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визит (2989) дипломатия (1454) Штайнмайер (512) Хабек (45)

Украина совершила дипломатическую ошибку, отказав Штайнмайеру, - вицеканцлер Германии Габек

габек

Вицеканцлер Германии Роберт Габек подверг критике Украину за нежелание принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент - это Германия. И потому отказ от президента Зеленского - это отказ для Германии", - сказал Габек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос, поедет ли он или канцлер Олаф Шольц в Украину, Габек сказал: "Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны".

Также читайте: Мы не получали сообщения от Офиса президента Германии о визите Штайнмайера в Украину, – Зеленский

Штайнмайер хотел поехать в Киев с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако Киев отказал в визите и пригласил канцлера.

Владимир Зеленский заявил в среду, что никаких запросов о возможном визите Штайнмайера в Украину не поступало.

Шольц заявил накануне, что озадачен отказом официального Киева принять Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.
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Топ комментарии
+46
Тоді і не просіть у них нічого. Як вони паскуди.
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14.04.2022 08:47
+46
Я вибачаюсь а сам Зеленський чим займався три роки?
Якщо Штайнмаєр поганий то нащо Зеленський підписував його формулу? Якщо Германія вигодувала *****, то Україна при Зеленському теж почала знову експортувати е/е з Росії, купляти бітум, а серільчики 95-кв ще мабуть до сих пір йдуть по росТВ. Ваша проблема що ви тупі, бо тільки тупі не признають власних помилок а звинувачують в них оточуючих.
Штайнмаєр, до речі, власні помилки визнав...
.
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14.04.2022 09:02
+33
Це не помилка, а цілеспрямована акція Єрмака.
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14.04.2022 08:44
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Страница 4 из 4
Мабуть, єдине, що Зеленський добре вміє, це хамити.
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14.04.2022 10:03 Ответить
Правда це не хамство. Хамство це гадити десятиліттями, а тепер розповідати, що я образився, бо мені правду сказали...
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14.04.2022 10:07 Ответить
А хто це постійно повторював, що хоче зустрітися з Путіним і зазирнути йому в очі?
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14.04.2022 10:11 Ответить
Я за Зебіла не голосував, але кожен баран несе свої яйця. Німці нехай за своє відповідають. Підсадили країну на російський газ? так вам і треба, якщо розуму не має.
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14.04.2022 10:15 Ответить
Формулу этого персонажа позорную уже все забыли?То что он по донбассу продвигал?
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14.04.2022 10:05 Ответить
"дипломатична" помилка України ,не вартує нічого в порівнянні із економічною шкодою, котрої завдала Німеччина Україні ,рішеннями агента Меркель(читай Німеччина)котра не тільки обрізалала Україні транзитні 3 млр доларів,за прокачування рашистського газу, будуючи спільну газову трубу з рашистом, для можливого фінансування рашистської окупації і війни в Україні,але й в Мінську 2014 року ,по вказіфвці куйла ,саме Німеччина і Франція примусили Україну підписати створення ордло, створення котрих ,ставилось за мету майбутньої війни в Україні,що і відбулося.Блокування постачання зброї в Україну для захисту українського народу є не німецькою помилкою є не помилкою Німеччини.а пряма співучасть Нмеччини в рашистскій окупації України і співучасть Німечини в рашистському геноциді в Україні.
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14.04.2022 10:05 Ответить
А хто це нагородив Меркель орденом Свободи?
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14.04.2022 10:09 Ответить
Твоє запитання видає в Тобі гебнявого замполіта,котрі були "майстрами" "переводити стрілки".
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14.04.2022 10:15 Ответить
А в тобі тупого хама. Що, правда, не подобається?
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14.04.2022 10:22 Ответить
Опять квартал 95 стал быковать. В позу становиться. Для Украины и поставки оружия принимайте всех, кто может помочь. Позы будете устраивать позже, перед глядачами.
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14.04.2022 10:06 Ответить
Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України матиме сенс лише тоді, коли він привезе із собою рішення про нову підтримку України...
У такому разі Шольц може прихопити із собою і Штанмаєра.
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14.04.2022 10:06 Ответить
Та идите вы в жопу. Они ***** выкормили а «Україна зробила помилку»
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14.04.2022 10:07 Ответить
Німці ху#ла викормили? А проросійські партіі в Верховну Раду хто обирав всі 30 років ??? А яника-зека, який офіційно попросив допомоги у Ху#ла в 2014 році ( чуркін показував це офіційне звернення) хто обрав, невже німці??? А за "какая разніца " і "*****" на армію хто голосував, тоже німці, чи може безвідповідальний народ?
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14.04.2022 12:00 Ответить
Виступаючи перед парламентом Німеччини Зєля прямо їм сказав - хочете бути лідером у Європі, дійте як лідер. Німеччина свій вибір зробила. Як на мене, вони ганчірки для миття підлоги.
Реальні лідери Європи це англійці, Шведи та Поляки.
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14.04.2022 10:09 Ответить
АНГЛІЙЦІ БРИТИ пиши з великої літери
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14.04.2022 10:52 Ответить
Німеччина має продовжувати роботу над своїм домашнім завданням так як це робить Україна.
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14.04.2022 10:12 Ответить
те що сталося з відмовою візиту окрім як диверсією назвати не можна - німці мають що нам дати для перемоги в цій війнй і ті хто пролобіював таке рішення президенту явно працюють на ворога
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14.04.2022 10:12 Ответить
Мають, тільки давати не спішать і санкції проти параші блокують.
