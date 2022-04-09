Трофейний російський БТР-82А воює у складі ЗСУ. ВIДЕО
Українські війська використовують трофейну російську техніку.
Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.
"Чесно добутий в бoю... Тепер б'є кaцaпiв...)))", - підписав він відео.
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Над її дизайном працювала відома гравер та ілюстратор Єва Гашкова.
Як пише https://trueua.info/ TrueUA із посиланням на http://www.praguemorning.cz/commemorative-banknote-glory-to-ukraine-issued-in-the-czech-republic/ Рrague Мorning , це благодійний проект.
Всі кошти, отримані від продажу, будуть передані організації Post Bellum, яка збирає гроші для допомоги народу України.
трактор в поле дыр дыр дыр мы за мир
за мир без кацапетовки