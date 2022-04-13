В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц
На очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской громаде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Ивано-Франковского городского совета в фейсбуке.
Депутаты проголосовали "ЗА" переименование в городе Ивано-Франковске:
- ул. Гаркуши ул. Михайла Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска);
- ул. Добролюбова ул. Героев Волновахи;
- ул.Достоевского ул.Героев Чернигова;
- ул. Лермонтова ул. Героев Мариуполя;
- ул. Менделеева ул. Героев Попасной:
- ул. Некрасова ул. Героев Ахтырки;
- ул. Сеченова ул. Героев Николаева;
- ул. Ушинского ул. Героев Херсона;
- ул.Чехова ул.Героев Харькова;
- ул. Герцена ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);
- ул.Чайковского ул.Васыля Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);
- ул.Докучаева ул.Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского районного провода ОУН);
- ул.Короленко ул.Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);
- ул.Макаренко ул.Ивана Федика (стрелец боевки Станиславского районного провода ОУН);
- ул.Огарева ул.Мирослава Лущака (станиславский семинарист);
- ул.Руднева ул.Святослава Пахолкива (украинский военный, стоник сотни УПА "Бистрі", рыцарь Бронзового креста боевых заслуг УПА);
- ул.Пржевальського ул.Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лісовики");
- ул. Циолковского ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);
- ул.Академика Сахарова ул.Украинской Победы;
- ул.Данилевского ул.Степана Бурдина (рыцарь Бронзового хреста боевых заслуг УПА);
- ул.Ковалевской ул.Пластовая;
- ул.Толстого ул.Героев Киева;
- ул.Глинки ул.Александра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);
- ул.Репина ул.Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й глава и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Хреста Заслуги (1946));
- пер.Красный ул.Осипа Назарука (писатель, общественный деятель)
Также ряд улиц переименуют в селах Ивано-Франковской громады - в Тисменичанах, Подпечерах, Чукаловке, Никитинцах, Подлужье и Узине.
Топ комментарии
+13 Solomon c5c4359c
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+11 Сергій Осадчий
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+8 Евгений Новиков 5b7f7ed5
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«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.
Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
Ця назва вулиці едина, не з спадщины "Великого и Могучего", а таки вже наробок незалежноі Украіни.
Ну покритикував трохи їхню владу і що?
Навальний в нас теж герой?(який прямо каже -Крим -російський).
Ну так: "чекістів" - "сахарова" - "української перемоги".
Явний прогрес в становленні українства.
Чи щось не так?
Так досі і називаеться.
Де ви в мене побачили "претензіі"?
Просто обмін думками, фактами, поглядом на подіі з різних місць.
Але вулиці Бандери в Ерусалимі не буде ніколи.
Не кажучи вже про його відношення до нас, на відміну від постаті Сахарова, Бандера діяч суто місцевий і прапктичний вплив його на подіі був мінімальним. Символ, якщо коротше.
2. А вулиці Сахарова в Ів.-Франківську вже не буде ніколи, не кажучи вже про його відношення до нас.
Рєпін - теж мав українське коріння, народився на Слобожанщині і взагалі був великим симпатиком нашого народу, другом Дмитра Яворницького.
Короленко - український письменник.
А цих-то за що? "заставь дурака Богу молиться"? По іншим питань нема.
Він якраз там мешкав поруч.
Накой они нам сдались эти русские?
Не ******* там цю назву, називають то Фра, то Франик, а по селам як називали Станіслав, так називають і донині.
Чехов, Чайковський, Рєпін - видатні люди УКРАЇНСЬКОГО походження. Чого їх було рухати?
А академік Сахаров чим вам завинив?
Хохлов я очень полюбил за их ласковость и звучные песни, которые они прекрасно и стройно пели на наших вечерах после академического вечернего класса. По очереди мы собирались рисовать у кого-нибудь из товарищей. Хозяин комнаты, наш же товарищ, хлопотал о самоваре и сидел на натуре для всей компании(с)
Крім того вимагаю вилучити з списку хімічних елементів Ru (Рутеній), Md (Менделевій), Db (Дубній), Fl (Флеровій) та Мc (Московій), і не згадувати їх на лекціях.