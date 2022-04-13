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Герой України (299) Зеленський (22411)

Зеленський присвоїв звання Героя України трьом українським воїнам посмертно

герой

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно трьом українським воїнам.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в указі №233/2022, опублікованоому на сайті Глави Держави. 

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"

БАЛЮКУ Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

ОЦЕРКЛЕВИЧУ Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)

СКОБЛІ Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України п’ятьом воїнам

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Вічна слава і пам'ять Героям ,перед якими нація у неоплатному боргу!
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13.04.2022 00:31 Відповісти
R.I.P...
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13.04.2022 00:42 Відповісти
Слава полеглим Героям!
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13.04.2022 06:20 Відповісти
Опис ні про що. "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі". Конкретно треба розписувати за який подвиг. Бо "вірність військовій присязі" це не подвиг, а робота.
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13.04.2022 07:16 Відповісти
 
 