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14.04.2022 10:41 Ответить
Німці мають що датиБ лиш не дають. Я не голосував за зеб... але тут він правий на 100%
Саме німці ставлять "палки в колеса". Тож пожинають те що посіяли.
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14.04.2022 11:05 Ответить
А они россии про ошибки уже рассказали, или пока только Украине?
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14.04.2022 10:14 Ответить
Помилки німецької влади ( починаючи з ненадання Україні пдч з НАТО , багаторічного підігрування ***** , в той час коли воно 8 років вело війну з Україною , і закінчуючи ПП 2 ) , нині дуже дорого коштують Україні ( десятки тис вбитих українців , зруйновані міста і т.д. ) , тому в українців і така - не зовсім дружня реакція на випадок із Штайнмайером .
Але те що він визнав ці помилки це добрий знак . .
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14.04.2022 10:15 Ответить
Момент для з'ясування стосунків обраний дуже вдало.)) Щойно правляча коаліція у Бундестазі проголосувала за надання Україні важкого озброєння.
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14.04.2022 10:17 Ответить
Не бреши. Вона проголосувала саме після цього. Будемо сподіватися, що зробили висновки.
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14.04.2022 10:19 Ответить
Так вони можуть зробити інші висновки.
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14.04.2022 10:24 Ответить
Судя по голосованию они висновки как раз сделали и да они другие чем ранее.
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14.04.2022 10:41 Ответить
Зеленский отложил на "послевойны" разборки с олигархами, тут у него хватило такта
а вот с Штайнмайером впал в хуцпу, как последний поц
вопрос к залу: кто аплодирует в итоге?
думаю, ***** - больше некому
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14.04.2022 10:23 Ответить
Я думаю Кулебі зараз потрібно зв'язатись з Штайнмаєром, сказати, що то була якась помилка, і запросити його в Україну.
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14.04.2022 10:34 Ответить
А може ще й з Орбаном зв'язатись? А там і з ******.
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14.04.2022 10:43 Ответить
Так. Для зустрічі у Стамбулі. А Ви не знали ??
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14.04.2022 11:35 Ответить
Це ланки одного ланцюга.
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14.04.2022 12:17 Ответить
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15.04.2022 00:49 Ответить
А чого ж саме "президент" Германії та великий друг росії мав до нас приїхати, а не керівник держави, канцлер Шольц?! Це те саме, як би замість прем'єра Джонсона до нас би приїхала королева англійська.......
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14.04.2022 10:36 Ответить
Приклад з королевою Англії явно невдалий. Тут би уся команда Зе упісялась би від такої перспективи.
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14.04.2022 11:37 Ответить
Он прав. Зе не должен был отказывать президенту страны который на данный момент помогает победить агрессора. Надо теперь найти дипломатический ход, чтобы уладит эту глупость. И ещё если он сам Зе допустил ошибку то крайнего искать не нужно пока. Если кто то подсказал это Зе подсказчик либо тупой, либо враг Украины. От подсказчика надо избавится. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ Будет УКРАИНА!
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14.04.2022 10:37 Ответить
ага, нова реальність. Геополітичний центр тепер перемістився в Україну, а штанимаєр хай іде лісом
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14.04.2022 10:46 Ответить
Немчур идёт в след за российским кораблём. Этих двуличных «товарищей» нам тут нах не нужно
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14.04.2022 10:47 Ответить
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14.04.2022 10:49 Ответить
дурник, більшість голосували не за Зеленського, а проти шоколадної свині!
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17.04.2022 23:15 Ответить
формуляр хрєнов
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14.04.2022 10:51 Ответить
Ошибки немчура "поняла", а отказ в визите не поняла? Это как, извините, посрать а потом удивляться откуда взялось гавно. Будет предложение по реальной помощи,добро пожаловать, а исповедоваться это этажем выше.😎.
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14.04.2022 10:52 Ответить
Помилка. Це 20 років вигодовувати газового ********.
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14.04.2022 10:53 Ответить
Політики за свої вчинки повинні нести відповідальність політичну і кримінальну. Поки фріц штайнмаєр президент Німеччини, кримінальну справу проти нього за сприяння російській агресії Україна відкрити не може. Це справа майбутнього. А політичну відповідальність нехай вже зараз несе. Не зустрічатись, не подавати руку, відправити в політичне небуття. Якщо поважні міжнародні політики також будуть уникати зустрічі з ним, щоб не заплямувати власну репутацію, він як політик перетвориться в нуль. Може ставити хрест на своїй політичній кар'єрі.
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14.04.2022 10:55 Ответить
А захисникам фріца штаймаєра, раджу перечитати формулу Штайнмаєра по капітуляції України і пригадати, як перед вторгненням британські літаки, які везли Україні зброю, облітали Німеччину.
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14.04.2022 10:59 Ответить
Раджу згадати хто радісно тягнув в Україну ту саму формулу і хто протягував т.з. 10 кроків капітуляції! Забули?
Тут детально. Слухати з 35-ї хвилини.
https://youtube.com/watch?v=hd7gtl2imgA
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14.04.2022 11:19 Ответить
Ні не забув. Але це не знімає відповідальність із штайнмаєра. А з тими хто радісно тягнув Україну в ту саму формулу, після війни будемо розбиратись.
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14.04.2022 11:28 Ответить
Никто не отказывал. Просто отложили. Пока засранный Путиным мозг не очистится.
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14.04.2022 11:08 Ответить
Сайт "Думская", Одеса
Записи в блогах:
caption Evgenia Genova
"Що російські окупанти думають про нас"

