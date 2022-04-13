В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць
На черговій сесії міської ради вирішили перейменувати низку вулиць в Івано-Франківській громаді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Івано-Франківської міської ради у фейсбуці.
Депутати проголосували "ЗА" перейменування в місті Івано-Франківську:
- вул. Гаркуші вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська);
- вул. Добролюбова вул. Героїв Волновахи;
- вул. Достоєвського вул. Героїв Чернігова;
- вул. Лермонтова вул. Героїв Маріуполя;
- вул. Менделєєва вул. Героїв Попасної:
- вул. Некрасова вул. Героїв Охтирки;
- вул. Сєченова вул. Героїв Миколаєва;
- вул. Ушинського вул. Героїв Херсона;
- вул. Чехова вул. Героїв Харкова;
- вул. Герцена вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень);
- вул. Чайковського вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні);
- вул. Докучаєва вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН);
- вул. Короленка вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка);
- вул. Макаренка вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН);
- вул. Огарьова вул. Мирослава Лущака (станіславівський семінарист);
- вул. Руднєва вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
- вул. Пржевальського вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики");
- вул. Ціолковського вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України);
- вул. Академіка Сахарова вул. Української Перемоги;
- вул. Данилевського вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
- вул. Ковалевської вул. Пластову;
- вул. Толстого вул. Героїв Києва;
- вул. Глінки вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);
- вул. Рєпіна вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946));
- провулок Червоний вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).
Також низку вулиць перейменовують у селах Івано-Франківської громади - у Тисменичанах, Підпечерах, Чукалівці, Микитинцях, Підлужжі та Узині.
Топ коментарі
+13 Solomon c5c4359c
показати весь коментар13.04.2022 15:13
+11 Сергій Осадчий
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+8 Евгений Новиков 5b7f7ed5
показати весь коментар13.04.2022 15:21
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«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.
Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
Ця назва вулиці едина, не з спадщины "Великого и Могучего", а таки вже наробок незалежноі Украіни.
Ну покритикував трохи їхню владу і що?
Навальний в нас теж герой?(який прямо каже -Крим -російський).
Ну так: "чекістів" - "сахарова" - "української перемоги".
Явний прогрес в становленні українства.
Чи щось не так?
Так досі і називаеться.
Де ви в мене побачили "претензіі"?
Просто обмін думками, фактами, поглядом на подіі з різних місць.
Але вулиці Бандери в Ерусалимі не буде ніколи.
Не кажучи вже про його відношення до нас, на відміну від постаті Сахарова, Бандера діяч суто місцевий і прапктичний вплив його на подіі був мінімальним. Символ, якщо коротше.
2. А вулиці Сахарова в Ів.-Франківську вже не буде ніколи, не кажучи вже про його відношення до нас.
Рєпін - теж мав українське коріння, народився на Слобожанщині і взагалі був великим симпатиком нашого народу, другом Дмитра Яворницького.
Короленко - український письменник.
А цих-то за що? "заставь дурака Богу молиться"? По іншим питань нема.
Він якраз там мешкав поруч.
Накой они нам сдались эти русские?
Не ******* там цю назву, називають то Фра, то Франик, а по селам як називали Станіслав, так називають і донині.
Чехов, Чайковський, Рєпін - видатні люди УКРАЇНСЬКОГО походження. Чого їх було рухати?
А академік Сахаров чим вам завинив?
Хохлов я очень полюбил за их ласковость и звучные песни, которые они прекрасно и стройно пели на наших вечерах после академического вечернего класса. По очереди мы собирались рисовать у кого-нибудь из товарищей. Хозяин комнаты, наш же товарищ, хлопотал о самоваре и сидел на натуре для всей компании(с)
Крім того вимагаю вилучити з списку хімічних елементів Ru (Рутеній), Md (Менделевій), Db (Дубній), Fl (Флеровій) та Мc (Московій), і не згадувати їх на лекціях.