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Ивано-Франковск (822) переименования (737) Ивано-Франковская область (901)

В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц

ивано-франковск

На очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской громаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Ивано-Франковского городского совета в фейсбуке.

Депутаты проголосовали "ЗА" переименование в городе Ивано-Франковске:

  1. ул. Гаркуши В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Михайла Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска);
  2. ул. Добролюбова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Волновахи;
  3. ул.Достоевского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Героев Чернигова;
  4. ул. Лермонтова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Мариуполя;
  5. ул. Менделеева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Попасной:
  6. ул. Некрасова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Ахтырки;
  7. ул. Сеченова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Николаева;
  8. ул. Ушинского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Героев Херсона;
  9. ул.Чехова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Героев Харькова;
  10. ул. Герцена В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);
  11. ул.Чайковского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Васыля Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);
  12. ул.Докучаева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского районного провода ОУН);
  13. ул.Короленко В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);
  14. ул.Макаренко В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Ивана Федика (стрелец боевки Станиславского районного провода ОУН);
  15. ул.Огарева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Мирослава Лущака (станиславский семинарист);
  16. ул.Руднева В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Святослава Пахолкива (украинский военный, стоник сотни УПА "Бистрі", рыцарь Бронзового креста боевых заслуг УПА);
  17. ул.Пржевальського В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лісовики");
  18. ул. Циолковского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);
  19. ул.Академика Сахарова В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Украинской Победы;
  20. ул.Данилевского В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Степана Бурдина (рыцарь Бронзового хреста боевых заслуг УПА);
  21. ул.Ковалевской В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Пластовая;
  22. ул.Толстого В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Героев Киева;
  23. ул.Глинки В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Александра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);
  24. ул.Репина В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й глава и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Хреста Заслуги (1946));
  25. пер.Красный В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц 01 ул.Осипа Назарука (писатель, общественный деятель)

Также ряд улиц переименуют в селах Ивано-Франковской громады - в Тисменичанах, Подпечерах, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и Узине.
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Топ комментарии
+13
скарабееву кіндратій хватить.
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13.04.2022 15:13
+11
А Глінку за що?

«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.

Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
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13.04.2022 15:16
+8
Це, звичайно, їхня справа, і герої УПА видатні хлопці, тут питань немає, але невже на тих же вулицях не мешкають ******* герої, які зараз боронять країну ? От-би на честь них і назвали хоч деякілька вулиць.
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13.04.2022 15:21
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скарабееву кіндратій хватить.
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13.04.2022 15:13 Ответить
В честь того Кіндратія теж вулицю перейменуємо.
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13.04.2022 15:25 Ответить
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13.04.2022 16:23 Ответить
)))))
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13.04.2022 17:41 Ответить
А Глінку за що?

«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.

Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
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13.04.2022 15:16 Ответить
А "Академікак Сахарова" за що?
Ця назва вулиці едина, не з спадщины "Великого и Могучего", а таки вже наробок незалежноі Украіни.
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13.04.2022 15:28 Ответить
Нормально - зробив ядерну зброю для мордору, через яку тепер страждає Україна і весь світ, мав нагороди, звання.
Ну покритикував трохи їхню владу і що?
Навальний в нас теж герой?(який прямо каже -Крим -російський).
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13.04.2022 15:40 Ответить
Я робив наголос не про його розробки зброі, а про те, що з усього списку ця вулиця едина перейменована вже за за часів незалежності.
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13.04.2022 15:45 Ответить
став жертвою перейменувань всих московських топонімів... логіка позбавитись від всього московського має більшу вагу... заслуги Сахарова ніхтоне спростовує, але яка його привязка до Ів. Фр-ка? рішення перейменувати вулицю його іменем було дуже емоційним.
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13.04.2022 15:56 Ответить
Ааа.
Ну так: "чекістів" - "сахарова" - "української перемоги".
Явний прогрес в становленні українства.
Чи щось не так?
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13.04.2022 16:04 Ответить
Одночасно з найменуванням "Вулиця Академіка Сахарова" у Франківську, у Ерусалимі назвали невеличкий штучний сад при в'ізді у ізраільську столицю "Сади Сахарова"("Ганей Сахаров").
Так досі і називаеться.
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13.04.2022 16:13 Ответить
От коли в Ерусалимі з'явиться вулиця Степана Бандери - тоді прошу звертатись з претензіями.
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13.04.2022 16:26 Ответить
Шановний.
Де ви в мене побачили "претензіі"?
Просто обмін думками, фактами, поглядом на подіі з різних місць.
Але вулиці Бандери в Ерусалимі не буде ніколи.
Не кажучи вже про його відношення до нас, на відміну від постаті Сахарова, Бандера діяч суто місцевий і прапктичний вплив його на подіі був мінімальним. Символ, якщо коротше.
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13.04.2022 17:01 Ответить
1. А давайте проведемо опитування сьогодні по всьому світу - кого більше знають Бандеру, чи Сахарова?
2. А вулиці Сахарова в Ів.-Франківську вже не буде ніколи, не кажучи вже про його відношення до нас.
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13.04.2022 17:38 Ответить
Навыть за часів незалежності більшість українців вважали росіян адекватними і що витвори пана Сахарова не полетять на голови українців. Тепер така думка кудись зникла.
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13.04.2022 16:10 Ответить
Водородную бомбу сляпал академик. А потом вдруг стал миротворцем-правозащитником.
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13.04.2022 16:47 Ответить
Чайковський - нащадок козаків з роду Чайки, можна загуглити.
Рєпін - теж мав українське коріння, народився на Слобожанщині і взагалі був великим симпатиком нашого народу, другом Дмитра Яворницького.
Короленко - український письменник.

