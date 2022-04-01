Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине. ФОТО
Украинские защитники уничтожили вертолет Ми-8АМТШ российских оккупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал "ДвіЩ", передает Цензор.НЕТ.
"Малая Рогань, остатки российского вертолета Ми-8АМТШ, выпущенного в 2013 году. Бортовой номер RF-91882", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+25 Bad Robot
показать весь комментарий01.04.2022 01:00
+20 дератизатор
показать весь комментарий01.04.2022 00:54
+20 Jimmy Hill
показать весь комментарий01.04.2022 00:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Z. V. O. - повні ініціали зелен-ого в англ. мові!
Більш ******** створінь ніж роSSіяни нема ніде на білому світі!
«Я даже не знаю, существует ли она до сих пор… Они так и не смогли выполнить свою миссию», - ответил представитель МО США Джон Кирби.
Раньше сообщалось, что колонна «застопорилась» из-за проблем с топливом.
60км!!! міравих другоамейських кацзалізяк пре на Київ!
але тут прийшов песець і все стало на свої місця, дуже схудла колонна тепер пре жопою до Київа хз в якому напрямку і продовжує худнути...
Космічного правда там нічого не має