Український десантник із ПЗРК збив уже два російські Су-34. ВIДЕО
Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34.
Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.
Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.
"Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше "полювання" також було вдалим, іншу "Сушку" спіткала така сама участь", – розповів десантник.
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Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia/ «Медиазона» .
По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.
Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».
В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».
По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.
«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти - сказать, что нас вели на верную смерть», - ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.
Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461624/
Я завжди була переконана у їхній силі та витривалості. Навіть думки про поразку зсу не виникало.
А все тому, що українці вміють воювати і перемагати. В генах закладено.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))
Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.
Якщо Стінгер працює по принципу "Вистрелив і забув", бо там теплова головка самонаведення (яку, відповідно, можно обманути), то у англійській системі оператор повинен утримувати літак у прицілі до влучання ракети, бо вона наводиться по лазерному променю.
Правда, завдяки великій швидкості ракети, це зазвичай недовго, десь до 10 секунд.
Саме в цьому відмінність від Стінгера!
Не треба вподібнюватися офіційним висерам кацапських ЗС, які заявляють про знищення купи техніки ЗСУ, а на відео якісь влучання в землю!