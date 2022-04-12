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Німеччина (7089) Штайнмаєр (337) Мельник Андрій (232) Шольц Олаф (1077)

Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник

штайнмайер

Україна не погодилася на візит президента Німеччини Штайнмаєра, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявив посол Андрій Мельник.

"Мій президент і уряд були б дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц відвідав Київ", - зазначив посол в ефірі одного з телеканалів.

За словами Мельника, під час візиту могли б обговорити допомогу важким озброєнням.

"Мій Президент цього з нетерпінням чекає", - додав дипломат.

Читайте також: Штайнмайєр підтвердив, що у Києві не хотіли його візиту в Україну

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Топ коментарі
+30
Те що відмовили Штайнмаєру у візиті - це велика помилка. Я навіть не можу повірити а те що читаю, до останнього думав що фейк. Ця помилка може дуже дорого нам коштувати.
Звісно до Президента Німеччинни є багато питань, але ФРН - ключева країна ЄС. Від якої дуже багато що залежить. Дипломатія - це на дитячий садок з образами.
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12.04.2022 23:47
+24
Это не позиция, а кремлевские директивы!

Одновременно требовать от Германии поставок наступательной техники, и при этом посылать нах ее Президента - это верх зелёной дипломатии!

Главное что тебя не дістало что криворогий шлимазл по прежнему хочет заглянуть в глаза ***** и стремится к переговорам с ним!
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12.04.2022 23:59
+21
оце вже позиція. а то вже дістало коли наші всім заглядають у очі
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12.04.2022 23:42
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Ми не в тому становищі щоб так заноситися! То є стиль бункерного діда!
Є реальні поступки Штайнмайера які потрібно цінувати, та заоохочувати до ще більшого, але не в такий хамський манері, як це зараз зробив недолугий Зеленський, виконуючі вказівки кремлівської консерви - Єрмака!

Штайнмаєр: Німеччина буде постачати Україні зброю усупереч своїй філософії безпеки https://www.unian.ua/world/shtaynmayer-nimechchina-bude-postachati-ukrajini-zbroyu-usuperech-svojiy-filosofiji-bezpeki-novini-svitu-11784045.html

Штайнмайєр підтримує ідею трибуналу над Путіним і Лавровим https://novynarnia.com/2022/04/08/shtajnmajyer-pidtrymuye-ideyu-trybunalu-nad-putinym-i-lavrovym/
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13.04.2022 01:17 Відповісти
Радоваться срыву визита президента Германии в Киев может только Кремль [военный эксперт Юрий Швец]: https://youtu.be/t-HUspRAykw?t=263 https://youtu.be/t-HUspRAykw?t=263

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13.04.2022 01:21 Відповісти
Зацените уровень цинизма: зеленский, до сих пор имеющий фирмы в раше, и при котором в 2019 согласовали формулу штайнмайера, не хочет встречаться с штайнмайером из-за его связей с рашей.




