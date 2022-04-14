Украина совершила дипломатическую ошибку, отказав Штайнмайеру, - вицеканцлер Германии Габек
Вицеканцлер Германии Роберт Габек подверг критике Украину за нежелание принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент - это Германия. И потому отказ от президента Зеленского - это отказ для Германии", - сказал Габек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
На вопрос, поедет ли он или канцлер Олаф Шольц в Украину, Габек сказал: "Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны".
Штайнмайер хотел поехать в Киев с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако Киев отказал в визите и пригласил канцлера.
Владимир Зеленский заявил в среду, что никаких запросов о возможном визите Штайнмайера в Украину не поступало.
Шольц заявил накануне, что озадачен отказом официального Киева принять Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.
Пожалуйста, подождите...
У такому разі Шольц може прихопити із собою і Штанмаєра.
Реальні лідери Європи це англійці, Шведи та Поляки.
Саме німці ставлять "палки в колеса". Тож пожинають те що посіяли.
Але те що він визнав ці помилки це добрий знак . .
а вот с Штайнмайером впал в хуцпу, как последний поц
вопрос к залу: кто аплодирует в итоге?
думаю, ***** - больше некому
Тут детально. Слухати з 35-ї хвилини.
https://youtube.com/watch?v=hd7gtl2imgA
Записи в блогах:
caption Evgenia Genova
"Що російські окупанти думають про нас"
Попри те, що друзі щиро радять мені не читати російське лайно, я таки в ньому копирсаюся, щільно затиснувши носа. Щоб моніторити, відстежувати і робити певні висновки.
І от що можу сказати, начитавшись їхніх телеграм-каналів. Насправді це не додасть вам нових знань, якщо ви не сумніваєтеся, що хороший росіянин - це… ну ви зрозуміли) Але раптом ви або ваші знайомі все ще плекають надію, що в усьому винен )(уйло, то ось. Звісно, ці канали ведуться за певними інструкціями, схожі один на одний, наче дві краплі лайна, і нічого розумного там немає. Але коли порівняти те, що вони пишуть, з тим, що я чула від росіян раніше і чула від деяких одеситів зокрема, - то цілком вкладається в одному жахливу, огидну систему. Систему ненависті до нас.
1. Хахли. Оце слово «хароші» росіяни (яких, як відомо, не існує в природі) вживали завжди. Поправте мене, якщо брешу. Приїздять до вас, приміром, влітку на черешні й вареники з вишнями гості з мордору. Нажеруться, нап'ються, виспляться на ваших ліжках. І такі: «Ой, пасіба. Всьо у вас так вкусно, у хахлов». Або: «Ой, хахлушечки такіє у вас нічєго, красівиє». Або: «Ой, у мєня тоже друзья хахли єсть. Я іх люблю». Але не обманюйтеся. Не *******. І ніколи не любили, за всі оці триста чортових років. ******* ваші черешні. Ваші вареники. Горілку, само собою. Й іноді гопака. Це все родом з 19 сторіччя, коли нам милостиво дозволили розважальні п'єски в театрах і умовного гопака, але заборонили будь-яку серйозну літературу. Бо хахол - від народження тупий, недалекоглядний, гарно танцює і смачно готує. Оце його роль в житті кожного росіянина чи росіянки. Милий, дурнуватий чувак, у якого можна нажертися донесхочу і набити свої сумки безкоштовною їжею. Власне зараз вони це й роблять. Оці всі теперешні відео про награбовані «варєньїце і нутелочку» - це ж воно, друзі. Це оті самі виродки, які до вас приїздили на вареники з вишнями.
2. Селюки. От вам пречудова фраза з телеграмської методички: «А ведь во всём, что происходит на Украине, виноват Гитлер! Поясню. Собственно уже давно стало банальностью, что многие процессы на современной Украине предопределены доминированием на той территории «села» над «городом». Но это доминирование сложилось не только потому, что там село было изначально сильнее, а ещё и потому что городская цивилизация в тех краях была сильнейшим образом подорвана Второй мировой войной».
Я не раз це чула від одеської псевдоінтелігенції: "ідітє у село со своїми вишИванками. От вашей мови нєсьот навозом. От тібя. чувак, свиньями воняєть, патаму шта ти родился в селе." Це деякі мої колеги іншим колегам могли запросто сказати. Такий собі соціальний фашизм. Протиставлення «цивілізованого», тобто зросійщеного міста, та «смердючого» українського села. Тут нічого нового, звісно, вони не придумали. Але кому хочеться бути селюком? Відчуття сорому за те, що ти - з села, прищеплювалося мінімум пару століть. І тоді як у тих же Штатах ковбой чи фермер - це символ нації, то у нас селянин - це приблизно те саме, що й «хахол»: тупий, недорікуватий, неосвічений (ну бо ж російською говорить з акцентом, значить, куди йому до освіти, ага), якому милостиво можна дозволити годувати росіянина.
3. Куркулі. Ви, може, будете сміятися, але вони активно використовують це слово зараз. Але, звісно, це не смішно. Уривок з чергового лайна: «В Ростове-на-Дону пьют персиковую настойку. Те, конечно, у кого есть деньги. Беженцы не пьют, они ждут своего часа, чтобы пройти через свою «Триумфальную арку» и с триумфом вернуться назад. В отличие от бежавших на Запад куркулей с миллионами в чемоданах, они не уходят в изгнание, не прощаются с Родиной. Нет, «наши» беженцы желают вернуться домой как можно скорее». Ось вона - ще одна викривлена площина їхньої ненависті. О ні, голодомор влаштував не лише сталін. Не просто більшовики. Ні. Його залюбки організовували росіяни. І вони із задоволенням організують його нам знову. Власне це єдине, що вони вміють робити - тероризувати мирних людей, відбирати у них їжу, нищити аграрну техніку, спалювати поля або відбирати собі хліб. Ми винні лиш тим, що вміємо вирощувати хліб і до хліба, а тому ми - куркулі. І отже, нас будуть розкуркулювати. А оскільки ніякі раціоналізм чи бодай здатність щось планувати росіянам не притаманні, то діяти вони будуть ще гірше за нацистів у 20 столітті. Тобто тупо будуть старатися знищити все, до чого дотягнуться, навіть собі мало що лишаючи. Та й з тим не дадуть собі ради. Ну яка їм користь від насіння, скажімо? Вони що, тямлять його нормально посіяти і виростити?
Все це означає одне: нас ненавидить народ. Рускій народ! Народ хоче нашої смерті, або зробити з нас прислужників, котрим дозволять годувати окупантів. Не більше. Третього варіанту нам ніхто з них не залишить. А отже, ми маємо перемогти і зробити так, щоб більше ніколи ні в якій набитій лайном голові не виникло навіть думки на нас напасти. Єдина мова, яку вони розуміють, - страх. Тож мають боятися самого слова «УКРАЇНА» до смерті.<
Вместо того, что-бы "порадоваться за ракетный крейсер, флагман кацапского флота", вас "переключили" на сбитого Штанмаера.
Пусть Ющенко запретят въезд в германию, делов то.
выиграл только путин
Сегодня ты или с Украиной, или с Уйлостаном.
Штанмайер и Меркель точно не с Украиной!
німцям, за великим рахунком, на нашу війну з рашкою похер - вони відсидяться за спинами України, Польщі та Балтії, а вот ми недополучемо озброєння
дрібне мстиве чмо
....насцал в тапки Украине - теперь ганси имеют отмазку тормозить передачу оружия