А цих-то за що? "заставь дурака Богу молиться"? По іншим питань нема.
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13.04.2022 17:05 Ответить
А оперы жизнь за царя недостаточно?
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13.04.2022 18:26 Ответить
Це, звичайно, їхня справа, і герої УПА видатні хлопці, тут питань немає, але невже на тих же вулицях не мешкають ******* герої, які зараз боронять країну ? От-би на честь них і назвали хоч деякілька вулиць.
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13.04.2022 15:21 Ответить
питання слушне, але щоб називати ************ закон вимагає скільки то років після їх смерті.(кажись 10)
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13.04.2022 15:28 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сліпак загинув в 2016.
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13.04.2022 15:35 Ответить
Маячня, в нас назвали нову вулицю на честь Романа Гурика - 19 річного хлопця з Небесної сотні майже відразу.
Він якраз там мешкав поруч.

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13.04.2022 15:37 Ответить
Ничего подобного. В Кривом Роге переименовали за пару месяцев, подписи собирали. Но вы правы, он погиб в 2014
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13.04.2022 15:38 Ответить
за рішенням місцевої ради і вимоги людей любий закон можна обійти. розумію, що рішення Івано-Франківської ради дещо емоційне, але то їм вирішувати, місцевий люд може коригувати ті рішення.
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13.04.2022 15:50 Ответить
Нда, набросали метастазов москали, и так по всей Украине.
Накой они нам сдались эти русские?
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13.04.2022 15:22 Ответить
а как по этому поводу думает великий мыслитель и цэльный мэр филатов из Днепра - почему в городе до сих пор существует площадь жукова (этого мерзкого мясника-*********, для которого жизнь человека была ничем) в районе жилмассива Победа? или перекрасимся как терехов в Харькове, который до войны кричало - мы восстановим наименование проспекта жукова...
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13.04.2022 15:25 Ответить
В Харькове нужно наводить порядок с названиями как нигде, начиная с по. Московского, по. Гагарина и далее по списку…
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13.04.2022 15:38 Ответить
пр.
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13.04.2022 15:39 Ответить
Приклад чудовий і правильний для всієї України. позбавляємось від кацапо-совєцького-імперського прошлого.
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13.04.2022 15:27 Ответить
давно пора,у нас своїх героїв вистачає,ніякої російської культури немає!
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13.04.2022 15:28 Ответить
Правильно, ніякого русскава міра в українських містах!
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13.04.2022 15:29 Ответить
Та вбвбахати купу грошей в нові таблтчки, вказівники. Зробити зміни в картах. Люди повинні замінити документи. Так, це зараз найголовніше в крайні - назви змінювати. Цікаво, скільки часу було використано для роботи над проектом? Скільки людей цим займалося? Скільки грошей на це вже було списано.
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13.04.2022 15:32 Ответить
Документи не треба міняти, комп'ютер все зробить сам, знаєте що таке комп'ютер
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13.04.2022 15:33 Ответить
Таблички й так познімали, щоб кацапи не бачили, куди пруть.
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13.04.2022 17:47 Ответить
На Франківщині народився Бандера, і там називають вулиці на честь Волновахи, Маріуполя, Попасної, Харківа.. У Скабеєвої клімакс почнеться.
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13.04.2022 15:32 Ответить
Якщо вже піднімати цю тему, то й сам Франківськ е історичним анахронізмом радянськоі епохи.
Не ******* там цю назву, називають то Фра, то Франик, а по селам як називали Станіслав, так називають і донині.
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13.04.2022 15:41 Ответить
Не називають, я тут живу, 40 км від Франківської області, може десь в горах.
