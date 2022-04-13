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Новости Война
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Десантно-штурмовые войска (198)

Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В одном из районов выполнения задач, подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с побратимми из других составляющих сил обороны Украины, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ 01

Нашими воинами ликвидирован передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ 02

Также смотрите: Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом. ФОТОрепортаж

Захвачены служебные документы и материалы пропагандистского характера.

Уничтожен руководящий состав 4-й батальонной тактической группы 201-й военной базы Центрального военного округа РФ, - Генштаб ВСУ 03

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Топ комментарии
+85
Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши вместе с Президентом Украины. Дякуємо за підтримку!
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13.04.2022 18:45
+84
Чергова гарна робота фахівців своєї справи-респект...
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13.04.2022 18:39
+65
О, а ось і методички під'їхали! Спробуйте замість "Україна" поставити слово "росія", замість "рузькє язик" поставити "украінскій язик", замість "украінцев" поставити "рузьгє" і все стане на свої місця.
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13.04.2022 18:43
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Правила форума Совет форумчан
Та *** с ними ...хотя тут есть варианты ...
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13.04.2022 18:38 Ответить
Нехай ідуть за російським кораблем,а куї їхні ми вишлемо потім туди бандеролькою.
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13.04.2022 18:50 Ответить
Через білорусію?
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13.04.2022 20:57 Ответить
Да.
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14.04.2022 07:54 Ответить
Чергова гарна робота фахівців своєї справи-респект...
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13.04.2022 18:39 Ответить
яка сумна новина.......
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13.04.2022 18:39 Ответить
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13.04.2022 20:54 Ответить
"Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" 🔥😎
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13.04.2022 18:42 Ответить
Ихтамсгорели)
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13.04.2022 18:47 Ответить
Клиника полная!
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13.04.2022 18:43 Ответить
О, а ось і методички під'їхали! Спробуйте замість "Україна" поставити слово "росія", замість "рузькє язик" поставити "украінскій язик", замість "украінцев" поставити "рузьгє" і все стане на свої місця.
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13.04.2022 18:43 Ответить
Саме така думка і мені спала, коли читав
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13.04.2022 20:18 Ответить
Сдохли вместе со своей тупой пропагандой.
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13.04.2022 18:43 Ответить
Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши вместе с Президентом Украины. Дякуємо за підтримку!
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13.04.2022 18:45 Ответить
Файно
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13.04.2022 19:33 Ответить
Так тепло на душе что у украинцев много друзей. Все они протягивают руку дружбы и помощи. Это радует. Смерть оккупантам людоедам!! Привет из Казахстана.
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13.04.2022 19:35 Ответить
А наш найвелычнишый, на фоне них,такое маленькое и невзрачное...
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13.04.2022 20:17 Ответить
Дякую Латышам,Эстонцам Литовцам,Полякам и братьям-Украинцам которые защищают нашу Родину. А Президенты-им тоже спасибо.
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13.04.2022 21:10 Ответить
"@дворника" в полон не брати
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13.04.2022 18:45 Ответить
Ну чому. Можна в зоопарку в клітку посадити і показувати як Kazapus Naturalis.
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13.04.2022 19:10 Ответить
... Vulgaris
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13.04.2022 19:18 Ответить
і кістки йому кидати - хай жере, покидьок
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13.04.2022 19:26 Ответить
нет надо!
дворник обязан мести улицы Бучи, Ирпеня и Бородянки, пока не сдохнет.....
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13.04.2022 19:41 Ответить
Як тільки візьмуть, так і відразу дупою на файно затесану палю.
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13.04.2022 19:45 Ответить
В ООС ликвидирован командир 1-ого мотострелкового полка 2 МСД РФ Межуев Денис Валерьевич.
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13.04.2022 18:48 Ответить
Будет теперь командовать ротой кладбищенских призраков
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13.04.2022 22:59 Ответить
качество фото хорошее. Надеюсь, кадр с кинокамеры свичблейда.
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13.04.2022 18:49 Ответить
И что характерно, кацапы сами нарисовали мишени на своих драндулетах ))))
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13.04.2022 19:00 Ответить
Ідіоти дуже винахідливі, хоча, якщо вони їбашать по своїм, то з цього факту дивуватись нічого
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13.04.2022 19:16 Ответить
Тоже так подумал
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13.04.2022 19:20 Ответить
Здається, це вимушено, бо є неодноразові свідчення того, як їхні колони потрапляли (з самого початку вторгнення) під "дружній вогонь" з повітря)
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13.04.2022 20:12 Ответить
усі до кобздона на концерт......
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13.04.2022 18:49 Ответить
п 21 дебил писал - Украина имела возможность и желание создать ЯО имеет и использовать против ... Что это ?
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13.04.2022 18:50 Ответить
Дебіл писав весь той документ. А в пункті 2.1 просто очепатка (замість охерова зуєва треба читати орехово *****)
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13.04.2022 19:28 Ответить
Пересылайте капапам по Вайберу и Вацапу ... без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_nooow
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13.04.2022 18:51 Ответить
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13.04.2022 18:52 Ответить
Як це прекрасно)
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13.04.2022 18:52 Ответить
Переправа через Сіверський Донець?
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13.04.2022 18:56 Ответить
А и де американские биолаборатории , почему перечень неполный! Не дорабатывают российские политруки.
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13.04.2022 18:57 Ответить
Млин, кабздон в аду больше срублей зарабатывает, чем когда оно было живое.
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13.04.2022 18:58 Ответить
сожгли таки русских нацистов. все по методичке. шаманизм
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13.04.2022 18:59 Ответить
а можно цю "всю правду " викласти в інтернет ?
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13.04.2022 18:59 Ответить
Почитайте "твори" ось цього покидька. На миротворці вони теж є.

