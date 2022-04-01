Знищена "Мрія": Гостомель після російських окупантів. ВIДЕО

31-го березня російські війська залишили позиції в Гостомелі.

Аеропорт, за який тривали бої з перших днів вільний від окупантів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на BABYLON'13.

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