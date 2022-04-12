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Зеленський (22399) Штайнмаєр (337)

Штайнмайєр підтвердив, що у Києві не хотіли його візиту в Україну

шатйнмайер

Під час свого візиту до Польщі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва не відбувся через позицію української сторони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли", - сказав німецький президент.

Нагадуємо, раніше видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

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Топ коментарі
+61
Крайне глупая позиция украинской стороны. Надо налаживать отношения, а не отталкивать. Сейчас мы нуждаемся в Германии, а не она в нас.
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12.04.2022 19:44
+33
Меркель Земля сам запрошував в Бучу, а Штайнмайеру відмовив.
Абсолютно шкідливе рішення після того, як Штайнмайеру публічно засудив паРашу і пуйла.
Ще й зброю німці почали давати Україні.
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12.04.2022 19:48
+32
Кстаті да. Штайнмаєра, союзника, бадьоро посилаєм а з ****** зустрічі прям зачекались.
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12.04.2022 19:52
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Володимир молодец, что не стал общаться с этой путинской гнидой.
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12.04.2022 20:35 Відповісти
пойди немцам расскажи про это, если язык в жопу не залезет
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12.04.2022 20:41 Відповісти
Немечина - это не один Штанмаер. Не подобляйся москалям.
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12.04.2022 21:12 Відповісти
Зелька з квартальними з оп вирішили побикувати! Ну-ну, хлопчики! !
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12.04.2022 20:41 Відповісти
Надо спросит зелю а кто и где он подписал эту формулу и почему он пригласил в Украину Меркель да ещё наградил, , нет он никогда не был не есть и не будет настоящим президентом, а бумажного Украине не надо, так вот поэтому настоящие при зеденты не ведут себя так
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12.04.2022 20:42 Відповісти
ХТО ТУТ ГАВКАЄ НА ШТАНМАЄРА- ЗРАДНИКИ, АБО КОРИСНІ ІДІОТИ !!! ВИ ЩО,НЕ БАЧИТЕ,ЩО ZЕЛЕНЕ ЛАЙНО НАМАГАЄТЬСЯ РОЗІСРАТИ НАС З СОЮЗНИКАМИ,ЩО ДОПОМАГАЮТЬ НАМ ВИСТОЯТИ ??? З ДОБРОЇ ВОЛІ ДОПОМАГАЮТЬ,ХОЧА МОГЛИ Б ВІДМОРОЗИТИСЬ І НЕ ДОПОМАГАТИ НІ НАМ НІ БІЖЕНЦЯМ НАШИМ??? І ЦЕ ПІД ЧАС НАЙКРИВАВІШИХ БОЇВ,ЯКІ ВЖЕ ЙДУТЬ ПОВНИМ ХОДОМ !!! ЩО ЦЕ,*****? ТУПІСТЬ ЧИ ЗРАДА,ЩОБИ ПОТІМ ДАҐАВАРИЦЦА ПАСЄРЄДІНЄ? І НЕ НАШИМ ЗАШКВАРЕНИМ КЕРМАНИЧАМ ПОПРІКАТИ ШТАНМАЄРА ЯКОЮСЬ МІФІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ ПІСЛЯ ТОГО,ЩО ВОНИ САМІ НАТВОРИЛИ! ДУМАЙ-ТЕ !
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12.04.2022 20:43 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️КОРИСНІ ІДІОТИ - ТІ ХТО НЕ РОЗУМІЄ, ЩО ВНЕСТО ОДНИХ Г&&&&НИХ ФОРМУЛ І ПОТОКІВ, ДОЙЧЛЯНДУБЕРАЛЕС ТЯГНЕ УКРАЇНУ У НОВУ СМЕРТЕЛЬНУ БIДУ ДУТИМИ "ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ"
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12.04.2022 23:53 Відповісти
Зважаючи на автошабаші кацапів в Німеччині вважаю рішення правильним. До того ж на зустрічі мова йтиме про постачання зброї Україні шпигуну путлера там робити нічого.
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12.04.2022 20:57 Відповісти
про Штанмайєра варто забути .

