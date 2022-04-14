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Для армии через "Дію" собрано уже более 260 млн грн, - Минцифры

дия,дія

Через приложение "Дія" более 250 тыс. украинцев собрали на украинскую армию более 260 млн. грн.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что донаты идут в фонд "Повернися живим", который обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами разминирования и другой высокоточной техникой.

По данным министерства, только за последнюю неделю фонд передал нашим защитникам 3592 технических средства и оборудование.

Среди них 88 единиц тепловизионной, ночной и другой оптики, 558 средств связи, 424 ноутбука, планшета, мониторы, 96 квадрокоптеров, 906 бронежилетов, 201 шлем.

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Один крутий поворот успішно провів операцію з демілітаризації російської армії
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14.04.2022 17:17 Ответить
"П'ятий" канал відновив мовлення. Ось що Джонсон животворящій дєлаєт. Схоже, візит Борі був дійсно багатоцільовим.
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14.04.2022 17:21 Ответить
Подлодки РФ отстрелялись "калибрами" рядом с зоной военных учений США и Японии

кацапня хоче до пекла, завчасно...
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14.04.2022 17:23 Ответить
а скільки не через "Дію", а через племінників
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14.04.2022 17:28 Ответить
А в бюджете слабо на защиту и армию заложить бабло? Бородатая бабушка готовится к возмещению своего долга перед банками США?
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14.04.2022 17:29 Ответить
Бюджет 2021. Витрати на Оборону на 500млн грн меньши за 2020.
законопроєктом № 6542 пропонувалось збільшити видатки на оборону на 50 млрд грн
Стефанчук: "Я спілкувався з міністром оборони (Олексієм Резніковим ) і він мене запевнив у тому, що ніяких додаткових виділень бюджету для цього напрямку не потрібно." Це 24 січеня 2022р
Решта слуг теж саме казали.
А дія зібрала аж 260млн грн. Дивно, що зепокидьки взагалі не перенесли оборонні витрати на волонетерів
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14.04.2022 18:02 Ответить
А если с убитых орков собирать трофеи: у кого обручалка, у кого крестик. примерно грубо говоря с ординца (дальше математика) 5 грам 535 пробы. 20000 орков помножить на 5 грам это 100 килограм золота 535 пробы. прикиньте скоко на это можно купить беспилотников, тепловизоров и тд, если сдавать это в единый центр сбора помощи в тыл?
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14.04.2022 18:29 Ответить
А скільки не через "Дію"?
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14.04.2022 20:58 Ответить
 
 