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Івано-Франківськ (509) перейменування (582) Івано-Франківська область (928)

В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць

ивано-франковск

На черговій сесії міської ради вирішили перейменувати низку вулиць в Івано-Франківській громаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Івано-Франківської міської ради у фейсбуці.

Депутати проголосували "ЗА" перейменування в місті Івано-Франківську:

  1. вул. Гаркуші В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська);
  2. вул. Добролюбова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Волновахи;
  3. вул. Достоєвського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Чернігова;
  4. вул. Лермонтова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Маріуполя;
  5. вул. Менделєєва В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Попасної:
  6. вул. Некрасова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Охтирки;
  7. вул. Сєченова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Миколаєва;
  8. вул. Ушинського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Херсона;
  9. вул. Чехова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Харкова;
  10. вул. Герцена В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень);
  11. вул. Чайковського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні);
  12. вул. Докучаєва В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН);
  13. вул. Короленка В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка);
  14. вул. Макаренка В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН);
  15. вул. Огарьова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Мирослава Лущака (станіславівський семінарист);
  16. вул. Руднєва В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
  17. вул. Пржевальського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики");
  18. вул. Ціолковського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України);
  19. вул. Академіка Сахарова В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Української Перемоги;
  20. вул. Данилевського В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);
  21. вул. Ковалевської В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Пластову;
  22. вул. Толстого В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Героїв Києва;
  23. вул. Глінки В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);
  24. вул. Рєпіна В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946));
  25. провулок Червоний В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць 02 вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).

Також низку вулиць перейменовують у селах Івано-Франківської громади - у Тисменичанах, Підпечерах, Чукалівці, Микитинцях, Підлужжі та Узині.
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Топ коментарі
+13
скарабееву кіндратій хватить.
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13.04.2022 15:13
+11
А Глінку за що?

«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.

Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
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13.04.2022 15:16
+8
Це, звичайно, їхня справа, і герої УПА видатні хлопці, тут питань немає, але невже на тих же вулицях не мешкають ******* герої, які зараз боронять країну ? От-би на честь них і назвали хоч деякілька вулиць.
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13.04.2022 15:21
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скарабееву кіндратій хватить.
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13.04.2022 15:13 Відповісти
В честь того Кіндратія теж вулицю перейменуємо.
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13.04.2022 15:25 Відповісти
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13.04.2022 16:23 Відповісти
)))))
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13.04.2022 17:41 Відповісти
А Глінку за що?

«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей и шагнул под шлагбаум.

Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой.»
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13.04.2022 15:16 Відповісти
А "Академікак Сахарова" за що?
Ця назва вулиці едина, не з спадщины "Великого и Могучего", а таки вже наробок незалежноі Украіни.
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13.04.2022 15:28 Відповісти
Нормально - зробив ядерну зброю для мордору, через яку тепер страждає Україна і весь світ, мав нагороди, звання.
Ну покритикував трохи їхню владу і що?
Навальний в нас теж герой?(який прямо каже -Крим -російський).
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13.04.2022 15:40 Відповісти
Я робив наголос не про його розробки зброі, а про те, що з усього списку ця вулиця едина перейменована вже за за часів незалежності.
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13.04.2022 15:45 Відповісти
став жертвою перейменувань всих московських топонімів... логіка позбавитись від всього московського має більшу вагу... заслуги Сахарова ніхтоне спростовує, але яка його привязка до Ів. Фр-ка? рішення перейменувати вулицю його іменем було дуже емоційним.
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13.04.2022 15:56 Відповісти
Ааа.
Ну так: "чекістів" - "сахарова" - "української перемоги".
Явний прогрес в становленні українства.
Чи щось не так?
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13.04.2022 16:04 Відповісти
Одночасно з найменуванням "Вулиця Академіка Сахарова" у Франківську, у Ерусалимі назвали невеличкий штучний сад при в'ізді у ізраільську столицю "Сади Сахарова"("Ганей Сахаров").
Так досі і називаеться.
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13.04.2022 16:13 Відповісти
От коли в Ерусалимі з'явиться вулиця Степана Бандери - тоді прошу звертатись з претензіями.
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13.04.2022 16:26 Відповісти
Шановний.
Де ви в мене побачили "претензіі"?
Просто обмін думками, фактами, поглядом на подіі з різних місць.
Але вулиці Бандери в Ерусалимі не буде ніколи.
Не кажучи вже про його відношення до нас, на відміну від постаті Сахарова, Бандера діяч суто місцевий і прапктичний вплив його на подіі був мінімальним. Символ, якщо коротше.
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13.04.2022 17:01 Відповісти
1. А давайте проведемо опитування сьогодні по всьому світу - кого більше знають Бандеру, чи Сахарова?
2. А вулиці Сахарова в Ів.-Франківську вже не буде ніколи, не кажучи вже про його відношення до нас.
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13.04.2022 17:38 Відповісти
Навыть за часів незалежності більшість українців вважали росіян адекватними і що витвори пана Сахарова не полетять на голови українців. Тепер така думка кудись зникла.
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13.04.2022 16:10 Відповісти
Водородную бомбу сляпал академик. А потом вдруг стал миротворцем-правозащитником.
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13.04.2022 16:47 Відповісти
Чайковський - нащадок козаків з роду Чайки, можна загуглити.
Рєпін - теж мав українське коріння, народився на Слобожанщині і взагалі був великим симпатиком нашого народу, другом Дмитра Яворницького.
Короленко - український письменник.

