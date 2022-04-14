В Николаеве третий день нет водоснабжения, отремонтируют сегодня или завтра
В Николаеве третий день отсутствует водоснабжение.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Работники предприятия "Николаевводоканал" делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Они уже устранили проблему с электросетью и перевели насосы на резервную линию, но параллельно возникли другие технические сбои. Для решения проблемы им нужен еще минимум четверг, максимум - пятница ", – написал мэр в телеграме.
Он попросил всех с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
Водоснабжение в городе было прекращено во вторник. Сначала сообщалось, что на ремонт понадобится не более суток.
Напомним, в Николаеве ущерб от обстрелов российскими захватчиками жилых кварталов и соцобъектов составил более 110 млн грн. Повреждены 3 объекта социальной защиты на 1 млн грн, 5 заведений здравоохранения более 4 млн грн, 46 объектов образования более 20 млн грн, 5 учреждений физкультуры и спорта на 5,5 млн грн и так далее.
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