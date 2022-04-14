Россия планирует провести скрытую мобилизацию на национальном уровне из-за критической ситуации с комплектованием своих подразделений, - Генштаб

Российское руководство в связи с критической ситуацией с комплектованием своих подразделений планирует провести мобилизацию на национальном уровне, которая для утаивания информации будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В связи с критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", - говорится. в сообщении.

Уточняется, что для ведения боевых действий на территории Украины оккупанті осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по их снятию с длительного хранения на базах и складах.

В то же время командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. "Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях", – отметили в Генштабе.

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