А цих-то за що? "заставь дурака Богу молиться"? По іншим питань нема.
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13.04.2022 17:05 Відповісти
А оперы жизнь за царя недостаточно?
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13.04.2022 18:26 Відповісти
Це, звичайно, їхня справа, і герої УПА видатні хлопці, тут питань немає, але невже на тих же вулицях не мешкають ******* герої, які зараз боронять країну ? От-би на честь них і назвали хоч деякілька вулиць.
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13.04.2022 15:21 Відповісти
питання слушне, але щоб називати ************ закон вимагає скільки то років після їх смерті.(кажись 10)
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13.04.2022 15:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сліпак загинув в 2016.
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13.04.2022 15:35 Відповісти
Маячня, в нас назвали нову вулицю на честь Романа Гурика - 19 річного хлопця з Небесної сотні майже відразу.
Він якраз там мешкав поруч.

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13.04.2022 15:37 Відповісти
Ничего подобного. В Кривом Роге переименовали за пару месяцев, подписи собирали. Но вы правы, он погиб в 2014
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13.04.2022 15:38 Відповісти
за рішенням місцевої ради і вимоги людей любий закон можна обійти. розумію, що рішення Івано-Франківської ради дещо емоційне, але то їм вирішувати, місцевий люд може коригувати ті рішення.
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13.04.2022 15:50 Відповісти
Нда, набросали метастазов москали, и так по всей Украине.
Накой они нам сдались эти русские?
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13.04.2022 15:22 Відповісти
а как по этому поводу думает великий мыслитель и цэльный мэр филатов из Днепра - почему в городе до сих пор существует площадь жукова (этого мерзкого мясника-*********, для которого жизнь человека была ничем) в районе жилмассива Победа? или перекрасимся как терехов в Харькове, который до войны кричало - мы восстановим наименование проспекта жукова...
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13.04.2022 15:25 Відповісти
В Харькове нужно наводить порядок с названиями как нигде, начиная с по. Московского, по. Гагарина и далее по списку…
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13.04.2022 15:38 Відповісти
пр.
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13.04.2022 15:39 Відповісти
Приклад чудовий і правильний для всієї України. позбавляємось від кацапо-совєцького-імперського прошлого.
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13.04.2022 15:27 Відповісти
давно пора,у нас своїх героїв вистачає,ніякої російської культури немає!
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13.04.2022 15:28 Відповісти
Правильно, ніякого русскава міра в українських містах!
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13.04.2022 15:29 Відповісти
Та вбвбахати купу грошей в нові таблтчки, вказівники. Зробити зміни в картах. Люди повинні замінити документи. Так, це зараз найголовніше в крайні - назви змінювати. Цікаво, скільки часу було використано для роботи над проектом? Скільки людей цим займалося? Скільки грошей на це вже було списано.
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13.04.2022 15:32 Відповісти
Документи не треба міняти, комп'ютер все зробить сам, знаєте що таке комп'ютер
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13.04.2022 15:33 Відповісти
Таблички й так познімали, щоб кацапи не бачили, куди пруть.
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13.04.2022 17:47 Відповісти
На Франківщині народився Бандера, і там називають вулиці на честь Волновахи, Маріуполя, Попасної, Харківа.. У Скабеєвої клімакс почнеться.
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13.04.2022 15:32 Відповісти
Якщо вже піднімати цю тему, то й сам Франківськ е історичним анахронізмом радянськоі епохи.
Не ******* там цю назву, називають то Фра, то Франик, а по селам як називали Станіслав, так називають і донині.
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13.04.2022 15:41 Відповісти
Не називають, я тут живу, 40 км від Франківської області, може десь в горах.
