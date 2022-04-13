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ВСУ (6263) Живицкий Дмитрий (242) трофеи (178)

ВСУ призывают украинцев вернуть запчасти к трофейной российской технике, - Живицкий

техніка,трофеї

Военные Вооруженных сил призывают всех граждан вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить обороне нашей страны.

Об этом пишет в телеграме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это оборудование не представляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния брошенные оккупантами и захваченные машины, которые будут нас оберегать", - написал он.

Тех, у кого есть запчасти от трофейной российской техники, Живицкий просит обращаться по телефону 0964160325.

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Топ комментарии
+9
Надо к цыганским баронам обратиться. Те сразу найдут.
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13.04.2022 13:07
+5
Нiколи не питайте у дiда Миколи звIдки у нього тан
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13.04.2022 13:07
+5
"Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо" (с)
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13.04.2022 13:08
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Нiколи не питайте у дiда Миколи звIдки у нього тан
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13.04.2022 13:07 Ответить
Надо к цыганским баронам обратиться. Те сразу найдут.
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13.04.2022 13:07 Ответить
"Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо" (с)
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13.04.2022 13:08 Ответить
Отже війська рф дійшли вже до Верховини?
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13.04.2022 13:54 Ответить
Та ні. Вуйки поїхали до балгорода за запчастинами.
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13.04.2022 14:59 Ответить
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13.04.2022 13:15 Ответить
Тому у нас і Ахт-ахт 80-річної давнини ще в декого є.
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13.04.2022 13:16 Ответить
Кулемет на городі та мастилом поливати.
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 13:26 Ответить
ага, була новина: в полтавській області вилучили з незаконного обігу 12 танків... Курва, до цієї новини максимум, що вилучали - якісь незрозумілі обрізи, трішки калашів в бандитів та відновлену німецьку стріляючу машинерію. А тут почали десятками танків вилучати.
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13.04.2022 13:36 Ответить
не закликати треба а запропонувати статтю КК україни.
і все буде ок. принесуть та ще й на місце прикрутять
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13.04.2022 13:37 Ответить
Та шо там запчастини, й танки скоро на OLX з'являться... призначати зустріч і тайво... за щелбан!
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13.04.2022 20:03 Ответить
 
 