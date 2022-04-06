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Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом. ФОТОрепортаж

На днях воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 01

Отмечается, что охрану подразделения РЭС осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения Главного Управления генерального штаба ВС РФ.

Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 02
Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 03
Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 04

Также смотрите: Украинский десантник из ПЗРК сбил уже два российских Су-34. ВИДЕО

Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 05
Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 06
Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 07
Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, охраняемое спецназом 08

Смотрите также: Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто. ФОТОрепортаж

Автор: 

81 отдельная аэромобильная бригада (67) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+137
нема на согоднішній день нічого кращого,чим такі картинки
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06.04.2022 20:10
+82
офицерский батончик?? **** вони повністю їбанати
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06.04.2022 20:09
+46
ДШВ України-респект.Не зупиняйтесь...
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06.04.2022 20:10
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офицерский батончик?? **** вони повністю їбанати
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06.04.2022 20:09 Ответить
кончені
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06.04.2022 20:15 Ответить
Ещё не много сволочей определили на концерерт к кабыздоху❗💥
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06.04.2022 20:15 Ответить
а от ствол.......
хочу собі такий......
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06.04.2022 20:16 Ответить
до тогож з колорадом
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06.04.2022 20:16 Ответить
Пачєму не камандірскій?
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06.04.2022 20:30 Ответить
У каждого кацапского офицера должен быть запасной батончик - он же в Украину приехал воевать с украинцами.
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07.04.2022 15:16 Ответить
пятізвьоздочний - мать з коньяком?
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13.04.2022 23:20 Ответить
нема на согоднішній день нічого кращого,чим такі картинки
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06.04.2022 20:10 Ответить
Красивое
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06.04.2022 20:16 Ответить
"Говядина тушеная. Екстра"....
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06.04.2022 20:17 Ответить
А "мясо рублєноє" це як? А кого той спєцназ хотів з РПГ-7 підбити?
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06.04.2022 21:03 Ответить
Хлопці були лихі .Навіть "язика" не взяли.
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06.04.2022 20:19 Ответить
дебил , подох за что ??? за то чтобы трусливое ***** руководило пока не сдохнет , дебил
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06.04.2022 20:22 Ответить
За сподівання пограбувати і погвалтувати, а не за ***** якесь. Все просто - не пробуйте пояснити звірину натуру якимось ідеями.
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06.04.2022 20:39 Ответить
Добре це він замаскувався з листочком на автоматі - прямо як живий
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06.04.2022 20:29 Ответить
Мясо рубленое...
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06.04.2022 20:34 Ответить
дохлий, закровавлений кацап, це симфонія миру в Україні і на всій планеті. це пропуск в рай для "музикантів".
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06.04.2022 20:44 Ответить
Вот и застыли сопли в носу.
Так и не съел свою колбасу...
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06.04.2022 21:30 Ответить
Ружбайка нехилая, но не помогла уроду
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07.04.2022 00:15 Ответить
ДШВ України-респект.Не зупиняйтесь...
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06.04.2022 20:10 Ответить
...мясо рубеноє не только в банкє-ето єщьо и дохлая кацапская валяющаяся свінья...
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06.04.2022 20:17 Ответить
Респект професіоналам!
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06.04.2022 20:12 Ответить
Нашли и ректальную свечу "офицерский"
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06.04.2022 20:12 Ответить
Всё НОРМ ,кацапов ********** ВСЕХ !
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06.04.2022 20:12 Ответить
У Бєлгородській області (Російська Федерація) на кордоні з Україною почали рити окопи. Місцева влада заявила, що має намір "перестрахуватися".
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06.04.2022 20:12 Ответить
Нехай за бєлгородом риють. 100 кілометрова зона вглиб рашки навколо кордону України повинна бути недоторканою для будь-якого пересування козломордих.
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06.04.2022 20:21 Ответить
елітні війська та спецназ рф має в екіпіруванні китайські шльопанці))
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06.04.2022 20:16 Ответить
Одні квасоля з горохом в пайках - спец-пердьожні війська просто якісь