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13.04.2022 16:00 Відповісти
Але ви не будете заперечувати, що Франківськ це назва штучна, "советско-идеологическая" та й сам Франко до міста ніякого відношення не мав, бував кільканадцять раз проіздом зі Львова до Відня(відносно, відносно,бо я вже зрозумім що ви все сприймаете прямою мовою)
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13.04.2022 16:20 Відповісти
У вас хибна інфа. Звичайно ж не так має, як, наприклад, до Львова. Але бував він там зовсім не проїздом.
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13.04.2022 16:57 Відповісти
Та й самі жителі міста, проти перейменування.
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13.04.2022 16:59 Відповісти
Звичайно, що треба дерусифіковувати все. Але.
Чехов, Чайковський, Рєпін - видатні люди УКРАЇНСЬКОГО походження. Чого їх було рухати?
А академік Сахаров чим вам завинив?
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13.04.2022 15:39 Відповісти
Зачисткою кацапізму задоволений.
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13.04.2022 15:47 Відповісти
Чудове рішення... Щоб навіть духу мокшанського тут не було.
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13.04.2022 15:47 Відповісти
Вообще-то, Репин - наш человек, с Харьковщины. И Украина в его творчестве занимала одно из основных направлений. Имхо, здесь перебор.
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13.04.2022 15:50 Відповісти
І Чехов, і Чайковський, а Макаренко то взагалі повний абсурд... Ні, боронь Боже, щоб в нас вулиці носили імена якихось кацапських ідолів, але ж для чого відмовлятись від свого, від того, що кацапи собі присвоїли? Особливо, коли то видатні імена, яких знає весь світ. Скажімо, композитор українського походження Петро Чайковський (по-діду Чайка). То навпаки є шанс, повернути собі своє, а не відрікатись! Во істину, скажи дурному молитись...
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13.04.2022 16:46 Відповісти
Макаренко имел высокий чин в НКВД. Создал адскую систему воспитания через коллектив, которая полностью подавляла индивидуальность и делала человека послушным винтиком бездушной машины.
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13.04.2022 18:32 Відповісти
Не наш он.Репин:

Хохлов я очень полюбил за их ласковость и звучные песни, которые они прекрасно и стройно пели на наших вечерах после академического вечернего класса. По очереди мы собирались рисовать у кого-нибудь из товарищей. Хозяин комнаты, наш же товарищ, хлопотал о самоваре и сидел на натуре для всей компании(с)
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13.04.2022 18:26 Відповісти
Єдине де ми дійсно вправні-це в перейменуваннях. Тут нам рівних немає. Якби ми ще так відновлювали ракетні програми, то нам просто ціни не було б.
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13.04.2022 16:38 Відповісти
Короленко та Рєпін - то зайве.
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13.04.2022 17:49 Відповісти
Все верно.Даже всю эту малороссейскую шоблу типа короленка, чайковских и чеховых нужно убирать иначе они и дальше будут тянуть нас в адиннарот времен империи.
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13.04.2022 18:34 Відповісти
Умєрла так умєрла !(ц)
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13.04.2022 18:58 Відповісти
Вимагаю не зупинятись та дерусіфікувати підручники хімії - вилучити з них згадки про таблицю Менделеєва, правило Марковнікова, правило Зайцева. Ще є ганебне явище - реакція синтезу галоід-заміщених алканів з солей карбонових кислот носить ім"я росіянина Бородіна. Така реакція Україні не потрібна!
Крім того вимагаю вилучити з списку хімічних елементів Ru (Рутеній), Md (Менделевій), Db (Дубній), Fl (Флеровій) та Мc (Московій), і не згадувати їх на лекціях.
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13.04.2022 21:15 Відповісти
Рєпін українець, народився в Чугуєві, Харківщина. Автор картини "Козаки пишуть лист турецькому султану". Ну жив в царській Росії, Шевченко теж більшу частину життя провів не в Україні.
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21.04.2022 15:59 Відповісти
 
 