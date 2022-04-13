Восстановление работы промышленности невозможно из-за нехватки оборотных средств, вызванных остановкой возмещения НДС, - Европейская бизнес-ассоциация
Экспорты отрасли не могут возобновить производство из-за нехватки средств, возникшей в связи с остановкой возмещения НДС.
Об этом говорится в письме Европейской бизнес-ассоциации в адрес министра финансов Сергея Марченко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, экспорт продукции ГМК и аграрной отрасли являются основными источниками валютной выручки в украинский бюджет. Соответственно беспрепятственное функционирование экспортеров является одним из ключевых факторов поддержания платежного баланса государства.
Как отмечено в письме, работающие предприятия ГМК делают все возможное для обеспечения довоенного уровня производства и экспорта, чтобы сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату, осуществлять все налоговые вычеты в государственный бюджет (более 80 млрд гривен за 2021 год).
Кроме того, с первого дня войны предприятия ГМК Украины предоставляют материальные и финансовые ресурсы Вооруженным Силам Украины (далее – ВСУ), способствуют эвакуации населения, направляют гуманитарную помощь, транспорт, медикаменты населению во всех регионах (Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киев и т.д.).
"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК, вместе с тем, поставщики сырья/материалов/услуг требуют обычно полную предоплату за товары/услуги с учетом военного состояния. Эти факторы заставляют бизнес сокращать объемы закупок, а значит это делает невозможным наращивание/сохранение текущего объема производства и экспорта", - отмечают эксперты ЕВА.
Аналогичная ситуация в аграрном секторе. Отсутствие оборотных средств, вызванное остановкой возмещения НДС, приведет к дефициту мощностей для хранения зерновых из-за невозможности компаний-экспортеров продолжать закупку зерна и его экспорт, а также проблем с посевной кампанией.
Если проблема не будет решена в ближайшее время, предприятия будут вынуждены сократить производство, что приведет к сокращению персонала, снижению налоговых вычетов и валютной выручки.
"Настойчиво просим Вас содействовать продолжению действия формы налоговой накладной J/F1201012, которая действовала до 1 марта 2022 года, а также возобновить в срочном порядке проведение камеральных проверок налоговой отчетности по НДС для дальнейшего обеспечения бюджетного возмещения НДС за предыдущие довоенные периоды", - говорится в листьях.
Также напоминается, что на прошлой неделе Металлургический комбинат "Запорожсталь" частично возобновил производство, предприятие приступило к раздуванию доменных печей № 3 и 4.
Пожалуйста, подождите...
а допомога міліонами якщо не міліардами куди їде? Чому досі волонтери купують все від берців "Талан" до коптерів да броніків? шоломи, радіостанції, каремати(!!!!), тепловізори, балаклави.
я для нашої ТО вигреб все що в мене було для рибаловлі та походів, все що могло стати в нагоді - від дождевіків до бінокля. від газової плитці походної до робочих рукавичок.
Чи як вони в біса вели бізнес, нічого не відкладаючи на випадок форс-мажору?
ПДВ, щоб ви знали, це один з основних наповнювачів пенсійного фонду. Допоки у нас не буде введена нормальна пенсійна система, допоки підтримується савєцька дєбільна солідарна система - про відміну пдв можемо й не мріять, нажаль.
В США є податок з продажів, то схоже до нашого податку на прибуток, та подоходний - це все те, що й тут є, в додаток до того маємо ПДВ, який сплачується з повної суми реалізації (а не на націнку), та повертається лише, якщо прийде відшкодування. А якщо не прийде - то труба вашому бізнесу, про що і йдеться в цій замітці. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%98%D0%B7%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%94%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82,%D1%81%201%2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость#:~:text=Из%20развитых%20стран%20НДС%20отсутствует,с%201%2
Відносно відшкодування ПДВ, то наразі багато підприємств перейшли на єдиний податок 2 % від оберту, тому відшкодування ПДВ відкладається до того моменту, коли цей податок буде відмінено.
Нічого барижити.
Раз ці підприєвства жаліються на не-відшкодування, скоріш за все далеко не всим підприємствам дозволено перейти на єдиний податок2%.