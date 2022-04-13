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У РФ відкрили кримінальну справу проти очільника Дніпра Філатова

філатов

Міського голову Дніпра звинувачують, начебто, у "підбурюванні до геноциду та русофобії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слідчому комітеті РФ.

"У його висловлюваннях слідство вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 33 ст. 357 КК РФ (підбурювання до скоєння геноциду, тобто схиляння до дій, спрямованих на повне або часткове знищення національної групи як такої шляхом убивств членів цієї групи), - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Мер Дніпра Філатов звернувся до світової спільноти з проханням про допомогу: "Якщо ви всі не можете закрити небо над Україною, хоча б допоможіть грошима"

Більше того, вже у традиційій пропрагандистській манері у Слідкомі РФ заявили, що заклики Бориса Філатова у соціальних мережах з багатотисячною аудиторією "доводять факт процвітання в Україні нацистської ідеології, яка транслюється українським громадянам з немовчаливої згоди вищого політичного керівництва країни".

У СК кажуть, що слідство вживає заходів, спрямованих для оголошення Філатова в розшук.
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Топ коментарі
+57
Призывал уничтожать росиян? Как будто что-то плохое
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13.04.2022 18:00
+52
каДырка второй месяц Степана Андреевича ищет...
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13.04.2022 18:00
+47
На ********* ВСЕ малахольные дегенераты ...
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13.04.2022 18:00
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каДырка второй месяц Степана Андреевича ищет...
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13.04.2022 18:00 Відповісти
Весна...
Ніт спокою дурнуватим!
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13.04.2022 21:08 Відповісти
На ********* ВСЕ малахольные дегенераты ...
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13.04.2022 18:00 Відповісти
еврей Филатов и нацисты рашисты вы геть ******* на все места сразу.. выродки и *********** вместе с ******** окурком своим... мозг у вас от рождения отсутствует
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13.04.2022 18:17 Відповісти
Филатов не еврей, он - русский
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13.04.2022 18:21 Відповісти
він руський русофоб
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13.04.2022 18:23 Відповісти
Єто Борис Альбертович то?
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13.04.2022 18:35 Відповісти
Є інформація, що він із росіян-старообрядців.
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13.04.2022 21:07 Відповісти
Призывал уничтожать росиян? Как будто что-то плохое
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13.04.2022 18:00 Відповісти
навпаки, це процес покращення рабсіянєна, з поганого, він стає хорошим, що поганого в цльму?!... Ск параші як завжди
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13.04.2022 18:03 Відповісти
У нас за спалення трави кримінал.А от за спалення кацапів можливо і нагороду отримати😀
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Откройте против Собянина. У него русофобия в узких глазах написана.
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13.04.2022 18:01 Відповісти
руский слідчий комітет іди нах.у
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13.04.2022 18:01 Відповісти
Піздєц!! Вони приперлися до нас з війною і вони ж нас ще у русофобії звинувачують?... Вони що там *******?
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13.04.2022 18:02 Відповісти
Ну якби в принципі ТАК
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13.04.2022 18:06 Відповісти
вони там, в кацапії, нацисти і фашисти, цим все сказано.
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13.04.2022 18:17 Відповісти
Вы ещё спрашиваете? Естественно мрази
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13.04.2022 18:35 Відповісти
Влада вчіться, у тих тварюк навіть військового стану немає, а справи й закони штампують. Чому немає кроків проти партії зрадників ОПЗЖ? Чому немає справ, ордерів проти ворогів держави накшталт російських чиновників, блогерів і т.д.,? Оголосити в розшук всіх депутатів колаборантських партій, позбавити їх мандатів як колаборантів-терористів.
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13.04.2022 18:03 Відповісти
Венядиктова и так работает не покладая рук. На пару пропагандонов в розыск подала. Хоть бы не надорвалась.
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13.04.2022 18:06 Відповісти
Погребицкого навіть вигнала з України
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13.04.2022 18:13 Відповісти
Почему отпустили ипровели за кордон Погребинского пособника мертвечука
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13.04.2022 18:37 Відповісти
То направте 5 БТГр на його арешт- чи слабо?
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13.04.2022 18:03 Відповісти
Значит хороший человек!!!!
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13.04.2022 18:03 Відповісти
Як кажуть американці - come and take, bitch!
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Слєдствєнній камітет расії, іді ***** !!!
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13.04.2022 18:04 Відповісти
нехай на кожного українця відкривають свої гидотні справи...
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Про що це взагалі? Чим Філатов образив кацапське біосміття? Тим,що його треба утилізувати? А що ще зі сміттям робити?
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Русня готовит окружение нашей самой боеспособной группировки в зоне ООС и удар на г. Днепр. Филатову и городским депутатам уже присылали СМСки про сдачу города оккупантам. Видно, с Беней уже оккупанты договорились.
Днепр - огромная территория - крепость, очень хорошо укрепленная, под Южмашем - целый подземный город строился СССР десятки лет против НАТО. Это будет 10 укрепленных Азовмашей в Мариуполе.
Угрозами они пытаются воздействовать, чтобы Филатов с депутатами сдал город и встречал оккупантов хлебом-солью, а не огнем и снарядами.
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Щоб оточити наших на Донбасі - оркам треба щонайменше чверть мільйона військ своїх туди зігнати. Таку кількість живої сили роки можуть нагребти тільки оголосивши повну мобілізацію. #уйло поки її боїться оголошувати. Це по-перше. А по-друге, вони просто не мають техніки . А погнати просто степом як гарматне м'ясо - так війни не виграються
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13.04.2022 18:53 Відповісти
В нас теж може буди маштабна мобілізація і пару мільйонів будут їх лупашити.Більше того тоді вже лупити по їх территорії і все на повітря жд будинки метро все без розбору і жалю.
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13.04.2022 19:18 Відповісти
так и знал, шо за русофобию прилетит )))
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13.04.2022 18:04 Відповісти
Пошла писать губерния ... Очередной высер идиотов из Параши
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13.04.2022 18:05 Відповісти
Слон і моськи....ні слон і шавки
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13.04.2022 18:05 Відповісти
во каккацапия думала что русскоговорящие днепр харьков мариупольс танцами и песнями будут встречать его кацапье ан нет
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13.04.2022 18:07 Відповісти
Пане Борисе, можу надати свій гараж,- перечекати деякий час...
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13.04.2022 18:07 Відповісти
Філатов ще той русофоб , українською досі не розмовляє .
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13.04.2022 18:09 Відповісти
А ведь смешно получается по итогу😁
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13.04.2022 18:26 Відповісти
Філатов проплатив кацапам за піар мабудь
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13.04.2022 18:09 Відповісти
Самое страшное преступление - не пошел на подпевки к Путину и не сдал Днепр. Такую "великую" державу послал вслед за руссским кораблем. Не простим!!! Россия - не страна, а диагноз.
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13.04.2022 18:10 Відповісти
Як цікаво - я заклики екс-президента РФ Мєдвєдєва щодо знищення українського народу хіба не підпадає під "дій, спрямованих на повне або часткове знищення національної групи "?

