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Знищена "Мрія": Гостомель після російських окупантів. ВIДЕО

31-го березня російські війська залишили позиції в Гостомелі.

Аеропорт, за який тривали бої з перших днів вільний від окупантів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на BABYLON'13.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, тому злетіти не міг, - Укроборонпром

Автор: 

Гостомель (140) Мрія (118)


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Топ коментарі
+58
Добре, що знищена "Мрія" - то лише літак. Українську МРІЮ знищити не можливо. А літак ми побудуємо новий.
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01.04.2022 09:04
+32
мечту уничтожить не возможно
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01.04.2022 09:03
+32
Кто знает...Потому как придется сажать и тех, кто запретил нептуны и ольхи.
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01.04.2022 09:09
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мечту уничтожить не возможно
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01.04.2022 09:03 Відповісти
Добре, що знищена "Мрія" - то лише літак. Українську МРІЮ знищити не можливо. А літак ми побудуємо новий.
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01.04.2022 09:04 Відповісти
Побудуємо. І ще кращий.
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01.04.2022 09:07 Відповісти
Можна точно сказати, що це буде модерновий літак - літак майбутнього. Спалена "Мрія" була все-таки савєцьким минулим, з яким ми остаточно прощаємося у цій війні.
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01.04.2022 09:12 Відповісти
Це був унікальний літак за кількома характерисотикми, і грошей багато заробив.
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01.04.2022 15:31 Відповісти
характеристиками
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01.04.2022 15:32 Відповісти
То було українське, а не "совєтьськє". Літак розробляли й будували українські конструктори та інженери. Від "совєтів" там були лише вєртухаї-наглядачи поставлені в усьому, що знімали "сливки" для Москви з праці усіх українських трудящих. Та й літак був і є й зараз модерновим й унікальним за своїми характеристиками. А вам, за ваш тролінг - краще за корабльом.
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01.04.2022 19:11 Відповісти
😊 Ваш патріотизм значно переважає вашу обізнаність. Я міг би вам прочитати цілу лекцію саме про будівництво "Мрії" і кооперацію між сотнями підприємств колишнього совка , але не бачу змісту. Захочете - самі дізнаєтесь. За прив'язку до корабля трохи образливо, але пробачаю через патріотизм.
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01.04.2022 21:18 Відповісти
А Буча? Бутусов говорив вчора,що вільна. Тримайтесь і бережіть себе
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01.04.2022 09:08 Відповісти
Саме так, той літак взагалі безглуздий "шедевр" совкового авіапрому, який заробляв значно менше, ніж витрачалося на його обслуговування.
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01.04.2022 10:37 Відповісти
"безглуздий "шедевр" " ? (( ти чого у будинку живеш а не в курені ? Адже це так безглуздо витрачати зароблене на житло , коли можна під кущем переспати ((( Не все у цьому житті вимірюється грошима - це по перше ; по друге - ти очолював маркетинговий відділ компанії Антонов ? (( Мабуть саме через "збитковість" "Мрії" планувалася добудова другого екземпляра , а Китай хотів придбати права на цей літак та конструкторську документацію (( пиши та не записуйся ((
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01.04.2022 12:20 Відповісти
Маркетинговий відділ антонова - це ще безглуздіша річ, ніж совковий ан-225, бо за весь час існування не відпрацював навіть свою зарплатню. Усі замовлення йдуть через британського посередника, а увесь концерн тримається на заробітках авіакомпанії. Ніякої добудови не планувалося, то лише заяви для бидла. Китаю потрібні технології, а не літак.
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01.04.2022 12:39 Відповісти
Я тебе зрозумів - втішай і далі свою "блакитну кров " (( я з "бидла" , куди мені до тебе (( Р.S. Буду радий попрацювати у твоїй власній компанії з авіаперевезень на любій посаді , але на ЗП менше 100 к зеленими в місяць не погоджуся , солідна компанія не повинна виплачувати найманим працівникам мізер ((
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01.04.2022 13:13 Відповісти
Розум не передається через блакитну кров, якщо б ти не проголював уроки в школі, то теж міг би адекватно оцінювати ситуацію.
В авіації існує де-який мінімум щодо розумових здібностей, отже подумай краще про щось менш амбіціозне.
