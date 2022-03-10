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Оккупанты вторглись на объекты ГТС, есть угроза транспортировке газа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты вторглись на объекты ГТС, есть угроза транспортировке газа

"Оператор ГТС Украины" сообщит о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций "Новопсков" (Луганская обл.) и "Купянск" (Харьковская обл.), а также вмешаться в работу объектов ГТС.

Об этом украинский оператор заявил утром в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе", - говорится в сообщении.

В этой связи ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо немедленно отключить ГТС ради энергобезопасности Европы, - Голобуцкий

О чрезвычайной ситуации и угрозе ОГТСУ сообщил правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО "Газпром", который является заказчиком услуги транспортировки газа по территории Украины в Европу.
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Топ комментарии
+15
Вимагати щось від кацапських покидьків,дегенератів і наволочі ефективно можуть лише кулі,снаряди,міни та ракети.
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10.03.2022 11:53
+7
Обезьяны с гранатой
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10.03.2022 11:53
+2
Цензор не рекламує російський контент... це контекстна реклама в залежності від Ваших особистих вподобаннь чи прогулянок просторами інету... хоча в мене теж щось про розпродаж товарів (які не замовляв і не переглядав), але... БЕЗ ЖОДНОГО натяку на щось росіяньске...
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10.03.2022 12:02
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Вимагати щось від кацапських покидьків,дегенератів і наволочі ефективно можуть лише кулі,снаряди,міни та ракети.
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10.03.2022 11:53 Ответить
згідний..що можна вимагати від окупанта якшо в нього в руках зброя а ти з папірцем ..і вимогами...Тільки знищення..те саме стосується від тих"озабоченців"
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10.03.2022 12:08 Ответить
Обезьяны с гранатой
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10.03.2022 11:53 Ответить
Ці кацапи тільки й можуть шо нагадити. Воїни з них, як із путлєра многоходовочнік.
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10.03.2022 11:55 Ответить
ци цапы- так нужно писать
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10.03.2022 12:02 Ответить
теж таке лайно є
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10.03.2022 12:11 Ответить
Зараз німаки побіжать СП2 включати - все по узгодженому наперед плану.
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10.03.2022 11:56 Ответить
цих орділівців потрібно було накривати вогнем де б вони не ховалися
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10.03.2022 11:56 Ответить
Цензор не рекламує російський контент... це контекстна реклама в залежності від Ваших особистих вподобаннь чи прогулянок просторами інету... хоча в мене теж щось про розпродаж товарів (які не замовляв і не переглядав), але... БЕЗ ЖОДНОГО натяку на щось росіяньске...
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10.03.2022 12:02 Ответить
можливо, якась місцева чи не дуже компанія перекупила регіональні права на банери, і тулить туди усіляке гівно... кожен з нас може бачити дешо різне... але це точно не Цензор
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10.03.2022 12:22 Ответить
то краще в них перепитати (хоча б у Каліфрнії), а не у Цензора...
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10.03.2022 12:33 Ответить
ніт. от нещодавно тулили якусь дебільну рекламу із сявченко, то з якоюсь каральовой, а на кацапські сайти не ходжу і тим більш, таким лайном не цікавлюсь, там частина є контекстна, а частина не задлежить.
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10.03.2022 12:14 Ответить
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10.03.2022 12:04 Ответить
То есть мы всё больше сдаём позиции.
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10.03.2022 12:13 Ответить
вот поэтому Германия не особо то и выеживается. не трогали до определенного момента гтс и получили зеленый свет.
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10.03.2022 12:16 Ответить
А хиба українська влада не вимагає від ЄС відмовитися від кацапського газу?
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10.03.2022 12:26 Ответить
 
 