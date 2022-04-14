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Для армії через "Дію" зібрано вже понад 260 млн грн, - Мінцифри

дия,дія

Через застосунок "Дія" понад 250 тис. українців зібрали на українську армію понад 260 млн грн.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що донати йдуть у фонд "Повернися живим", який забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами розмінування та іншою високоточною технікою.

За даними міністерства, лише за останній тиждень фонд передав нашим захисникам 3592 технічних засоби та обладнання.

Серед них 88 одиниць тепловізійної, нічної та іншої оптики, 558 засобів зв'язку, 424 ноутбуки, планшети, монітори, 96 квадрокоптерів, 906 бронежилетів, 201 шолом.

Також читайте: Подати заявку на компенсацію за втрату житла тепер можна у "Дії", - Зеленський

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Під Бєлгородом російська військова техніка тричі врізалася в один і той же будинок
Один крутий поворот успішно провів операцію з демілітаризації російської армії
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14.04.2022 17:17 Відповісти
"П'ятий" канал відновив мовлення. Ось що Джонсон животворящій дєлаєт. Схоже, візит Борі був дійсно багатоцільовим.
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14.04.2022 17:21 Відповісти
Подлодки РФ отстрелялись "калибрами" рядом с зоной военных учений США и Японии

кацапня хоче до пекла, завчасно...
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14.04.2022 17:23 Відповісти
а скільки не через "Дію", а через племінників
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14.04.2022 17:28 Відповісти
А в бюджете слабо на защиту и армию заложить бабло? Бородатая бабушка готовится к возмещению своего долга перед банками США?
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14.04.2022 17:29 Відповісти
Бюджет 2021. Витрати на Оборону на 500млн грн меньши за 2020.
законопроєктом № 6542 пропонувалось збільшити видатки на оборону на 50 млрд грн
Стефанчук: "Я спілкувався з міністром оборони (Олексієм Резніковим ) і він мене запевнив у тому, що ніяких додаткових виділень бюджету для цього напрямку не потрібно." Це 24 січеня 2022р
Решта слуг теж саме казали.
А дія зібрала аж 260млн грн. Дивно, що зепокидьки взагалі не перенесли оборонні витрати на волонетерів
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14.04.2022 18:02 Відповісти
А если с убитых орков собирать трофеи: у кого обручалка, у кого крестик. примерно грубо говоря с ординца (дальше математика) 5 грам 535 пробы. 20000 орков помножить на 5 грам это 100 килограм золота 535 пробы. прикиньте скоко на это можно купить беспилотников, тепловизоров и тд, если сдавать это в единый центр сбора помощи в тыл?
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14.04.2022 18:29 Відповісти
А скільки не через "Дію"?
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14.04.2022 20:58 Відповісти
 
 