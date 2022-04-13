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ГСЧС создала интерактивную карту заминированных и опасных участков

На официальном сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

ГСЧС создала интерактивную карту заминированных и опасных участков 01

Теперь можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов: https://bit.ly/3vclOx3.

Подать заявку на поиск взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой на сайте: https://bit.ly/3jQUBuJ или звонить по номеру 101.

Читайте: В ГСЧС предупреждают о мошенниках, которые предлагают за деньги проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их
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Кто из Харькова? кацапаы еще забрасывают город ПТМами?
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13.04.2022 17:15 Ответить
 
 