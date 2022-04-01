РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9852 посетителя онлайн
Новости Фото Война
21 324 38

Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине. ФОТО

Украинские защитники уничтожили вертолет Ми-8АМТШ российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал "ДвіЩ", передает Цензор.НЕТ.

"Малая Рогань, остатки российского вертолета Ми-8АМТШ, выпущенного в 2013 году. Бортовой номер RF-91882", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Уничтоженная "Мрія": Гостомель после российских оккупантов. ВИДЕО

Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине 01

Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине 02
Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине 03

Автор: 

Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
01.04.2022 01:00
+20
Он был тяжелее воздуха и русский - вот и упал...
показать весь комментарий
01.04.2022 00:54
+20
показать весь комментарий
01.04.2022 00:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ракеты програмируют на букву зет )))
показать весь комментарий
01.04.2022 00:53 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 01:01 Ответить
Он был тяжелее воздуха и русский - вот и упал...
показать весь комментарий
01.04.2022 00:54 Ответить
кстати, кто знает какой придурок придумал эту свастику?
показать весь комментарий
01.04.2022 00:54 Ответить
4.SS Polizei Panzergrenadier Division

показать весь комментарий
01.04.2022 00:59 Ответить
Больной на голову путя у которого Майн Кампф настольная книга.
показать весь комментарий
01.04.2022 01:00 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 01:03 Ответить
вся їх техніка перед вторгненням маркувалася буквами Z .V..Ну і ще якась *****-не помню. запамяталась ця свастіка. маьуть того шо найбільш получила п ди-для параду кацапи готовили-"zа пабэду"
показать весь комментарий
01.04.2022 01:07 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 01:15 Ответить
ще було 'О'.

Z. V. O. - повні ініціали зелен-ого в англ. мові!
показать весь комментарий
01.04.2022 01:26 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 01:29 Ответить
Добре, до хоч не ZNO.
показать весь комментарий
01.04.2022 02:45 Ответить
це випадковість. Але так званому народу російському, любе гівно за нектар іде. Ось блогер і історик Олександр Алфьоров, раджу.
показать весь комментарий
01.04.2022 09:29 Ответить
Прийшли, прилетіли, приїхали - отримали пі3дюлєй - пішли, полетіли, поїхали.
Більш ******** створінь ніж роSSіяни нема ніде на білому світі!
показать весь комментарий
01.04.2022 00:58 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 01:00 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 00:59 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 01:06 Ответить
У Пентагона нет информации о судьбе 52 километровой российской колонны под Киевом.

«Я даже не знаю, существует ли она до сих пор… Они так и не смогли выполнить свою миссию», - ответил представитель МО США Джон Кирби.

Раньше сообщалось, что колонна «застопорилась» из-за проблем с топливом.
показать весь комментарий
01.04.2022 01:02 Ответить
а як все сцурьйозно виглядало спочатку.
60км!!! міравих другоамейських кацзалізяк пре на Київ!
але тут прийшов песець і все стало на свої місця, дуже схудла колонна тепер пре жопою до Київа хз в якому напрямку і продовжує худнути...
показать весь комментарий
01.04.2022 01:18 Ответить
Та шо ж за перекладачі-долбодятли такі:колона не довжиною 52 км,а на відстані 52 км від Києва.Довжина колони близько 5-ти км,що,враховуючи дистанцію між транспортами не так вже і багато того залізяччя було.Вчіть мову,некацапську,люди!
показать весь комментарий
01.04.2022 02:47 Ответить
"Колона https://www.unian.ua/war/suputniki-zafiksuvali-velicheznu-kolonu-rosiyskoji-viyskovoji-tehniki-bilya-kiyeva-znimki-novini-kiyeva-11723149.html протяжністю 5 км складалася з бронетехніки, танків, буксируваної артилерії та інших транспортних засобів."
показать весь комментарий
01.04.2022 02:49 Ответить
а що ти хочеш від дурналістів, які українською не вміють правильно писати, писали кацапською, а потім механічний переклад на українську і без правок викладали
показать весь комментарий
01.04.2022 07:42 Ответить
скрытно ушла штурмовать Ла-Манш
показать весь комментарий
01.04.2022 18:08 Ответить
Гарно згорів, зачот )
показать весь комментарий
01.04.2022 01:02 Ответить
Поисково-спасательный? Прилетел кого-то подбирать?
показать весь комментарий
01.04.2022 01:04 Ответить
підібрався вже...
показать весь комментарий
01.04.2022 01:21 Ответить
Чому у всіх краінах Військово-повітряні сили, а у кацапстану - Війсково- Космічні ?
показать весь комментарий
01.04.2022 01:08 Ответить
Бо вони довбой#би космічних масштабів.
показать весь комментарий
01.04.2022 01:12 Ответить
Ну типу "велікая космічіская діржава"
Космічного правда там нічого не має
показать весь комментарий
01.04.2022 01:33 Ответить
І вєлікой нема нічого
показать весь комментарий
01.04.2022 08:57 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 01:08 Ответить
Туди цапам й дорога.
показать весь комментарий
01.04.2022 01:28 Ответить
Уже говорили что он оказался тяжелее воздуха?
показать весь комментарий
01.04.2022 02:08 Ответить
Zдох.
показать весь комментарий
01.04.2022 02:46 Ответить
Я вже заплутався, літаки чи гвинтокрили перемагають?
показать весь комментарий
01.04.2022 05:55 Ответить
ноздря в ноздрю идут
показать весь комментарий
01.04.2022 06:52 Ответить
Это транспортный вертолет, интересно сколько там было "груза 200"
показать весь комментарий
01.04.2022 11:05 Ответить
Мда. Погоняло у этой вертушки - Терминатор.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:39 Ответить
 
 