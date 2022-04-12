Штайнмайєр підтвердив, що у Києві не хотіли його візиту в Україну
Під час свого візиту до Польщі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва не відбувся через позицію української сторони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли", - сказав німецький президент.
Нагадуємо, раніше видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.
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на фоні ДИКОЇ ініціативи "Папського престолу"..
http://life.pravda.com.ua/society/2022/04/12/248221/ У Ватикані вирішили провести Хресну дорогу за участі росіянки та українки.
ХОРОШЕЕ И НАЛАЖИВАЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ДЛЯ УКРАИНЫ. ДАЖЕ США С ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ИМЕННО РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ЕВРОПЕ. ОЧЕНЬ. ГЛУПЫЙ И ВРЕДНЫЙ ШАГ ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ШАГ ВПЕРЕД И ДВА ТРИ ШАГА НАЗАД.
В ОБЩЕМ ЭТО ВО ВРЕД УКРАИНЕ. НАДО ИСПРАВЛЯТЬ ЗЕ. НАДО. СЛАВА ЗСУ!
НЕ ПОНЯТНЫЙ ОН ЗЕ....... СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
Культурно с зеленозомбі не розмовляю, а размовляю з вами так, як ви того заслуговуєте.
Я-Я ШВАБЕ ШВАЙНЕ...!!!
https://www.golosameriki.com/a/frank-walter-steinmeier-supports-putin-lavrov-indictment/6520888.html https://www.golosameriki.com/a/frank-walter-steinmeier-supports-putin-lavrov-indictment/6520888.html
А от зустрітися з ****** наш президент досі хоче, чи вже нє?
Стратегия Европы кардинально изменилась: нужно срочно поставить Украине тяжелое оружие. https://m.youtube.com/watch?v=t-HUspRAykw