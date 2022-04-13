Восстановление работы промышленности невозможно из-за нехватки оборотных средств, вызванных остановкой возмещения НДС, - Европейская бизнес-ассоциация

Экспорты отрасли не могут возобновить производство из-за нехватки средств, возникшей в связи с остановкой возмещения НДС.

Об этом говорится в письме Европейской бизнес-ассоциации в адрес министра финансов Сергея Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, экспорт продукции ГМК и аграрной отрасли являются основными источниками валютной выручки в украинский бюджет. Соответственно беспрепятственное функционирование экспортеров является одним из ключевых факторов поддержания платежного баланса государства.

Как отмечено в письме, работающие предприятия ГМК делают все возможное для обеспечения довоенного уровня производства и экспорта, чтобы сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату, осуществлять все налоговые вычеты в государственный бюджет (более 80 млрд гривен за 2021 год).

Кроме того, с первого дня войны предприятия ГМК Украины предоставляют материальные и финансовые ресурсы Вооруженным Силам Украины (далее – ВСУ), способствуют эвакуации населения, направляют гуманитарную помощь, транспорт, медикаменты населению во всех регионах (Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киев и т.д.).

"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК, вместе с тем, поставщики сырья/материалов/услуг требуют обычно полную предоплату за товары/услуги с учетом военного состояния. Эти факторы заставляют бизнес сокращать объемы закупок, а значит это делает невозможным наращивание/сохранение текущего объема производства и экспорта", - отмечают эксперты ЕВА.

Аналогичная ситуация в аграрном секторе. Отсутствие оборотных средств, вызванное остановкой возмещения НДС, приведет к дефициту мощностей для хранения зерновых из-за невозможности компаний-экспортеров продолжать закупку зерна и его экспорт, а также проблем с посевной кампанией.

Если проблема не будет решена в ближайшее время, предприятия будут вынуждены сократить производство, что приведет к сокращению персонала, снижению налоговых вычетов и валютной выручки.

"Настойчиво просим Вас содействовать продолжению действия формы налоговой накладной J/F1201012, которая действовала до 1 марта 2022 года, а также возобновить в срочном порядке проведение камеральных проверок налоговой отчетности по НДС для дальнейшего обеспечения бюджетного возмещения НДС за предыдущие довоенные периоды", - говорится в листьях.

Также напоминается, что на прошлой неделе Металлургический комбинат "Запорожсталь" частично возобновил производство, предприятие приступило к раздуванию доменных печей № 3 и 4.