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01.04.2022 13:22 Відповісти
Ти в курсі хто заводить розмови про розум ? )) Якщо ти із своїм розумом школяра що старанно у школі списував у сусіда не "догнав" - запишися на консультацію до психіатра ( саме до нього - не переплутай з психологом ) . Вдалого лікування ! А щодо решти - і тобі Бог простить - він милостивий !
P.S. Коли будеш лікуватися , повправляйся у грамоті - це з "блакитними кровями" автоматично не передається , досягається наполегливим навчанням яке ти у школі пропустив ((
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01.04.2022 13:46 Відповісти
Аааа, ну так би одразу і сказав, що ти віриш у бога. Я б взагалі не втрачав на тебе час, думав ти звичайний йолоп.
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01.04.2022 14:49 Відповісти
Дійсно , не витрачай на мене часу , прихвостень кацапський , не виходить у тебе розмову вести , болото мокшанське випирає ((
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01.04.2022 16:39 Відповісти
Помолись своєму богу, щоб додав тобі хоч скількись розуму
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01.04.2022 17:02 Відповісти
лікуйся , таким як ти це іноді допомагає ну а не допоможе - сходи свічечку постав блаженних Бог любить P.S. , синьокровка , ти в курсі що таке блаженний ? ))
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01.04.2022 18:42 Відповісти
Якщо у мене буде геморой, то звісно я буду лікуватися і поставлю свічечку.
На жаль, на відміну від геморою, психічно хворі, якими є віруючи в бога - не лікуються.
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01.04.2022 18:57 Відповісти
Таки блаженний (( ну а може просто ідіот . Ти , недогойданий , навіть не розумієш різниці між віруючими і фанатиками (( Ну воно і не дивно , кацаполизу не зрозуміти чому у країні де більшість християни віра не вважається недоліком (( так само як і ніхто не соромиться бути мусульманином , буддистом або іудеєм , просто ми вільна країна . Це тільки орки і тім хто їм прислуговує у своїй центральній будці збудували місце поклоніння сатані (( . " воінствующій атєіст" ! Невдовзі і тебе , і твоїх працедавців шкваритимуть по повній і навіть лікування геморою тоді вже не допоможе )) Іди ка ти у направлєнїї ***** )) і більше не дзявули ))
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01.04.2022 21:00 Відповісти
Між ідіотами різного ступеню - різниця не важлива. Кацапстан найбільш релігійна країна регіону, і саме ці хрістіанє за допомогою московського паханату (пріхожаніном якого ти і є) напала на Україну. Усі без виняту конфлікти та війни були спричинені вірою та віруючими дебілами.
В усьому цивілізованому світі, віруючи вважаються психічно хворими, яким не можна довіряти будь-що відповідальне. Шкваренням можеш лякати хиба що таких самих як ти недоумків.
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01.04.2022 21:09 Відповісти
"Кацапстан найбільш релігійна країна регіону" (( гм... таки кацап ти .... лапоть - здрисни ...
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01.04.2022 22:39 Відповісти
Тот кто Мрiю запретил передислоцировать перед войной будет сидеть?
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01.04.2022 09:06 Відповісти
Кто знает...Потому как придется сажать и тех, кто запретил нептуны и ольхи.
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01.04.2022 09:09 Відповісти
Вона була на ремонті.
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01.04.2022 09:10 Відповісти
Бред. Капитан екипажа что на ней всю жизнь летал говорил что ее можно было вывезти и даже западные партнеры настойчиво предлагали ето сделать. Но кто то из власти хотел сдать Мрiю окупантами. Для ***** ето был бы шикарный трофей к девятому мая. Кацапоиды давно слюни пускали на самый большой самолет в мире.
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01.04.2022 09:20 Відповісти
але ці довбні літак знищили, хиба що хотіли слину пускати на купу обгорілого металу.
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01.04.2022 10:18 Відповісти
Курите хронологию
Вечером 5 февраля «Мрія» вернулась в Гостомель после очередного коммерческого рейса. На следующий день, благодаря взаимозаменяемости, один из шести двигателей самолета-гиганта был снят и установлен на один из «Русланов» (Ан-124).
26 января Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) предложило «Антонову» в срок с 15 по 23 февраля переместить все свои самолеты на европейскую базу компании, находящуюся в немецком аэропорту Лейпциг. Однако, по свидетельству шеф-пилота фирмы Дмитрия Антонова, никакого ответа на предложение не последовало.
