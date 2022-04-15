Командир морпехов Волына призывает срочно деблокировать Мариуполь: "Ситуация критическая"
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.
Об этом Волына рассказал в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
По словам Сергея Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает.
Ситуация критическая.
По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.
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Командир морпехов уверен, что сегодня возможна деблокада Мариуполя.
По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".
Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но ситуация ухудшается.
"Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение", – подчеркнул Волына.
Пожалуйста, подождите...
цікаво чому ж це все так "співпадає" з російською пропагандую,яка теж Зе ненавидить.....
Все після перемоги й перші й другі...
Просто реально не можу зрозуміти- ну навіть ж ботоферма це люди...ну не вірю що там нема українців....це ж скільки мають платити щоб в цей час таким займатись...
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?
Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ?
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так?
Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.
Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)
Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)