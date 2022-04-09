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Трофейний російський БТР-82А воює у складі ЗСУ. ВIДЕО

Українські війська використовують трофейну російську техніку.

Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"Чесно добутий в бoю... Тепер б'є кaцaпiв...)))", - підписав він відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплена під час контрнаступу російська техніка вже передана до однієї з бойових бригад, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) техніка (1826) ЗСУ (7544) трофеї (185)


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Їхали козаки -- гуркотів їх трактор...*)
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09.04.2022 12:33 Відповісти
бтр 82а - это новый бтр если я не ошибаюсь 2014 года выпуска
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09.04.2022 12:34 Відповісти
З 2013
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09.04.2022 12:40 Відповісти
Чеська Республіка випустила колекційну банкноту під назвою "Слава Україні".
Над її дизайном працювала відома гравер та ілюстратор Єва Гашкова.

Як пише https://trueua.info/ TrueUA із посиланням на http://www.praguemorning.cz/commemorative-banknote-glory-to-ukraine-issued-in-the-czech-republic/ Рrague Мorning , це благодійний проект.
Всі кошти, отримані від продажу, будуть передані організації Post Bellum, яка збирає гроші для допомоги народу України.
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09.04.2022 12:35 Відповісти
На видео кроме БТР 82 еще и БМП 3 присутствует).
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09.04.2022 12:47 Відповісти
а шахтеры откопали в шахте . передали трактористам))

трактор в поле дыр дыр дыр мы за мир
за мир без кацапетовки
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09.04.2022 13:45 Відповісти
А зліва- ще трофейна БМП-3
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09.04.2022 16:42 Відповісти
 
 