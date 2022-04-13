Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинским воинам посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно трем украинским воинам.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в указе №233/2022, опубликованном на сайте Главы Государства.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"
БАЛЮКУ Владимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
ОЦЕРКЛЕВИЧУ Виктору Ярославовичу – капитану (посмертно)
СКОБЛЕ Алексею Николаевичу – старшему сержанту (посмертно).
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Історик Воєнрук
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Jose Rodriguez Gacha
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Nature of Ukraine
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hellgi 5
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