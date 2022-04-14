Для армії через "Дію" зібрано вже понад 260 млн грн, - Мінцифри

Через застосунок "Дія" понад 250 тис. українців зібрали на українську армію понад 260 млн грн.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що донати йдуть у фонд "Повернися живим", який забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами розмінування та іншою високоточною технікою.

За даними міністерства, лише за останній тиждень фонд передав нашим захисникам 3592 технічних засоби та обладнання.

Серед них 88 одиниць тепловізійної, нічної та іншої оптики, 558 засобів зв'язку, 424 ноутбуки, планшети, монітори, 96 квадрокоптерів, 906 бронежилетів, 201 шолом.

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