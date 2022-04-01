Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине. ФОТО

Украинские защитники уничтожили вертолет Ми-8АМТШ российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал "ДвіЩ", передает Цензор.НЕТ.

"Малая Рогань, остатки российского вертолета Ми-8АМТШ, выпущенного в 2013 году. Бортовой номер RF-91882", - говорится в сообщении.

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