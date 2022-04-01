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Український десантник із ПЗРК збив уже два російські Су-34. ВIДЕО

Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34.

Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.

Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.

"Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше "полювання" також було вдалим, іншу "Сушку" спіткала така сама участь", – розповів десантник.

Читайте також: На рахунку ППО Харівщині сьогодні три знищені ворожі літаки-винищувачі та один БПЛА

Автор: 

літак (2903) знищення (7227) 81 окрема аеромобільна бригада (68)


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Топ коментарі
+53
Це український БЕТМЕН...
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01.04.2022 11:00
+46
В наших хлопцях можна не сумніватися.
Я завжди була переконана у їхній силі та витривалості. Навіть думки про поразку зсу не виникало.
А все тому, що українці вміють воювати і перемагати. В генах закладено.
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01.04.2022 11:02
+40
это страшная военная тайна, конечно, теперь они будут летать на высоте 1900 и 2200 метров но только не 2000
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01.04.2022 11:03
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Це український БЕТМЕН...
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01.04.2022 11:00 Відповісти
а какая высота максимальная..
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01.04.2022 11:02 Відповісти
Ооочень високо.
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01.04.2022 11:06 Відповісти
3.5 если угол 90
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01.04.2022 11:44 Відповісти
Им один фиг где летать. Низко летят - сбивают с ПЗРК. Высоко летят - сбивают ПВО.
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01.04.2022 11:03 Відповісти
это страшная военная тайна, конечно, теперь они будут летать на высоте 1900 и 2200 метров но только не 2000
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01.04.2022 11:03 Відповісти
думаете, они еще не знают ттх "стингера"?
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01.04.2022 11:03 Відповісти
А что там такого? Думаю, все в курсе на какой высоте Стингер и игла могут сбить самолет.
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01.04.2022 11:05 Відповісти
Ну давай скажемо що 20000 м, москалі втічуть в стратосферу?
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01.04.2022 11:32 Відповісти
https://socportal.info/ru/news/voiska-iuzhnoi-osetii-otkazalis-voevat-v-ukraine-smi/ Южно-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за РФ против Украины, вернулись 30 марта домой.
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01.04.2022 11:01 Відповісти
Привильніше буде так: Южно-осетинські війська відказалися умирати за РФ в Україні!
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01.04.2022 11:05 Відповісти
Сама назва "південноосетинські війська " викликає посмішку.
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01.04.2022 11:33 Відповісти
Вони відмовились,після того,як перші їхні колони покрошили.
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01.04.2022 12:24 Відповісти
Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.

Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia/ «Медиазона» .

По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.

Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».

По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.

«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти - сказать, что нас вели на верную смерть», - ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.

Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461624/
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01.04.2022 12:29 Відповісти
В наших хлопцях можна не сумніватися.
Я завжди була переконана у їхній силі та витривалості. Навіть думки про поразку зсу не виникало.
А все тому, що українці вміють воювати і перемагати. В генах закладено.
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01.04.2022 11:02 Відповісти
Наші ж ви котики.
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01.04.2022 11:02 Відповісти
Призрачный Стингер
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01.04.2022 11:02 Відповісти
Свинособаки,будете згорати в повітрі,а на землі під ногами у вас все горітиме!
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01.04.2022 11:02 Відповісти
Как же теперь, бедненький, существовать будешь?
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01.04.2022 11:07 Відповісти
это фейк..узпагойся..
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01.04.2022 11:08 Відповісти
а не пойти ли тебе в спам, мацкаль
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01.04.2022 11:09 Відповісти
Да ясно же - фейк это! У космолетчиков потерь нет и никогда не было!
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01.04.2022 11:11 Відповісти
В принипі відео може і не мати жодного відношення до новини, а от знайти 300 000 операторів за кожним нашим воїном трохи складно.
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01.04.2022 11:36 Відповісти
З двох кілометрів літак це точка для ока, а камера смартфона зовсім не побачить.
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01.04.2022 11:45 Відповісти
Красота.
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01.04.2022 11:05 Відповісти
Красава. Снайперские запуски.
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01.04.2022 11:06 Відповісти
Дякуємо вам, наші захисники! Ми вас любимо!🥰
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01.04.2022 11:06 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUfXSBVuH2sReUARfuUmol7KX21JFnvIjAgrOkeBaOnCu8tJjNyRHKPtUycynH9J1GWLUdWIdqjGi6d9WbaolNZG-NIlsbONi31E5934y1aOU_4I3o1QWhA5bX_PcgHaZ0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.