https://myrotvorets.center/criminal/sergejcev-timofej-nikolaevich/
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13.04.2022 19:14 Ответить
манифест рассеянского шизо-фашизма на главной рашистской инфопомойке
или

мурло рашизма.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

автор тимоша сергейцев



https://ria.ru/20220403/ 08:00 03.04.2022

Что рассея епта должна сделать с Украиной





Еще в апреле прошлого года мы https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html писали о неизбежности денацификации Украины.
Нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна. Сегодня вопрос денацификации перешел в практическую плоскость.

Денацификация необходима, когда значительная часть народа - вероятнее всего, его большинство - освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший - власть плохая". Признание этого факта - основа политики денацификации, всех ее мероприятий, а сам факт и составляет ее предмет.

http://ria.ru/location_Ukraine/ Украина находится именно в такой ситуации. То, что украинский избиратель голосовал за "мир Порошенко" и "мир Зеленского", не должно вводить в заблуждение - украинцев вполне устраивал кратчайший путь к миру через блицкриг, на который и намекали прозрачно два последних украинских президента при своем избрании. Именно такой метод "умиротворения" внутренних антифашистов - через тотальный террор - и был использован в http://ria.ru/location_Odessa/ Одессе , http://ria.ru/location_Kharkiv/ Харькове , http://ria.ru/location_Dnipropetrovsk/ Днепропетровске , http://ria.ru/location_Mariupol/ Мариуполе , других русских городах. И это вполне устроило украинского обывателя. Денацификация - это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников.



Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя. Не следует проводить существенных различий между http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/ ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной. Все они равно причастны к запредельной жестокости в отношении мирного населения, равно виновны в геноциде русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны. Военные преступники и активные нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования. Именно через культуру и образование была подготовлена и осуществлена глубокая массовая нацификация населения, закрепленная обещанием дивидендов от победы нацистского режима над http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/ Россией , нацистской пропагандой, внутренним насилием и террором, а также восьмилетней войной с восставшим против украинского нацизма народом http://ria.ru/location_Donbass/ Донбасса .



Денацификация может быть проведена только победителем, что предполагает(1) его безусловный контроль над процессом денацификации и (2) власть, обеспечивающую такой контроль. В этом отношении денацифицируемая страна не может быть суверенна. Денацифицирующее государство - Россия - не может исходить в отношении денацификации из либерального подхода. Идеология денацификатора не может оспариваться виновной стороной, подвергаемой денацификации. Признание Россией необходимости денацификации Украины означает признание невозможности крымского сценария для Украины в целом. Впрочем, этот сценарий был невозможен в 2014 году и в восставшем Донбассе. Лишь восьмилетнее сопротивление нацистскому насилию и террору привело к внутреннему сплочению и осознанному однозначному массовому отказу от сохранения какого-либо единства и связи с Украиной, определившей себя как нацистское общество.

Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации. Нацификация Украины продолжалась более 30 лет - начиная как минимум с 1989 года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные формы политического самовыражения и возглавил движение за "независимость", устремившись к нацизму.



https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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13.04.2022 21:15 Ответить
Эх, как жаль, что у нас нет ядерного оружия... Даже сраную северную корею боятся трогать, потому что у них есть "бимба". Нас разоружили, а россию наоборот, вооружали! Ну, получайте теперь мировую войну, любители русского газа... Как мир до сих пор не понял, что политика "умиротворения агрессора" приносит одни и те же результаты - большую войну!
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13.04.2022 19:01 Ответить
Даже сраную северную корею боятся трогать

По количеству населения, так не такая уж она и сраная
Население: 25,78 миллиона (2020 г.)
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13.04.2022 19:25 Ответить
С докладом ехали, однако. Кому? Мертветчуку? Или Дерьмаку?
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13.04.2022 19:02 Ответить
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13.04.2022 19:02 Ответить
Москалик загоряє...
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13.04.2022 19:08 Ответить
Там не один москалик.
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13.04.2022 19:52 Ответить
Можливо, застосували switchblade? Якісна картинка.
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13.04.2022 19:02 Ответить
Такой армагеддон єто крупный калибр. В основном по переправе били. Наверное дождались колону и бахнули сразу двух зайцев
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13.04.2022 19:32 Ответить
Состояние и положение дел - Vсе летит в *****
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13.04.2022 19:02 Ответить
Ранок сорок дев'ятого дня

Від путіна до медведчука

1. Путін і Лукашенко.
Відбулась зустріч двох диктаторів.
Декілька висновків.
По-перше, незмінність риторики та намагання перекласти провину за війну на США та Україну.
По-друге, невизнання провини за геноцид українського народу та злочини у Бучі. Примітно, що про Бучу як результат «британської спецоперації», говорив лукашенко. Тобто путін перекрасно розуміє, що росія накоїла у Бучі. Розуміє, але ніколи не визнає. Буча - це початок його неминучої смерті.
По-третє, уся маячня про єдність українців, білорусів, росіян спрямована виключно на росіян, які вірять у будь-що, що каже диктатор.
І четвертий момент - війна буде тривати. Путін продовжує розраховувати на перемогу. Тому наразі не можна говорити про конструктив у переговорах та досягення конкретних домовленостей.

2. Німеччина.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит. При цьому Штайнмайєр зазначив, що Берлін постачатиме зброю Україні попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна. З такою росією, після того, як її воєнні злочини побачив світ, не може бути повернення до нормальних відносин. Таким чином, бачимо, що відмова Володимира Зеленського прийняти у Києві президента Німеччини не вплинула на допомогу Берліну в питаннях постачання зброї та продовження санкційного тиску на агресора.

3. Війна.
У НАТО прогнозують другий, більш широкий і кривавий етап війни в Україні.
В свою чергу, Міноборони України повідомляє, що у росіі немає стратегії, а є тільки військові плани на декілька днів.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що окупант планує теракти в росіі, щоб мобілізувати росіян проти України.
Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни завершують переміщення основних підрозділів перед наступом на Донбасі.
Важливим є і той факт, що міністерство оборони росіі оновило текст контракту для військовослужбовців, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі у «спецоперації»на території України. Це свідчить про проблеми з живою силою у окупанта. Будь-якою ціною ставиться питання примусути «м'ясо» воювати в Україні. РФ продовжує стару радянську воєнну традицію - воювати кількістю.
Крім того, росія ввела жовтий рівень терористичної загрози у Криму і прикордонних областях. Він діятиме до 26 квітня.
На думку Генштабу ЗСУ, вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.
При цьому, украінські військові відзначають, що небезпека ракетних обстрілів залишається високою. Як підтвердження цьому - нові ракетні удари по Миргороду Полтавської області та Чуднову Житомирської.

4. Брязкання зброєю.
Британське видання Daily Mail повідомило, що росія стягує війська до кордону з Фінляндією. Мова йде про важке озброєння, зокрема ракетні системи. Причина таких дій - наміри Фінляндії приєднатися до НАТО.
Сценарій росіі абсолютно ідентичний, який передував війні в Україні.
Чи зможе росія бути ефективною на декількох фронтах?
Чи здатна вона залякати увесь світ, особливо своїх сусідів?
Думаю, що найкращу відповідь на ці питання вже другий місяць дає Україна.

