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Восстановление работы промышленности невозможно из-за нехватки оборотных средств, вызванных остановкой возмещения НДС, - Европейская бизнес-ассоциация

металургія

Экспорты отрасли не могут возобновить производство из-за нехватки средств, возникшей в связи с остановкой возмещения НДС.

Об этом говорится в письме Европейской бизнес-ассоциации в адрес министра финансов Сергея Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, экспорт продукции ГМК и аграрной отрасли являются основными источниками валютной выручки в украинский бюджет. Соответственно беспрепятственное функционирование экспортеров является одним из ключевых факторов поддержания платежного баланса государства.

Как отмечено в письме, работающие предприятия ГМК делают все возможное для обеспечения довоенного уровня производства и экспорта, чтобы сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату, осуществлять все налоговые вычеты в государственный бюджет (более 80 млрд гривен за 2021 год).

Кроме того, с первого дня войны предприятия ГМК Украины предоставляют материальные и финансовые ресурсы Вооруженным Силам Украины (далее – ВСУ), способствуют эвакуации населения, направляют гуманитарную помощь, транспорт, медикаменты населению во всех регионах (Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киев и т.д.).

"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК, вместе с тем, поставщики сырья/материалов/услуг требуют обычно полную предоплату за товары/услуги с учетом военного состояния. Эти факторы заставляют бизнес сокращать объемы закупок, а значит это делает невозможным наращивание/сохранение текущего объема производства и экспорта", - отмечают эксперты ЕВА.

Аналогичная ситуация в аграрном секторе. Отсутствие оборотных средств, вызванное остановкой возмещения НДС, приведет к дефициту мощностей для хранения зерновых из-за невозможности компаний-экспортеров продолжать закупку зерна и его экспорт, а также проблем с посевной кампанией.

Если проблема не будет решена в ближайшее время, предприятия будут вынуждены сократить производство, что приведет к сокращению персонала, снижению налоговых вычетов и валютной выручки.

"Настойчиво просим Вас содействовать продолжению действия формы налоговой накладной J/F1201012, которая действовала до 1 марта 2022 года, а также возобновить в срочном порядке проведение камеральных проверок налоговой отчетности по НДС для дальнейшего обеспечения бюджетного возмещения НДС за предыдущие довоенные периоды", - говорится в листьях.

Также напоминается, что на прошлой неделе Металлургический комбинат "Запорожсталь" частично возобновил производство, предприятие приступило к раздуванию доменных печей № 3 и 4.

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Топ комментарии
+5
самый мутный налог-НДС
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13.04.2022 15:56
+3
затягніть пояски. Не перепродуйте один одному повітря.
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13.04.2022 15:52
+3
пдв вам і вашій владі в очко!
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13.04.2022 15:53
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затягніть пояски. Не перепродуйте один одному повітря.
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13.04.2022 15:52 Ответить
пдв вам і вашій владі в очко!
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13.04.2022 15:53 Ответить
самый мутный налог-НДС
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13.04.2022 15:56 Ответить
як це "брак коштів"?
а допомога міліонами якщо не міліардами куди їде? Чому досі волонтери купують все від берців "Талан" до коптерів да броніків? шоломи, радіостанції, каремати(!!!!), тепловізори, балаклави.
я для нашої ТО вигреб все що в мене було для рибаловлі та походів, все що могло стати в нагоді - від дождевіків до бінокля. від газової плитці походної до робочих рукавичок.
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13.04.2022 15:59 Ответить
чому підприємства не датуються державою з коштів допомоги західних країн?
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13.04.2022 16:00 Ответить
Шантаж перепродАвцев.
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13.04.2022 16:06 Ответить
Кто про что, а эти про "откаты"
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13.04.2022 16:10 Ответить
Про резервні фонди власники цих підприємств не чули?
Чи як вони в біса вели бізнес, нічого не відкладаючи на випадок форс-мажору?
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13.04.2022 16:14 Ответить
Десь у фінансовому ланцюгу сидить *********** або бенін щур і блокує відшкодування. Це виявлялося б і виправлялося швидко і автоматично, якщо б зелені дилетанти не загальмували всі потрібні державі реформи і не узурпували телебачення. А виправляти щось у ручному режимі вони почнуть не раніше, ніж рейтинг балабола піде в мінус.
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13.04.2022 16:16 Ответить
Эта асоциация вчера зарегистрирована? Для написания письма?
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13.04.2022 16:22 Ответить
Тільки трохи більше місяця протянули - і вже дупа. А де резервні фонди на випадок форс-мажору, реструктуризація бюджету підприємства "ні не чули"? Чи бізнес управлінці живуть по принципу "від зарплати до зарплати".
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13.04.2022 16:37 Ответить
Тут зовсім в іншому справа. Примудрилися за короткий час виробити стійку алергію українського суспільства на слово "європейська". Цілком в фарватері корабля.
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13.04.2022 16:57 Ответить
Не має в мене ніякої алергії на слово "європейська" - просто трохи знаю про фінанси, бюджети. контролінг
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13.04.2022 19:42 Ответить
Так відмініть той грабіжнецький ПДВ, дайте змогу людям працювать. Он у США його взалі не існує і ніколе не було.
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13.04.2022 18:03 Ответить
Я перепрошую, але в США пдв є, і в значно гіршій формі, бо воно: 1. у кожного штату своє; і 2. коли ви щось купуєте в магазині, воно ніяк не відображається на ціннику, а його розмір ви дізнаєтеся лише при оплаті, що часто буває ну дуже неприємним сюрпризом.

ПДВ, щоб ви знали, це один з основних наповнювачів пенсійного фонду. Допоки у нас не буде введена нормальна пенсійна система, допоки підтримується савєцька дєбільна солідарна система - про відміну пдв можемо й не мріять, нажаль.
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13.04.2022 19:29 Ответить
Не несіть чуш, я працюю з цією країной вже з 10 років, а бізнесі з 1992 року! Судячі по всьму ви взагалі не відрізняєте механізми формування ПДВ від інших типів податків.
В США є податок з продажів, то схоже до нашого податку на прибуток, та подоходний - це все те, що й тут є, в додаток до того маємо ПДВ, який сплачується з повної суми реалізації (а не на націнку), та повертається лише, якщо прийде відшкодування. А якщо не прийде - то труба вашому бізнесу, про що і йдеться в цій замітці. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%98%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%94%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82,%D1%81%201%2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость#:~:text=Из%20развитых%20стран%20НДС%20отсутствует,с%201%2


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13.04.2022 20:08 Ответить
Дякую за лікбез, завжди корисно взнавати нове.
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13.04.2022 20:11 Ответить
В США не ПДВ, а податок з оберту, і дійсно у кожному штаті різний та не значиться у ціннику, але все це стосується роздрібної торгівлі.
Відносно відшкодування ПДВ, то наразі багато підприємств перейшли на єдиний податок 2 % від оберту, тому відшкодування ПДВ відкладається до того моменту, коли цей податок буде відмінено.
Нічого барижити.
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13.04.2022 20:12 Ответить
Так, дещо схоже на податок з оберту, тільки він так не називається, а називається податок з продажу 3-10% в різних штатах, та в 3-х штатах взагалі відсутній.
Раз ці підприєвства жаліються на не-відшкодування, скоріш за все далеко не всим підприємствам дозволено перейти на єдиний податок2%.
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13.04.2022 20:45 Ответить
Вірогідно, мова йде про виробників, що вже використали матеріали включно з ПДВ (до речі, на імпорт ПДВ хіба зняли?), а тепер не можуть відшкодувати.
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13.04.2022 21:01 Ответить
 
 