Попри те, що друзі щиро радять мені не читати російське лайно, я таки в ньому копирсаюся, щільно затиснувши носа. Щоб моніторити, відстежувати і робити певні висновки.

І от що можу сказати, начитавшись їхніх телеграм-каналів. Насправді це не додасть вам нових знань, якщо ви не сумніваєтеся, що хороший росіянин - це… ну ви зрозуміли) Але раптом ви або ваші знайомі все ще плекають надію, що в усьому винен )(уйло, то ось. Звісно, ці канали ведуться за певними інструкціями, схожі один на одний, наче дві краплі лайна, і нічого розумного там немає. Але коли порівняти те, що вони пишуть, з тим, що я чула від росіян раніше і чула від деяких одеситів зокрема, - то цілком вкладається в одному жахливу, огидну систему. Систему ненависті до нас.

1. Хахли. Оце слово «хароші» росіяни (яких, як відомо, не існує в природі) вживали завжди. Поправте мене, якщо брешу. Приїздять до вас, приміром, влітку на черешні й вареники з вишнями гості з мордору. Нажеруться, нап'ються, виспляться на ваших ліжках. І такі: «Ой, пасіба. Всьо у вас так вкусно, у хахлов». Або: «Ой, хахлушечки такіє у вас нічєго, красівиє». Або: «Ой, у мєня тоже друзья хахли єсть. Я іх люблю». Але не обманюйтеся. Не *******. І ніколи не любили, за всі оці триста чортових років. ******* ваші черешні. Ваші вареники. Горілку, само собою. Й іноді гопака. Це все родом з 19 сторіччя, коли нам милостиво дозволили розважальні п'єски в театрах і умовного гопака, але заборонили будь-яку серйозну літературу. Бо хахол - від народження тупий, недалекоглядний, гарно танцює і смачно готує. Оце його роль в житті кожного росіянина чи росіянки. Милий, дурнуватий чувак, у якого можна нажертися донесхочу і набити свої сумки безкоштовною їжею. Власне зараз вони це й роблять. Оці всі теперешні відео про награбовані «варєньїце і нутелочку» - це ж воно, друзі. Це оті самі виродки, які до вас приїздили на вареники з вишнями.