5. Зброя.
13 квітня США планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.
Також 13 квітня Пентагон прийме лідерів восьми провідних американських виробників зброї США, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
Таким чином, бачимо, що офіційний Вашингтон не виключає тривалий характер війни. Але бачимо і розуміння США у необхідності безперебійних та швидких поставок зброї Україні. Наразі Америки та інші союзники працюють над поставками Україні артилерії. Тому зброя буде, а значить на окупанта чекають нові сюрпризи та проблеми в Україні.

6. Воєнні злочини та геноцид.
Дві важливі новини в даному контексті.
Франція направила в Бучу слідчих та ДНК-лабораторію, аби розслідувати воєнні злочини росіі.
Президент США Джозеф Байден публічно сказав про геноцид, який творить в Україні російський диктатор.
Чому це важливо?
Тому що французи зможуть довести, що саме окупант здійснив цілу низку воєнних злочинів в Україні, а світ вже не матиме сумнівів, що путін - це геноцид українського народу.
Таким чином, у кремлівського злочинця не залишиться шансів на уникнення відповідальності і рано чи піздно правосуддя, як і справедливість, прийдуть за ним.

7. Маріуполь.
За словами голови Донецької ОВА, У Маріуполі загинуло понад 20 тисяч людей. В свою чергу, президент України сказав, що «якби ми отримали літаки, досить важку бронетехніку, необхідну артилерію, ми змогли б деблокувати Маріуполь».
Ситуація в Маріуполі залишається вкрай тяжкою.
Проте, ми не знаємо усіх деталей дій та планів наших військових щодо Маріуполю, а тому сподіваємось, що вже в скорому часі матимемо гарні новини.

8. Медведчук.
СБУ затримала зрадника Віктора Медведчука.
Як повідомляється, він намагався перетнути український кордон у формі військового. Фото Медведчука облетіли усю країну. Дивлячись на ці фото, починаєш розуміти, що усі багатства, все награбоване медведчуком, його політичний вплив та здатність до стратегічного мислення - міф та брехня. Нічого немає, є тільки зневага та ненависть власного народу.
Основним питання наразі залишається, чи становить медведчук якусь цінність? Чи потрібен він путіну? Адже маємо визнати, що велика частка провалів першочергових планів путіна в Україні - це провина саме медведчука. А тому було б добре, щоб кум не забув про кума. Його можна будо б обміняти на українців чи військово-політичне рішення.
Також медведчук становить цінність як джерело інформації.
Багато чого цікавого зможе розказати про те, як він став активною та впливовою частиною української політики, починаючи з 2014 року.

Слава Україні!
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13.04.2022 19:07 Ответить
Никто не создает большей ненависти к руССким, чем сами москали!
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13.04.2022 19:20 Ответить
И до таджиков добрались, теперь армян давайте!
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13.04.2022 19:24 Ответить
Нова українська зброя.
Інсектицид "Актуал". Від саранчі.
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13.04.2022 19:33 Ответить
Слава нашим ЗСУ ! смерть рашиським окупантам .
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13.04.2022 20:36 Ответить
настраивают агрессивна-аааа..

фу ты ну ты, оне настраиват агрессивно ёпта по отношению к рюзьге....

рассеянские шизо-фашисты реально такие дебилы? или только прикидываются?

кацапсины реально думают, что после аннексии украинского Крыма, создания *********** двух раковых террористических анклавов дыныры и лыныры, убийства *********** и их пособниками-манкуртами тысяч украинцев на украинсой же земле украинцы должны за эти восемь лет воспылать любовью к кацапо-орде? это таки писец...

никого специально настраивать не нужно, рашистские дебилы...ненависть к Вам естественна и оправдана после всех бед и страданий, которые вы, твари, принесли на украинскую землю.

та щоб ви всi передохли, свинособаки москальсьскi !

вся рашистська сволота знайде свою смерть на українскькiй землi !
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13.04.2022 21:04 Ответить
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13.04.2022 21:20 Ответить
Це ж їх аж з Таджикистану пригнали. Мабуть Равшан и Джамшут керували колоною. Насяльніки
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13.04.2022 23:02 Ответить
Сиділи б у Таджикистані може б і живі були. А так будуть чортам у пеклі лекції читати.
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14.04.2022 08:10 Ответить
Обратите внимание на слог "защитников" и "освободителей". Особенно радует глаз пункт 2.1 и написание "русский" с прописной буквы в середине предложения. 🤦 Позорище.
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14.04.2022 08:11 Ответить
 
 