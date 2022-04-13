В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц

На очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской громаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Ивано-Франковского городского совета в фейсбуке.

Депутаты проголосовали "ЗА" переименование в городе Ивано-Франковске:

ул. Гаркуши ул. Михайла Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска); ул. Добролюбова ул. Героев Волновахи; ул.Достоевского ул.Героев Чернигова; ул. Лермонтова ул. Героев Мариуполя; ул. Менделеева ул. Героев Попасной: ул. Некрасова ул. Героев Ахтырки; ул. Сеченова ул. Героев Николаева; ул. Ушинского ул. Героев Херсона; ул.Чехова ул.Героев Харькова; ул. Герцена ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный); ул.Чайковского ул.Васыля Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни); ул.Докучаева ул.Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского районного провода ОУН); ул.Короленко ул.Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса); ул.Макаренко ул.Ивана Федика (стрелец боевки Станиславского районного провода ОУН); ул.Огарева ул.Мирослава Лущака (станиславский семинарист); ул.Руднева ул.Святослава Пахолкива (украинский военный, стоник сотни УПА "Бистрі", рыцарь Бронзового креста боевых заслуг УПА); ул.Пржевальського ул.Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лісовики"); ул. Циолковского ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины); ул.Академика Сахарова ул.Украинской Победы; ул.Данилевского ул.Степана Бурдина (рыцарь Бронзового хреста боевых заслуг УПА); ул.Ковалевской ул.Пластовая; ул.Толстого ул.Героев Киева; ул.Глинки ул.Александра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту); ул.Репина ул.Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й глава и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Хреста Заслуги (1946)); пер.Красный ул.Осипа Назарука (писатель, общественный деятель)

Также ряд улиц переименуют в селах Ивано-Франковской громады - в Тисменичанах, Подпечерах, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и Узине.