А «Мрія» так и осталась стоять в крытом ангаре, где к вечеру 24 февраля подверглась атаке с вертолетов российских нацистов. Под огонь попал также не успевший улететь Ан-124 «Руслан» с бортовым UR-82009
Таким образом, при желании можно было перекинуть двигло обратно.
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01.04.2022 09:27 Відповісти
Су придет время спросить из виновньІх по полной программе. Свои самолетики наши бонзьІ вьІвезли своевременно.
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01.04.2022 12:09 Відповісти
Хочется верить. Но 2014 ничему не научил.
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01.04.2022 12:20 Відповісти
Кого?!
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01.04.2022 16:29 Відповісти
Многих. А что?
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01.04.2022 17:42 Відповісти
Великий спец у заміні турбореактивних двигунів ? (( За скільки секунд заміну проведеш - швидше чим АК розбираєш ? (( І про "желанія " - не бажаєш претензії висловити тому хто на шашлики зазивав ? (( Думаєш що керівники держпідприємства у своїх діях " птахи вільного польоту " ? ((
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01.04.2022 12:26 Відповісти
"не бажаєш претензії висловити тому хто на шашлики зазивав" - очень желаю. А что?
По остальному... Слуш, я технарь, пробежимся?
26 января Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) предложило «Антонову» в срок с 15 по 23 февраля переместить все свои самолеты
5 февраля «Мрія» вернулась в Гостомель
Тоесть, она могла и не лететь.
Едем дальше?
Дя примера видео, замена двигателя Боинг 777 6 часов, в аэропорту. Заметь, не в материнской компании. Хрен с ним, давай умножим на 10, пойдёт? Меньше трёх суток, а у нас, напомню, только 5 февраля - https://www.youtube.com/watch?v=Dp8xmgt1PKc
Так что? Ещё вопросы?
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01.04.2022 12:52 Відповісти
Звичайно що є - перший як до "тєхнаря " - ти впевнений на всі 100 що проблема була лише у знятому двигуні , чи може просто двигун був знятий тому , що хотіли Руслан запустити по причині неможливості швидкого ремонту Мрії ? Коментар командира екіпажу - це класно , але щось я не чув його до 24.02 (( тепер герої усі , і порівняти можна - це як у 2014 хтось бігав по території Бельбеку з прапором і отримав за це героя , а всі літаки втратив , а хтось мовчки перебазував з Керчі все що змогло злетіти і не почув у відповідь навіть "дякую" (( Щоб ти зрозумів як " тєхнарь" якщо причина була б лише у від"єднаному шостому , то цілком можливо було Мрію перегнати і без нього , але нещодавно була проблемна посадка з пошкодженням шасі , що там іще могло з ладу вийти ні ти ні я не знаємо , але згадай скільки часу чекали на запчастину до іл-76 у Індії .
Щодо 05.02 - могла нє лєтєть , ти особисто 05 .05- вже до наступу парашки був готовий , вирив окоп і спорудив бліндаж на кордоні з бульбашами ...... то чому вони до Гостомеля дійшли ? Тєхнарь кажеш .... я теж ніби не музикант (( - коли була заборона польотів над Україною введена , ану нагадай мені ? (( бо я щось пригадую лише про виділення кабміном 16 млрд на перестрахування ризиків польотів над Україною (( думаєш усі у світі Іллі пророки і можуть усе передбачити , чи стоянки у германців безкоштовно включно із сервісом надавалися ? Таку байду десь зберігати - дєніх стоіт , і не малих ((
Ну а виходячи із сказаного - з усіма претензіями не до антоновців , а до верховного і кабміну - саме їхній пройоб , і коли будеш іти на вибори після війни - думай кого обираєш , другого "па приколу" вже не має бути !
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01.04.2022 13:36 Відповісти
Я понял. Несколько сумбурно. Но понял.
Давай по пунктам, так легче.
"чи може просто двигун був знятий тому , що хотіли Руслан запустити по причині неможливості швидкого ремонту Мрії " - вполне возможно. Только было заявление от - "мы знали о вторжении, мы к нему готовились". В этой ситуации всё ясно, спасать надо эксклюзив.
"Коментар командира екіпажу - це класно" - согласен. Но другая сторона, и не стремится предоставить опровержение.
"то цілком можливо було Мрію перегнати і без нього" - теоретически. Практически, ни кто этого не делал.
