В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць

На черговій сесії міської ради вирішили перейменувати низку вулиць в Івано-Франківській громаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Івано-Франківської міської ради у фейсбуці.

Депутати проголосували "ЗА" перейменування в місті Івано-Франківську:

вул. Гаркуші вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська); вул. Добролюбова вул. Героїв Волновахи; вул. Достоєвського вул. Героїв Чернігова; вул. Лермонтова вул. Героїв Маріуполя; вул. Менделєєва вул. Героїв Попасної: вул. Некрасова вул. Героїв Охтирки; вул. Сєченова вул. Героїв Миколаєва; вул. Ушинського вул. Героїв Херсона; вул. Чехова вул. Героїв Харкова; вул. Герцена вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень); вул. Чайковського вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні); вул. Докучаєва вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН); вул. Короленка вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка); вул. Макаренка вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН); вул. Огарьова вул. Мирослава Лущака (станіславівський семінарист); вул. Руднєва вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА); вул. Пржевальського вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики"); вул. Ціолковського вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України); вул. Академіка Сахарова вул. Української Перемоги; вул. Данилевського вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА); вул. Ковалевської вул. Пластову; вул. Толстого вул. Героїв Києва; вул. Глінки вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту); вул. Рєпіна вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946)); провулок Червоний вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).

Також низку вулиць перейменовують у селах Івано-Франківської громади - у Тисменичанах, Підпечерах, Чукалівці, Микитинцях, Підлужжі та Узині.