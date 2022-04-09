Трофейний російський БТР-82А воює у складі ЗСУ. ВIДЕО

Українські війська використовують трофейну російську техніку.

Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"Чесно добутий в бoю... Тепер б'є кaцaпiв...)))", - підписав він відео.

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