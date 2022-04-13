РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12647 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 868 4
Герой Украины (441) Зеленский (19024)

Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинским воинам посмертно

герой

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно трем украинским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в указе №233/2022, опубликованном на сайте Главы Государства.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"

БАЛЮКУ Владимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

ОЦЕРКЛЕВИЧУ Виктору Ярославовичу – капитану (посмертно)

СКОБЛЕ Алексею Николаевичу – старшему сержанту (посмертно).

Также смотрите: Майор, Герой Украины (посмертно) Олег Адамовский погиб во время обороны Харькова, прикрыв отход собратьев. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна слава і пам'ять Героям ,перед якими нація у неоплатному боргу!
показать весь комментарий
13.04.2022 00:31 Ответить
R.I.P...
показать весь комментарий
13.04.2022 00:42 Ответить
Слава полеглим Героям!
показать весь комментарий
13.04.2022 06:20 Ответить
Опис ні про що. "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі". Конкретно треба розписувати за який подвиг. Бо "вірність військовій присязі" це не подвиг, а робота.
показать весь комментарий
13.04.2022 07:16 Ответить
 
 