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Новости Война
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Мариуполь (5693) эвакуация (2000) Бойченко (68)

В Мариуполе остается около 120 тысяч жителей, - мэр Бойченко

маріуполь

Из заблокированного российскими захватчиками Мариуполя сегодня, 13 апреля, эвакуировались на подконтрольную Украиной территорию около 150 тысяч жителей, остаются в городе еще около 120 тысяч.

Об этом заявил Мариупольский городской глава Вадим Бойченко на пресс-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в подконтрольную часть нашего государства выехали из города где-то 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч людей", - сказал мэр.

Он также отметил, что вокруг Мариуполя люди также ждут эвакуации, это еще около 60 тысяч населения.

"Поэтому мы обращаемся каждый день, каждое утро ко всему международному сообществу, что мы должны объединиться ради освобождения Мариуполя, ради эвакуации всех мирных жителей нашего Мариуполя. Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина", - подчеркнул Бойченко.

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Топ комментарии
+7
Главное что мэр бойченко 24 февраля "эвакуировался". А жителям даже ничего не сказал
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13.04.2022 16:45
+5
Бо по всіх планах ворог не міг просунутись так далеко й так швидко, там повинен був бути перебитий шлях з криму, маріупольський контингент повенен був обороняти місто з моря й при необхідності підтримати ООС. Відбулася зрада, південь був без бою зданий, відбулося захоплення й оточення міст.
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13.04.2022 16:52
+4
Полностью согласен с Вами. В море существует неписанный кодекс чести : капитан покидает тонущее или терпящее бедствие судно последним ( если конечно это настоящий капитан , а не трус) Мэр морского города наверняка знает это, но видимо у чиновников свой кодекс и мэр бойченко явно не знаком с понятиями чести , совести , ответственности.
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13.04.2022 17:07
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13.04.2022 16:45 Ответить
Главное что мэр бойченко 24 февраля "эвакуировался". А жителям даже ничего не сказал
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13.04.2022 16:45 Ответить
Полностью согласен с Вами. В море существует неписанный кодекс чести : капитан покидает тонущее или терпящее бедствие судно последним ( если конечно это настоящий капитан , а не трус) Мэр морского города наверняка знает это, но видимо у чиновников свой кодекс и мэр бойченко явно не знаком с понятиями чести , совести , ответственности.
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13.04.2022 17:07 Ответить
Коли читаю про героїчну маріупольську епопею, то в мене виникає єдине питання: "Чому не озброїли там хоча б кожного 20-го мешканця (хоча б 5%)?". Всіх тих, хто загинув під руїнами, хто потрапив у русонацистські фільтраційні табори або був депортований бозна-куди. 5% становили б 20 тис. (!) - їх було б цілком достатньо, щоб ПОВНІСТЮ ПЕРЕБИТИ принаймні т.зв. "корпус ДНР".
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13.04.2022 16:47 Ответить
Бо по всіх планах ворог не міг просунутись так далеко й так швидко, там повинен був бути перебитий шлях з криму, маріупольський контингент повенен був обороняти місто з моря й при необхідності підтримати ООС. Відбулася зрада, південь був без бою зданий, відбулося захоплення й оточення міст.
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13.04.2022 16:52 Ответить
Щодо того, чому не був суцільно замінований фугасами перешийок з Кримом (ще в 2014-му), я ніколи не розумів.
Але знаєте, завжди має прораховуватися найгірший варіант, і починаючи з дивізії війська мають діяти в три ешелони (1-й, 2-й і оперативний резерв), а на рівні фронту має додаватися ще й стратегічний резерв. На випадок війни розгортання має збільшувати чисельність ЗС в 3-5 разів (як це передбачено, наприклад, в Ізраїлі).
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13.04.2022 17:06 Ответить
На доповнення до попереднього допису. Військові в принципі завжди несуть менші втрати, ніж цивільні, бо вони розосереджуються, окопуються, ведуть вогонь у відповідь тощо. Тому, якщо вже опинився в зоні б/д, то найбільший шанс вижити матимеш взявши до рук зброю. Звичайно, не всі жінки здатні це зробити, діти не здатні, але ж принаймні чоловіки майже всі можуть тримати в руках зброю.
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13.04.2022 17:14 Ответить
Тут вже мимент виживання і долі.Або померати в підвалах або битися с окупантом...150 тис людей з них як мінімум 1-3 тис чоловіків здатні воювати тримати зброю і вміти і знати як з нею поводитися.А момент виживання то кожен 2 візьме зброю.Тут два питання готові вони на це і друге де взяти зброю?Це якщо мислити категорично.Це життя цє і є категорично.Цє також відповідь владі всі міста які близкі до воєних дій повинні як мінімум отримати стрілецьку зброю кожен 3 чоловік !
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13.04.2022 19:24 Ответить
 
 