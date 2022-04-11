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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання Герой України п’ятьом воїнам

герой

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України п’ятьом воїнам за мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави, та вірність військовій присязі.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент надав звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майору Андрію Люташину (посмертно).

Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковникам медичної служби Віктору Івчуку та Олександру Слєсаренку, капітану Олегу Пасічнику, підполковнику В’ячеславу Циганкову.

Також читайте: Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23790)


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Доземний уклін їм усім,а Андрію Люташину -вічна пам*ять.Усі наші захисники-це Прометеї,які несуть світло у подарунок людям,щоб пекельна темрява мордору відступила.
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11.04.2022 22:45 Відповісти
Слава Героям України! Слава Україні!
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11.04.2022 22:49 Відповісти
Слава нашим доблестным Героям!
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12.04.2022 03:15 Відповісти
 
 