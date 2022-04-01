Уничтоженная "Мрія": Гостомель после российских оккупантов. ВИДЕО
31 марта российские войска оставили позиции в Гостомеле.
Аэропорт, за который продолжались бои с первых дней, свободен от оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BABYLON'13.
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В авіації існує де-який мінімум щодо розумових здібностей, отже подумай краще про щось менш амбіціозне.
P.S. Коли будеш лікуватися , повправляйся у грамоті - це з "блакитними кровями" автоматично не передається , досягається наполегливим навчанням яке ти у школі пропустив ((
На жаль, на відміну від геморою, психічно хворі, якими є віруючи в бога - не лікуються.
В усьому цивілізованому світі, віруючи вважаються психічно хворими, яким не можна довіряти будь-що відповідальне. Шкваренням можеш лякати хиба що таких самих як ти недоумків.
Вечером 5 февраля «Мрія» вернулась в Гостомель после очередного коммерческого рейса. На следующий день, благодаря взаимозаменяемости, один из шести двигателей самолета-гиганта был снят и установлен на один из «Русланов» (Ан-124).
26 января Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) предложило «Антонову» в срок с 15 по 23 февраля переместить все свои самолеты на европейскую базу компании, находящуюся в немецком аэропорту Лейпциг. Однако, по свидетельству шеф-пилота фирмы Дмитрия Антонова, никакого ответа на предложение не последовало.
А «Мрія» так и осталась стоять в крытом ангаре, где к вечеру 24 февраля подверглась атаке с вертолетов российских нацистов. Под огонь попал также не успевший улететь Ан-124 «Руслан» с бортовым UR-82009
Таким образом, при желании можно было перекинуть двигло обратно.
По остальному... Слуш, я технарь, пробежимся?
26 января Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) предложило «Антонову» в срок с 15 по 23 февраля переместить все свои самолеты
5 февраля «Мрія» вернулась в Гостомель
Тоесть, она могла и не лететь.
Едем дальше?
Дя примера видео, замена двигателя Боинг 777 6 часов, в аэропорту. Заметь, не в материнской компании. Хрен с ним, давай умножим на 10, пойдёт? Меньше трёх суток, а у нас, напомню, только 5 февраля - https://www.youtube.com/watch?v=Dp8xmgt1PKc
Так что? Ещё вопросы?
Щодо 05.02 - могла нє лєтєть , ти особисто 05 .05- вже до наступу парашки був готовий , вирив окоп і спорудив бліндаж на кордоні з бульбашами ...... то чому вони до Гостомеля дійшли ? Тєхнарь кажеш .... я теж ніби не музикант (( - коли була заборона польотів над Україною введена , ану нагадай мені ? (( бо я щось пригадую лише про виділення кабміном 16 млрд на перестрахування ризиків польотів над Україною (( думаєш усі у світі Іллі пророки і можуть усе передбачити , чи стоянки у германців безкоштовно включно із сервісом надавалися ? Таку байду десь зберігати - дєніх стоіт , і не малих ((
Ну а виходячи із сказаного - з усіма претензіями не до антоновців , а до верховного і кабміну - саме їхній пройоб , і коли будеш іти на вибори після війни - думай кого обираєш , другого "па приколу" вже не має бути !
Давай по пунктам, так легче.
"чи може просто двигун був знятий тому , що хотіли Руслан запустити по причині неможливості швидкого ремонту Мрії " - вполне возможно. Только было заявление от - "мы знали о вторжении, мы к нему готовились". В этой ситуации всё ясно, спасать надо эксклюзив.
"Коментар командира екіпажу - це класно" - согласен. Но другая сторона, и не стремится предоставить опровержение.
"то цілком можливо було Мрію перегнати і без нього" - теоретически. Практически, ни кто этого не делал.
"нещодавно була проблемна посадка з пошкодженням шасі " - это база. Точно знаю, что есть запчасти с "донора". Прости, но больше скажешь, быстрей деанон.
"ти особисто 05 .05- вже до наступу парашки був готовий , вирив окоп і спорудив бліндаж на кордоні з бульбашами" - давай не путать меня, хоть и информированного, с заявлениями Зе власти - мы всё знали, прост не хотели панику разгонять. Ок?
Извини, но дальнейший твой текст - выводы из ложных предпосылок. Давай определимся, знали или нет о нападении? Да- нет? Потом по едем дальше.
Щоб не наводив аргументів про військових - он мов вони були у багатьох випадках готові - по перше це військові а не цивільні , по друге навіть не всі вони були готові , по третє - не згадуй ту зєвласть що існує в паралельній реальності і зараз пріоритетом для себе визначає зміни до тексту гімну (( ; не забувай що армією не верховний а просто головнокомандуючий керує , а Ани йому не підпорядковувалися ((
Кароче , як братан із органов , скажу тобі ємко : => (( ти ж із технічною освітою , думаю що зрозумів
Трции. Т-84-120 - слышал? Это было почти 20 лет назад. А вот ты, "тэорэтык"", точно теперь идёшь нах. Во первых за умничанье в том, где ты нихера не понимаешь, Во вторых, за тупизну. Ты действительно думал, что на форуме нет людей, которые плотно связаны с оборонкой?
Самое прикольное, как ты усираешься, когда на твою ахинею, тебе спец отвечает. Не ожидало? А скоро вас ишо и ******* будем, подоляковская подстилка.
що і літак "Мрію" можна відремонтувати.
тех, кто нанёс по ней удар.
и фракция "ссср" - жили годами в подземельях в лагерях, без информаци внешнего мира. мутировали в кровожадных кикимор и морлоков
Хіба що інша гра на тему війни, тіпа Козаки ... І то навряд чи. Болюча тема. Може колись.