Чи як завжди - в РФ закон як дишло?
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13.04.2022 18:10 Відповісти
путлер капут.
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13.04.2022 18:10 Відповісти
Філатов МОЛОДЕЦЬ!!! Підтримую!
Следствєнній камітет рф іди шукай свій корабель.
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13.04.2022 18:11 Відповісти
расея вяликая страна, все далжны баятца и здаваца.
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13.04.2022 18:12 Відповісти
слідство вживає заходів, спрямованих для оголошення Філатова в розшук

Шукатимуть місто Дніпро на своїх мапах 1985-го року...
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13.04.2022 18:16 Відповісти
нема на тих картах такого міста ха ха ха
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13.04.2022 19:32 Відповісти
Саме про це й мова
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13.04.2022 19:40 Відповісти
Это не русофобия, это часть специальной операции по денацификации и димилитаризации современного путинского фашизма.
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13.04.2022 18:17 Відповісти
*****, вєдмєдєва, лавріка, дворніка, інших ру.підорков оголошено в розшук?
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13.04.2022 18:18 Відповісти
Я думав це тільки в нас е ,,печерський суд ,, і судя Вовк,а бачу в росії всі такі навіжені
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13.04.2022 18:18 Відповісти
они вместо петросяна там что-ли
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13.04.2022 18:25 Відповісти
Не уподобляйтесь раши стам не употребляйте мат
В Украине есть много слов сильнее мата /например ,,гавно,,и все понятно/
Ведь это читают и дети
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13.04.2022 18:29 Відповісти
Это как гестапо открывало бы дела за германофобию в 41.
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13.04.2022 18:31 Відповісти
Ну так откройте уголовное дело против мэра мацквы собянина. За укрывательство лиц, причастных к совершению преступлений против человечества.
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13.04.2022 18:35 Відповісти
ублюдки рашистские,сдохните в муках!
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13.04.2022 18:38 Відповісти
Ну все, Борис допрыгался, никогда ему больше не отдохнуть на курортах Таганрога.
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13.04.2022 18:49 Відповісти
Блин, я забыл что на него еще и Белосраше уд завели за замену их флага. Теперь ему и белорусских креветок в отпуске не половить..
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13.04.2022 19:01 Відповісти
"уд завели" - підвис на пару секунд ))) тільки потім здогадався, що йдеться про "уголовное дело" )))
Ґепічніше звучить тільки "уд возбудили"
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13.04.2022 19:20 Відповісти
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13.04.2022 20:23 Відповісти
Йоооой...
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13.04.2022 21:11 Відповісти
Хай на мене заведуть
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13.04.2022 19:12 Відповісти
Йой! Які ж бо файні чоботища!
Аж іще приємніше за наше місто...
І так:

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13.04.2022 19:15 Відповісти
в Інтерпол заявіть на нього, придурки
ще тільки Інтерпол рашу за руськім ваєнним корабльом не посилав
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13.04.2022 19:27 Відповісти
ЗІ. Мені здається, що карна справа з політичних мотивів на раші для політика стає щось на кшталт посвідчення гідної людини у очах всього світу))
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13.04.2022 19:30 Відповісти
Борис Альбертович теперь совсем загордится
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13.04.2022 19:34 Відповісти
а чули в польші зі склад у про пали 100 т72 і кордон з Україною перетнули 100 газонокосарок польські погранци дуже зивувались чому вони такі великі але в паперах написано газонокосарки гуманітарна допомого
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13.04.2022 19:39 Відповісти
Так, благодаря СК РФ, Филатов помирится с Гордоном
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13.04.2022 20:30 Відповісти
У нас в администрации президента закончились юристы? Некому возбудить уголовное дело против главы следкома россии и подать на него в Интерпол? Сколько можно терпеть это хамство великодержавное от паРаши?
Не понимаю,почему наше руководство не реагирует на подобные оскорбления властей и народа Украины?! Уже из-за этих молчанок опорочили Азов так,что некоторые страны его террористической организацией считают. Это вообще ни в какие ворота не лезет! Теперь дождемся,когда Филатова террористом объявят?!
На каждый подобный высер со стороны оф.лиц параши должна быть жесткая официальная реакция!!!! Неужели в АП не понимают таких элементарных вещей? Или нарочно молчанку устраивают?
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13.04.2022 20:35 Відповісти
Більшого русофіла в Україні ще треба пошукати
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13.04.2022 21:11 Відповісти
 
 