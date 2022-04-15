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"Зеонбуд" звернувся з пропозицією до Кабінету Міністрів

зеонбуд

6 квітня ТОВ "Зеонбуд", як оператор цифрової телемережі "Т2", звернулось до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (надалі - Національна рада) з пропозицією перевести роботу мережі в режимі двох мультиплексів, що дало б можливість зекономити 145 мільйонів коштів державного бюджету, а також кардинально зменшити витрати телекомпаній на мовлення в цифровій мережі. А вже 9 квітня отримали категоричну відповідь – Ні.

Повідомляє пресслужба ТОВ "Зеонбуд", передає Цензор.НЕТ.

До аналізу аргументів Національної ради повернемось трохи далі, а спочатку пояснимо ситуацію "на прикладі".

Якщо вам потрібно перевезти 40 тон вантажу і ви маєте чотири автомобілі вантажопідйомністю по 20 тон. Очевидно, що ви завантажите повністю 2 автомобілі, а не чотири по половині. І це правильне рішення. Отримаєте значну економію на пальному, заробітній платні водіїв, витратах на обслуговані і таке інше.

Саме така ситуація склалася і в цифровій мережі Т2. Ми маємо чотири мережі МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5, а кількість каналів в 2 рази меншу. Тому і звернулися до Національної ради з пропозицією перейти на роботу тільки в двох мережах, адже йде війна, рекламний ринок впав, телеканали транслюють Марафон, їх платоспроможність на нулю. Потрібно шукати шляхи економії, виживання.

Більше того, враховуючи важливість доступу громадян до інформації, РНБО прийняла рішення, яким зобов’язала Кабінет міністрів профінансувати витрати по експлуатації телемережі. Таким чином мова вже йде про економію державних коштів. А 145 мільйонів гривень це не малі гроші, тим більше в умовах, коли кожна вільна гривня мусить йти на Збройні сили України.

Нам не зрозуміла позиція Національної ради, як державний орган може бути проти значної економії державних коштів під час війни та ще й на підставі двох неспроможних аргументів. Перший аргумент – телеглядачам буде потрібно пересканувати канали. З точки зору Національної ради, це "призведе до катастрофічних наслідків" (!?). Дуже дивний аргумент, адже 29 березня Національна рада прийняла рішення про зміну розташування каналів у мережі, що теж пов’язане з необхідністю сканування каналів, і жодного слова про катастрофічність.

Другий аргумент -зменшиться покриття мережі, а підстава для такого висновку – порадились з фахівцями Концерну РРТ. Цей аргумент ще більш безпідставний, ніж перший.

У Концерні РРТ не має жодного фахівця з питань радіочастотного планування, як і відповідного технічного забезпечення для виконання аналізу покриття цифрових мереж. Тому Концерн РРТ взагалі не може бути експертом в цьому питанні, тим більше, що Концерн РРТ зацікавлена сторона.

Зміни, які ми пропонуємо, взагалі не стосуються параметрів передавачів, а відповідно і покриття. Наприклад, якщо пересадити частину пасажирів з одного автобусу в інший, то очевидно, що кількість встановлених крісел в кожному із автобусів не зміниться, а от Національна рада намагається стверджувати, що зміниться.

Наша пропозиція навпаки покращить покриття, адже мережа МХ-1 має більше покриття за рахунок введення додаткових 21 передавальної станції, а ми пропонуємо збільшити кількість каналів саме в цьому мультиплексі.

Ми не можемо прийняти такі безпідставні аргументи Національної ради, особливо коли мова йде про економію сотень мільйонів державних коштів та майбутнє цифрового телебачення в країні, тому направили свою пропозицію Прем’єр-міністру України, Раді Національної безпеки та оборони, в Офіс Президента України.

