Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ. ФОТО
В одном из районов выполнения задач, подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с побратимми из других составляющих сил обороны Украины, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Нашими воинами ликвидирован передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС РФ.
Захвачены служебные документы и материалы пропагандистского характера.
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дворник обязан мести улицы Бучи, Ирпеня и Бородянки, пока не сдохнет.....
https://t.me/s/rf200_nooow
https://myrotvorets.center/criminal/sergejcev-timofej-nikolaevich/
или
мурло рашизма.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
автор тимоша сергейцев
https://ria.ru/20220403/ 08:00 03.04.2022
Что рассея епта должна сделать с Украиной
Еще в апреле прошлого года мы https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html писали о неизбежности денацификации Украины.
Нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна. Сегодня вопрос денацификации перешел в практическую плоскость.
Денацификация необходима, когда значительная часть народа - вероятнее всего, его большинство - освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший - власть плохая". Признание этого факта - основа политики денацификации, всех ее мероприятий, а сам факт и составляет ее предмет.
http://ria.ru/location_Ukraine/ Украина находится именно в такой ситуации. То, что украинский избиратель голосовал за "мир Порошенко" и "мир Зеленского", не должно вводить в заблуждение - украинцев вполне устраивал кратчайший путь к миру через блицкриг, на который и намекали прозрачно два последних украинских президента при своем избрании. Именно такой метод "умиротворения" внутренних антифашистов - через тотальный террор - и был использован в http://ria.ru/location_Odessa/ Одессе , http://ria.ru/location_Kharkiv/ Харькове , http://ria.ru/location_Dnipropetrovsk/ Днепропетровске , http://ria.ru/location_Mariupol/ Мариуполе , других русских городах. И это вполне устроило украинского обывателя. Денацификация - это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников.
Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя. Не следует проводить существенных различий между http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/ ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной. Все они равно причастны к запредельной жестокости в отношении мирного населения, равно виновны в геноциде русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны. Военные преступники и активные нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования. Именно через культуру и образование была подготовлена и осуществлена глубокая массовая нацификация населения, закрепленная обещанием дивидендов от победы нацистского режима над http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/ Россией , нацистской пропагандой, внутренним насилием и террором, а также восьмилетней войной с восставшим против украинского нацизма народом http://ria.ru/location_Donbass/ Донбасса .
Денацификация может быть проведена только победителем, что предполагает(1) его безусловный контроль над процессом денацификации и (2) власть, обеспечивающую такой контроль. В этом отношении денацифицируемая страна не может быть суверенна. Денацифицирующее государство - Россия - не может исходить в отношении денацификации из либерального подхода. Идеология денацификатора не может оспариваться виновной стороной, подвергаемой денацификации. Признание Россией необходимости денацификации Украины означает признание невозможности крымского сценария для Украины в целом. Впрочем, этот сценарий был невозможен в 2014 году и в восставшем Донбассе. Лишь восьмилетнее сопротивление нацистскому насилию и террору привело к внутреннему сплочению и осознанному однозначному массовому отказу от сохранения какого-либо единства и связи с Украиной, определившей себя как нацистское общество.
Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации. Нацификация Украины продолжалась более 30 лет - начиная как минимум с 1989 года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные формы политического самовыражения и возглавил движение за "независимость", устремившись к нацизму.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
По количеству населения, так не такая уж она и сраная
Население: 25,78 миллиона (2020 г.)
Від путіна до медведчука
1. Путін і Лукашенко.
Відбулась зустріч двох диктаторів.
Декілька висновків.
По-перше, незмінність риторики та намагання перекласти провину за війну на США та Україну.
По-друге, невизнання провини за геноцид українського народу та злочини у Бучі. Примітно, що про Бучу як результат «британської спецоперації», говорив лукашенко. Тобто путін перекрасно розуміє, що росія накоїла у Бучі. Розуміє, але ніколи не визнає. Буча - це початок його неминучої смерті.
По-третє, уся маячня про єдність українців, білорусів, росіян спрямована виключно на росіян, які вірять у будь-що, що каже диктатор.
І четвертий момент - війна буде тривати. Путін продовжує розраховувати на перемогу. Тому наразі не можна говорити про конструктив у переговорах та досягення конкретних домовленостей.
2. Німеччина.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит. При цьому Штайнмайєр зазначив, що Берлін постачатиме зброю Україні попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна. З такою росією, після того, як її воєнні злочини побачив світ, не може бути повернення до нормальних відносин. Таким чином, бачимо, що відмова Володимира Зеленського прийняти у Києві президента Німеччини не вплинула на допомогу Берліну в питаннях постачання зброї та продовження санкційного тиску на агресора.
3. Війна.
У НАТО прогнозують другий, більш широкий і кривавий етап війни в Україні.