на фоні ДИКОЇ ініціативи "Папського престолу"..
http://life.pravda.com.ua/society/2022/04/12/248221/ У Ватикані вирішили провести Хресну дорогу за участі росіянки та українки.
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12.04.2022 21:10 Відповісти
Федыну или Зверобий туда, в пару с шалавой москальской. А папа В юности в гитлерюгенде ошивался и в ВЕРМАХТЕ СЛУЖИЛ. ЧЕМУ ТУТ УДИВЛЯТЬСЯ?
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12.04.2022 21:13 Відповісти
лучше Т.Черновол.
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13.04.2022 01:12 Відповісти
Поезжай в Мацкву, фриц, и там отсоси у своего друга пуйла, чмо колбасное. А тут, ты и за деньги не нужен, ушлёпок и пособник рашистов.
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12.04.2022 21:11 Відповісти
ЗЕ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПУПОМ ЧЕГО-ТО. ЕСЛИ ТАК ТО ЭТО ОН ЕЩЕ ГЛУПЫЙ РЕБЕНОК.
ХОРОШЕЕ И НАЛАЖИВАЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ДЛЯ УКРАИНЫ. ДАЖЕ США С ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ИМЕННО РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ЕВРОПЕ. ОЧЕНЬ. ГЛУПЫЙ И ВРЕДНЫЙ ШАГ ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ШАГ ВПЕРЕД И ДВА ТРИ ШАГА НАЗАД.
В ОБЩЕМ ЭТО ВО ВРЕД УКРАИНЕ. НАДО ИСПРАВЛЯТЬ ЗЕ. НАДО. СЛАВА ЗСУ!
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12.04.2022 21:18 Відповісти
Тебі підкреслюй-непідкреслюй, все одно не зрозумієш, бо зебілоїд
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12.04.2022 23:00 Відповісти
Немного иначе. Ермак командует действими Зеленского. В последнее время Штайнмайєр очень резко осудил действия рф и можно сказать что занял неожиданно принципиальную проукраинскую позицию. И из кремля поступили указания Ермаку наказать Штайнмайєра. Вот поэтому Зе и выполнил кремлевские команды.
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12.04.2022 22:45 Відповісти
НЕ ПОНЯТНЫЙ ЗЕ. С ПУТИ ХОЧЕТ ВСТРЕТИТСЯ ,А ВОТ ШТАЙНМАЙЕРОМ НЕ ХОЧЕТ .
НЕ ПОНЯТНЫЙ ОН ЗЕ....... СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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12.04.2022 21:25 Відповісти
непонятный
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12.04.2022 22:23 Відповісти
Вот это не было правильно. Просить оружие у Германии, но в то е время отказаться принять её президента - это глупо.
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12.04.2022 21:42 Відповісти
А кто-то еще помнит эпизод в начале каденции Зеленского. Когда Волкер поехал на линию соприкосновения на Донбассе, а Вовик в это время оттопыривался с Богданом на пляже в Одессе? Даже не знаю, почему вспомнилось.
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12.04.2022 21:47 Відповісти
Все зеленожопые тупые до невозможности, один в один как кацапье. Ты ни хрена не понимаешь, а разводишь сам зраду кругом. Если не понимаешь и мозги не позволяют понимать- то кто тебе доктор? Потому и живем в стране хреново, что вас таких 73 %. Увы.
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12.04.2022 22:39 Відповісти
Іди з ******** єднайся, зебілоїд
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12.04.2022 23:02 Відповісти
Від зеленоопой упорото- кремлівсько зомбірованого стада- ти самий найліпший, мабуть, представник? Не цікаво- йдеш зі своім фсбшним продажним грінпоцем за російським кораблем. Ви же ********** в глазкі ***** с зелей дивіться! Ну так і шуруйте в рашу, та й дивіться
Культурно с зеленозомбі не розмовляю, а размовляю з вами так, як ви того заслуговуєте.
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12.04.2022 23:49 Відповісти
Штайнмайєр це закінчена ШТАЗІВСЬКО-КГБешно-ФСБешна мерзота з кремлядської агентури, котрий живе на шару за кошти рашки і підтакував кремлядським рашистам, так само, як Коль, латаний нацюцюрник Шрьодер, і та різнокольорова Льоха...!!!
Я-Я ШВАБЕ ШВАЙНЕ...!!!
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12.04.2022 21:56 Відповісти
Ви маєте застарілі данні. І ви зараз пляшете під дудку кремлівської консерви - Єрмака. Візит Штайнмайєра а Київ в першу чергу не вигідний кремлівській кодлі, бо він їх кинув.

