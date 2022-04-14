Украина совершила дипломатическую ошибку, отказав Штайнмайеру, - вицеканцлер Германии Габек

Вицеканцлер Германии Роберт Габек подверг критике Украину за нежелание принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент - это Германия. И потому отказ от президента Зеленского - это отказ для Германии", - сказал Габек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос, поедет ли он или канцлер Олаф Шольц в Украину, Габек сказал: "Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны".

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Штайнмайер хотел поехать в Киев с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако Киев отказал в визите и пригласил канцлера.

Владимир Зеленский заявил в среду, что никаких запросов о возможном визите Штайнмайера в Украину не поступало.

Шольц заявил накануне, что озадачен отказом официального Киева принять Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.