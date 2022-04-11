Зеленський присвоїв звання Герой України п’ятьом воїнам
Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України п’ятьом воїнам за мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави, та вірність військовій присязі.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент надав звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майору Андрію Люташину (посмертно).
Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковникам медичної служби Віктору Івчуку та Олександру Слєсаренку, капітану Олегу Пасічнику, підполковнику В’ячеславу Циганкову.
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Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар11.04.2022 22:45 Відповісти Мені подобається 11
Павло Бубенко
показати весь коментар11.04.2022 22:49 Відповісти Мені подобається 8
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George Kozak #390171
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