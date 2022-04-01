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Украинский десантник из ПЗРК сбил уже два российских Су-34. ВИДЕО

Россия потеряла более сотни самолетов в войне против Украины. Только на счету одного украинского десантника уже два сбитых вражеских Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в Facebook Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В одном из районов выполнения задач украинский военный 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожил два российских истребителя Су-34.

Украинский защитник сумел ликвидировать новые российские бомбардировщики собственноручно выстрелами из системы ПЗРК.

Десантнику удалось попасть во вражеский самолет на высоте 2 тысяч метров, после чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день, наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигла такая же участь", - рассказал десантник.

Также смотрите: Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине. ФОТО

самолет (3591) уничтожение (6916) 81 отдельная аэромобильная бригада (67)


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Топ комментарии
+53
Це український БЕТМЕН...
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01.04.2022 11:00
+46
В наших хлопцях можна не сумніватися.
Я завжди була переконана у їхній силі та витривалості. Навіть думки про поразку зсу не виникало.
А все тому, що українці вміють воювати і перемагати. В генах закладено.
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01.04.2022 11:02
+40
это страшная военная тайна, конечно, теперь они будут летать на высоте 1900 и 2200 метров но только не 2000
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01.04.2022 11:03
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Це український БЕТМЕН...
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01.04.2022 11:00 Ответить
а какая высота максимальная..
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01.04.2022 11:02 Ответить
Ооочень високо.
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01.04.2022 11:06 Ответить
3.5 если угол 90
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01.04.2022 11:44 Ответить
Им один фиг где летать. Низко летят - сбивают с ПЗРК. Высоко летят - сбивают ПВО.
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01.04.2022 11:03 Ответить
это страшная военная тайна, конечно, теперь они будут летать на высоте 1900 и 2200 метров но только не 2000
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01.04.2022 11:03 Ответить
думаете, они еще не знают ттх "стингера"?
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01.04.2022 11:03 Ответить
А что там такого? Думаю, все в курсе на какой высоте Стингер и игла могут сбить самолет.
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01.04.2022 11:05 Ответить
Ну давай скажемо що 20000 м, москалі втічуть в стратосферу?
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01.04.2022 11:32 Ответить
https://socportal.info/ru/news/voiska-iuzhnoi-osetii-otkazalis-voevat-v-ukraine-smi/ Южно-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за РФ против Украины, вернулись 30 марта домой.
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01.04.2022 11:01 Ответить
Привильніше буде так: Южно-осетинські війська відказалися умирати за РФ в Україні!
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01.04.2022 11:05 Ответить
Сама назва "південноосетинські війська " викликає посмішку.
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01.04.2022 11:33 Ответить
Вони відмовились,після того,як перші їхні колони покрошили.
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01.04.2022 12:24 Ответить
Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.

Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia/ «Медиазона» .

По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.

Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».

По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.

«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти - сказать, что нас вели на верную смерть», - ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.

Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461624/
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01.04.2022 12:29 Ответить
В наших хлопцях можна не сумніватися.
Я завжди була переконана у їхній силі та витривалості. Навіть думки про поразку зсу не виникало.
А все тому, що українці вміють воювати і перемагати. В генах закладено.
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01.04.2022 11:02 Ответить
Наші ж ви котики.
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01.04.2022 11:02 Ответить
Призрачный Стингер
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01.04.2022 11:02 Ответить
Свинособаки,будете згорати в повітрі,а на землі під ногами у вас все горітиме!
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01.04.2022 11:02 Ответить
Как же теперь, бедненький, существовать будешь?
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01.04.2022 11:07 Ответить
это фейк..узпагойся..
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01.04.2022 11:08 Ответить
а не пойти ли тебе в спам, мацкаль
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01.04.2022 11:09 Ответить
Да ясно же - фейк это! У космолетчиков потерь нет и никогда не было!
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01.04.2022 11:11 Ответить
В принипі відео може і не мати жодного відношення до новини, а от знайти 300 000 операторів за кожним нашим воїном трохи складно.
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01.04.2022 11:36 Ответить
З двох кілометрів літак це точка для ока, а камера смартфона зовсім не побачить.
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01.04.2022 11:45 Ответить
Красота.
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01.04.2022 11:05 Ответить
Красава. Снайперские запуски.
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01.04.2022 11:06 Ответить
Дякуємо вам, наші захисники! Ми вас любимо!🥰
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01.04.2022 11:06 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUfXSBVuH2sReUARfuUmol7KX21JFnvIjAgrOkeBaOnCu8tJjNyRHKPtUycynH9J1GWLUdWIdqjGi6d9WbaolNZG-NIlsbONi31E5934y1aOU_4I3o1QWhA5bX_PcgHaZ0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.