2. Селюки. От вам пречудова фраза з телеграмської методички: «А ведь во всём, что происходит на Украине, виноват Гитлер! Поясню. Собственно уже давно стало банальностью, что многие процессы на современной Украине предопределены доминированием на той территории «села» над «городом». Но это доминирование сложилось не только потому, что там село было изначально сильнее, а ещё и потому что городская цивилизация в тех краях была сильнейшим образом подорвана Второй мировой войной».

Я не раз це чула від одеської псевдоінтелігенції: "ідітє у село со своїми вишИванками. От вашей мови нєсьот навозом. От тібя. чувак, свиньями воняєть, патаму шта ти родился в селе." Це деякі мої колеги іншим колегам могли запросто сказати. Такий собі соціальний фашизм. Протиставлення «цивілізованого», тобто зросійщеного міста, та «смердючого» українського села. Тут нічого нового, звісно, вони не придумали. Але кому хочеться бути селюком? Відчуття сорому за те, що ти - з села, прищеплювалося мінімум пару століть. І тоді як у тих же Штатах ковбой чи фермер - це символ нації, то у нас селянин - це приблизно те саме, що й «хахол»: тупий, недорікуватий, неосвічений (ну бо ж російською говорить з акцентом, значить, куди йому до освіти, ага), якому милостиво можна дозволити годувати росіянина.

3. Куркулі. Ви, може, будете сміятися, але вони активно використовують це слово зараз. Але, звісно, це не смішно. Уривок з чергового лайна: «В Ростове-на-Дону пьют персиковую настойку. Те, конечно, у кого есть деньги. Беженцы не пьют, они ждут своего часа, чтобы пройти через свою «Триумфальную арку» и с триумфом вернуться назад. В отличие от бежавших на Запад куркулей с миллионами в чемоданах, они не уходят в изгнание, не прощаются с Родиной. Нет, «наши» беженцы желают вернуться домой как можно скорее». Ось вона - ще одна викривлена площина їхньої ненависті. О ні, голодомор влаштував не лише сталін. Не просто більшовики. Ні. Його залюбки організовували росіяни. І вони із задоволенням організують його нам знову. Власне це єдине, що вони вміють робити - тероризувати мирних людей, відбирати у них їжу, нищити аграрну техніку, спалювати поля або відбирати собі хліб. Ми винні лиш тим, що вміємо вирощувати хліб і до хліба, а тому ми - куркулі. І отже, нас будуть розкуркулювати. А оскільки ніякі раціоналізм чи бодай здатність щось планувати росіянам не притаманні, то діяти вони будуть ще гірше за нацистів у 20 столітті. Тобто тупо будуть старатися знищити все, до чого дотягнуться, навіть собі мало що лишаючи. Та й з тим не дадуть собі ради. Ну яка їм користь від насіння, скажімо? Вони що, тямлять його нормально посіяти і виростити?

Все це означає одне: нас ненавидить народ. Рускій народ! Народ хоче нашої смерті, або зробити з нас прислужників, котрим дозволять годувати окупантів. Не більше. Третього варіанту нам ніхто з них не залишить. А отже, ми маємо перемогти і зробити так, щоб більше ніколи ні в якій набитій лайном голові не виникло навіть думки на нас напасти. Єдина мова, яку вони розуміють, - страх. Тож мають боятися самого слова «УКРАЇНА» до смерті.<

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14.04.2022 11:09 Ответить
тому що з нашого зелі дипломат,як з гі..на куля!!
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14.04.2022 11:10 Ответить
Что за очередной вброс?
Вместо того, что-бы "порадоваться за ракетный крейсер, флагман кацапского флота", вас "переключили" на сбитого Штанмаера.
Пусть Ющенко запретят въезд в германию, делов то.
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14.04.2022 11:18 Ответить
а це хто така збудився, як фашистів нахєр послали?)
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14.04.2022 11:18 Ответить
Зє! канєшно, вчинив емоційно, але в даному випадку получилось вдало)
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14.04.2022 11:28 Ответить
Безответственность, глупость, непрофессионализм как президента, так и МИДа

