ВСУ призывают украинцев вернуть запчасти к трофейной российской технике, - Живицкий
Военные Вооруженных сил призывают всех граждан вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить обороне нашей страны.
Об этом пишет в телеграме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это оборудование не представляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния брошенные оккупантами и захваченные машины, которые будут нас оберегать", - написал он.
Тех, у кого есть запчасти от трофейной российской техники, Живицкий просит обращаться по телефону 0964160325.
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То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо" (с)
Слава нації
Смерть москалям
і все буде ок. принесуть та ще й на місце прикрутять