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01.04.2022 11:09 Ответить
Вірменія відразу на мітингах заявила про підтримку України
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01.04.2022 13:26 Ответить
Люди так - влада під кацапами ....
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01.04.2022 19:24 Ответить
приятно смотреть... спокойно прицелился и вот уже и не идет караван с пакистана в иран и, главное, что и кацолёт и пепелац навечно встретились с землей...
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01.04.2022 11:09 Ответить
дивись солов'їний памет і не задрачуй !
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01.04.2022 11:18 Ответить
це для тих казкарів ,що розповідають про степ під Маріуполем де авіація все контролює ! все залежить від кількості Стингерів хто що контролює .
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01.04.2022 11:16 Ответить
Вот стингер пролетает и АГА ,вот стингер пролетает и кацапчикам ***** .
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01.04.2022 11:21 Ответить
Где результат ?!
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01.04.2022 11:25 Ответить
Тоже не понял почему не показано попадание💥. Выпустил ракету, а дальше садись удобней я тебе расскажу что было❗
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01.04.2022 11:33 Ответить
ванька епта иди домой то есть в жопу бухла нет
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01.04.2022 11:37 Ответить
То наче не москаль.
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01.04.2022 11:40 Ответить
Ах ты москаляка. Ану кажи паляниця⚠️
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01.04.2022 12:02 Ответить
Тому що відео швидше за все не відповідає новині, просто фон, не стає операторів біля кожного вояка.
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01.04.2022 11:39 Ответить
А тебе кино захотелось? Так пойди на линию фронта насмотришься.
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01.04.2022 12:13 Ответить
В точку.
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07.04.2022 16:00 Ответить
Тепер ще англійські ПЗРК будуть давати прикурити. Швидкість ракетки то у два рази швидше (якщо не помиляюсь) чим у Ігли і Стінгера.
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01.04.2022 11:53 Ответить
+ сама система наведення і, як результат, влучання в ціль - набагато краща.
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01.04.2022 13:14 Ответить
Вона просто інша.

Якщо Стінгер працює по принципу "Вистрелив і забув", бо там теплова головка самонаведення (яку, відповідно, можно обманути), то у англійській системі оператор повинен утримувати літак у прицілі до влучання ракети, бо вона наводиться по лазерному променю.

Правда, завдяки великій швидкості ракети, це зазвичай недовго, десь до 10 секунд.
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01.04.2022 13:58 Ответить
ніт
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01.04.2022 22:24 Ответить
Так. Оператор веде.
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07.04.2022 16:02 Ответить
Ок. Але принцип інший, ніж стінгера. Стінгера не вимагає від оператора захоплення цілі. Він сам її ловить.
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07.04.2022 16:14 Ответить
як я зрозумів, то після наведення, і захоплення цілі, коли ракета наближається, вона відстрілює *************, дротитики, а їх наведення йде по лазерному сліду, як у Стугни, тільки не від оператора, а з самої ракети, яка ціль утримує. Прото при таких відстанях і швидкостях, я не думаю, що людина зможе утримати ціль, он Стугнами і то інколи промазують, по рухомих цілях, а там швидкості не такі великі, як у літака. Ну таке, треба поцікавитись детальніше, на скільки це можливо.
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07.04.2022 16:22 Ответить
Я не фахівець. Просто знаю, що комплекс ********** і ефективнішим, ніж стінгера і працює на гіперзввкових швидкостях після розгону. Але рівень підготовки оператора має бути більшим, ніж у стінгера.
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07.04.2022 16:38 Ответить
Промінь лазера іде від пускової установки, тобто оператор повинен утримувати ціль у перехресті до моменту влучання "дротиків".

Саме в цьому відмінність від Стінгера!
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10.08.2022 19:07 Ответить
Нахера такі відео викладати?
Не треба вподібнюватися офіційним висерам кацапських ЗС, які заявляють про знищення купи техніки ЗСУ, а на відео якісь влучання в землю!
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01.04.2022 12:13 Ответить
Характерно, что у всех Западных БОЕВЫХ самолетов есть защита от ПЗРК, у Израйля-даже на гражданских
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01.04.2022 12:15 Ответить
Не тільки на західних, на пострадянських, російських і українських теж. Але вона працює не весь політ а тільки на взльоті, посадці чи діях на малих висотах над небезпечною територією. Кількість теплових ловушек на літаках обмежена, запускаються тільки коли є небезпека. ПЗРК пасивні, тому апаратура літака як правило не виявляє його (теоретично може радар, але ракета дуже мала для цього). Якщо льотчик виявив візуально або радаром, то включається активна апаратура теплових перешкод (мало де є) та (або) відстрілюються теплові ловушки.
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01.04.2022 16:59 Ответить
А момент влучання так і не показали - жадюги.
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01.04.2022 13:13 Ответить
Бо його не ма, випустили ракетку за 60 тис $$$....
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01.04.2022 14:04 Ответить
При висоті 2000, кут місця цілі судячи по відео десь 40 градусів дальність до цілі буде біля 4 км. Що Ви там хотіли побачити через камеру смартфона, якщо стовб за 50 метрів і то розмитий?
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01.04.2022 17:02 Ответить
недопалок, а не відео.. головне в новині - це напіздякати
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01.04.2022 16:56 Ответить
Якщо за слова свої не відповідаєш, то й не пі..ди!
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02.04.2022 01:55 Ответить
Після кількох у пішних застосувань "Стингер" в Афганістані радянська штурмова авіація була підняла стелю польотів до 4500 м.
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01.04.2022 20:23 Ответить
Думаю, треба цьому десантнику поділитися досвідом успішної роботи з колегами, з якими вони спільно працюють, та з іншими захисниками України. Цінний досвід потрібно використовувати якнайширше.
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01.04.2022 23:50 Ответить
Виходячи з ттх стінгера там особливо не має чим ділитися. Ланцюг з трьох співпадінь. В потрібному місці, відповідна висота, відсутність відстрілу теплових перехоплювачів. Ну в принципі все.
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07.04.2022 16:11 Ответить
 
 