Украинский десантник из ПЗРК сбил уже два российских Су-34. ВИДЕО

Россия потеряла более сотни самолетов в войне против Украины. Только на счету одного украинского десантника уже два сбитых вражеских Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в Facebook Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В одном из районов выполнения задач украинский военный 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожил два российских истребителя Су-34.

Украинский защитник сумел ликвидировать новые российские бомбардировщики собственноручно выстрелами из системы ПЗРК.

Десантнику удалось попасть во вражеский самолет на высоте 2 тысяч метров, после чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день, наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигла такая же участь", - рассказал десантник.

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