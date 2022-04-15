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"Зеонбуд" обратился с предложением к Кабинету Министров

зеонбуд

6 апреля ООО "Зеонбуд" как оператор цифровой телесети "Т2" обратилось в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (далее - Национальный совет) с предложением перевести работу сети в режим двух мультиплексов, что позволило бы сэкономить 145 миллионов гривен из государственного бюджета, а также кардинально снизить расходы телекомпаний на вещание в цифровой сети. А уже 9 апреля получили категорический ответ – нет.

Сообщает пресс-служба ООО "Зеонбуд", передает Цензор.НЕТ.

К анализу аргументов Национального совета вернемся немного дальше, а сначала объясним ситуацию "на примере".

Если вам нужно перевезти 40 тонн груза и у вас четыре автомобиля грузоподъемностью по 20 тонн. Очевидно, что вы загрузите полностью два автомобиля, а не четыре по половине. И это верное решение. Получите значительную экономию на горючем, заработной плате водителям, расходам на обслуживание и так далее.

Конкретно таковая ситуация сложилась и в цифровой сети Т2. У нас есть четыре сети МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5, а количество каналов в 2 раза меньше. Поэтому мы обратились в Национальный совет с предложением перейти на работу только в двух сетях, ведь идет война, рекламный рынок упал, телеканалы транслируют Марафон, их платежеспособность на нуле. Нужно искать пути экономии, выживания.

Более того, учитывая важность доступа граждан к информации, СНБО принял решение, которым обязал Кабинет министров профинансировать расходы по эксплуатации телесети. Таким образом, речь уже идет об экономии государственных средств. А 145 миллионов гривен это немалые деньги, тем более в условиях, когда каждая свободная гривна должна идти на Вооруженные силы Украины.

Нам не понятна позиция Национального совета, как государственный орган может быть против значительной экономии государственных средств во время войны, да еще на основании двух несостоятельных аргументов. Первый аргумент – телезрителям потребуется пересканировать каналы. С точки зрения Национального совета это "приведет к катастрофическим последствиям" (!?). Очень странный аргумент, ведь 29 марта Национальный совет принял решение об изменении расположения каналов в сети, что тоже связано с необходимостью сканирования каналов, и ни слова о катастрофичности.

Второй аргумент – уменьшится покрытие сети, а основание для такого вывода – посоветовались со специалистами Концерна РРТ. Этот аргумент еще безосновательнее первого.

В Концерне РРТ нет ни одного специалиста по вопросам радиочастотного планирования, как и соответствующего технического обеспечения для выполнения анализа покрытия цифровых сетей. Поэтому Концерн РРТ вообще не может быть экспертом в этом вопросе, тем более что Концерн РРТ заинтересованная сторона.

Изменения, которые мы предлагаем вообще не касаются параметров передатчиков, а соответственно и покрытия. Например, если пересадить часть пассажиров из одного автобуса в другой, очевидно, что количество установленных кресел в каждом из автобусов не изменится, а вот Национальный совет пытается утверждать, что изменится.

Наше предложение наоборот улучшит покрытие, ведь сеть МХ-1 имеет большее покрытие за счет ввода дополнительных 21 передающей станции, а мы предлагаем увеличить количество каналов именно в этом мультиплексе.

Мы не можем принять такие безосновательные аргументы Национального совета, особенно когда речь идет об экономии сотен миллионов государственных средств и будущем цифрового телевидения в стране, поэтому направили свое предложение Премьер-министру Украины, Совету Национальной безопасности и обороны, в Офис Президента Украины.

