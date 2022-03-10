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Чернигов остался без отопления и газа в результате обстрелов оккупантами

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Чернигов остался без отопления и газа в результате обстрелов оккупантами

Минувшей ночью в результате обстрелов Чернигов остался без отопления и газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Фейсбуке.

"Оккупанты целенаправленно бьют по нашей инфраструктуре. Чернигов остался без газа и отопления. Надеюсь, что ненадолго. Наши коммунальщики уже работают над восстановлением", – сказал Чаус.

Руководитель Черниговской ОГА отдельно обратился к захватчикам: "Вы сделали нам холодно. Приходите сюда. Мы будем жечь костер на ваших костях".

9 марта в Черниговской области захватчиками были расстреляны мирные жители, которые пешком добирались домой. Среди них - двое жителей Корюковки.

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Автор: Анастасія Потіха
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