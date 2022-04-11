Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти воинам
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти воинам за мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности государства, и верность военной присяге.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Люташину (посмертно).
Звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено полковникам медицинской службы Виктору Ивчуку и Александру Слесаренко, капитану Олегу Пасечнику, подполковнику Вячеславу Цыганкову.
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Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий11.04.2022 22:45 Ответить Мне нравится 11
Павло Бубенко
показать весь комментарий11.04.2022 22:49 Ответить Мне нравится 8
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George Kozak #390171
показать весь комментарий12.04.2022 03:15 Ответить Мне нравится 0
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