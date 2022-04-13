Зеленський присвоїв звання Героя України трьом українським воїнам посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно трьом українським воїнам.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в указі №233/2022, опублікованоому на сайті Глави Держави.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"
БАЛЮКУ Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
ОЦЕРКЛЕВИЧУ Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)
СКОБЛІ Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).
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Історик Воєнрук
показати весь коментар13.04.2022 00:31 Відповісти Мені подобається 10
Jose Rodriguez Gacha
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Nature of Ukraine
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hellgi 5
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