Штайнмайєр підтвердив, що у Києві не хотіли його візиту в Україну

Під час свого візиту до Польщі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва не відбувся через позицію української сторони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли", - сказав німецький президент.

Нагадуємо, раніше видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

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