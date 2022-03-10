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Окупанти вторглися на об’єкти ГТС, є загроза транспортуванню газу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вторглися на об’єкти ГТС, є загроза транспортуванню газу

"Оператор ГТС України" повідомить про спроби російських військових та збройних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій "Новопсков" (Луганська обл.) і "Куп'янськ" (Харківська обл.), а також втрутитися в роботу об'єктів ГТС.

Про це український оператор заявив вранці в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі та може призвести до технологічної катастрофи в регіоні", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим ОГТСУ вимагає, щоб військові та збройні угруповання негайно залишили території компресорних станцій і припинили спроби впливати на роботу ГТС.

Читайте: Чернігів залишився без опалення й газу внаслідок обстрілів окупантами

Про надзвичайну ситуацію та наявну загрозу ОГТСУ повідомив правоохоронним органам, уповноваженим органам державної влади, а також ПАТ "Газпром", який є замовником послуги транспортування газу територією України до Європи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Вимагати щось від кацапських покидьків,дегенератів і наволочі ефективно можуть лише кулі,снаряди,міни та ракети.
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10.03.2022 11:53
+7
Обезьяны с гранатой
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10.03.2022 11:53
+2
Цензор не рекламує російський контент... це контекстна реклама в залежності від Ваших особистих вподобаннь чи прогулянок просторами інету... хоча в мене теж щось про розпродаж товарів (які не замовляв і не переглядав), але... БЕЗ ЖОДНОГО натяку на щось росіяньске...
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10.03.2022 12:02
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Вимагати щось від кацапських покидьків,дегенератів і наволочі ефективно можуть лише кулі,снаряди,міни та ракети.
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10.03.2022 11:53 Відповісти
згідний..що можна вимагати від окупанта якшо в нього в руках зброя а ти з папірцем ..і вимогами...Тільки знищення..те саме стосується від тих"озабоченців"
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10.03.2022 12:08 Відповісти
Обезьяны с гранатой
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10.03.2022 11:53 Відповісти
Ці кацапи тільки й можуть шо нагадити. Воїни з них, як із путлєра многоходовочнік.
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10.03.2022 11:55 Відповісти
ци цапы- так нужно писать
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10.03.2022 12:02 Відповісти
теж таке лайно є
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10.03.2022 12:11 Відповісти
Зараз німаки побіжать СП2 включати - все по узгодженому наперед плану.
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10.03.2022 11:56 Відповісти
цих орділівців потрібно було накривати вогнем де б вони не ховалися
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10.03.2022 11:56 Відповісти
Цензор не рекламує російський контент... це контекстна реклама в залежності від Ваших особистих вподобаннь чи прогулянок просторами інету... хоча в мене теж щось про розпродаж товарів (які не замовляв і не переглядав), але... БЕЗ ЖОДНОГО натяку на щось росіяньске...
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10.03.2022 12:02 Відповісти
можливо, якась місцева чи не дуже компанія перекупила регіональні права на банери, і тулить туди усіляке гівно... кожен з нас може бачити дешо різне... але це точно не Цензор
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10.03.2022 12:22 Відповісти
то краще в них перепитати (хоча б у Каліфрнії), а не у Цензора...
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10.03.2022 12:33 Відповісти
ніт. от нещодавно тулили якусь дебільну рекламу із сявченко, то з якоюсь каральовой, а на кацапські сайти не ходжу і тим більш, таким лайном не цікавлюсь, там частина є контекстна, а частина не задлежить.
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10.03.2022 12:14 Відповісти
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10.03.2022 12:04 Відповісти
То есть мы всё больше сдаём позиции.
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10.03.2022 12:13 Відповісти
вот поэтому Германия не особо то и выеживается. не трогали до определенного момента гтс и получили зеленый свет.
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10.03.2022 12:16 Відповісти
А хиба українська влада не вимагає від ЄС відмовитися від кацапського газу?
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10.03.2022 12:26 Відповісти
 
 