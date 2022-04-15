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переименования (737) Ужгород (431) улица (173)

Дерусификация в Ужгороде: переименуют 58 улиц, носящих имена российских деятелей

ужгород

В Ужгороде переименуют 58 улиц, названых в честь российских деятелей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комиссии городского совета.

Как отмечается, к обсуждению присоединились многие ужгородцы, специалисты разных отраслей.

Главное по итогам заседания:

– определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить;

– сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям;

– где возможно и уместно – вернуть давние названия, еще до советского периода;

– отдельно очень скрупулезно подойти к новым названиям в историческом микрорайоне Малый Галагов.

Также сообщается, что до следующего заседания комиссии, 22 апреля, будет проведен анализ изменения названий, проведенного в рамках декоммунизации, и подготовлено предложение новых названий в микрорайоне Малый Галагов.

"Окончательное решение, как определено законодательством, принимается решением сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжаются 2 месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не нужно, речь идет только об изменении табличек", - говорится в сообщении.

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Кроме того, опубликован список улиц, названия которых рекомендовано изменить: ул. Ивана Анкудинова, ул. Петра Багратиона, ул. Олексы Борканюка, ул. Ивана Крылова, ул. Ивана Лобачевского, ул. Ивана Мичурина, ул. Василия Верещагина, ул. Адмирала Нахимова, ул. Ивана Павлова, ул. Ивана Сеченова, ул. Ивана Тургенева, ул. Ивана Шишкина, ул. Антона Макаренко, ул. Антона Чехова, ул. Валерия Чкалова, ул. Василия Докучаева, ул. Василия Сурикова, ул. Дмитрия Менделеева, ул. Дагестанская, ул. Гвардейская, ул. Леонида Говорова, ул. Декабристов, ул. Дмитрия Донского, ул. Донская, ул. Кондрата Рылеева, ул. Климента Тимирязева, ул. Константина Циолковского, ул. Льва Толстого, ул. Николая Вавилова, ул. Николая Добролюбова, ул. Николая Некрасова, ул. Николая Огарева, ул. Николая Чернышевского, ул. Михаила Глинки, ул. Михаила Лермонтова, ул. Михаила Ломоносова, ул. Михаила Салтыкова-Щедрина, ул. Модеста Мусоргского, ул. Олега Кошевого, ул. Алексея Бестужева-Рюмина, ул. Алексея Маресьева, ул. Александра Бородина, ул. Александра Грибоедова, ул. Александра Можайского, ул. Александра Попова, ул. Александра Столетова, ул. Осетинская, ул. Павла Пестеля, ул. Петра Чайковского, ул. Полины Осипенко, ул. Степана Разина, ул. Федора Достоевского, ул. Челюскинцев, ул. Юрия Гагарина, пл. Александра Пушкина.
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Топ комментарии
+15
58 вулиць ! В Ужгороді , налийте на мене відро холодної води , це просто .......ц
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15.04.2022 11:26
+11
МОЛОДЦЫ! хватит пропагандировать оправдывающих убийство людей достоевского и толстого... вообще кацапия должна быть предана забвению...
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15.04.2022 11:26
+10
це не дерусифікація, це спеціальна лінгвістично-соціальна операція з відновленню української ідентичності
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15.04.2022 11:26
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58 вулиць ! В Ужгороді , налийте на мене відро холодної води , це просто .......ц
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15.04.2022 11:26 Ответить
аж теліпає. у нас в Харкові їх мабуть мільйон
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15.04.2022 11:27 Ответить
МОЛОДЦЫ! хватит пропагандировать оправдывающих убийство людей достоевского и толстого... вообще кацапия должна быть предана забвению...
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15.04.2022 11:26 Ответить
це не дерусифікація, це спеціальна лінгвістично-соціальна операція з відновленню української ідентичності
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15.04.2022 11:26 Ответить
Так це ж і є дерусифікація!
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15.04.2022 11:47 Ответить
не повинні міста носити ім'я людей, не має значення хто ця людина. В ті роки були вони одними, минае час стають іншими. Називайте вулиця вишнева, тіньова і т.д. все і проблема вирішена.
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15.04.2022 11:26 Ответить
ніхєрашечки... всякі тєністиє та абрікосовиє простітуцією смердять. В Україні є свої герої.
