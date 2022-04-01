Уничтоженная "Мрія": Гостомель после российских оккупантов. ВИДЕО

31 марта российские войска оставили позиции в Гостомеле.

Аэропорт, за который продолжались бои с первых дней, свободен от оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BABYLON'13.

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