выиграл только путин
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14.04.2022 11:31 Ответить
Німеччина зробила дипломатичну помилку, пропонуючи Штайнмаєра на цю зустріч. Визнання помилок в політиці дуже дорога річ. Ці визнані помилки проросійського Штайнмайєра нам зараз вже коштували, коштують і будуть коштувати ще багатьох життів українців і наших захисників. На жаль.
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14.04.2022 11:57 Ответить
Пи…ц скоро немцы скажут что это Украина виновата в том что ***** напало.
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14.04.2022 12:27 Ответить
Неважко зробити заяву, що Україна завжди готова прийняти Штайнмаєра, але не в ряді постійних друзів, а в іншому контексті.
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14.04.2022 12:40 Ответить
цей мудило явно не вписувався в "четвірку" друзів...
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14.04.2022 12:52 Ответить
саме існування зелених палікмахтерів як влади є дипломатичною помилкою України.
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14.04.2022 13:03 Ответить
Украина в тренде мировом сейчас и этим необходимо пользоваться. Такие как Штанмайер, Меркель, может быть и Макрон - это все говоруны Уйла Владимировича. Имея дела с такими политиками, мы получаем крохи, а они тем временем ведут полноценную торговлю с нашим врагом и блокируют реальную помощь Украине. Не страшно называть вещи своими именами.
Сегодня ты или с Украиной, или с Уйлостаном.
Штанмайер и Меркель точно не с Украиной!
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14.04.2022 13:27 Ответить
ИМ УЖЕ МОССАД ЗАНИМАЕТСЯ ЗА СТАРЫЕ ГРЕХИ !)
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14.04.2022 13:36 Ответить
Хто виграв від цього демаршу української влади по відношенню до президента Німеччини? Німеччина - ні, Україна - ні, Штайнмайєр - ні, Зеленський - також ні. То навіщо це треба було робити? Навіщо плювати в криницю, з якої ще збираємося пити воду? Невже після цього німці і Штайнмайєр зокрема кинуться допомагати зброєю і грошима Україні вдесятеро швидше і більше, ніж до цього, щоб заробити собі право на запрошення і прихильність президента Зеленського? Вгадайте з трьох спроб. А результат буде відомий у найближчі тижні.
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14.04.2022 14:02 Ответить
виграла рашка

німцям, за великим рахунком, на нашу війну з рашкою похер - вони відсидяться за спинами України, Польщі та Балтії, а вот ми недополучемо озброєння

дрібне мстиве чмо
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14.04.2022 16:06 Ответить
Украина всё правильно сделала, что не разрешила Штанмайеру приехать. Переобуться срочно. Этот гитлеровец почитал путлера, встречался, ручку жал и Украину ногами пихал. Пшел на х..й вслед за кораблем.
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14.04.2022 14:49 Ответить
А навіщо тому Шрьодінгеру було пертися аж до Києва? Щоб висловити свою глибоку стурбованість чи навіть не менш глибоке занепокоєння? То він міг би це зробити і з Німеччини.
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14.04.2022 15:03 Ответить
Тому, що громадська думка там радикально змінилася в бік підтримки України ,німецьке суспільство тисне на політиків і вони почали з цим рахуватися.Їх президент хоч і без особливих повноважень але все ж таки представляє всіх німців.Тому як би там небула якась особиста неприязність треба цю ситуацію розрулити нашому керівництву.
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14.04.2022 15:46 Ответить
и мстя Фофкина была ужасна !

....насцал в тапки Украине - теперь ганси имеют отмазку тормозить передачу оружия
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14.04.2022 16:03 Ответить
Неужели кто-то думает, что Зеля просто так от себя "не пригласил", а не Байден с Борисом ему посоветовали? США с GB уже по крайней мере 2 года против NS2 санкции вводили.
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15.04.2022 00:56 Ответить
об этом только москали со всех студий пропагандонских своих до хрипоты вопят....ты из какой?)...монет не буде учти, на московию чернобурка финансовая подбирается, и паханы кремлевские всю шушеру мелкотравчатую пропагандонскую вроде тебя, на помойки выкинут...не трать время зря, переучивайся на сантехника или золотаря, хоть какую пользу стране андрофаков принести сможешь...))
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15.04.2022 02:04 Ответить
да, ошибка.
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15.04.2022 01:50 Ответить
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