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Топ комментарии
+18
Концерн РРТ без пояснень відключив "П'ятий канал", "Прямий канал" та "Еспресо". Виконує замовлення Банкової
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15.04.2022 12:52
+9
це шо, вони заради економії вимкнули проукраїнські продержавні телеканали?
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15.04.2022 13:02
+8
Після відключеня цих каналів вони втратили не менш 30% глядачів Т2!
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15.04.2022 13:02
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Концерн РРТ без пояснень відключив "П'ятий канал", "Прямий канал" та "Еспресо". Виконує замовлення Банкової
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15.04.2022 12:52 Ответить
Після відключеня цих каналів вони втратили не менш 30% глядачів Т2!
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15.04.2022 13:02 Ответить
сегодня у нас хуже чем при СССР тогда было 2 канала ЦТ 1 Москва и УТ1 Киев.. в самом в Киеве были УТ 2 и ДЦМ каналы 3-4 местное, а в Донецке и некоторых городах запустили ДЦМ каналы..
в Одессе долгое время было 2 канала и Ночной крутили фильмы ночью ночной кинозал по ЦТ-1 потом уже в 1980 появился ЦТ 2 Москва... а уж потом к развалу СССР появились альтернативные по метровому каналу местные также стали запускаться закрытые частоты военных ДЩЦМ диапазона пошло кооперативное кабельное ТВ крутили зарубежные фильмы мультики и кино для взрослых ХХХ категории за вменяемую плату а потом было полтора года что ТВ не работало в целях ЭКОНОМИИ ЭЛЕТКРОЭНЕРГИИ С 9 УТРА ДО 18 ЧАСОВ .. но сигнал работал была там настроечная сетка в чем была экономия не ясно... сегодня один МАРАФОН по всем каналам... до этого со спутника убрали закодировали все украинские каналы.. ввели плату за рекламу кино на полтора часа растянуто на 2 часа 40 минут из за рекламы кино 15 минут реклама 40 минут и так на каждом канале... в условиях ВОЙНЫ ОПЕРАТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ РАДИО ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО ПО ТРЕВОГАМ и ТЕЛЕГРАММ КАНАЛЫ В СОЦСЕТЯХ И ВСЕ и новостные сайты.. и ТВ вообще скоро забудем для чего ТВ у вас дома ну я смотрю ЮТУБ и пока доступны сервисы бесплатного просмотра в нормальном качестве сериалов и фильмов....
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15.04.2022 13:23 Ответить
Тому і заблокували Прямий, 5 і Espresso, щоб лити у вуха арестовичну маячню. Ми ж не ваші виборці, накидаємо пруфів на кожний крок знищення укроборонпрому, від ракетної програми до катерів кузні на рибальському, пошкодженому кишеньковими дебілами, і Марченко з броніками не забудемо, і Павловського ...
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15.04.2022 13:23 Ответить
На супутнику поки що є не зелені канали, але те що беззаконно не зелені канали викинули з етеру, це дуже погана ознака. Зедент, якій і привів в країну війну, через міністра Тарана тільки роззброював військо останні 3 роки, а через Хомчака руйнував його управління, а замість війська зедент укріплював та відновлював мости в сторону кордону з рф, щоб їх танки на провалювались, а спокійно маршем їхали на столицю. Тепер і надалі збирається балотуватись на новий термін, тому і створює монополію на інформацію, навіть медведчуківськіх пропагандонів всіх пристроїв при своїй пропаганді, а з каналом Дом, порушує мовний закон.
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15.04.2022 14:18 Ответить
дійсно,кожна гривня на рахунку,волонтери просять,дронів бракує,але лишні 150 млн в бюджеті виявляється є.За це треба порушувати справу по державну зраду.
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15.04.2022 13:00 Ответить
Навпаки, потрібно більше частот використовувати, так стає доступніше інформація яка рятує життя!
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15.04.2022 13:09 Ответить
Яка інформація з зеленого марафону рятує вам життя? Звернення Зеленського до парламенту Буркіна-Фасо? Нова майка Стефанчука? Чи буботіння Арестовича, що над Києвом безхмарне небо?
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15.04.2022 13:45 Ответить
Багато частот, багато каналів, але якій в цьому сенс, якщо на всіх каналах транслюють одне в теж, гундосіння гундосика, маячня арестовича і рожі телеведучих з які працювали на зікє, 112, на наш.
Убрали відкрито зрадницькі антиукраїнські канали і це правильно, але тепер взялись за проукраїнські, продержавницькі канали, а це вже ознаки на зазіхання монополізувати інформ простір.
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15.04.2022 14:24 Ответить
ты идиот 20-ть каналов и так транслируют один марафон - есть не плохие репортажи но когда показывают ведущих с канала Рада с их дурацкими улыбками блевать хочется
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15.04.2022 21:04 Ответить
це шо, вони заради економії вимкнули проукраїнські продержавні телеканали?
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15.04.2022 13:02 Ответить
До виборів готуються,використовуючи адмінресурс і діржавні кошти задля будьяким чином власного впливу (влади)!
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15.04.2022 13:05 Ответить
Вимкнув 'консерв РРТ'
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15.04.2022 13:28 Ответить
Хто хоч трохи розуміє як взагалі працює телебачення той скаже, що в цьому випадку Зеонбуд правий на всі 100 відсотків. Тільки тупоголові ХВахівці з РРТ, або не розуміють, або ще хочуть "спалити" в свій карман і так скудний бюджет під час війни. Понабирали туди довбодятлів по блату...
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15.04.2022 13:10 Ответить
это не дятлы - это саботажники
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15.04.2022 21:06 Ответить
Ця мафіозна прокладка "Зеонбуд" тепер хоче заощадити кошли, а коли відключали супутникові українські канали та за 1000 грн просували свої прошиті тюнера із собівартістю 100 грн та ще з захмароною абонплатою? Скажіть спасибо, що взагалі вас не націоналізували під час війни. Працюйте або нахер з пляжа та на фронт!
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15.04.2022 13:20 Ответить
Не Зеонбуд відключали канали, а «1+1 Media», який належить олігарху Ігорю Коломойському.
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15.04.2022 14:28 Ответить
Концерн РРТ, це брудна кацапська контора, право на існування,якої, дуже сумнівне
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15.04.2022 13:26 Ответить
поки є інтернет- срати я хотів на ваше бачення
сам вирушу кому вірити а хто данілов
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15.04.2022 13:26 Ответить
Транслюйте "Прямий", "Еспресо" та "5", падлюки.
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15.04.2022 13:36 Ответить
Слабувата зрада.
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15.04.2022 13:54 Ответить
когда заблокируют каналы Г+Г бандюка каломйши вот тожда и будет зрада
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15.04.2022 21:09 Ответить
В нашій місцевості основні зомбоканали типу 1+1 транслюються як раз в МХ-1 який дуже сильно залежить від погодних умов. Як тільки дощ/сніг/туман - все, канали не працюють. Так що з аргументом PPT про якість покриття можна погодитись.
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15.04.2022 14:15 Ответить
дело не в покрытии а в том что качество каналов в одном трансподере будет еще хуже - так как поток не резиновый а каналов напихают больше
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15.04.2022 21:11 Ответить
У влади тут лише одна ціль - якомога ширше розповсюдити пропаганду для тупорилого бидла типу марафону новин інтера+ко, та максимально позакривати усі проукраїнські канали
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15.04.2022 14:43 Ответить
Война идeт в нужном направлeнии нe благодаря, а вопрeки дeятeльности государства. И этот пунктик тоже им вспомним. Слава Украинe! Гeроям слава!
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15.04.2022 17:00 Ответить
 
 