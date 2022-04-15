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Новости Война
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Мариуполь (5695) 36 отдельная бригада морской пехоты (201)

Командир морпехов Волына призывает срочно деблокировать Мариуполь: "Ситуация критическая"

маріуполь

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Об этом Волына рассказал в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам Сергея Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает.

Ситуация критическая.

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

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Командир морпехов уверен, что сегодня возможна деблокада Мариуполя.

По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но ситуация ухудшается.

"Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение", – подчеркнул Волына.
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Топ комментарии
+58
Де поділися ті, що в 2014 році кричали про Іловайськ, Дебальцево, про зраду Пороха? Чому не кричите про Маріуполь, Рубіжне, Волноваху, Попасну, Харків і т.п. 😡
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15.04.2022 10:09
+40
Звичайно це можливо, але команда "95 кварталу" не команда "95 бригади". Але є надія на військових, які професійно мають вирішити це питання без маладага нябрітага, уставшєго от відосов.
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15.04.2022 10:07
+32
Зеля не бажає цього робити.
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15.04.2022 10:06
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З вами на чолі.
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15.04.2022 14:14 Ответить
Не треба нарікати на морпіхів. вони звертаються тому. що на звернення Азова влада абсолютно не реагує. тому що боїться їх більше кацапів. .І . звичайно. тому. що ситуація ПАТОВА !!!
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15.04.2022 12:41 Ответить
История с киборгами повторяется ?
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15.04.2022 12:49 Ответить
ви знаєте,читаючи коментарі приходжу до думки, що більшості коментаторів реально пофігу на життя людей в Маріуполі, пофіг на наших військових....ото лиш би просто Зеленського обісрати...

цікаво чому ж це все так "співпадає" з російською пропагандую,яка теж Зе ненавидить.....
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15.04.2022 13:18 Ответить
Ви знаєте,не раз ловив себе на такій думці...але й Порошенка зараз рухати не на часі(як би банально це не звучало)
Все після перемоги й перші й другі...
Просто реально не можу зрозуміти- ну навіть ж ботоферма це люди...ну не вірю що там нема українців....це ж скільки мають платити щоб в цей час таким займатись...
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15.04.2022 16:39 Ответить
А чого Порошенка не треба рухати??? Я думаю обовязково треба!!!! Подякувати за АРМІЮ, яка воює! За НЕПТУНА! За мільйонну допомогу! І хто по вашому буде добиратися до Плроха??? Його генерали? Ті, хто памятає , що було в 2014 і ,в 2019 і в 2022??? Чи всякі подоляки, арахамії , зєлі і інші шкідники???
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15.04.2022 23:37 Ответить
Не надасть! Зелена млядь уже спішить його виміняти , щоб не вийти на самих себе! Та й пробували вже нераз! Всякі плівки від такої гниди як деркач публікували! Результат - нуль! А ще маленький зелений поц має отримати щелбана від дядька Джо за тупі наїзди в 2019🤣якщо вже не отримав!
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15.04.2022 23:31 Ответить
Зеленського обсирають бо людей жаль які постраждали або загинули із-за його недолугих дій, тугодум
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15.04.2022 17:52 Ответить
Хто вам сказав що російська пропаганда ненавидить зеленського?????? З чого ви це взяли? Бо заборонили на 9 рік війни і 10!!!день активних бойових дій його похабних скотів показувати???? При цьому не сам зелений виродок відкликав , а Шойгу! Більшої ганьби собі важко уявити! Ви теж свідки " 1000000 пакушеній на зєлю і його сім'ю"??? Тоді вам у клініку! Зєлю не можна обісрати , бо він сам є рідкісним лайном - кого хочеш обісре!
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15.04.2022 23:25 Ответить
Тепер ***** Маріуполю буде мало, після потоплення флахмана, воно захоче іще чогось від ********
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15.04.2022 14:34 Ответить
Запоріжжя або Миколаїв
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16.04.2022 11:56 Ответить
гучніше кричіть,бо наш говнокомандувач займається знищенням підтримки з боку міжнародних партнерів.Всі йому не такі,не те кажуть і не всі виконують його накази!! Чим швидше всі зрозуміють,що вово ворог,тим юистріше скінчиться війна!!!
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15.04.2022 14:51 Ответить
а чому це зе тупе нічого не робе в Маріуполі? що заважає. зброї неміряно. Що не так?
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15.04.2022 14:53 Ответить
Надо топить корабли и двигать армией на Херсон и оттуда на Крым и надо брать Мелитополь и с Мелитополя по воде в порт Мариуполя и десант на Крым и со стороны Одессы по воде на Севастополь.
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15.04.2022 17:19 Ответить
приступайте!
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15.04.2022 23:47 Ответить
Це тролінг наших воїнів??? Ну то йдіть та командуйте!!!!
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16.04.2022 02:46 Ответить
И вообще, нормальные герои － всегда идут в обход！
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16.04.2022 08:02 Ответить
гнида зеленая ты где ? чмо хоть вид сделай что что-то делаешЬ
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15.04.2022 17:58 Ответить
Паде Марік - не встоїть Україна
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15.04.2022 19:45 Ответить
Вбачаю в ситуації секретний договорняк по "унічтоженію націков"
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15.04.2022 19:47 Ответить
Маріуполь - біль наша, біль моя!!! кожен день сподіваюсь хоч на якийсь рух їм назустріч.... невже нічого не можна зробити?! хлопці - просто неймовірні герої!! як же ж дорогезно коштує ця оборона і ніякої допомоги!....
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15.04.2022 21:21 Ответить
Якби наші думки про вас, захисники Маріуполя, перетворювалися в зброю, то ви були б найзабезпеченішими серед усіх армій світу..пам' ятаємо, чекаємо, молимося!!!
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15.04.2022 22:40 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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16.04.2022 00:47 Ответить
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
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16.04.2022 00:51 Ответить
Коли влада мовчить про можливість розблокування Маріуполя або говорить про неможливість цього, то виникають запитання:

Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?

Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ?

Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так?

Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.

Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)

Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
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16.04.2022 00:55 Ответить
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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16.04.2022 00:57 Ответить
Марік це слідство саботажного злочину. Не здивуюсь що від самого Зе, на це ********* його вдавана ним (як актором) геройська поведінка. Не вірю я йому, попри загальний захват. Акторам корейських дорам вірю, а йому ні
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16.04.2022 02:52 Ответить
1.Уже сегодня нужно создавать следственную комиссию по Мариуполю. Ясно,что сегодня она полноценно работать не сможет, но собирать показания и данные ,что привело к этой трагедии и действия высшего военно-политического руководства в ее разрешении обязана.
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16.04.2022 06:11 Ответить
2.Ясно что эта следственная комиссия должна состоять не из безуглых-богуцьких и прочей зеленой нечисти,а из ведущих военных экспертов независимых от банковой типа Бутусова с обязательным привлечением международных.
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16.04.2022 06:17 Ответить
Маріуполь виконав з честю свою місію,а саме він врятував Київ ,Одесу,Миколаєв. Ці героїчні люди пішли на самопожертву свідомо, вони відтягли на себе значний військовий ресурс орків, якіпонесли значні втрати. Подвиг героїв Маріуполя з часом буде оцінений, як подвиг героїв Сталінграду. Це українська Брестська фортеця, яка в оточенні51 день веде бій.
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16.04.2022 07:02 Ответить
Ти вже їх поховав?
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16.04.2022 12:06 Ответить
Влада! ДОПОМОЖИ ГЕРОЯМ!!!
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16.04.2022 07:21 Ответить
Очевидно что Украина пока не может деблокировать Мариуполь. Так что это часть общего плана, а не кавалерийский наскок. Никак иначе.
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16.04.2022 08:14 Ответить
Почитал коменти и увидел, что людей попустило. Война ушла и сосредоточилась на востоке и на юге. Начался наш традиционный ГовноСрач). Зашел вчера в АТБ и увидел множество розовощеких мужиков 30+, ну таких, что там － OLX торговля, хорошая машина и все остальное пох. Как－то так....
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16.04.2022 08:28 Ответить
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