Новина публікується на правах реклами

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Топ коментарі
+18
Концерн РРТ без пояснень відключив "П'ятий канал", "Прямий канал" та "Еспресо". Виконує замовлення Банкової
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15.04.2022 12:52
+9
це шо, вони заради економії вимкнули проукраїнські продержавні телеканали?
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15.04.2022 13:02
+8
Після відключеня цих каналів вони втратили не менш 30% глядачів Т2!
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15.04.2022 13:02
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Концерн РРТ без пояснень відключив "П'ятий канал", "Прямий канал" та "Еспресо". Виконує замовлення Банкової
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15.04.2022 12:52 Відповісти
Після відключеня цих каналів вони втратили не менш 30% глядачів Т2!
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15.04.2022 13:02 Відповісти
сегодня у нас хуже чем при СССР тогда было 2 канала ЦТ 1 Москва и УТ1 Киев.. в самом в Киеве были УТ 2 и ДЦМ каналы 3-4 местное, а в Донецке и некоторых городах запустили ДЦМ каналы..
в Одессе долгое время было 2 канала и Ночной крутили фильмы ночью ночной кинозал по ЦТ-1 потом уже в 1980 появился ЦТ 2 Москва... а уж потом к развалу СССР появились альтернативные по метровому каналу местные также стали запускаться закрытые частоты военных ДЩЦМ диапазона пошло кооперативное кабельное ТВ крутили зарубежные фильмы мультики и кино для взрослых ХХХ категории за вменяемую плату а потом было полтора года что ТВ не работало в целях ЭКОНОМИИ ЭЛЕТКРОЭНЕРГИИ С 9 УТРА ДО 18 ЧАСОВ .. но сигнал работал была там настроечная сетка в чем была экономия не ясно... сегодня один МАРАФОН по всем каналам... до этого со спутника убрали закодировали все украинские каналы.. ввели плату за рекламу кино на полтора часа растянуто на 2 часа 40 минут из за рекламы кино 15 минут реклама 40 минут и так на каждом канале... в условиях ВОЙНЫ ОПЕРАТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ РАДИО ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО ПО ТРЕВОГАМ и ТЕЛЕГРАММ КАНАЛЫ В СОЦСЕТЯХ И ВСЕ и новостные сайты.. и ТВ вообще скоро забудем для чего ТВ у вас дома ну я смотрю ЮТУБ и пока доступны сервисы бесплатного просмотра в нормальном качестве сериалов и фильмов....
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15.04.2022 13:23 Відповісти
Тому і заблокували Прямий, 5 і Espresso, щоб лити у вуха арестовичну маячню. Ми ж не ваші виборці, накидаємо пруфів на кожний крок знищення укроборонпрому, від ракетної програми до катерів кузні на рибальському, пошкодженому кишеньковими дебілами, і Марченко з броніками не забудемо, і Павловського ...
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15.04.2022 13:23 Відповісти
На супутнику поки що є не зелені канали, але те що беззаконно не зелені канали викинули з етеру, це дуже погана ознака. Зедент, якій і привів в країну війну, через міністра Тарана тільки роззброював військо останні 3 роки, а через Хомчака руйнував його управління, а замість війська зедент укріплював та відновлював мости в сторону кордону з рф, щоб їх танки на провалювались, а спокійно маршем їхали на столицю. Тепер і надалі збирається балотуватись на новий термін, тому і створює монополію на інформацію, навіть медведчуківськіх пропагандонів всіх пристроїв при своїй пропаганді, а з каналом Дом, порушує мовний закон.
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15.04.2022 14:18 Відповісти
дійсно,кожна гривня на рахунку,волонтери просять,дронів бракує,але лишні 150 млн в бюджеті виявляється є.За це треба порушувати справу по державну зраду.
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15.04.2022 13:00 Відповісти
Навпаки, потрібно більше частот використовувати, так стає доступніше інформація яка рятує життя!
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15.04.2022 13:09 Відповісти
Яка інформація з зеленого марафону рятує вам життя? Звернення Зеленського до парламенту Буркіна-Фасо? Нова майка Стефанчука? Чи буботіння Арестовича, що над Києвом безхмарне небо?
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15.04.2022 13:45 Відповісти
Багато частот, багато каналів, але якій в цьому сенс, якщо на всіх каналах транслюють одне в теж, гундосіння гундосика, маячня арестовича і рожі телеведучих з які працювали на зікє, 112, на наш.
Убрали відкрито зрадницькі антиукраїнські канали і це правильно, але тепер взялись за проукраїнські, продержавницькі канали, а це вже ознаки на зазіхання монополізувати інформ простір.
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15.04.2022 14:24 Відповісти
ты идиот 20-ть каналов и так транслируют один марафон - есть не плохие репортажи но когда показывают ведущих с канала Рада с их дурацкими улыбками блевать хочется
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15.04.2022 21:04 Відповісти
це шо, вони заради економії вимкнули проукраїнські продержавні телеканали?
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15.04.2022 13:02 Відповісти
До виборів готуються,використовуючи адмінресурс і діржавні кошти задля будьяким чином власного впливу (влади)!
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15.04.2022 13:05 Відповісти
Вимкнув 'консерв РРТ'
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15.04.2022 13:28 Відповісти
Хто хоч трохи розуміє як взагалі працює телебачення той скаже, що в цьому випадку Зеонбуд правий на всі 100 відсотків. Тільки тупоголові ХВахівці з РРТ, або не розуміють, або ще хочуть "спалити" в свій карман і так скудний бюджет під час війни. Понабирали туди довбодятлів по блату...
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15.04.2022 13:10 Відповісти
это не дятлы - это саботажники
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15.04.2022 21:06 Відповісти
Ця мафіозна прокладка "Зеонбуд" тепер хоче заощадити кошли, а коли відключали супутникові українські канали та за 1000 грн просували свої прошиті тюнера із собівартістю 100 грн та ще з захмароною абонплатою? Скажіть спасибо, що взагалі вас не націоналізували під час війни. Працюйте або нахер з пляжа та на фронт!
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15.04.2022 13:20 Відповісти
Не Зеонбуд відключали канали, а «1+1 Media», який належить олігарху Ігорю Коломойському.
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15.04.2022 14:28 Відповісти
Концерн РРТ, це брудна кацапська контора, право на існування,якої, дуже сумнівне
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15.04.2022 13:26 Відповісти
поки є інтернет- срати я хотів на ваше бачення
сам вирушу кому вірити а хто данілов
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15.04.2022 13:26 Відповісти
Транслюйте "Прямий", "Еспресо" та "5", падлюки.
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15.04.2022 13:36 Відповісти
Слабувата зрада.
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15.04.2022 13:54 Відповісти
когда заблокируют каналы Г+Г бандюка каломйши вот тожда и будет зрада
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15.04.2022 21:09 Відповісти
В нашій місцевості основні зомбоканали типу 1+1 транслюються як раз в МХ-1 який дуже сильно залежить від погодних умов. Як тільки дощ/сніг/туман - все, канали не працюють. Так що з аргументом PPT про якість покриття можна погодитись.
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15.04.2022 14:15 Відповісти
дело не в покрытии а в том что качество каналов в одном трансподере будет еще хуже - так как поток не резиновый а каналов напихают больше
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15.04.2022 21:11 Відповісти
У влади тут лише одна ціль - якомога ширше розповсюдити пропаганду для тупорилого бидла типу марафону новин інтера+ко, та максимально позакривати усі проукраїнські канали
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15.04.2022 14:43 Відповісти
Война идeт в нужном направлeнии нe благодаря, а вопрeки дeятeльности государства. И этот пунктик тоже им вспомним. Слава Украинe! Гeроям слава!
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15.04.2022 17:00 Відповісти
 
 