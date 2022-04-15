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Возобновлена работа всех газораспределительных станций Киевской области, - оператор ГТС

гтс,оператор

Возвращена в работа последняя из четырех газораспределительных станций, которые были отключены в середине марта из-за повреждений газотранспортной инфраструктуры в Киевской области в результате вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оператор ГТС.

В настоящее время остановленными из-за военных действий остаются 38 из 1395 ГРС в шести регионах Украины.

"Ремонтные бригады ОГТСУ работают над восстановлением газотранспортной инфраструктуры и газоснабжения жителям населенных пунктов, питающихся от этих ГРС", - говорится в сообщении.

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ГТС (994) газораспределительные системы (10) Оператор ГТС (87)


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