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Новости Война
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Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти воинам

герой

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти воинам за мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности государства, и верность военной присяге.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Люташину (посмертно).

Звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено полковникам медицинской службы Виктору Ивчуку и Александру Слесаренко, капитану Олегу Пасечнику, подполковнику Вячеславу Цыганкову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лейтенант Виталий Сапило посмертно удостоен звания Героя Украины

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20324)


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Доземний уклін їм усім,а Андрію Люташину -вічна пам*ять.Усі наші захисники-це Прометеї,які несуть світло у подарунок людям,щоб пекельна темрява мордору відступила.
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11.04.2022 22:45 Ответить
Слава Героям України! Слава Україні!
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11.04.2022 22:49 Ответить
Слава нашим доблестным Героям!
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12.04.2022 03:15 Ответить
 
 