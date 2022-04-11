Зеленський присвоїв звання Герой України п’ятьом воїнам

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України п’ятьом воїнам за мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави, та вірність військовій присязі.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент надав звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майору Андрію Люташину (посмертно).

Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковникам медичної служби Віктору Івчуку та Олександру Слєсаренку, капітану Олегу Пасічнику, підполковнику В’ячеславу Циганкову.

Також читайте: Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України