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13.04.2022 00:55 Відповісти
Коли Зеленському працівники СБУ поклади на стіл документи по зв'язкам Єрмака з рашей, то він їх звільнив. Коли йому MI6 доповіли, що Єрмак є агентом росії, він вирішив, що то нормально. Коли США перед візитом Блінкена його попросили прибрать зі столу переговорів Єрмака, він їх проігнорував.
А тепер, бачите, воно на президента Німеччини ображене за стосунки того з рашей в минулому й ставе під загрозу програми допомоги з Німеччини!
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13.04.2022 03:56 Відповісти
это такая зеленая тактика - насрать в руку дающего.
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13.04.2022 04:13 Відповісти
Ані Шредер, ані Штанмайер не можуть відмивати свою репутацію шляхом відвідування Бучанського району і ліцемерного покладення квітів.
Іноді маріонеткам, що фінансуються Кремлем, слід відмовляти у можливості піару шляхом візіту до місць масових вбивств в Україні.
Штанмайер втратив частину своїх виборців та репутацію після такої відмови з боку України.
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13.04.2022 01:01 Відповісти
Ані Зєлєнскій, ані Єрмак не можуть відмивати свою репутацію шляхом відвідування Бучанського району і ліцемерного покладення квітів.
Іноді маріонеткам, що фінансуються Кремлем, слід відмовляти у можливості піару шляхом візіту до місць масових вбивств в Україні.
Зєлєнскійвтратив частину своїх виборців та репутацію після відмови ввести воєнний стан та оголшення евакуації напередодні вторгнення кацапіі в Україну.
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13.04.2022 01:13 Відповісти
- так ты полька? Україномовна? Really?
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13.04.2022 01:15 Відповісти
Штанмайер являється Презедентом Германії,яка являється лідером ЄС. Тим більше напередодні він особисто заявив про сої помилки на рахунок (РФ).Його в першу чергу треба було б запросити,щоб він переконався на власні очі,про вбивства цивільних людей і розрушені міста і села.А то великий ЗЕ (бо не втік) по всьому світу з протягнутою рукою просить зброю,а другою рукою її відрубує. А також поздоровити Офіс Презедента,а особисто ФСБешника Єрмака і його команди,подоляка,хламідії в кепці,і т.д. З успішною проведеною спец-операцією і подарком для *****-путіна,на день космонавтики. Секретним указм ***** вам присвоїно звання героїв россії,з орденами (служу отечеству) ***** ,більше сказати нічого,остались одні матюки.
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13.04.2022 01:19 Відповісти
Повністю згоден: пацани відпрацьовують. І не треба годувати себе ілюзіями, він не знав .Все він знає.
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13.04.2022 07:14 Відповісти
Очікуючи від німців ембарго на торгівлю з росією, очікуючи допомогу зі зброєю і ще багато чого - це, як мінімум, не розумно. Це не дипломатія, а дитячий садок. Можна засунути своє "фе" глибоко в сраку. Зелені і тут всрались.
Можна подумати, що Черчілль дуже Сталіна любив. Але була необхідність рятувати країну.
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13.04.2022 01:21 Відповісти
В Германії президент нічого не вирішує Вирішує лише прем'єр . Штанмайєр іде слідом за рускім карабльом і "планом Штанмайєра".
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13.04.2022 01:31 Відповісти
В лиці Штвйнмайера Зеленський образив Німеччину та німецький народ. Представте собі, що так віднеслися до президента України.
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13.04.2022 01:55 Відповісти
" В лиці" чи " у особі""? А тепер до діла і суті. Пане Анатолій , ви ще не побачили як у нас в Україні ставляться до Президента і президентів попередніх ? Якщо ні , то робіть висновки. Головне не Президент , а держава. Так от. Саме зараз Германія (як і десяток років тому) виявляє свою повну безхребетність і м'якотілість , плазуючи перед путінським нацизмом. І намагаючись всидіти на двох стільцях. А тепер я висловлю свою особисту думку. Німці - підлі і корумповані лицеміри. Крапка.
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13.04.2022 02:08 Відповісти
не слід плутати німецкий народ та державу з пропутінским прихвостнем Штанмаєром.
Німетчина нам допомагає а Штанмайєр сує палки в наші колеса. та підлизує путіну
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13.04.2022 08:33 Відповісти
ну чё, ответили подлому этому Штанмаеру нормально так, по-лавровски.....
нужно было еще приехать и в морду ему плюнуть...., посла вызвать и ему тоже плюнуть.....
только вот одного не пойму - почему Меркель звали "посмотреть", а Штвнмаеру показать не хотят?
может кто-то из умников и мастеров дипломатии тут мне этот вопрос прояснит?
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13.04.2022 02:13 Відповісти
Бо така команда Єрмаку пришла з кремлю, все дуже просто. Меркель для кремлю - то своя людина, а Штанмаер останнім часом дозволив собі проти рассєї виступать, та різко висловлюватися.
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13.04.2022 04:03 Відповісти
Кто тут пишет про обиженный немецкий народ в лице Штанмаера... Если позиция Штанмаера по отношению к россии совпадает с позицией немецкого народа, то правильно зеленский поступил, пусть идут за рос. кораблем. Если народ со Штанмаером не согласен, то никакого оскорбления нет, наоборот, Штанмаер в значительной мере виноват в этой войне, потому что он вел откровенно пророссийскую и антиукраинскую политику до войны, и даже сейчас ведет себя неоднозначно, например, оружие не спешит поставлять нужное, а дает "что не жалко", санкции нормальные не хочет вводить... В общем, деятельного раскаяния я пока не вижу. Пусть не словом, а делом доказывает свое раскаяние и осознание неправоты!
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13.04.2022 02:44 Відповісти
А ти можеш щось конкретно проти ролі Штанмаера у цей час процитувать, чи тільки бла-бла з методичок гоп-компанії з Печерских пагорбів?
Я, наприклад, можу:
https://www.unian.ua/world/shtaynmayer-nimechchina-bude-postachati-ukrajini-zbroyu-usuperech-svojiy-filosofiji-bezpeki-novini-svitu-11784045.html Штайнмаєр: Німеччина буде постачати Україні зброю усупереч своїй філософії безпеки

