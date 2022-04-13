В РФ возбудили уголовное дело против главы Днепра Филатова

Городского голову Днепра обвиняют, якобы, в "подстрекательстве к геноциду и русофобии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Следственном комитете РФ.

"В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть отмены к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы.) , – говорится в сообщении.

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Более того, уже в традиционной пропрагандистской манере в Следственном комитете РФ заявили, что призывы Бориса Филатова в социальных сетях с многотысячной аудиторией "доказывают факт процветания в Украине нацистской идеологии, транслируемой украинским гражданам с молчаливого согласия высшего политического руководства страны".

В СК говорят, что следствие принимает меры, направленные на объявление Филатова в розыск.