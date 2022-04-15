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Маріуполь (3207) 36 окрема бригада морської піхоти (200)

Командир морпіхів Волина закликає терміново деблокувати Маріуполь: "Ситуація критична"

маріуполь

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

Про це Волина розповів у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає.

Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

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Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".

Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

"Ситуацію може вирішити різка військова операція чи політичне рішення", - наголосив Волина.

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Топ коментарі
+58
Де поділися ті, що в 2014 році кричали про Іловайськ, Дебальцево, про зраду Пороха? Чому не кричите про Маріуполь, Рубіжне, Волноваху, Попасну, Харків і т.п. 😡
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15.04.2022 10:09
+40
Звичайно це можливо, але команда "95 кварталу" не команда "95 бригади". Але є надія на військових, які професійно мають вирішити це питання без маладага нябрітага, уставшєго от відосов.
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15.04.2022 10:07
+32
Зеля не бажає цього робити.
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15.04.2022 10:06
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З вами на чолі.
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15.04.2022 14:14 Відповісти
Не треба нарікати на морпіхів. вони звертаються тому. що на звернення Азова влада абсолютно не реагує. тому що боїться їх більше кацапів. .І . звичайно. тому. що ситуація ПАТОВА !!!
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15.04.2022 12:41 Відповісти
История с киборгами повторяется ?
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15.04.2022 12:49 Відповісти
ви знаєте,читаючи коментарі приходжу до думки, що більшості коментаторів реально пофігу на життя людей в Маріуполі, пофіг на наших військових....ото лиш би просто Зеленського обісрати...

цікаво чому ж це все так "співпадає" з російською пропагандую,яка теж Зе ненавидить.....
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15.04.2022 13:18 Відповісти
Ви знаєте,не раз ловив себе на такій думці...але й Порошенка зараз рухати не на часі(як би банально це не звучало)
Все після перемоги й перші й другі...
Просто реально не можу зрозуміти- ну навіть ж ботоферма це люди...ну не вірю що там нема українців....це ж скільки мають платити щоб в цей час таким займатись...
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15.04.2022 16:39 Відповісти
А чого Порошенка не треба рухати??? Я думаю обовязково треба!!!! Подякувати за АРМІЮ, яка воює! За НЕПТУНА! За мільйонну допомогу! І хто по вашому буде добиратися до Плроха??? Його генерали? Ті, хто памятає , що було в 2014 і ,в 2019 і в 2022??? Чи всякі подоляки, арахамії , зєлі і інші шкідники???
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15.04.2022 23:37 Відповісти
Не надасть! Зелена млядь уже спішить його виміняти , щоб не вийти на самих себе! Та й пробували вже нераз! Всякі плівки від такої гниди як деркач публікували! Результат - нуль! А ще маленький зелений поц має отримати щелбана від дядька Джо за тупі наїзди в 2019🤣якщо вже не отримав!
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15.04.2022 23:31 Відповісти
Зеленського обсирають бо людей жаль які постраждали або загинули із-за його недолугих дій, тугодум
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15.04.2022 17:52 Відповісти
Хто вам сказав що російська пропаганда ненавидить зеленського?????? З чого ви це взяли? Бо заборонили на 9 рік війни і 10!!!день активних бойових дій його похабних скотів показувати???? При цьому не сам зелений виродок відкликав , а Шойгу! Більшої ганьби собі важко уявити! Ви теж свідки " 1000000 пакушеній на зєлю і його сім'ю"??? Тоді вам у клініку! Зєлю не можна обісрати , бо він сам є рідкісним лайном - кого хочеш обісре!
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15.04.2022 23:25 Відповісти
Тепер ***** Маріуполю буде мало, після потоплення флахмана, воно захоче іще чогось від ********
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15.04.2022 14:34 Відповісти
Запоріжжя або Миколаїв
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16.04.2022 11:56 Відповісти
гучніше кричіть,бо наш говнокомандувач займається знищенням підтримки з боку міжнародних партнерів.Всі йому не такі,не те кажуть і не всі виконують його накази!! Чим швидше всі зрозуміють,що вово ворог,тим юистріше скінчиться війна!!!
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15.04.2022 14:51 Відповісти
а чому це зе тупе нічого не робе в Маріуполі? що заважає. зброї неміряно. Що не так?
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15.04.2022 14:53 Відповісти
Надо топить корабли и двигать армией на Херсон и оттуда на Крым и надо брать Мелитополь и с Мелитополя по воде в порт Мариуполя и десант на Крым и со стороны Одессы по воде на Севастополь.
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15.04.2022 17:19 Відповісти
приступайте!
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15.04.2022 23:47 Відповісти
Це тролінг наших воїнів??? Ну то йдіть та командуйте!!!!
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16.04.2022 02:46 Відповісти
И вообще, нормальные герои － всегда идут в обход！
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16.04.2022 08:02 Відповісти
гнида зеленая ты где ? чмо хоть вид сделай что что-то делаешЬ
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15.04.2022 17:58 Відповісти
Паде Марік - не встоїть Україна
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15.04.2022 19:45 Відповісти
Вбачаю в ситуації секретний договорняк по "унічтоженію націков"
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15.04.2022 19:47 Відповісти
Маріуполь - біль наша, біль моя!!! кожен день сподіваюсь хоч на якийсь рух їм назустріч.... невже нічого не можна зробити?! хлопці - просто неймовірні герої!! як же ж дорогезно коштує ця оборона і ніякої допомоги!....
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15.04.2022 21:21 Відповісти
Якби наші думки про вас, захисники Маріуполя, перетворювалися в зброю, то ви були б найзабезпеченішими серед усіх армій світу..пам' ятаємо, чекаємо, молимося!!!
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15.04.2022 22:40 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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16.04.2022 00:47 Відповісти
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
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16.04.2022 00:51 Відповісти
Коли влада мовчить про можливість розблокування Маріуполя або говорить про неможливість цього, то виникають запитання:

Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?

Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ?

Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так?

Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.

Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)

Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
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16.04.2022 00:55 Відповісти
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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16.04.2022 00:57 Відповісти
Марік це слідство саботажного злочину. Не здивуюсь що від самого Зе, на це ********* його вдавана ним (як актором) геройська поведінка. Не вірю я йому, попри загальний захват. Акторам корейських дорам вірю, а йому ні
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16.04.2022 02:52 Відповісти
1.Уже сегодня нужно создавать следственную комиссию по Мариуполю. Ясно,что сегодня она полноценно работать не сможет, но собирать показания и данные ,что привело к этой трагедии и действия высшего военно-политического руководства в ее разрешении обязана.
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16.04.2022 06:11 Відповісти
2.Ясно что эта следственная комиссия должна состоять не из безуглых-богуцьких и прочей зеленой нечисти,а из ведущих военных экспертов независимых от банковой типа Бутусова с обязательным привлечением международных.
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16.04.2022 06:17 Відповісти
Маріуполь виконав з честю свою місію,а саме він врятував Київ ,Одесу,Миколаєв. Ці героїчні люди пішли на самопожертву свідомо, вони відтягли на себе значний військовий ресурс орків, якіпонесли значні втрати. Подвиг героїв Маріуполя з часом буде оцінений, як подвиг героїв Сталінграду. Це українська Брестська фортеця, яка в оточенні51 день веде бій.
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16.04.2022 07:02 Відповісти
Ти вже їх поховав?
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16.04.2022 12:06 Відповісти
Влада! ДОПОМОЖИ ГЕРОЯМ!!!
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16.04.2022 07:21 Відповісти
Очевидно что Украина пока не может деблокировать Мариуполь. Так что это часть общего плана, а не кавалерийский наскок. Никак иначе.
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16.04.2022 08:14 Відповісти
Почитал коменти и увидел, что людей попустило. Война ушла и сосредоточилась на востоке и на юге. Начался наш традиционный ГовноСрач). Зашел вчера в АТБ и увидел множество розовощеких мужиков 30+, ну таких, что там － OLX торговля, хорошая машина и все остальное пох. Как－то так....
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16.04.2022 08:28 Відповісти
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