https://novynarnia.com/2022/04/08/shtajnmajyer-pidtrymuye-ideyu-trybunalu-nad-putinym-i-lavrovym/ Штайнмайєр підтримує ідею трибуналу над Путіним і Лавровим
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13.04.2022 04:11 Відповісти
привєт, руднєв. Як ти там на расєі? Здається з Курська чи Бєлгорода? Правильно тебе згадав?
Ти до сіх пор думаєш, що твоє прізвище від копачів руди? Ні, Руднєв від слова руда, красна - чисто українське слово. А у москалів рудий - рижий.
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13.04.2022 13:26 Відповісти
Відмова в візиті Штайнмаєру який почав "прозрівати", хай і з запізненям!, це не просто помилка а саботаж і диверсія зе-дегенератів. Такі піар -понти голімої хуцпи - а ми вам щас покажєм! Це не дипломатично і чисто по-кацапському. Гопнічєство. Ганьба! Німці, безумовно, це сприйняли за образу. І правильно зробили! Зате ***** радіє і тішиться з дурості зелених долбодятлів...
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13.04.2022 05:22 Відповісти
ЗЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИНЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА ГЕРМАНИИ И ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ОКАЗЫВАЕМУЮ ПОМОЩЬ. ЖЕЛАТЕЛЬНО СО ВСЕМИ СТРАНАМИ ЕС НАЛАЖИВАТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ. СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ ВСПОМИНАТЬ ОБИДЫ ,ТЕМ БОЛЕЕ СТАРЫЕ. У ГЕРМАНИИ СЕЙЧАС АБСОЛЮТНО ПРОУКРАИНСКИЕ ВЗГЛЯДЫ. ДУМАЙ ЗЕ ГОЛОВОЙ СНАЧАЛА ПОТОМ ГОВОРИ. ЧТОБЫ ТВОИ РЕШЕНИЯ НЕ ПОМЕШАЛИ ПОБЕДЕ УКРАИНЫ. ЭТОТ ТУПОЙ ОТКАЗ ЭТО ВРЕД УКРАИНЕ. СЛАВА НАРОДУ УКРАИНЫ! СЛАВА ЗСУ!
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13.04.2022 07:17 Відповісти
Не впевнений, що на сьогодні це правильне рішення.
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13.04.2022 07:41 Відповісти
Я бачу тут зібрались дипломовані спеціалісти з міжнародних відносин 😂
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13.04.2022 08:27 Відповісти
хороший піар для внутрішнього ринку і жахливий провал в зовнішній політиці
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13.04.2022 08:35 Відповісти
зеленцкий оскорбил не персонально штаенмаера, а *************** главу государства то есть всю германию.
и теперь если шольц поедет в киев он подставит своего шефа и выставит в нехорошем виде всю немецкую политическую систему.
если не поедет то бросит украину на произвол судьбы и выставит в нехорошем свете германию на мировой арене.
как думаете какое решение примет шольц?
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13.04.2022 09:00 Відповісти
Смело и дерзко! Но, паниковать из-за этого не надо. Может это все к лучшему. Я лично одобряю. Этот путинский пудель должен знать свое место! Не беспокойтесь, немцы все поймут..))
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13.04.2022 09:02 Відповісти
ПНХ свинособака, без тебе розберемося з нашими путінськими пуделями
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13.04.2022 10:31 Відповісти
Путин мстит Штанмайеру за его слова в свой адрес.
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13.04.2022 09:35 Відповісти
а вот это не хорошо сделали, когда германия наконецто начала помогать вооружением делать такой поступок просто глупо
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13.04.2022 11:15 Відповісти
А якщо завтра будуть приймати в ЄС і Німеччина стане в позу?
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13.04.2022 11:24 Відповісти
Запрошення канцлеру Шольцу відвідати Україну - правильне. А публічний демарш і ляпас федеральному президенту Штайнмайєру - вияв дитячості й скандалізму. А ще вічне бажання вляпатися в чужу політичну історію, як це вже було з Трампом-Байденом. І річ не в особі Штайнмаєра. А в наших доморощених. Доки Штайнмайєр сповідував проросійські наративи, доки наполягав на імплементації неприйнятної формули лаврова (дозволив навіть прикрити її своїм іменем), доки був апологетом NS-2, він був одним із улюблених політиків Зеленського. І він поводився навіть, як такий собі учень Штайнмайєра, повторюючи його неоднозначні тези, в тому числі й щодо умиротворення путіна.

