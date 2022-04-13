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ЗСУ (7187) Живицький Дмитро (466) трофеї (182)

ЗСУ закликають українців повернути запчастини до трофейної російської техніки, - Живицький

техніка,трофеї

Військові збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни.

Про це пише у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати", - написав він.

Тих, у кого є запчастини від трофейної російської техніки, Живицький просить звертатися за телефоном 096 416 03 25.

Дивіться: Трофейний російський БТР-82А воює у складі ЗСУ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+9
Надо к цыганским баронам обратиться. Те сразу найдут.
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13.04.2022 13:07
+5
Нiколи не питайте у дiда Миколи звIдки у нього тан
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13.04.2022 13:07
+5
"Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо" (с)
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13.04.2022 13:08
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Нiколи не питайте у дiда Миколи звIдки у нього тан
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13.04.2022 13:07 Відповісти
Надо к цыганским баронам обратиться. Те сразу найдут.
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13.04.2022 13:07 Відповісти
"Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо" (с)
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13.04.2022 13:08 Відповісти
Отже війська рф дійшли вже до Верховини?
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13.04.2022 13:54 Відповісти
Та ні. Вуйки поїхали до балгорода за запчастинами.
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13.04.2022 14:59 Відповісти
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13.04.2022 13:15 Відповісти
Тому у нас і Ахт-ахт 80-річної давнини ще в декого є.
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13.04.2022 13:16 Відповісти
Кулемет на городі та мастилом поливати.
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 13:26 Відповісти
ага, була новина: в полтавській області вилучили з незаконного обігу 12 танків... Курва, до цієї новини максимум, що вилучали - якісь незрозумілі обрізи, трішки калашів в бандитів та відновлену німецьку стріляючу машинерію. А тут почали десятками танків вилучати.
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13.04.2022 13:36 Відповісти
не закликати треба а запропонувати статтю КК україни.
і все буде ок. принесуть та ще й на місце прикрутять
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13.04.2022 13:37 Відповісти
Та шо там запчастини, й танки скоро на OLX з'являться... призначати зустріч і тайво... за щелбан!
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13.04.2022 20:03 Відповісти
 
 