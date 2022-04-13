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Маріуполь (3205) евакуація (2242) Бойченко (88)

Наразі в Маріуполі лишається близько 120 тисяч мешканців, - мер Бойченко

маріуполь

Із заблокованого російськими загарбниками Маріуполя на сьогодні, 13 квітня, евакуювалися на підконтрольну Україні територію близько 150 тисяч мешканців, залишаються у місті ще близько 120 тисяч.

Про це заявив Маріупольський міській голова Вадим Бойченко на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз до підконтрольної частини нашої держави виїхали з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишаються і чекають на евакуацію десь більш як 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення", - сказав мер.

Він також зазначив, що навколо Маріуполя люди також чекають евакуації, це ще приблизно 60 тисяч населення.

"Тому ми звертаємося кожного дня, кожного ранку до всієї міжнародної спільноти, що ми маємо об’єднатися заради звільнення Маріуполя, заради евакуації всіх мирних мешканців нашого Маріуполя. Поки стоїть наш Маріуполь, стоїть і наша Україна", - наголосив Бойченко.

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Топ коментарі
+7
Главное что мэр бойченко 24 февраля "эвакуировался". А жителям даже ничего не сказал
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13.04.2022 16:45
+5
Бо по всіх планах ворог не міг просунутись так далеко й так швидко, там повинен був бути перебитий шлях з криму, маріупольський контингент повенен був обороняти місто з моря й при необхідності підтримати ООС. Відбулася зрада, південь був без бою зданий, відбулося захоплення й оточення міст.
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13.04.2022 16:52
+4
Полностью согласен с Вами. В море существует неписанный кодекс чести : капитан покидает тонущее или терпящее бедствие судно последним ( если конечно это настоящий капитан , а не трус) Мэр морского города наверняка знает это, но видимо у чиновников свой кодекс и мэр бойченко явно не знаком с понятиями чести , совести , ответственности.
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13.04.2022 17:07
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13.04.2022 16:45 Відповісти
Главное что мэр бойченко 24 февраля "эвакуировался". А жителям даже ничего не сказал
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13.04.2022 16:45 Відповісти
Полностью согласен с Вами. В море существует неписанный кодекс чести : капитан покидает тонущее или терпящее бедствие судно последним ( если конечно это настоящий капитан , а не трус) Мэр морского города наверняка знает это, но видимо у чиновников свой кодекс и мэр бойченко явно не знаком с понятиями чести , совести , ответственности.
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13.04.2022 17:07 Відповісти
Коли читаю про героїчну маріупольську епопею, то в мене виникає єдине питання: "Чому не озброїли там хоча б кожного 20-го мешканця (хоча б 5%)?". Всіх тих, хто загинув під руїнами, хто потрапив у русонацистські фільтраційні табори або був депортований бозна-куди. 5% становили б 20 тис. (!) - їх було б цілком достатньо, щоб ПОВНІСТЮ ПЕРЕБИТИ принаймні т.зв. "корпус ДНР".
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13.04.2022 16:47 Відповісти
Бо по всіх планах ворог не міг просунутись так далеко й так швидко, там повинен був бути перебитий шлях з криму, маріупольський контингент повенен був обороняти місто з моря й при необхідності підтримати ООС. Відбулася зрада, південь був без бою зданий, відбулося захоплення й оточення міст.
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13.04.2022 16:52 Відповісти
Щодо того, чому не був суцільно замінований фугасами перешийок з Кримом (ще в 2014-му), я ніколи не розумів.
Але знаєте, завжди має прораховуватися найгірший варіант, і починаючи з дивізії війська мають діяти в три ешелони (1-й, 2-й і оперативний резерв), а на рівні фронту має додаватися ще й стратегічний резерв. На випадок війни розгортання має збільшувати чисельність ЗС в 3-5 разів (як це передбачено, наприклад, в Ізраїлі).
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13.04.2022 17:06 Відповісти
На доповнення до попереднього допису. Військові в принципі завжди несуть менші втрати, ніж цивільні, бо вони розосереджуються, окопуються, ведуть вогонь у відповідь тощо. Тому, якщо вже опинився в зоні б/д, то найбільший шанс вижити матимеш взявши до рук зброю. Звичайно, не всі жінки здатні це зробити, діти не здатні, але ж принаймні чоловіки майже всі можуть тримати в руках зброю.
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13.04.2022 17:14 Відповісти
Тут вже мимент виживання і долі.Або померати в підвалах або битися с окупантом...150 тис людей з них як мінімум 1-3 тис чоловіків здатні воювати тримати зброю і вміти і знати як з нею поводитися.А момент виживання то кожен 2 візьме зброю.Тут два питання готові вони на це і друге де взяти зброю?Це якщо мислити категорично.Це життя цє і є категорично.Цє також відповідь владі всі міста які близкі до воєних дій повинні як мінімум отримати стрілецьку зброю кожен 3 чоловік !
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13.04.2022 19:24 Відповісти
 
 