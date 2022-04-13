Зеленський присвоїв звання Героя України трьом українським воїнам посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно трьом українським воїнам.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в указі №233/2022, опублікованоому на сайті Глави Держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"

БАЛЮКУ Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

ОЦЕРКЛЕВИЧУ Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)

СКОБЛІ Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).

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