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армия РФ (18050) мобилизация (2608)

Россия планирует провести скрытую мобилизацию на национальном уровне из-за критической ситуации с комплектованием своих подразделений, - Генштаб

крим,мобілізація

Российское руководство в связи с критической ситуацией с комплектованием своих подразделений планирует провести мобилизацию на национальном уровне, которая для утаивания информации будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В связи с критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", - говорится. в сообщении.

Уточняется, что для ведения боевых действий на территории Украины оккупанті осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по их снятию с длительного хранения на базах и складах.

В то же время командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. "Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях", – отметили в Генштабе.

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Топ комментарии
+13
Родичка товариша працює кухаркою у Севастопольському порту. Там неймовірна паніка. Більше 250 загиблих, поранені, безвісти пропавших. При спробі гасити пожежу на палаючому крейсері Москва загорілося ще одне судно. Вирішено крейсер затопити.
Із Москви вже п'ятий літак прибув з посадовцями.
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14.04.2022 20:34
+11
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14.04.2022 20:36
+3
Знаете, почему мобилизация скрытая? Потому что хрюсия это одна большая потемкинская выгребная яма с декорациями. У нас короны нет, поэтому самоизоляция, а не карантин. У нас войны нет, поэтому сбор "добровольцев", а не всеобщая могилизация.
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14.04.2022 20:34
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У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.
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14.04.2022 20:26 Ответить
По ходу касапское мясо не хочет подыхать в Украине. Видать вонь на путляндии уже просачивается в зомбированные мозги.
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14.04.2022 20:26 Ответить
кацапи, досить засирати своїми смердючими трупаками українську землю
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14.04.2022 20:27 Ответить
Кремль может прибегнуть к старой тактике войны - сами на себя начнут наступать чтобы выставить себя жертвой агрессии. По сути мобилизации, без военной техники живая сила обычное мясо - а военной техники больше чем есть не мобилизуешь.
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14.04.2022 20:33 Ответить
Родичка товариша працює кухаркою у Севастопольському порту. Там неймовірна паніка. Більше 250 загиблих, поранені, безвісти пропавших. При спробі гасити пожежу на палаючому крейсері Москва загорілося ще одне судно. Вирішено крейсер затопити.
Із Москви вже п'ятий літак прибув з посадовцями.
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14.04.2022 20:34 Ответить
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14.04.2022 20:36 Ответить
...+ можливо ядерна зброя.
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14.04.2022 20:46 Ответить
Знаете, почему мобилизация скрытая? Потому что хрюсия это одна большая потемкинская выгребная яма с декорациями. У нас короны нет, поэтому самоизоляция, а не карантин. У нас войны нет, поэтому сбор "добровольцев", а не всеобщая могилизация.
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14.04.2022 20:34 Ответить
рогозіна!! рогозіна!!!
тільки його груба срака може прикрити мацкву!!!
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14.04.2022 20:38 Ответить
Той випадок, коли буде: "не так сталося, як планувалося".
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15.04.2022 00:48 Ответить
 
 