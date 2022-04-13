У РФ відкрили кримінальну справу проти очільника Дніпра Філатова
Міського голову Дніпра звинувачують, начебто, у "підбурюванні до геноциду та русофобії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слідчому комітеті РФ.
"У його висловлюваннях слідство вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 33 ст. 357 КК РФ (підбурювання до скоєння геноциду, тобто схиляння до дій, спрямованих на повне або часткове знищення національної групи як такої шляхом убивств членів цієї групи), - йдеться у повідомленні.
Більше того, вже у традиційій пропрагандистській манері у Слідкомі РФ заявили, що заклики Бориса Філатова у соціальних мережах з багатотисячною аудиторією "доводять факт процвітання в Україні нацистської ідеології, яка транслюється українським громадянам з немовчаливої згоди вищого політичного керівництва країни".
У СК кажуть, що слідство вживає заходів, спрямованих для оголошення Філатова в розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Ніт спокою дурнуватим!
Днепр - огромная территория - крепость, очень хорошо укрепленная, под Южмашем - целый подземный город строился СССР десятки лет против НАТО. Это будет 10 укрепленных Азовмашей в Мариуполе.
Угрозами они пытаются воздействовать, чтобы Филатов с депутатами сдал город и встречал оккупантов хлебом-солью, а не огнем и снарядами.
Чи як завжди - в РФ закон як дишло?
Следствєнній камітет рф іди шукай свій корабель.
Шукатимуть місто Дніпро на своїх мапах 1985-го року...
В Украине есть много слов сильнее мата /например ,,гавно,,и все понятно/
Ведь это читают и дети
Ґепічніше звучить тільки "уд возбудили"
Аж іще приємніше за наше місто...
І так:
ще тільки Інтерпол рашу за руськім ваєнним корабльом не посилав
Не понимаю,почему наше руководство не реагирует на подобные оскорбления властей и народа Украины?! Уже из-за этих молчанок опорочили Азов так,что некоторые страны его террористической организацией считают. Это вообще ни в какие ворота не лезет! Теперь дождемся,когда Филатова террористом объявят?!
На каждый подобный высер со стороны оф.лиц параши должна быть жесткая официальная реакция!!!! Неужели в АП не понимают таких элементарных вещей? Или нарочно молчанку устраивают?