"нещодавно була проблемна посадка з пошкодженням шасі " - это база. Точно знаю, что есть запчасти с "донора". Прости, но больше скажешь, быстрей деанон.
"ти особисто 05 .05- вже до наступу парашки був готовий , вирив окоп і спорудив бліндаж на кордоні з бульбашами" - давай не путать меня, хоть и информированного, с заявлениями Зе власти - мы всё знали, прост не хотели панику разгонять. Ок?
Извини, но дальнейший твой текст - выводы из ложных предпосылок. Давай определимся, знали или нет о нападении? Да- нет? Потом по едем дальше.
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01.04.2022 14:38 Відповісти
Давай визначимося - ти можеш надати підтвердження що керівництво Антонов було попереджене відповідними держструктурами про ескалацію проти України саме 24.02 ? Чому запитую -тому що це державне підприємство , керівник там у своїх діях трішки обмежений , це не депутат від жопоблоку що на власний розсуд із держави тікає . Якщо зможеш підтвердити доведення до відома керівництва Антонова інформації про напад - ти правий ! Якщо ні - краще зупинись !
Щоб не наводив аргументів про військових - он мов вони були у багатьох випадках готові - по перше це військові а не цивільні , по друге навіть не всі вони були готові , по третє - не згадуй ту зєвласть що існує в паралельній реальності і зараз пріоритетом для себе визначає зміни до тексту гімну (( ; не забувай що армією не верховний а просто головнокомандуючий керує , а Ани йому не підпорядковувалися ((
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01.04.2022 16:37 Відповісти
Славик, если ты о том, что, руководство Антонова не несет прямой ответственности, то я согласен. Тут и спорить не о чем. Я с тобой о том, чторуководство Антонова имело актуальную инфу, намного раньше нас. Кроче, кури "ГНТЦ АСВ". Извини, но на этом - все. Стойкое ощущение, шо ты братан, из органов.
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01.04.2022 17:41 Відповісти

Кароче , як братан із органов , скажу тобі ємко : => (( ти ж із технічною освітою , думаю що зрозумів
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01.04.2022 17:49 Відповісти
Слва, Я понимаю и без твоих отсылок. Сам можешь проследовать в нужном напрвлении. И еще, ты несколько далек от "органов". Намекну - "Государственный, Научно ....... Надеюсь дальше букккофки подставишь
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01.04.2022 18:03 Відповісти
ну як розумієш , то прямуй куди потрібно " бох вайни" ((
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01.04.2022 18:38 Відповісти
Я не " бох вайни" , просто участвовал в разработке ствола, под стандарт НАТО, для конкурса в
Трции. Т-84-120 - слышал? Это было почти 20 лет назад. А вот ты, "тэорэтык"", точно теперь идёшь нах. Во первых за умничанье в том, где ты нихера не понимаешь, Во вторых, за тупизну. Ты действительно думал, что на форуме нет людей, которые плотно связаны с оборонкой?
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02.04.2022 02:44 Відповісти
" разработчік" - разработал ? іді нах#й "абаранітель" недороблений , ти вже забувся за що починали і приплів оборонку до якої маєш таке відношення як до ракети Маска (( таких як ти я на стволі 125 бачив ще у 1983 (( так що іще разок нах#й , обітри соплики і спатоньки поки мамка по сраці не надавала , а ранком будеш далі воювати за свої "феноменальні тєхнарські знанія " . Так як Бог любить трійцю сходи нах#й і втретє , а потім трахни себе сам також тричі )) якщо буде мало - можеш соснути як це кацапи ******* , а судячи по твоїй манері спілкування саме кацапом ти і є )) Бувай кацапидло !
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02.04.2022 03:08 Відповісти
Эк тебя попердолило, войен диванный. Я нигде не говорил, что я - разработчик. Я участвовал как технарь, в.. скажем так, в обеспечении геометрии и живучести ствола. А к нашим баранам - в то время мы сотрудничали с АНТК Антонов. Такшта, цапа, ты обосралось вездн, где только можно
Самое прикольное, как ты усираешься, когда на твою ахинею, тебе спец отвечает. Не ожидало? А скоро вас ишо и ******* будем, подоляковская подстилка.
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02.04.2022 03:20 Відповісти
Не була вона на ремонті - це сказав сам пілот Антонов! Гугл в допомогу.
