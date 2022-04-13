В РФ возбудили уголовное дело против главы Днепра Филатова
Городского голову Днепра обвиняют, якобы, в "подстрекательстве к геноциду и русофобии".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Следственном комитете РФ.
"В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть отмены к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы.) , – говорится в сообщении.
Более того, уже в традиционной пропрагандистской манере в Следственном комитете РФ заявили, что призывы Бориса Филатова в социальных сетях с многотысячной аудиторией "доказывают факт процветания в Украине нацистской идеологии, транслируемой украинским гражданам с молчаливого согласия высшего политического руководства страны".
В СК говорят, что следствие принимает меры, направленные на объявление Филатова в розыск.
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Ніт спокою дурнуватим!
Днепр - огромная территория - крепость, очень хорошо укрепленная, под Южмашем - целый подземный город строился СССР десятки лет против НАТО. Это будет 10 укрепленных Азовмашей в Мариуполе.
Угрозами они пытаются воздействовать, чтобы Филатов с депутатами сдал город и встречал оккупантов хлебом-солью, а не огнем и снарядами.
Чи як завжди - в РФ закон як дишло?
Следствєнній камітет рф іди шукай свій корабель.
Шукатимуть місто Дніпро на своїх мапах 1985-го року...
В Украине есть много слов сильнее мата /например ,,гавно,,и все понятно/
Ведь это читают и дети
Ґепічніше звучить тільки "уд возбудили"
Аж іще приємніше за наше місто...
І так:
ще тільки Інтерпол рашу за руськім ваєнним корабльом не посилав
Не понимаю,почему наше руководство не реагирует на подобные оскорбления властей и народа Украины?! Уже из-за этих молчанок опорочили Азов так,что некоторые страны его террористической организацией считают. Это вообще ни в какие ворота не лезет! Теперь дождемся,когда Филатова террористом объявят?!
На каждый подобный высер со стороны оф.лиц параши должна быть жесткая официальная реакция!!!! Неужели в АП не понимают таких элементарных вещей? Или нарочно молчанку устраивают?