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15.04.2022 12:11 Ответить
Ідіть за рускім воєнним кораблем з таким пропозиціями...
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15.04.2022 16:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=70bRDG8Y6E8 марш незламних на всіх мовах
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15.04.2022 11:34 Ответить
Одну из этих улиц надо назвать именем ромского трактора. Заслужили !!!
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15.04.2022 11:34 Ответить
Ось чого домоглось *****. Українці тепер на дух не переносять нічого рускава.
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15.04.2022 11:38 Ответить
Демосковізація, чи демоскалізація з десовєтізацією!
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15.04.2022 11:41 Ответить
Не бійтеся слова дерусифікація. Назва нашої держави - Україна, і те, що було у давнину є давньоукраїнським.
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15.04.2022 11:50 Ответить
Молодці! Так тримати!! А інші міста чого чекають? Поки люди самі почнуть курочити таблички і пам'ятники?!
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15.04.2022 11:43 Ответить
Дерусифікація-українізація всього аудіо візуального простору України. Згідно права нації на самовизначення, українці мають повне право на свою українську національну державу.
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15.04.2022 11:46 Ответить
Кіраваградськая і Дніпрапітровськая області - тьху, ганьбище! Це свідчить про те, що за всі роки незалежності в Україні не було української влади, за суттю вона завжди була окупаційна.
А прямо перед Верховною Радою пам'ятник окупанту Ватутіну - неначе Штанмайєр всім депутатам і всім президентам України у штані насрав.
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15.04.2022 11:54 Ответить
а чим той ватутін заслужив таку честь??? воно ж отримало ранєніє в дупу, храбро сражаясь с бандєровцамі. Ліцом к ліцу с врагом, ткскзть
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15.04.2022 12:14 Ответить
глянув мапу свого міста... вся бібліотєка уруской літєратури, в жопу ранєного єнєрала аж три вулиці та чєрняховського дві, бо земляк, мабуть
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15.04.2022 12:07 Ответить
Хотели денацификацию, получили дерусификацию, в том числе на полях сражений.
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15.04.2022 12:12 Ответить
30 років займались політичним анонізмом , але Бог знайшов спосіб , як припинити цей позор і заставити людей думати головою . Це дає надію .
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15.04.2022 12:29 Ответить
Это денацификация от имперской нацистской рабсеи.
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15.04.2022 12:33 Ответить
Когда на тебя сыпятся русские ракеты, а ты живёшь на Московской улице - имеешь полное моральное право и обязанность и перегнуть палку
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15.04.2022 13:32 Ответить
...имеешь полное моральное право и обязанность и перегнуть палку об голову русского человека.
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15.04.2022 13:48 Ответить
...имеешь полное моральное право и обязанность и перегнуть палку ударом об голову русского человека.
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15.04.2022 13:51 Ответить
Кацап пушкін про людину яка намагалась домогтись незалежності України від Московії:
У поемі Пушкіна Іван Мазепа - "злодій, якому немає прощення, підлий віроломник, що не виправдав довіри російського царя, холоднокровний і безжальний негідник, який без вагань проллє ріки людської крові, "Іуда, підступна душа", "ворог Росії", "святої невинності грабіжник" тощо.
Той же автар про вяликага петра:

"Пирует Петр. И горд, и ясен И славы полон взор его. И царской пир его прекрасен."

При кликах войска своего…"
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15.04.2022 14:29 Ответить
Кацапська шолудива псіна мітила всю Україну, як і інші окуповані території, своїми назвами. Потрібно повністю прибрати цю "сечу" з наших міст та сіл. І щоб більше не смерділо!!!
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15.04.2022 16:36 Ответить
в списке великие учёные и деятели культуры не имевшие никакого отношение к рос фед, или срср.
многие даже были критиками существовавшего в росс империи и срср режима.
Вавилов, например, репрессирован.
нда.... молодцы, нечего добавить.
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16.04.2022 04:28 Ответить
 
 