Досить було федеральному президенту визнати ті свої помилки (серед політиків це рідкість) та стати активним промоутером збройної допомоги Україні й тиску на москву, як його було обізвано ворогом та путінським лакузою. Перед тим, як судити німецького президента за його непослідовність, може слід покаятися в своїй?

А тепер про політичний підтекст. У нас прекрасні друзі поляки. Мабуть, найкращі, хоча не найвпливовіші в світі. І в них є свої інтереси в Європі. Коли тобі щось радить чудовий і пасіонарний президент Анджей Дуда, то в 90% до цього варто прислухатися (а не в 30-40%, як було до війни). Але є ті 10%, коли інтерес Польщі та її правлячої партії не конче співпадає з потребами України. Тоді можна культурно вислухати, а поступити в інтересах своєї держави. Тим більше польська влада залишилася зразком добропорядності, особливо, на фоні України. Анджей Дуда вчора сам зустрівся з Штайнмайєром і був демонстративно дружнім та ввічливим...

І ще одне. Франк-Вальтер Штайнмайєр - представник правлячої в Німеччині партії соціал-демократів, а ще він своєрідний учитель та наставник канцлера Шольца, якому колись поступився партійним лідерством. Впливи в партійному середовищі у президента доволі значні. А в питаннях зовнішньої політики він справді доволі авторитетний. Зокрема, його думку враховує Олаф Шольц, який вправний економіст, але не мав значного міжнародного досвіду. Зараз цей демарш, можливо, не дуже вплине - не ті обставини.Та й зовнішню політику України провадять Джо Байден і Ентоні Блінкен і саме вони ведуть реальні переговори, а не наші телепні. Але після війни в питаннях євроінтеграції України позиція федерального президента буде доволі важливою.
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13.04.2022 16:25 Відповісти
Штайнмаєр визнав свою помилку і це добре, тож на мій погляд, не потрібно сваритися з Нічеччиною, від неї залежить дуже багато. Образи потрібно залишити на потім - після війни.
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13.04.2022 19:16 Відповісти
https://24tv.ua/********-vidmovila-shtaynmayeru-posobnik-putina-ves-svit-ogolosheniy_n1948833 Україна відмовила Штайнмаєру: пособник Путіна на весь світ оголошений токсичним
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13.04.2022 20:51 Відповісти
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13.04.2022 20:53 Відповісти
На пряму не було домовленностій на жаль вдала операція руських, німецьких, українських фашистів у дискредитації україни та відмивання позиції Німеччині недопомоги нам і засудженні нашого спротиву мордору
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14.04.2022 08:21 Відповісти
Та небуло ніякої відмови у візиті. Ніхто і не просився. Штанмайер здійняв цю бучу на замовлення москви і московських друзів у Німеччині досяг падло успіху
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14.04.2022 08:39 Відповісти
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