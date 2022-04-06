Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом. ФОТОрепортаж

На днях воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что охрану подразделения РЭС осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения Главного Управления генерального штаба ВС РФ.







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