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13.04.2022 16:00 Ответить
Але ви не будете заперечувати, що Франківськ це назва штучна, "советско-идеологическая" та й сам Франко до міста ніякого відношення не мав, бував кільканадцять раз проіздом зі Львова до Відня(відносно, відносно,бо я вже зрозумім що ви все сприймаете прямою мовою)
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13.04.2022 16:20 Ответить
У вас хибна інфа. Звичайно ж не так має, як, наприклад, до Львова. Але бував він там зовсім не проїздом.
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13.04.2022 16:57 Ответить
Та й самі жителі міста, проти перейменування.
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13.04.2022 16:59 Ответить
Звичайно, що треба дерусифіковувати все. Але.
Чехов, Чайковський, Рєпін - видатні люди УКРАЇНСЬКОГО походження. Чого їх було рухати?
А академік Сахаров чим вам завинив?
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13.04.2022 15:39 Ответить
Зачисткою кацапізму задоволений.
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13.04.2022 15:47 Ответить
Чудове рішення... Щоб навіть духу мокшанського тут не було.
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13.04.2022 15:47 Ответить
Вообще-то, Репин - наш человек, с Харьковщины. И Украина в его творчестве занимала одно из основных направлений. Имхо, здесь перебор.
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13.04.2022 15:50 Ответить
І Чехов, і Чайковський, а Макаренко то взагалі повний абсурд... Ні, боронь Боже, щоб в нас вулиці носили імена якихось кацапських ідолів, але ж для чого відмовлятись від свого, від того, що кацапи собі присвоїли? Особливо, коли то видатні імена, яких знає весь світ. Скажімо, композитор українського походження Петро Чайковський (по-діду Чайка). То навпаки є шанс, повернути собі своє, а не відрікатись! Во істину, скажи дурному молитись...
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13.04.2022 16:46 Ответить
Макаренко имел высокий чин в НКВД. Создал адскую систему воспитания через коллектив, которая полностью подавляла индивидуальность и делала человека послушным винтиком бездушной машины.
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13.04.2022 18:32 Ответить
Не наш он.Репин:

Хохлов я очень полюбил за их ласковость и звучные песни, которые они прекрасно и стройно пели на наших вечерах после академического вечернего класса. По очереди мы собирались рисовать у кого-нибудь из товарищей. Хозяин комнаты, наш же товарищ, хлопотал о самоваре и сидел на натуре для всей компании(с)
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13.04.2022 18:26 Ответить
Єдине де ми дійсно вправні-це в перейменуваннях. Тут нам рівних немає. Якби ми ще так відновлювали ракетні програми, то нам просто ціни не було б.
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13.04.2022 16:38 Ответить
Короленко та Рєпін - то зайве.
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13.04.2022 17:49 Ответить
Все верно.Даже всю эту малороссейскую шоблу типа короленка, чайковских и чеховых нужно убирать иначе они и дальше будут тянуть нас в адиннарот времен империи.
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13.04.2022 18:34 Ответить
Умєрла так умєрла !(ц)
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13.04.2022 18:58 Ответить
Вимагаю не зупинятись та дерусіфікувати підручники хімії - вилучити з них згадки про таблицю Менделеєва, правило Марковнікова, правило Зайцева. Ще є ганебне явище - реакція синтезу галоід-заміщених алканів з солей карбонових кислот носить ім"я росіянина Бородіна. Така реакція Україні не потрібна!
Крім того вимагаю вилучити з списку хімічних елементів Ru (Рутеній), Md (Менделевій), Db (Дубній), Fl (Флеровій) та Мc (Московій), і не згадувати їх на лекціях.
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13.04.2022 21:15 Ответить
Рєпін українець, народився в Чугуєві, Харківщина. Автор картини "Козаки пишуть лист турецькому султану". Ну жив в царській Росії, Шевченко теж більшу частину життя провів не в Україні.
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21.04.2022 15:59 Ответить
 
 