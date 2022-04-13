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Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетили Бородянку

бородянка

Президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, которая сильно пострадала в результате российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Фото президентского визита было опубликовано канцелярией президента Польши.

С президентами четырех стран - Бородянку посетил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – заявили в канцелярии польского президента.

#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.
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Топ комментарии
+26
а грузинські підйуловники засцяли приїздити... нічого нічого, зараз Аджарію відкусять в них ще, ото вони повеселяться
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13.04.2022 17:14
+26
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13.04.2022 17:16
+23
Справжні друзі України! Дякуємо вам! А проституткам рашистським штанмайєрам-ганьба і сором навіки!
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13.04.2022 17:14
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а грузинські підйуловники засцяли приїздити... нічого нічого, зараз Аджарію відкусять в них ще, ото вони повеселяться
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13.04.2022 17:14 Ответить
не відкусять, з теперишнім керівництвом у кацапів вся Сакартвело в кишені
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13.04.2022 17:20 Ответить
Так. А коли у них війна була президенти країн Балтії і Ющенко до них їздили.
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13.04.2022 19:35 Ответить
Справжні друзі України! Дякуємо вам! А проституткам рашистським штанмайєрам-ганьба і сором навіки!
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13.04.2022 17:14 Ответить
Хай друзі ще й розуміють, що вони наступні в черзі у підорахи. Тому щоб в них теж такого не було, як в Україні, повинні докладати багато зусиль, щоб підримати нашу країну. А ми дуже цінуємо їх зусилля та допомогу. Вони дійсно наші добрі друзі.
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13.04.2022 17:25 Ответить
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13.04.2022 17:16 Ответить
Кравчука куди поділи?
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13.04.2022 17:26 Ответить
Кравчука, вроде, никто не выбирал.....
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13.04.2022 17:40 Ответить
Як це не вибирали? - Вибирали.
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13.04.2022 18:28 Ответить
да, точно, я вспомнил! Кравчук vs Черновол тогда выборы были......
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13.04.2022 18:35 Ответить
Ти і ті, що тобі лайкнули - ви зовсім тупі?
Нічого, що там показаний період з 2000-го року???
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13.04.2022 18:31 Ответить
Дійсно щира подяка Польші і прибалтійським країнам. Українці ніколи не забудуть Вашу допомогу і підтримку в такий важкий час для України.
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13.04.2022 17:19 Ответить
Країнам Балтії… Така в них самоназва. Ображаються на «прибалтійськи країни», так тільки кацапи на них ажуть.
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13.04.2022 17:30 Ответить
Я там не проживаю і не знала, як кацапи кажуть.
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13.04.2022 17:47 Ответить
Грузини -страшно розчарували (м'яко сказати)! Не треба тільки промасковську мантру заводити : народ хороший -керівництво лайно! Так і про путіна говорили весь час- путін-*****-а рюсській народ хороший! Ага! Відкрилися очі і в незрячих! Чого грузини не вийшли за Сааку? По ***! А чому ж не вийшли масово проти прорашистського уряду свого? Теж ***** чи "путін нападе - 2 "?
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13.04.2022 17:23 Ответить
А молдавани?
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13.04.2022 17:26 Ответить
Не кажить так про грузин. В мене родичі зараз в Тбілісі, вчасно виїхали з Ірпеня, так ось вони розповідають- що всі грузини дуже привітні до українців, є ресторана та магазини , які безкоштовно допомогають українцям багато таксі наших возить безкоштовно, на багатьох кафе, ресторанах, магазинах- написано, що росіянам туди вхід заборонено, і всі росіяни там мовчать як риба, тихише води себе ведутью

Мені в Європі у тому році багато людей казали, що в нас президент- російский агент впливу, і дуже нам дивувалися, що ми таке вибрали після Майдану.
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13.04.2022 17:33 Ответить
А де ж підтримка грузинського народу? Отакої! Підтримують прорашистську владу свого уряду? Чи бояться мантри "путіннападе2"!
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13.04.2022 17:26 Ответить
Той Грузії - нема на що дивитись, ні армії , ні зброї для відбиття атаки росіян, і що ім робить- здохнути заради пітримки України? Вони ж перші і попадуть під роздачу грєбаной рахі, якщо шось зроблять не те. Тім більш, ії уряд засудив війну з Україною офіційно. Не пам*ятаю у 2008 році такої прямо великої підримки з боку українців Грузії. А треба було. Вони потренувались там, та пішли до нас. Треба було зубами боронить тоді Грузію, може на нас й не полізли в 2014 році.
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13.04.2022 17:40 Ответить
Молдавани теж лайно! Бояться пукіна! Один Український народ вартий половини європейських країн і точно всіх народів колишнього ссср ( окрім Балтії!
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13.04.2022 17:32 Ответить
--- Саме у такому складі Річ Посполита --стримала навалу двохсот тисячного війська Османів під Хотином і порятувала Єаропу від цілковитого знищення... Історія має здатність повертатися на круги своя ... А тому такий Союз--- вселяє надію на завтрашній день. а тим більше . що і Велика Британія буде поруч ... Кацапидлам НЕ пройти !!!
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13.04.2022 17:49 Ответить
Наша велика подяка і шана друзям України Польщі, Литві, Латвії і Естонії. Вони поряд з Україною у протистоянні навалі російських варварів. Ми їх підтримку відчуваємо і цінуємо щохвилинно. Разом ми переможемо Імперію Зла щоб вона нікому ніколи не загрожувала. Україна ніколи не скориться мерзенним кацапам і з допомогою союзників зробить недієздатною цю нечисть на багато років.
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13.04.2022 18:01 Ответить
Все должны работать над быстрейшими поставками вооружений в Украину и нужно помогать инструкторами и войсками. Украина должна выиграть, и Россия должна развалиться под натиском санкций!!!
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13.04.2022 18:26 Ответить
И Штайнмаер там бы не помешал - его бы быстро перевоспитали.
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13.04.2022 19:19 Ответить
Пусть посмотрят на работу дизайнера ********** ***** ,который готов перекинутся на другие страны оштукатурить.
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13.04.2022 19:52 Ответить
 
 