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06.04.2022 20:19 Ответить
🤮🤮🤮
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06.04.2022 20:26 Ответить
засерско-пержантський склад великого рейхсмахту
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06.04.2022 20:28 Ответить
Зато всегда газом обеспечены - можно тот же горох разогреть!
Круговорот гороха в природе.
💩
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07.04.2022 15:18 Ответить
👍
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06.04.2022 20:20 Ответить
Гордість своєю Країною, Збройними силами, Людьми!!!
Гордість всупереч дурному базіканню та підлості зевлади.
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06.04.2022 20:20 Ответить
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06.04.2022 20:22 Ответить
Детское
В общей рамке вдоль стены
фотки и картинки.
Папка мне привез с войны
детские ботинки.
Мамке он с войны привез
новые сережки -
там следы чужих волос,
грязные немножко.
А ещё велосипед
папкин мне отдали -
у него ноги-то нет,
нечем жать педали.
Я хочу в военкомат -
воевать как папка.
Пусть дадут мне автомат,
сапоги и шапку.
Разных стран в Европе всей
завоюю много.
Папке привезу трофей -
новенькую ногу.
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06.04.2022 20:24 Ответить
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06.04.2022 20:23 Ответить
яка честь у цих ублюдків,здохнути в один день з жиріком.
"они отдали свои жизни ,чтоб мир наступил им на горло...ахахаха....
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06.04.2022 20:24 Ответить
З розповідей місцевих каців в Карелії суомі мстили совітам, беручи безшумно на ножі невеликі приордонні застави і в.частини. Нікого винного не знаходили потім в.прокуратура
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06.04.2022 20:26 Ответить
Ачо у коцабе за ружжо такое?
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06.04.2022 20:26 Ответить
ак 100
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06.04.2022 22:15 Ответить
видно що якась надпотужна вундервафля, бо одразу 2 види ізоленти використано синю та жовту
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06.04.2022 20:27 Ответить
Дякую за дохлих кацапів, хлопці!
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06.04.2022 20:27 Ответить
Мені здається, шо демілітаризація України повинна виглядати дещо по-іншому, нє ???
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06.04.2022 20:28 Ответить
Помиляєшся! Саме так і повинна виглядати «спецоперація» оркі
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06.04.2022 20:39 Ответить
Марунові берети нищать їх гребану спецуру. Слава Збройним Силам України, українцям патоіотам. Все буде Україна.
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06.04.2022 20:28 Ответить
Не, ето куриный грип, 146%
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06.04.2022 20:52 Ответить
В носі колупався і трохи захопився )))
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06.04.2022 21:30 Ответить
нормально, так тримати. Любимо і гордимося своїми хлопцями
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06.04.2022 20:31 Ответить
Банка з тушонкою дуже символічна...👌
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06.04.2022 20:35 Ответить
Приємна новина, народ потребує таких якнайбільше, хлопці залишайтеся живими і відправляйте орків у пекло.
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06.04.2022 20:38 Ответить
Свиноматка зрадіє - царь гроші за дохлого сина заплатить
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06.04.2022 20:43 Ответить
які гроші

Доповідає ГШрф
"ваш син...бєзвесті пропавший і перейшовший на сторону України прєдатель, з вас 1 міліон до кінця неділі"
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06.04.2022 20:55 Ответить
Поназывали: ГУР, спецназ... Чмырьё кацапское *********.
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06.04.2022 21:24 Ответить
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06.04.2022 21:27 Ответить
тут ещё подвезли.

https://t.me/*********/14106
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06.04.2022 22:22 Ответить
Красивое.
Кацапы там пишут что один там был со связанными руками и его убили после взятия в плен.
Врут твари, ведь это они сами друг друга связали и расстреляли. Разве нет ?
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07.04.2022 10:16 Ответить
Все - завязываю хропеть по ночам!
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07.04.2022 15:23 Ответить
также не стоит накрываться с головой одеялом, чтобы было видно лицо.
руки тоже желательно держать сверху.
ну и вообще, если оторвали украинского крестьянина от пахоты и посевной, то уж не стоит надеяться на его снисхождение
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07.04.2022 20:05 Ответить
Денацификация русни.
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06.04.2022 22:59 Ответить
В Первый ряд на концерт Кобзона можно с полным основанием определить всю команду останкинской выгребной ямы. Без суда и следствия. Весь массив улик, особенно за последнее десятилетие, преступной деятельности этих сортирных опарышей зафиксирован на электронных носителях. Все ученики Доктора Геббельса, о котором с теплотой и восхищением отозвался главный кремлевский параноик трупоед, на встрече с руководителями еврейской общины в Мокселе, должны быть исполнены без приговора.
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07.04.2022 08:21 Ответить
шоколадные батончики с офицерским говном повеселили. Стандарт, да.
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07.04.2022 10:14 Ответить
Зачем нашивка с флагом Турции?
Или это просто совпаденiе?
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07.04.2022 14:46 Ответить
 
 