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01.04.2022 10:27 Відповісти
Тебе жаль, ага. Ну ниче- трусы постирай, помойся и причешись. И пиарься довссыку...
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01.04.2022 09:10 Відповісти
Не хвилюйтесь....українці талановиті !
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01.04.2022 09:11 Відповісти
будем гордиться сломаным хребтом кацапии, а самолеты новые построим
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01.04.2022 09:11 Відповісти
Тут пройшла московитська орда.
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01.04.2022 09:08 Відповісти
Здесь был Ваня!
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01.04.2022 09:10 Відповісти
Удар прийшовся між цетропланом і кабіною - цілком можливо,
що і літак "Мрію" можна відремонтувати.
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01.04.2022 09:11 Відповісти
по мне, так уничтожить "Мрию" - такое же преступление, как уничтожить величайшее произведение искусства вроде Джоконды. Можно нарисовать другую Джоконду (наверное), но это будет просто другая Джоконда. С "Мрией" то же самое.
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01.04.2022 09:12 Відповісти
Очистить землю от орков. Самолеты отстроят. Да и страну во много придется строить заново: без коломойских, котлет, вовков и других портновых с рабиновичами. Только вот, захотят ли это нынешние власти - вопрос.
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01.04.2022 09:16 Відповісти
хай тільки спробують красти як раніше.
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01.04.2022 09:21 Відповісти
Хто їм заборонить? Вони вже мріють про мир на будь-яких умовах - вже побачили міль'ярди західної допомоги на відбудову України...
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01.04.2022 10:15 Відповісти
Спробують, без сумніву!
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01.04.2022 16:43 Відповісти
К счастью - им придется "захотеть".
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01.04.2022 09:21 Відповісти
В принципе Вы правы. Но учитывая к-во вранья, которое Зеленский вылил в уши не только своих почитателей, но и в уши того же Байдена, есть некие сомнения. Но все-же надеюсь, разум победит.
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01.04.2022 09:23 Відповісти
Сгинь, убогое.
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01.04.2022 10:57 Відповісти
И Медведчуков с их жалкими сошками.
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01.04.2022 09:51 Відповісти
Нам предлагали рекомендували перевезти в одну з країн НАТО разом з рем.комплектом..але...літак поломався так само як розмінувався перешийок між окупованим Кримом і поки що окупованим Херсоном сам по собі
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01.04.2022 09:17 Відповісти
Та ж сама історія з "Гетьманом Сагайдачним", якого перед самим нападом якось дуже "вчасно" поставили на ремонт. Якісь падли мусять і за це відповісти.
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01.04.2022 09:55 Відповісти
Уничтожили этот великолепный самолет - потому что сами не в состоянии чтото похожее создать, злобные ущербные лишнехромосомные обезьяны.
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01.04.2022 09:20 Відповісти
Гостомель?...наші ВСУ відрізають значить шляхи відходу окупантів?
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01.04.2022 09:23 Відповісти
https://dumskaya.net/news/ocherednaya-zrada-gendirektor-gp-antonov-uvolen-162276/ Гибель «Мрії»: кто виноват в случившемся с самым большим самолетом планеты | Новости Одессы (dumskaya.net)
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01.04.2022 09:25 Відповісти
Это преступное вредительство по заказу кацапни. Кто понесет ответственность? Старого ватника -директора с должности сняли? Сурово.
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01.04.2022 09:33 Відповісти
Керівництво "Антонова" навмисно залишила літак на аеродромі, напевно як подарунок путіну, адже вилетіти мали у Німеччину. Гендиректора тільки звільнили, це за збитки у 3,5 млрд.дол., цікаво, а яку версію подій він подав би якби його заарештували і дали років десять? Навряд чи він здав літак за власною ініцітивою, адже інші літаки і персонал "Антонова" перебрався у Лейпціг, залишили тільки "Мрію". П.С. Відновити його неможливо, літак розірваний на шматки, але існує ще один екземпляр, недобудований, можливо його дороблять.
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01.04.2022 09:41 Відповісти
Такий літак немає сенсу будувати знову. Він себе ніколи не окупить в комерційній експлуатації.
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01.04.2022 09:54 Відповісти
Это правда. 99% грузов которые перевозила Мрия можно возить Русланами.
