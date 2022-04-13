У РФ відкрили кримінальну справу проти очільника Дніпра Філатова

Міського голову Дніпра звинувачують, начебто, у "підбурюванні до геноциду та русофобії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слідчому комітеті РФ.

"У його висловлюваннях слідство вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 33 ст. 357 КК РФ (підбурювання до скоєння геноциду, тобто схиляння до дій, спрямованих на повне або часткове знищення національної групи як такої шляхом убивств членів цієї групи), - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Мер Дніпра Філатов звернувся до світової спільноти з проханням про допомогу: "Якщо ви всі не можете закрити небо над Україною, хоча б допоможіть грошима"

Більше того, вже у традиційій пропрагандистській манері у Слідкомі РФ заявили, що заклики Бориса Філатова у соціальних мережах з багатотисячною аудиторією "доводять факт процвітання в Україні нацистської ідеології, яка транслюється українським громадянам з немовчаливої згоди вищого політичного керівництва країни".

У СК кажуть, що слідство вживає заходів, спрямованих для оголошення Філатова в розшук.