В свою чергу, Міноборони України повідомляє, що у росіі немає стратегії, а є тільки військові плани на декілька днів.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що окупант планує теракти в росіі, щоб мобілізувати росіян проти України.
Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни завершують переміщення основних підрозділів перед наступом на Донбасі.
Важливим є і той факт, що міністерство оборони росіі оновило текст контракту для військовослужбовців, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі у «спецоперації»на території України. Це свідчить про проблеми з живою силою у окупанта. Будь-якою ціною ставиться питання примусути «м'ясо» воювати в Україні. РФ продовжує стару радянську воєнну традицію - воювати кількістю.
Крім того, росія ввела жовтий рівень терористичної загрози у Криму і прикордонних областях. Він діятиме до 26 квітня.
На думку Генштабу ЗСУ, вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.
При цьому, украінські військові відзначають, що небезпека ракетних обстрілів залишається високою. Як підтвердження цьому - нові ракетні удари по Миргороду Полтавської області та Чуднову Житомирської.
4. Брязкання зброєю.
Британське видання Daily Mail повідомило, що росія стягує війська до кордону з Фінляндією. Мова йде про важке озброєння, зокрема ракетні системи. Причина таких дій - наміри Фінляндії приєднатися до НАТО.
Сценарій росіі абсолютно ідентичний, який передував війні в Україні.
Чи зможе росія бути ефективною на декількох фронтах?
Чи здатна вона залякати увесь світ, особливо своїх сусідів?
Думаю, що найкращу відповідь на ці питання вже другий місяць дає Україна.
5. Зброя.
13 квітня США планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.
Також 13 квітня Пентагон прийме лідерів восьми провідних американських виробників зброї США, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
Таким чином, бачимо, що офіційний Вашингтон не виключає тривалий характер війни. Але бачимо і розуміння США у необхідності безперебійних та швидких поставок зброї Україні. Наразі Америки та інші союзники працюють над поставками Україні артилерії. Тому зброя буде, а значить на окупанта чекають нові сюрпризи та проблеми в Україні.
6. Воєнні злочини та геноцид.
Дві важливі новини в даному контексті.
Франція направила в Бучу слідчих та ДНК-лабораторію, аби розслідувати воєнні злочини росіі.
Президент США Джозеф Байден публічно сказав про геноцид, який творить в Україні російський диктатор.
Чому це важливо?
Тому що французи зможуть довести, що саме окупант здійснив цілу низку воєнних злочинів в Україні, а світ вже не матиме сумнівів, що путін - це геноцид українського народу.
Таким чином, у кремлівського злочинця не залишиться шансів на уникнення відповідальності і рано чи піздно правосуддя, як і справедливість, прийдуть за ним.
7. Маріуполь.
За словами голови Донецької ОВА, У Маріуполі загинуло понад 20 тисяч людей. В свою чергу, президент України сказав, що «якби ми отримали літаки, досить важку бронетехніку, необхідну артилерію, ми змогли б деблокувати Маріуполь».
Ситуація в Маріуполі залишається вкрай тяжкою.
Проте, ми не знаємо усіх деталей дій та планів наших військових щодо Маріуполю, а тому сподіваємось, що вже в скорому часі матимемо гарні новини.
8. Медведчук.
СБУ затримала зрадника Віктора Медведчука.
Як повідомляється, він намагався перетнути український кордон у формі військового. Фото Медведчука облетіли усю країну. Дивлячись на ці фото, починаєш розуміти, що усі багатства, все награбоване медведчуком, його політичний вплив та здатність до стратегічного мислення - міф та брехня. Нічого немає, є тільки зневага та ненависть власного народу.
Основним питання наразі залишається, чи становить медведчук якусь цінність? Чи потрібен він путіну? Адже маємо визнати, що велика частка провалів першочергових планів путіна в Україні - це провина саме медведчука. А тому було б добре, щоб кум не забув про кума. Його можна будо б обміняти на українців чи військово-політичне рішення.
Також медведчук становить цінність як джерело інформації.
Багато чого цікавого зможе розказати про те, як він став активною та впливовою частиною української політики, починаючи з 2014 року.
Слава Україні!
Інсектицид "Актуал". Від саранчі.
фу ты ну ты, оне настраиват агрессивно ёпта по отношению к рюзьге....
рассеянские шизо-фашисты реально такие дебилы? или только прикидываются?
кацапсины реально думают, что после аннексии украинского Крыма, создания *********** двух раковых террористических анклавов дыныры и лыныры, убийства *********** и их пособниками-манкуртами тысяч украинцев на украинсой же земле украинцы должны за эти восемь лет воспылать любовью к кацапо-орде? это таки писец...
никого специально настраивать не нужно, рашистские дебилы...ненависть к Вам естественна и оправдана после всех бед и страданий, которые вы, твари, принесли на украинскую землю.
та щоб ви всi передохли, свинособаки москальсьскi !
вся рашистська сволота знайде свою смерть на українскькiй землi !