayer-nimechchina-bude-postachati-ukrajini-zbroyu-usuperech-svojiy-filosofiji-bezpeki-novini-svitu-11784045.html
Штайнмайєр підтримує ідею трибуналу над Путіним і Лавровим https://novynarnia.com/2022/04/08/shtajnmajyer-pidtrymuye-ideyu-trybunalu-nad-putinym-i-lavrovym/
А тепер, бачите, воно на президента Німеччини ображене за стосунки того з рашей в минулому й ставе під загрозу програми допомоги з Німеччини!
Іноді маріонеткам, що фінансуються Кремлем, слід відмовляти у можливості піару шляхом візіту до місць масових вбивств в Україні.
Штанмайер втратив частину своїх виборців та репутацію після такої відмови з боку України.
Іноді маріонеткам, що фінансуються Кремлем, слід відмовляти у можливості піару шляхом візіту до місць масових вбивств в Україні.
Зєлєнскійвтратив частину своїх виборців та репутацію після відмови ввести воєнний стан та оголшення евакуації напередодні вторгнення кацапіі в Україну.
Можна подумати, що Черчілль дуже Сталіна любив. Але була необхідність рятувати країну.
Німетчина нам допомагає а Штанмайєр сує палки в наші колеса. та підлизує путіну
нужно было еще приехать и в морду ему плюнуть...., посла вызвать и ему тоже плюнуть.....
только вот одного не пойму - почему Меркель звали "посмотреть", а Штвнмаеру показать не хотят?
может кто-то из умников и мастеров дипломатии тут мне этот вопрос прояснит?
Я, наприклад, можу:
https://www.unian.ua/world/shtaynmayer-nimechchina-bude-postachati-ukrajini-zbroyu-usuperech-svojiy-filosofiji-bezpeki-novini-svitu-11784045.html Штайнмаєр: Німеччина буде постачати Україні зброю усупереч своїй філософії безпеки
https://novynarnia.com/2022/04/08/shtajnmajyer-pidtrymuye-ideyu-trybunalu-nad-putinym-i-lavrovym/ Штайнмайєр підтримує ідею трибуналу над Путіним і Лавровим
Ти до сіх пор думаєш, що твоє прізвище від копачів руди? Ні, Руднєв від слова руда, красна - чисто українське слово. А у москалів рудий - рижий.
и теперь если шольц поедет в киев он подставит своего шефа и выставит в нехорошем виде всю немецкую политическую систему.
если не поедет то бросит украину на произвол судьбы и выставит в нехорошем свете германию на мировой арене.
как думаете какое решение примет шольц?
Досить було федеральному президенту визнати ті свої помилки (серед політиків це рідкість) та стати активним промоутером збройної допомоги Україні й тиску на москву, як його було обізвано ворогом та путінським лакузою. Перед тим, як судити німецького президента за його непослідовність, може слід покаятися в своїй?
А тепер про політичний підтекст. У нас прекрасні друзі поляки. Мабуть, найкращі, хоча не найвпливовіші в світі. І в них є свої інтереси в Європі. Коли тобі щось радить чудовий і пасіонарний президент Анджей Дуда, то в 90% до цього варто прислухатися (а не в 30-40%, як було до війни). Але є ті 10%, коли інтерес Польщі та її правлячої партії не конче співпадає з потребами України. Тоді можна культурно вислухати, а поступити в інтересах своєї держави. Тим більше польська влада залишилася зразком добропорядності, особливо, на фоні України. Анджей Дуда вчора сам зустрівся з Штайнмайєром і був демонстративно дружнім та ввічливим...
І ще одне. Франк-Вальтер Штайнмайєр - представник правлячої в Німеччині партії соціал-демократів, а ще він своєрідний учитель та наставник канцлера Шольца, якому колись поступився партійним лідерством. Впливи в партійному середовищі у президента доволі значні. А в питаннях зовнішньої політики він справді доволі авторитетний. Зокрема, його думку враховує Олаф Шольц, який вправний економіст, але не мав значного міжнародного досвіду. Зараз цей демарш, можливо, не дуже вплине - не ті обставини.Та й зовнішню політику України провадять Джо Байден і Ентоні Блінкен і саме вони ведуть реальні переговори, а не наші телепні. Але після війни в питаннях євроінтеграції України позиція федерального президента буде доволі важливою.