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01.04.2022 11:09 Відповісти
Вірменія відразу на мітингах заявила про підтримку України
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01.04.2022 13:26 Відповісти
Люди так - влада під кацапами ....
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01.04.2022 19:24 Відповісти
приятно смотреть... спокойно прицелился и вот уже и не идет караван с пакистана в иран и, главное, что и кацолёт и пепелац навечно встретились с землей...
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01.04.2022 11:09 Відповісти
дивись солов'їний памет і не задрачуй !
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01.04.2022 11:18 Відповісти
це для тих казкарів ,що розповідають про степ під Маріуполем де авіація все контролює ! все залежить від кількості Стингерів хто що контролює .
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01.04.2022 11:16 Відповісти
Вот стингер пролетает и АГА ,вот стингер пролетает и кацапчикам ***** .
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01.04.2022 11:21 Відповісти
Где результат ?!
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01.04.2022 11:25 Відповісти
Тоже не понял почему не показано попадание💥. Выпустил ракету, а дальше садись удобней я тебе расскажу что было❗
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01.04.2022 11:33 Відповісти
ванька епта иди домой то есть в жопу бухла нет
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01.04.2022 11:37 Відповісти
То наче не москаль.
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01.04.2022 11:40 Відповісти
Ах ты москаляка. Ану кажи паляниця⚠️
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01.04.2022 12:02 Відповісти
Тому що відео швидше за все не відповідає новині, просто фон, не стає операторів біля кожного вояка.
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01.04.2022 11:39 Відповісти
А тебе кино захотелось? Так пойди на линию фронта насмотришься.
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01.04.2022 12:13 Відповісти
В точку.
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07.04.2022 16:00 Відповісти
Тепер ще англійські ПЗРК будуть давати прикурити. Швидкість ракетки то у два рази швидше (якщо не помиляюсь) чим у Ігли і Стінгера.
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01.04.2022 11:53 Відповісти
+ сама система наведення і, як результат, влучання в ціль - набагато краща.
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01.04.2022 13:14 Відповісти
Вона просто інша.

Якщо Стінгер працює по принципу "Вистрелив і забув", бо там теплова головка самонаведення (яку, відповідно, можно обманути), то у англійській системі оператор повинен утримувати літак у прицілі до влучання ракети, бо вона наводиться по лазерному променю.

Правда, завдяки великій швидкості ракети, це зазвичай недовго, десь до 10 секунд.
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01.04.2022 13:58 Відповісти
ніт
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01.04.2022 22:24 Відповісти
Так. Оператор веде.
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07.04.2022 16:02 Відповісти
Ок. Але принцип інший, ніж стінгера. Стінгера не вимагає від оператора захоплення цілі. Він сам її ловить.
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07.04.2022 16:14 Відповісти
як я зрозумів, то після наведення, і захоплення цілі, коли ракета наближається, вона відстрілює *************, дротитики, а їх наведення йде по лазерному сліду, як у Стугни, тільки не від оператора, а з самої ракети, яка ціль утримує. Прото при таких відстанях і швидкостях, я не думаю, що людина зможе утримати ціль, он Стугнами і то інколи промазують, по рухомих цілях, а там швидкості не такі великі, як у літака. Ну таке, треба поцікавитись детальніше, на скільки це можливо.
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07.04.2022 16:22 Відповісти
Я не фахівець. Просто знаю, що комплекс ********** і ефективнішим, ніж стінгера і працює на гіперзввкових швидкостях після розгону. Але рівень підготовки оператора має бути більшим, ніж у стінгера.
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07.04.2022 16:38 Відповісти
Промінь лазера іде від пускової установки, тобто оператор повинен утримувати ціль у перехресті до моменту влучання "дротиків".

Саме в цьому відмінність від Стінгера!
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10.08.2022 19:07 Відповісти
Нахера такі відео викладати?
Не треба вподібнюватися офіційним висерам кацапських ЗС, які заявляють про знищення купи техніки ЗСУ, а на відео якісь влучання в землю!
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01.04.2022 12:13 Відповісти
Характерно, что у всех Западных БОЕВЫХ самолетов есть защита от ПЗРК, у Израйля-даже на гражданских
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01.04.2022 12:15 Відповісти
Не тільки на західних, на пострадянських, російських і українських теж. Але вона працює не весь політ а тільки на взльоті, посадці чи діях на малих висотах над небезпечною територією. Кількість теплових ловушек на літаках обмежена, запускаються тільки коли є небезпека. ПЗРК пасивні, тому апаратура літака як правило не виявляє його (теоретично може радар, але ракета дуже мала для цього). Якщо льотчик виявив візуально або радаром, то включається активна апаратура теплових перешкод (мало де є) та (або) відстрілюються теплові ловушки.
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01.04.2022 16:59 Відповісти
А момент влучання так і не показали - жадюги.
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01.04.2022 13:13 Відповісти
Бо його не ма, випустили ракетку за 60 тис $$$....
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01.04.2022 14:04 Відповісти
При висоті 2000, кут місця цілі судячи по відео десь 40 градусів дальність до цілі буде біля 4 км. Що Ви там хотіли побачити через камеру смартфона, якщо стовб за 50 метрів і то розмитий?
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01.04.2022 17:02 Відповісти
недопалок, а не відео.. головне в новині - це напіздякати
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01.04.2022 16:56 Відповісти
Якщо за слова свої не відповідаєш, то й не пі..ди!
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02.04.2022 01:55 Відповісти
Після кількох у пішних застосувань "Стингер" в Афганістані радянська штурмова авіація була підняла стелю польотів до 4500 м.
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01.04.2022 20:23 Відповісти
Думаю, треба цьому десантнику поділитися досвідом успішної роботи з колегами, з якими вони спільно працюють, та з іншими захисниками України. Цінний досвід потрібно використовувати якнайширше.
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01.04.2022 23:50 Відповісти
Виходячи з ттх стінгера там особливо не має чим ділитися. Ланцюг з трьох співпадінь. В потрібному місці, відповідна висота, відсутність відстрілу теплових перехоплювачів. Ну в принципі все.
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07.04.2022 16:11 Відповісти
 
 