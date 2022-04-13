ГСЧС создала интерактивную карту заминированных и опасных участков

На официальном сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Теперь можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов: https://bit.ly/3vclOx3.

Подать заявку на поиск взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой на сайте: https://bit.ly/3jQUBuJ или звонить по номеру 101.

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