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01.04.2022 10:13 Відповісти
Це те саме, що сказати,що кран потужністю 20 тис тон майже не потрібен, бо ним лише 1% вантажів підіймають. Але цей1 % ключовий для ракетобудування, та важкої промисловості. Деякі блоки космічних ракет можна було доставити тільки цим літаком.
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01.04.2022 10:34 Відповісти
Его не уволили, а отстранили на время расследования. Все будет не переживайте. Правда он вроде как не в Украине находится.
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01.04.2022 10:11 Відповісти
Вторая Мрия - это не такая же, это совсем другая Мрия! У неё весь верх фюзеляжа сделан из титана, потому что её делали под программу воздушных стартов, с неё сверху должен был стартовать космический корабль. Из-за этого центроплан второй Мрии имеет другую конструкцию, существенно тяжелее первой Мрии и для коммерческих полетов для доставки груза не годится, даже если её достроить. А достраивать самолет только ради того, чтобы он стоял в ангаре - нет никакого смысла.
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01.04.2022 10:20 Відповісти
Виявляється Мрія мала відлетіти якраз перед нападом, але ж директора святкували 23 лютого, день окупантської армії, вирішили Мрію залишити на ніч. Ну і от...
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01.04.2022 09:41 Відповісти
за словами буданова, ГУР знало про рашистський напад ще у листопаді. Чому за майже три місяці зелені гниди ніхера не зробили аби максимально зберегти державне майно (в данному випадку літаки), зберегти людські ресурси?! Тому за цим фактом має бути незалежне слідство, суд і тюремний строк для всіх тих хто розказував, що "американські змі нагнітають істерію". Однак це буде не сьогодні, а після перемоги у війні. зелені виродки мають присісти надовго.
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01.04.2022 09:52 Відповісти
"Мрию" знал и любил весь мир, а теперь он будет знать и ненавидеть
тех, кто нанёс по ней удар.
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01.04.2022 09:54 Відповісти
Питаєте хто то зробив? Мрія, Чонгар, ракетна програма... Тисячі і тисячі вбитих, покалічених, мільйони біженців? Вже пів країни в руїнах? А то наш "мудрий" нарід то зробив, тих 73% ідіотів в квітні 19-го! То він так захотів, то все то бидло так захотіло, а ті всі шмарклі, арахамії з дєрьмаками і всілякими колями-котлеми, гетманцевими і третьяковими всілякими то просто виковці. Їх той "мудрий" нарід для того й найняв...
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01.04.2022 09:59 Відповісти
Чого не можна було перегнати літак до західної України заздалегідь?
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01.04.2022 10:13 Відповісти
Потому что шашлыки в мае в Харькове. Кстати, эта фраза Зеленского в свете войны и состояния теперь Харькова сейчас заиграла новыми красками.
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01.04.2022 10:30 Відповісти
мені більше шкода люди, які постраждали під окупацією.
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01.04.2022 10:19 Відповісти
зебуины к войне не готовились, они дороги делали по которым орки едут
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01.04.2022 10:46 Відповісти
брехня його мали відправити за кордон ще задовго до війни але хтось саботував
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01.04.2022 10:48 Відповісти
жаль, очень жаль Мрию, там еще и труд тысяч людей..., это точно был саботаж, какая-то тварь, жадная до денег, ничего не сделала, чтобы спасти нашу Мрию, хотя и могла..., чтоб эта тварь подавилась этим баблом и сдохла...
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01.04.2022 10:56 Відповісти
Надеюсь, что создатели "Сталкера" (GSC - украинцы, как понял) живы и здоровы. После войны у них будет уйма материала для следующей серии. Может даже с названием "Война в Украине".
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01.04.2022 11:38 Відповісти
будут пасхалки с орками -мутантами из окопов рыжего Леса .

и фракция "ссср" - жили годами в подземельях в лагерях, без информаци внешнего мира. мутировали в кровожадных кикимор и морлоков
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01.04.2022 11:56 Відповісти
Наступна серія Сталкер про війну не може бути - різні теми.
Хіба що інша гра на тему війни, тіпа Козаки ... І то навряд чи. Болюча тема. Може колись.
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01.04.2022 12:28 Відповісти
люди ермака-калоМойского должны быть повешены! после войны, ведь Президент (настоящий а не Полшестого)напомнил нам, что до победы нада проявлять стойкость и терпение - сплотиться
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01.04.2022 11:54 Відповісти
 
 