https://www.golosameriki.com/a/frank-walter-steinmeier-supports-putin-lavrov-indictment/6520888.html https://www.golosameriki.com/a/frank-walter-steinmeier-supports-putin-lavrov-indictment/6520888.html

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12.04.2022 22:50 Відповісти
Война идёт и тут. Уже убиты многие тысячи украинцев. В развалины превращены десятки городов. Больше четырёх миллионов украинских женщин с детьми прячутся в Евросоюзе от русских бомб и снарядов. А какие-то мрази в этих комментариях убеждают читателей, что "леопарды" из Германии Украине не нужны, что немцы не выбрали себе президента, чтобы он представлял Германию перед всем миром. Надеюсь, что кто-то из наших президентов до мутного царствования Зеленского извинится за украинцев перед народом Германии.
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12.04.2022 22:20 Відповісти
Нічого б з нас не убуло б, якби ми його прийняли і вислухали в Бучі. Можливо б там, на основі враження від нечуваного звірства рашистів, в наших відносинах стався прорив? А ось коли не прийняли, сама така новина вже негативно б'є по нас.
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12.04.2022 22:40 Відповісти
зеленський відмовив у візиті в Київ Штанмайєру, формулу якого схвалював у 2019 в Парижі Тепер, коли Штанмайєр вже визнав помилки і розкаявся, коли від позиції Німеччини залежить наш вступ в ЄС і НАТО - нафіг ця зустріч?
А от зустрітися з ****** наш президент досі хоче, чи вже нє?
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12.04.2022 22:45 Відповісти
Это верно! Украине не нужен Штайнмайер. Шульц тоже такой же, все из партии Шредера. Но Меркель была самой противной из всех. До самого конца все названные поддерживали «Северный поток 2».
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12.04.2022 23:06 Відповісти
Спочатку прапор поміняйте, а потім репетуйте, кто Україні більш потрібен.
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12.04.2022 23:54 Відповісти
Якраз про це щас слухаю Ю. Швеца.
Стратегия Европы кардинально изменилась: нужно срочно поставить Украине тяжелое оружие. https://m.youtube.com/watch?v=t-HUspRAykw
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12.04.2022 23:58 Відповісти
странный демарш.
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13.04.2022 03:24 Відповісти
Зе с завидным постоянством совершает не адекватные действия. Путину до сих пор посмотреть в глаза , три месяца назад первый раз назвал Россию оккупантом и заглядывал постоянно в зад путлеру. А сейчас понесло - стал первой фигурой в мире. Фанфары потихоньку превращают в диктаторов ( тем более если есть желание и задатки). Да , он делает невероятно много полезного и правильного- огромное ему спасибо, но Штанмаер это Штанмаер - не время заедаться, нужно было быть крутым на Минских переговорах..
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13.04.2022 07:45 Відповісти
Кончений совковий клоун вже настроїв проти себе увесь цивілізований світ. Сподіваюся, що це не перекинеться на України і нам будуть продовжувати надавати безпрецедентну допомогу як для корумпованої зверху донизу країну що не входить до жодного оборонного союзу
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13.04.2022 09:47 Відповісти
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14.04.2022 00:07 Відповісти
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