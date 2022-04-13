Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетили Бородянку
Президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, которая сильно пострадала в результате российского вторжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Фото президентского визита было опубликовано канцелярией президента Польши.
С президентами четырех стран - Бородянку посетил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – заявили в канцелярии польского президента.
#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.
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Нічого, що там показаний період з 2000-го року???
Мені в Європі у тому році багато людей казали, що в нас президент- російский агент впливу, і дуже нам дивувалися, що ми таке вибрали після Майдану.