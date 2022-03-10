Чернігів залишився без опалення й газу внаслідок обстрілів окупантами

Минулої ночі внаслідок обстрілів Чернігів залишився без опалення й газу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Фейсбуці.

"Окупанти цілеспрямовано б'ють по нашій інфраструктурі. Чернігів залишився без газу і опалення. Сподіваюся, що ненадовго. Наші комунальники вже працюють над відновленням", - сказав Чаус.

Голова Чернігівської ОДА окремо звернувся до окупантів: "Ви зробили нам холодно. Приходьте сюди. Ми палитимемо багаття на ваших кістках".

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9 березня в Чернігівській області окупантами були розстріляні мирні жителі, які пішки добиралися додому.